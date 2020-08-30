1:0
17' ГолMarinho II
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
14
Перес
Луан
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
12
Raniel
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
19
Michael
3
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
4 Para IЗащитник
- Защитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
12 RanielНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Jean MotaНападающий
-
13 Madson II
-
19 Kaio Jorge
-
33 John Victor
-
-
23 Arthur VIII
-
-
-
-
39 Tailson
-
-
30 Lucas Braga
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Нападающий
-
29 ЛинкольнНападающий
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
17'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|3
|0.5
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.17
|3.
|Raniel
|1
|0.17
|4.
|Felipe Jonatan
|1
|0.17
|5.
|Алисон II
|0
|0
|6.
|Перес Луан
|0
|0
|7.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|2 (2)
|0.33
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|1
|0.17
|3.
|Энрике Бруно
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|2
|1
|2.
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|3.
|Marinho II
|1
|0
|4.
|Diego Pituca
|1
|0
|5.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0
|6.
|Lucas Braga
|1
|0
|7.
|Felipe Jonatan
|1
|0
|8.
|Kaio Jorge
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|3
|0
|2.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|3.
|Алвес Диего
|0
|1
|4.
|Луис Филипе
|1
|0
|5.
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|6.
|Диего Рибас
|1
|0
|7.
|Кайо Родриго
|1
|0
|8.
|Котулио Матеус
|1
|0
|9.
|Герсон Сантос
|1
|0
|10.
|Габриэл Барбоза
|1
|0
|11.
|Joao Lucas2
|1
|0
|12.
|Педро Гильерме
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|0
|20% (1)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|Фламенго
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|66.67% (2)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: + = -Палмейрас 2:1 Сантос Некакса 2:1 Сантос Спорт Ресифи 0:1 Сантос Сантос 0:0 Атлас
Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Клуб Америка 3:1 Сантос Интернасьональ 2:0 Сантос Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса Сан-Паулу 2:1 Сантос Сантос 1:0 Дельфин Пачука 1:0 Сантос Сантос 3:1 Мирасол Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго
Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго
Последние игры между собой
Сантос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|6
|5
|0
|1
|10 - 2
|15
|2.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|Васко да Гама
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Флуминенсе
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Палмейрас
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Байя
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|Форталеза
|6
|2
|2
|2
|7 - 5
|8
|9.
|Сантос
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|10.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|11.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|13.
|Фламенго
|0:0
|6
|1
|3
|2
|3 - 6
|6
|14.
|Коринтианс
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|15.
|Спорт Ресифи
|0:0
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|16.
|Брагантино
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|17.
|Гойяс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|19.
|Сеара
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|Куритиба
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4