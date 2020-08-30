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  3. Бразилия
Сантос
0:1
Конец матча
Фламенго
0'
33' Желтая карточка
Мартинс Родригес
40' Желтая карточка
Para I
40' Желтая карточка
Герсон Сантос
45' Желтая карточка
Jobson III
0:1
45' Гол
Габриэл Барбоза
45' Желтая карточка
Габриэл Барбоза
47' Желтая карточка
Michael 3
58' Желтая карточка
Энрике Бруно
80' Желтая карточка
Виллиан Арао
87' Желтая карточка
Perez Martinez Lucas VI
89' Желтая карточка
Исла Маурисио
90' Желтая карточка
Ivonei Junior
90' Желтая карточка
Сотельдо Йеферсон
90'+8
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
28
Perez
Martinez
Lucas
VI
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
7
Карлос
Санчес
II
8
Jobson
III
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
12
Raniel
10
Сотельдо
Йеферсон
1
Алвес
Диего
6
Мартинс
Родригес
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
8
Герсон
Сантос
19
Michael
3
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
27
Энрике
Бруно
9
Габриэл
Барбоза
Сантос
4-3-3
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

33'
 
Мартинс Родригес
40'
Para I
 
40'
 
Герсон Сантос
45'
Jobson III
 
45'
0:1
Габриэл Барбоза
(Michael 3)
45'
 
Габриэл Барбоза
47'
 
Michael 3
58'
 
Энрике Бруно
64'
 
Дутра Сезар Бернардо
Алвес Диего
65'
 
Виллиан Арао
Герсон Сантос
66'
 
Исла Маурисио
Мартинс Родригес
67'
 
Рибейро Эвертон
Энрике Бруно
71'
Jean Mota
Jobson III
 
71'
Lucas Braga
Карлос Санчес II
 
76'
 
Диего Рибас
Габриэл Барбоза
79'
Kaio Jorge
Raniel
 
80'
 
Виллиан Арао
84'
Ivonei Junior
Felipe Jonatan
 
87'
Perez Martinez Lucas VI
 
89'
 
Исла Маурисио
90'
Ivonei Junior
 
90'
Сотельдо Йеферсон
 

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 3 0.5
2. Сотельдо Йеферсон 1 0.17
3. Felipe Jonatan 1 0.17
4. Алисон II 0 0
5. Перес Луан 0 0
6. Lucas Braga 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 3 (2) 0.5
2. Де Арраскаэта Джорджиан 1 0.17
3. Энрике Бруно 0 0
4. Michael 3 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 2 1
2. Сотельдо Йеферсон 2 0
3. Perez Martinez Lucas VI 2 0
4. Para I 1 0
5. Marinho II 1 0
6. Diego Pituca 1 0
7. Jobson III 1 0
8. Lucas Braga 1 0
9. Felipe Jonatan 1 0
10. Kaio Jorge 1 0
11. Ivonei Junior 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 4 0
2. Рафинья Марсио 2 0
3. Герсон Сантос 2 0
4. Габриэл Барбоза 2 0
5. Алвес Диего 0 1
6. Исла Маурисио 1 0
7. Луис Филипе 1 0
8. Рибейро Эвертон 1 0
9. Диего Рибас 1 0
10. Кайо Родриго 1 0
11. Виллиан Арао 1 0
12. Котулио Матеус 1 0
13. Michael 3 1 0
14. Joao Lucas2 1 0
15. Педро Гильерме 1 0
16. Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 0 20% (1) 20% (1) 0 20% (1) 40% (2)
 Фламенго 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: + = -
Палмейрас 2:1 Сантос Некакса 2:1 Сантос Спорт Ресифи 0:1 Сантос Сантос 0:0 Атлас
Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Клуб Америка 3:1 Сантос Интернасьональ 2:0 Сантос Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса Сан-Паулу 2:1 Сантос Сантос 1:0 Дельфин Пачука 1:0 Сантос Сантос 3:1 Мирасол Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго
Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго Флуминенсе 2:3 Фламенго

Последние игры между собой

Сантос: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Сантос 4:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сантос Серия A Фламенго 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:1 Фламенго Серия A
Фламенго 1:2 Сантос Серия A Сантос 3:2 Фламенго Серия A Сантос 4:2 Фламенго Кубок Фламенго 2:0 Сантос Кубок Фламенго 2:0 Сантос Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Сантос 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:2 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 6 5 0 1 10 - 2 15
2. Сан-Паулу 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Васко да Гама 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Флуминенсе 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Палмейрас 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Байя 5 2 2 1 5 - 5 8
8. Форталеза 6 2 2 2 7 - 5 8
9. Фламенго 6 2 2 2 4 - 6 8
10. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
11. Сантос 6 2 1 3 6 - 7 7
12. Ботафого Рибейрао 5 1 3 1 4 - 5 6
13. Атлетико Паранаэнсе 6 2 0 4 5 - 7 6
14. Куритиба 6 2 0 4 4 - 7 6
15. Коринтианс 5 1 2 2 7 - 7 5
16. Атлетико Гойяненсе 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
17. Брагантино 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Сеара 0:0 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
20. Спорт Ресифи 6 1 1 4 4 - 8 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Габриэл Барбоза получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Jobson получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Герсон Сантос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Пара получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Мартинс Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Raniel бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Букмекер 1 X 2
29.00 5.30 1.20
53.00 7.20 1.08

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.09 7.40 1.07 1.25 3.75 2.48 1.53 2.02 1.79 1.25 3.75 1.39 2.85 1.03 10.00 1.11 6.00 1.05 8.50 1.01 12.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.52 2.42 1.81 2.00 1.04 9.00 1.10 6.30
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.49 1.63 2.20 1.25 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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