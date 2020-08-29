  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Байя
0:1
Второй тайм: 90'
Палмейрас
0'
11' Желтая карточка
Gregore
45' Желтая карточка
Росси
0:1
77' Гол
Ze Rafael
90'
33
Anderson
Oliveira2
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
26
Gregore
8
Daniel
XII
7
Jose
Elber
10
Rodriguinho
I
11
Росси
9
Gilberto
IV
1
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
6
Diogo
VII
25
Gabriel
Menino
19
Энрике
Бруно
5
Patrick
Carreiro
20
Лима
Лукас
III
11
Roni
III
29
Виллиан
Сикейра
Байя
4-2-3-1
Палмейрас
4-3-1-2

Ход матча

11'
Gregore
 
45'
Росси
 
68'
 
Адриано Луис
Виллиан Сикейра
68'
 
do Nascimento Ramires Santos II
Roni III
68'
 
Уэсли Лопес
Энрике Бруно
74'
 
Gustavo Scarpa
Gabriel Menino
74'
 
Ze Rafael
Лима Лукас III
75'
Saldanha
Gilberto IV
 
75'
Ronaldo VI
Росси
 
77'
0:1
Ze Rafael
(Gustavo Scarpa)
78'
Clayson
Rodriguinho I
 
78'
Marco Antonio2
Daniel XII
 

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 1 (1) 0.2
2. Росси 1 0.2
3. Эрнандо 1 0.2
4. Jose Ferreira 1 0.2
5. Jose Elber 0 0
6. Juninho Capixaba 0 0
Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 2 (1) 0.4
2. Ze Rafael 1 0.2
3. Гомес Густаво 1 0.2
4. Raphael Veiga 1 0.2
5. Patrick Carreiro 1 0.2
6. Виллиан Сикейра 0 0
7. Gustavo Scarpa 0 0
8. Gabriel Menino 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 3 0
2. Ronaldo VI 2 0
3. Росси 1 0
4. Зе Карлос 1 0
Палмейрас
# Игрок      
1. Адриано Луис 1 0
2. Габриэль Сильва 1 0
3. Энрике Бруно 1 0
4. Gustavo Scarpa 1 0
5. Luan IV 1 0
6. Лима Лукас III 1 0
7. do Nascimento Ramires Santos II 1 0
8. Roni III 1 0
9. Gabriel Menino 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 0 50% (2) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Палмейрас 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: + = -
Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба
Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя
Палмейрас Последние 20 матчей: + = -
Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Гойяс Флуминенсе 1:1 Палмейрас
Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Палмейрас 2:0 Санту-Андре Палмейрас 2:1 Агуа-Санта Коринтианс 1:0 Палмейрас Интер Лимейра 0:0 Палмейрас Палмейрас 3:1 Гуарани Асунсьон Палмейрас 1:1 Ферровиария Тигре 0:2 Палмейрас Сантос 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Гуарани Асунсьон Палмейрас 3:1 Мирасол Понте-Прета 0:1 Палмейрас Брагантино 2:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Оэсте

Последние игры между собой

Байя: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 0
Байя 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:2 Байя Серия A Байя 1:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Байя Кубок
Байя 0:0 Палмейрас Кубок Палмейрас 3:0 Байя Серия A Палмейрас 2:2 Байя Серия A Байя 2:4 Палмейрас Серия A Байя 0:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Байя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 6 5 0 1 10 - 2 15
2. Палмейрас 1:0 5 3 2 0 6 - 3 11
3. Васко да Гама 1:2 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Сан-Паулу 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Флуминенсе 2:1 6 3 1 2 7 - 6 10
6. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Сантос 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Байя 0:1 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
10. Ботафого Рибейрао 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Атлетико Паранаэнсе 6 2 0 4 5 - 7 6
12. Коринтианс 4 1 2 1 6 - 5 5
13. Брагантино 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Форталеза 5 1 2 2 4 - 5 5
15. Фламенго 5 1 2 2 3 - 6 5
16. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Атлетико Гойяненсе 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Спорт Ресифи 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Сеара 5 1 1 3 5 - 9 4
20. Куритиба 5 1 0 4 3 - 7 3
  • Второй тайм
  • 78'
    Danielzinho уходит с поля. Marco Antonio выходит вместо него
  • 78'
    Rodriguinho уходит с поля. Clayson выходит вместо него
  • Описание гола
    77'
    Г О О О О Л - Ze Rafael бьет в цель!
  • 75'
    Росси уходит с поля. Ronaldo выходит вместо него
  • 75'
    Gilberto уходит с поля. Saldanha выходит вместо него
  • 74'
    Лима Лукас III уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 74'
    Gabriel Menino уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 68'
    Энрике Бруно уходит с поля. Wesley выходит вместо него
  • 68'
    Roni уходит с поля. Рамирес выходит вместо него
  • 68'
    Виллиан Сикейра уходит с поля. Адриано Луис выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Росси получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Gregore получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Палмейрас
5.50
1.63
3.85
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байя 0:1 Палмейрас онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
5.50 1.63 3.85
5.10 1.62 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный