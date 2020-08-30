11' Желтая карточкаGregore
45' Желтая карточкаРосси
0:1
77' ГолZe Rafael
90' Желтая карточкаdo Nascimento Ramires Santos II
90' Желтая карточкаУэсли Лопес
1:1
90' ГолMarco Antonio2
26
Gregore
11
Росси
12
Майке
Роша
13
Luan
IV
19
Энрике
Бруно
11
Roni
III
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭрнандоЗащитник
-
12 Зе КарлосЗащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
17 Elton I
-
16 Ronaldo VI
-
-
71 Jadson III
-
-
-
99 Saldanha
-
77 Mateus Claus
-
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Roni IIIНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
-
17 Matias Vina
-
-
-
72 Vinicius III
-
3 Emerson2
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
Ход матча
11'
45'
75'
75'
77'
0:1
78'
90'
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|1 (1)
|0.2
|2.
|Росси
|1
|0.2
|3.
|Эрнандо
|1
|0.2
|4.
|Jose Ferreira
|1
|0.2
|5.
|Jose Elber
|0
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриано Луис
|2 (1)
|0.4
|2.
|Ze Rafael
|1
|0.2
|3.
|Гомес Густаво
|1
|0.2
|4.
|Raphael Veiga
|1
|0.2
|5.
|Patrick Carreiro
|1
|0.2
|6.
|Виллиан Сикейра
|0
|0
|7.
|Gustavo Scarpa
|0
|0
|8.
|Gabriel Menino
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|3
|0
|2.
|Ronaldo VI
|2
|0
|3.
|Росси
|1
|0
|4.
|Зе Карлос
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адриано Луис
|1
|0
|2.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|3.
|Энрике Бруно
|1
|0
|4.
|Gustavo Scarpa
|1
|0
|5.
|Luan IV
|1
|0
|6.
|Лима Лукас III
|1
|0
|7.
|do Nascimento Ramires Santos II
|1
|0
|8.
|Roni III
|1
|0
|9.
|Gabriel Menino
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Палмейрас
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: + = -Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба
Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя Насьональ Асунсьон 1:3 Байя
Палмейрас Последние 20 матчей: + = -Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Гойяс Флуминенсе 1:1 Палмейрас
Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Палмейрас 2:0 Санту-Андре Палмейрас 2:1 Агуа-Санта Коринтианс 1:0 Палмейрас Интер Лимейра 0:0 Палмейрас Палмейрас 3:1 Гуарани Асунсьон Палмейрас 1:1 Ферровиария Тигре 0:2 Палмейрас Сантос 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Гуарани Асунсьон Палмейрас 3:1 Мирасол Понте-Прета 0:1 Палмейрас Брагантино 2:1 Палмейрас Палмейрас 4:0 Оэсте
Последние игры между собой
Байя: победы: 0, ничьи: 6, поражения: 4
Палмейрас: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|6
|5
|0
|1
|10 - 2
|15
|2.
|Васко да Гама
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|Сан-Паулу
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|4.
|Флуминенсе
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Палмейрас
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Байя
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Сантос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|12.
|Брагантино
|0:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|13.
|Форталеза
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|15.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|16.
|Гойяс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Спорт Ресифи
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Сеара
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|Куритиба
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3