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  3. Бразилия
Сантос
0:0
Первый тайм: 28'
Фламенго
0'
1:0
17' Гол
Marinho II
28'
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
7
Карлос
Санчес
II
8
Jobson
III
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
12
Raniel
10
Сотельдо
Йеферсон
1
Алвес
Диего
6
Мартинс
Родригес
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
8
Герсон
Сантос
19
Michael
3
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Сантос
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

17'
Marinho II
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 3 0.5
2. Сотельдо Йеферсон 1 0.17
3. Raniel 1 0.17
4. Felipe Jonatan 1 0.17
5. Алисон II 0 0
6. Перес Луан 0 0
7. Lucas Braga 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 2 (2) 0.33
2. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.17
3. Энрике Бруно 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 2 1
2. Сотельдо Йеферсон 1 0
3. Marinho II 1 0
4. Diego Pituca 1 0
5. Perez Martinez Lucas VI 1 0
6. Lucas Braga 1 0
7. Felipe Jonatan 1 0
8. Kaio Jorge 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 3 0
2. Рафинья Марсио 2 0
3. Алвес Диего 0 1
4. Луис Филипе 1 0
5. Рибейро Эвертон 1 0
6. Диего Рибас 1 0
7. Кайо Родриго 1 0
8. Котулио Матеус 1 0
9. Герсон Сантос 1 0
10. Габриэл Барбоза 1 0
11. Joao Lucas2 1 0
12. Педро Гильерме 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Фламенго 0 33.33% (1) 0 0 0 66.67% (2)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: + = -
Палмейрас 2:1 Сантос Некакса 2:1 Сантос Спорт Ресифи 0:1 Сантос Сантос 0:0 Атлас
Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Клуб Америка 3:1 Сантос Интернасьональ 2:0 Сантос Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса Сан-Паулу 2:1 Сантос Сантос 1:0 Дельфин Пачука 1:0 Сантос Сантос 3:1 Мирасол Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго
Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго

Последние игры между собой

Сантос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Сантос 4:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сантос Серия A Фламенго 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:1 Фламенго Серия A
Фламенго 1:2 Сантос Серия A Сантос 3:2 Фламенго Серия A Сантос 4:2 Фламенго Кубок Фламенго 2:0 Сантос Кубок Фламенго 2:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 6 5 0 1 10 - 2 15
2. Сан-Паулу 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Васко да Гама 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Флуминенсе 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Палмейрас 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Байя 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Форталеза 6 2 2 2 7 - 5 8
9. Сантос 0:0 6 2 2 2 6 - 6 8
10. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
11. Ботафого Рибейрао 5 1 3 1 4 - 5 6
12. Атлетико Паранаэнсе 6 2 0 4 5 - 7 6
13. Фламенго 0:0 6 1 3 2 3 - 6 6
14. Коринтианс 5 1 2 2 7 - 7 5
15. Спорт Ресифи 0:0 6 1 2 3 4 - 7 5
16. Брагантино 6 1 2 3 6 - 10 5
17. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
18. Атлетико Гойяненсе 4 1 1 2 4 - 6 4
19. Сеара 5 1 1 3 5 - 9 4
20. Куритиба 0:0 6 1 1 4 3 - 7 4
  • Первый тайм
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Raniel бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Фламенго
3.60
3.45
2.10
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Где смотреть матч Сантос 0:0 Фламенго онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
3.55 3.45 2.08
3.60 3.35 2.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
10.00 1.03 7.40 1.07 3.15 1.33 2.48 1.53 2.02 1.79 1.78 2.04 1.39 2.85 1.27 3.50 1.11 6.00 1.09 6.80 1.01 12.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.81 2.00 1.36 3.00 1.10 6.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.81 1.93
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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