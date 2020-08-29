Ботафого Рибейрао
0:2
Конец матча
Интернасьональ
0:1
6' ГолGalhardo Thiago
0:2
28' ГолБошилья Габриэл
32' Желтая карточкаCaio Alexandre
36' Желтая карточкаД'Алессандро Андрес
56' Желтая карточкаPedro Raul
65' Желтая карточкаNascimento Leite Matheus3
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Kevin IIЗащитник
-
16 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Ruan1
-
-
18 Davi Araujo
-
-
17 Cicero II
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
41 Энрике ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Gustavo1
-
-
-
-
30 Джонни
-
25 Jussa
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Ход матча
6'
0:1
28'
32'
56'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.2
|2.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.2
|3.
|Pedro Raul
|1
|0.2
|4.
|Caio Alexandre
|1
|0.2
|5.
|Guilherme Santos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|4 (1)
|0.67
|2.
|Герреро Паоло
|3
|0.5
|3.
|Мусто Дамиан
|1
|0.17
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.17
|5.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.17
|6.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|7.
|Rodrigo I
|0
|0
|8.
|Patrick I
|0
|0
|9.
|Moises VII
|0
|0
|10.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|3
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|2
|0
|3.
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|4.
|Danilo IV
|1
|0
|5.
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|6.
|Pedro Raul
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|2.
|William Pottker
|0
|1
|3.
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|4.
|Мусто Дамиан
|1
|0
|5.
|Marcelo Lomba
|1
|0
|6.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|7.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|8.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|9.
|Куэста Виктор
|1
|0
|10.
|Moises VII
|1
|0
|11.
|Фукс Бруно
|1
|0
|12.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|13.
|Jussa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Интернасьональ
|20% (2)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао
Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде Ботафого Рибейрао 3:1 Macau2
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос
Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили Интернасьональ 2:0 Нову-Амбургу
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 10
Интернасьональ: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 4
Интернасьональ 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:3 Интернасьональ Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Интернасьональ 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Интернасьональ Серия A Ботафого Рибейрао 1:2 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|6
|5
|0
|1
|10 - 2
|15
|2.
|Палмейрас
|1:0
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|3.
|Васко да Гама
|1:2
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Сан-Паулу
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|5.
|Флуминенсе
|2:1
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|6.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|Сантос
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|8.
|Байя
|0:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|9.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|10.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|12.
|Коринтианс
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|13.
|Брагантино
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|14.
|Форталеза
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|15.
|Фламенго
|5
|1
|2
|2
|3 - 6
|5
|16.
|Гойяс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|18.
|Спорт Ресифи
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Сеара
|5
|1
|1
|3
|5 - 9
|4
|20.
|Куритиба
|5
|1
|0
|4
|3 - 7
|3