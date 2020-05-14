Торпедо-БелАЗ
Позже
Городея
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горбачик Валерий
|4
|0.44
|2.
|Рамос Да Пенья
|2
|0.22
|3.
|Хачатурян Андрей
|1
|0.11
|4.
|Премудров Кирилл
|1
|0.11
|5.
|Липе Велозо
|1
|0.11
|6.
|Антилевский Дмитрий
|0
|0
|7.
|Капленко Никита
|0
|0
|8.
|Степанов Никита
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сайчич Лазар
|2
|0.22
|2.
|Сорокин Андрей
|1
|0.11
|3.
|Архипов Сергей
|1
|0.11
|4.
|Сорокин Андрей Ю.
|1
|0.11
|5.
|Йоксимович Милан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рамос Да Пенья
|3
|0
|2.
|Премудров Кирилл
|2
|0
|3.
|Яшин Дмитрий Валерьевич
|2
|0
|4.
|Устинов Виталий
|1
|0
|5.
|Хачатурян Андрей
|1
|0
|6.
|Кухарчик Илья
|1
|0
|7.
|Капленко Никита
|1
|0
|8.
|Липе Велозо
|1
|0
|9.
|Степанов Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сазанович Станислав
|2
|0
|2.
|Позняк Александр
|2
|0
|3.
|Сорокин Андрей Ю.
|2
|0
|4.
|Сайчич Лазар
|2
|0
|5.
|Яскович Денис
|2
|0
|6.
|Йоксимович Милан
|1
|0
|7.
|Шестиловский Семён
|1
|0
|8.
|Байдук Дмитрий
|1
|0
|9.
|Архипов Артём
|1
|0
|10.
|Архипов Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо-БелАЗ
|12.5% (1)
|0
|50% (4)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Городея
|20% (1)
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +9 =5 -6Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 2:5 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ
Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:1 Городея
Городея Последние 20 матчей: +8 =5 -7Городея 1:1 Минск Рух Брест 1:1 Городея Городея 0:2 БАТЭ Энергетик-БГУ 0:1 Городея
Городея 1:0 Динамо Минск Белшина 0:1 Городея Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Городея Тамбов 0:0 Городея Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Городея 2:3 Гомель Слуцк 0:0 Городея Городея 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Городея Торпедо Минск 0:3 Городея Городея 1:0 Энергетик-БГУ Городея 1:2 Минск Славия Мозырь 0:1 Городея Городея 0:0 Шахтёр Солигорск Городея 1:3 Динамо-Брест
Последние игры между собой
Торпедо-БелАЗ: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Городея: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|2.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|4.
|Ислочь
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|6.
|Динамо-Брест
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 3
|12
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|Витебск
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|11.
|Городея
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 10
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2