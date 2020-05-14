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Торпедо-БелАЗ
 
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Городея

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо-БелАЗ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горбачик Валерий 4 0.44
2. Рамос Да Пенья 2 0.22
3. Хачатурян Андрей 1 0.11
4. Премудров Кирилл 1 0.11
5. Липе Велозо 1 0.11
6. Антилевский Дмитрий 0 0
7. Капленко Никита 0 0
8. Степанов Никита 0 0
Городея
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сайчич Лазар 2 0.22
2. Сорокин Андрей 1 0.11
3. Архипов Сергей 1 0.11
4. Сорокин Андрей Ю. 1 0.11
5. Йоксимович Милан 0 0

Карточки

Торпедо-БелАЗ
# Игрок      
1. Рамос Да Пенья 3 0
2. Премудров Кирилл 2 0
3. Яшин Дмитрий Валерьевич 2 0
4. Устинов Виталий 1 0
5. Хачатурян Андрей 1 0
6. Кухарчик Илья 1 0
7. Капленко Никита 1 0
8. Липе Велозо 1 0
9. Степанов Никита 1 0
Городея
# Игрок      
1. Сазанович Станислав 2 0
2. Позняк Александр 2 0
3. Сорокин Андрей Ю. 2 0
4. Сайчич Лазар 2 0
5. Яскович Денис 2 0
6. Йоксимович Милан 1 0
7. Шестиловский Семён 1 0
8. Байдук Дмитрий 1 0
9. Архипов Артём 1 0
10. Архипов Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо-БелАЗ 12.5% (1) 0 50% (4) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Городея 20% (1) 0 60% (3) 0 20% (1) 0

Предыдущие игры

Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 2:5 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея
Городея Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Городея 1:1 Минск Рух Брест 1:1 Городея Городея 0:2 БАТЭ Энергетик-БГУ 0:1 Городея
Городея 1:0 Динамо Минск Белшина 0:1 Городея Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Городея Тамбов 0:0 Городея Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Городея 2:3 Гомель Слуцк 0:0 Городея Городея 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Городея Торпедо Минск 0:3 Городея Городея 1:0 Энергетик-БГУ Городея 1:2 Минск Славия Мозырь 0:1 Городея Городея 0:0 Шахтёр Солигорск Городея 1:3 Динамо-Брест

Последние игры между собой

Торпедо-БелАЗ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Городея: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея Премьер-лига Городея 0:3 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:1 Городея Премьер-лига Городея 1:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига
Торпедо-БелАЗ 3:2 Городея Премьер-лига Городея 3:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Городея 3:3 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:3 Городея Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
2. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
3. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
4. Ислочь Заявка 8 5 0 3 11 - 12 15
5. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 4 3 1 9 - 4 15
6. Динамо-Брест Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Шахтёр Солигорск Заявка 8 3 3 2 9 - 3 12
8. Рух Брест Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9. Славия Мозырь Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
10. Витебск Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
11. Городея Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Динамо Минск Заявка 8 3 0 5 11 - 10 9
14. Неман Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 8 0 3 5 6 - 14 3
16. Белшина Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо-БелАЗ - Городея

    До начала игры, которая состоится 15.05.2020, осталось 17 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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