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  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
0:2
Конец матча
Интернасьональ
0'
0:1
6' Гол
Galhardo Thiago
0:2
28' Гол
Бошилья Габриэл
32' Желтая карточка
Caio Alexandre
36' Желтая карточка
Д'Алессандро Андрес
56' Желтая карточка
Pedro Raul
65' Желтая карточка
Nascimento Leite Matheus3
90'+7
1
Roberto
Fernandes1
2
Federico
Barrandeguy
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Danilo
IV
19
Caio
Alexandre
5
Рафаэль
Форстер
8
Guilherme
Santos
7
Rhuan
Castro
9
Pedro
Raul
11
Nascimento
Leite
Matheus3
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
21
Бошилья
Габриэл
19
Rodrigo
I
8
Эденилсон
дос
Сантос
88
Patrick
I
10
Д'Алессандро
Андрес
17
Galhardo
Thiago
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Интернасьональ
4-4-2

Ход матча

6'
0:1
Galhardo Thiago
(Moises VII)
28'
0:2
Бошилья Габриэл
(Galhardo Thiago)
32'
Caio Alexandre
 
36'
 
Д'Алессандро Андрес
56'
Pedro Raul
 
58'
Luiz Otavio
Рафаэль Форстер
 
59'
Назарио Бруно
Caio Alexandre
 
65'
Nascimento Leite Matheus3
 
67'
 
Мусто Дамиан
Д'Алессандро Андрес
69'
Cicero II
Rhuan Castro
 
79'
 
Marcos Guilherme
Patrick I
85'
 
Моледо Родриго
Jose Gabriel
87'
Davi Araujo
Pedro Raul
 

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.2
2. Фернандо Луис IV 1 0.2
3. Pedro Raul 1 0.2
4. Caio Alexandre 1 0.2
5. Guilherme Santos 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 4 (1) 0.67
2. Герреро Паоло 3 0.5
3. Мусто Дамиан 1 0.17
4. Эденилсон дос Сантос 1 0.17
5. Бошилья Габриэл 1 0.17
6. Саравия Ренсо 0 0
7. Rodrigo I 0 0
8. Patrick I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Peglow 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 3 0
2. Federico Barrandeguy 2 0
3. Nascimento Leite Matheus3 2 0
4. Danilo IV 1 0
5. Marcelo Conceicao 1 0
6. Pedro Raul 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 2 0
2. William Pottker 0 1
3. Д'Алессандро Андрес 1 0
4. Мусто Дамиан 1 0
5. Marcelo Lomba 1 0
6. Саравия Ренсо 1 0
7. Marcos Guilherme 1 0
8. Бошилья Габриэл 1 0
9. Куэста Виктор 1 0
10. Moises VII 1 0
11. Фукс Бруно 1 0
12. Bruno Praxedes 1 0
13. Jussa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Интернасьональ 20% (2) 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао
Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос
Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Интернасьональ: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Ботафого Рибейрао 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии
Интернасьональ 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Интернасьональ 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 6 5 0 1 10 - 2 15
2. Палмейрас 1:0 5 3 2 0 6 - 3 11
3. Васко да Гама 1:2 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Сан-Паулу 5 3 1 1 5 - 3 10
5. Флуминенсе 2:1 6 3 1 2 7 - 6 10
6. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
7. Сантос 5 2 1 2 6 - 6 7
8. Байя 0:1 5 2 1 2 4 - 5 7
9. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
10. Ботафого Рибейрао 5 1 3 1 4 - 5 6
11. Атлетико Паранаэнсе 6 2 0 4 5 - 7 6
12. Коринтианс 4 1 2 1 6 - 5 5
13. Брагантино 5 1 2 2 6 - 7 5
14. Форталеза 5 1 2 2 4 - 5 5
15. Фламенго 5 1 2 2 3 - 6 5
16. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
17. Атлетико Гойяненсе 4 1 1 2 4 - 6 4
18. Спорт Ресифи 5 1 1 3 4 - 7 4
19. Сеара 5 1 1 3 5 - 9 4
20. Куритиба 5 1 0 4 3 - 7 3
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Matheus бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Д'Алессандро Андрес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Caio Alexandre получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Бошилья Габриэл бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Thiago Galhardo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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0.00 0.00 1.02
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3.45 1.28
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6.25 1.10
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4.20 1.20
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