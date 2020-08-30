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  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 22'
Сеара
0' 22'
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Henrique
Souza
Ewerthon
III
10
Luis
Pereira
III
11
Gustavo
V
9
Юри
1
Прасс
Фернандо
22
Samuel
VII
3
Tiago
Pagnussat
15
Габриэл
Барбоза
6
Bruno
Pacheco
III
19
Fabinho
VIII
35
Charles
Matos
88
Fernando
Sobral
29
Vinicius
X
80
Leandro
Carvalho
89
Клебер
Франсиско
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Сеара
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Pereira III 2 0.4
2. Gustavo V 1 0.2
3. Юри 1 0.2
4. Edson III 0 0
Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клебер Франсиско 3 0.5
2. Galiano da Costa Mateus III 1 0.17
3. Vitor Jacare 1 0.17
4. Fernando Sobral 0 0
5. Leandro Carvalho 0 0
6. Габриэл Барбоза 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. Gilvan 1 0
3. Edson III 1 0
4. Moacir II 1 0
5. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
6. Jean V 1 0
7. Eder 2 1 0
Сеара
# Игрок      
1. Leandro Carvalho 2 0
2. Fabinho VIII 2 0
3. Luiz Otavio II 2 0
4. Samuel VII 2 0
5. Vinicius Lima 2 0
6. William Oliveira III 2 0
7. Прасс Фернандо 1 0
8. Fernando Sobral 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0
 Сеара 20% (1) 0 40% (2) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Sao Jose dos Campos1 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи
Сеара Последние 20 матчей: + = -
Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара
Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория Atletico Cearense 0:1 Сеара Ривер 0:4 Сеара Сеара 0:0 Гуарани Собрал Сеара 2:2 Ботафого ПБ

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Сеара: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 2:2 Сеара Серия B Сеара 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 3:2 Сеара Серия B Сеара 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия B
Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 1:3 Сеара Бразильская серия Б Сеара 0:1 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Сеара 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:1 Сеара Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Сеара Серия A Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:1 Сеара Серия B Сеара 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 6 5 0 1 10 - 2 15
2. Сан-Паулу 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Васко да Гама 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Флуминенсе 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Палмейрас 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Байя 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Форталеза 6 2 2 2 7 - 5 8
9. Фламенго 6 2 2 2 4 - 6 8
10. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
11. Сантос 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Ботафого Рибейрао 5 1 3 1 4 - 5 6
13. Атлетико Паранаэнсе 6 2 0 4 5 - 7 6
14. Куритиба 6 2 0 4 4 - 7 6
15. Коринтианс 5 1 2 2 7 - 7 5
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
17. Брагантино 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Сеара 0:0 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
20. Спорт Ресифи 6 1 1 4 4 - 8 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Сеара
2.46
3.20
2.95
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Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 0:0 Сеара онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.46 3.20 2.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.08 5.20 1.14 2.55 1.52 2.21 1.67 1.88 1.92 1.70 2.15 1.49 2.46 1.21 4.10 1.16 4.90 1.04 9.20 1.03 9.90 0.00 17.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.55 2.48 1.25 3.65 1.05 8.60
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.00 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.12 1.67
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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