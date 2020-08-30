Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 22'
Сеара
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
Eder
2
4
Gilvan
11
Gustavo
V
9
Юри
22
Samuel
VII
19
Fabinho
VIII
29
Vinicius
X
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
3 Eder 2Защитник
-
4 GilvanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
-
9 ЮриНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 JandersonПолузащитник
-
14 Маркес ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
16 João Victor6
-
13 Moacir II
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fabinho VIIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Собис РафаэлНападающий
-
30 BergsonНападающий
-
39 Wescley V
-
40 Vitor Jacare
-
86 Eduardo VI
-
-
-
-
-
10 Felipe XVI
-
Главный тренер: Guto Ferreira
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Pereira III
|2
|0.4
|2.
|Gustavo V
|1
|0.2
|3.
|Юри
|1
|0.2
|4.
|Edson III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клебер Франсиско
|3
|0.5
|2.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.17
|3.
|Vitor Jacare
|1
|0.17
|4.
|Fernando Sobral
|0
|0
|5.
|Leandro Carvalho
|0
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Leandro Carvalho
|2
|0
|2.
|Fabinho VIII
|2
|0
|3.
|Luiz Otavio II
|2
|0
|4.
|Samuel VII
|2
|0
|5.
|Vinicius Lima
|2
|0
|6.
|William Oliveira III
|2
|0
|7.
|Прасс Фернандо
|1
|0
|8.
|Fernando Sobral
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|Сеара
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Sao Jose dos Campos1 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи
Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:0 Спорт Ресифи
Сеара Последние 20 матчей: + = -Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара
Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория Atletico Cearense 0:1 Сеара Ривер 0:4 Сеара Сеара 0:0 Гуарани Собрал Сеара 2:2 Ботафого ПБ
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 4
Сеара: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 5
Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 1:3 Сеара Бразильская серия Б Сеара 0:1 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Сеара 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:1 Сеара Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Сеара Серия A Сеара 0:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 4:1 Сеара Серия B Сеара 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|6
|5
|0
|1
|10 - 2
|15
|2.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|Васко да Гама
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Флуминенсе
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Палмейрас
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Байя
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Форталеза
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|9.
|Фламенго
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|10.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|11.
|Сантос
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|12.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|14.
|Куритиба
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|15.
|Коринтианс
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|16.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|17.
|Брагантино
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Сеара
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Гойяс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|20.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4