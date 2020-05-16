С дальней дистанции по воротам решил пробить один из солигорчан, но выстрел на себя принял защитник "Славии". Мяч в аут срикошетил.

Всячески сбивают игровой ритм сейчас "горняки", которым совсем незачем рисковать и ввязываться в открытый футбол с соперниками.

Широко в центре поля комбинируют мяч солигорчане, заставляя соперников много и бесполезно бегать.

"Шахтёр" снова старается играть в атаку большими силами. Явно солигорчане не намерены играть на удержание минимального счёта в свою пользу.

Бегунов получил повреждение в одном из стыков и ему оказывается медицинская помощь.

У "славян" по-прежнему не получается что-то создать на чужой половине поля - снова они сумели лишь нарушить правила у чужой штрафной площади.

Всё ещё взволнованным выглядит Юрий Вернидуб, понимая, что мозыряне могут быть очень опасны. Желательно солигорчанам закрепить своё преимущество вторым забитым голом.

Диасамидзе сбросил мяч под удар Лисаковичу, но тот пробил в касание с правого края штрафной площади мимо ближнего угла ворот.

Потапов оказался в нокдауне после того как ему прилетел мяч в подбородок. Нужна медицинская помощь россиянину.

Лисакович принял мяч у чужой штрафной площади, но под прессингом нескольких соперников ничего не смог сделать в отсутствие поддержки со стороны партнёров по команде.

Баланович в центре поля грубо сыграл в кость сопернику, за что заслуженно получил жёлтую карточку.

Солнышко выглянуло в Солигорске. Немногочисленных болельщиков на трибунах это порадовало - они начали проявлять больше активности в плане голосовой поддержки футболистов.

Штрафной удар в глубине поля заработали мозыряне. Последовала подача в район линии вратарской площади, но там чётко головой сыграл Антич.

Постепенно "Славии" удалось перевести игру на чужую половину поля, но не более того - на ударную дистанцию мозырян никто не подпускает.

Диасамидзе заработал фол на себе на своей половине поля. Не торопятся хозяева вводить мяч в игру.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! "Шахтёр" обыгрывает "Славию" с минимальным счётом благодаря голу Лисаковича.

45' Активный Малькевич много передвигается в зоне атаки гостей, но полезных действий от него всё равно практически нет. Не идёт игра у Владислава.

45' 1 минута компенсирована к основному времени первого тайма.

44' Нет, по слишком низкой траектории была выполнена подача в штрафную площадку и ближайший защитник "Шахтёра" далеко сумел отбить мяч головой.

43' Правым флангом шли в атаку футболисты "Славии", где сумели заработать штрафной удар, который может стать шансом для ответного гола.

42' Жёстко столкнулись Кендыш и Барановский в штрафной площади гостей. Нарушал правила солигорчанин, но именно ему после стыка требуется медицинская помощь.

41' Ещё одна атака гостей завершилась свистком арбитра - на этот раз положение "вне игры" зафиксировано у мозырян.

40' Малькевич пытался запрессинговать двух защитников у чужой штрафной площади, но сумел лишь нарушить правила. Жёлтая карточка в пассиве у нападающего "Славии".

39' Ничего интересного после подачи углового не произошло. Тут же "горняки" вступают в высокий прессинг, не позволяя соперникам быстро выйти в атаку.

38' Левым флангом в контратаку убежали хозяева поля и вчетвером разыграли симпатичную комбинацию, но Лисакович затянул с ударом на левом краю штрафной площади, заработав лишь угловой.

37' Спокойно солигорчане обосновались на своей половине поля, перекрыв все зоны подступов к владениям Александра Гутора.

36' Перевели игру на чужую половину поля сейчас мозыряне, но мяч катают пока что лишь ближе к центральной зоне поперёк поля.

35' Большую часть своих голов "Славия" забивает в концовках таймов, так что вполне можно ждать в ближайшее время атакующей активности от гостей.

34' Небольшой фан-сектор "Славии" активизировался на трибунах. Фанаты пытаются помочь своим любимцам поскорее оправиться от удара и отвести игру от своих ворот.

33' ОПАСНО! Едва не оформил дубль Лисакович, который уже с правого фланга сместился в центр и пробивал в дальнюю "девятку", но мяч просвистел прямо над перекладиной.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виталий Лисакович!!!

Активность "горняков" всё же принесла свои плоды. Лисакович на левом фланге убрал на замахе защитника, после чего правой ногой решил пробить в ближний угол. Барановский совсем не ожидал такого действия и команду свою не выручил.

30' ОПАСНО! После подачи Антича мяч пришёл линии вратарской площади к Ивановичу, который из сложного положения исхитрился пробить через себя, но мяч над воротами пролетел.

29' ОПАСНО! Подача углового пошла на дальнюю штангу и Барановский грубо ошибся на выходе, не добравшись до мяча, но Бегунову в борьбе с защитником не удалось головой переправить мяч в пустые ворота.

28' Лисакович со штрафного удара с фланга решил пробить по воротам вместо подачи. Мяч летел, как мне показалось, выше ворот, но Барановский на всякий случай перевёл мяч на угловой.

27' Потапов на правом фланге обороны очень неаккуратно сыграл высоко поднятой ногой, попав ею в голову сопернику. Жёлтая карточка тут же засияла в руках судьи.

26' Не ожидалось сегодня большое количество голов в этом матче, и пока что данные прогнозы сбываются. Не видели мы до сих пор ни одного по-настоящему голевого момента у каких-либо ворот.

25' Хозяева ответили атакой правым флангом, но подача Ивановича получилась слишком высокой - мяч ушёл за пределы поля.

24' Левым флангом атаковали "славяне", но передача в штрафную площадку оказалась абсолютно безадресной - мяч там никто кроме Гутора не ждал.

23' Бегунов боролся в центре поля за мяч с двумя соперниками, но выиграть эту борьбу не сумел, в итоге нарушив правила.

22' Правым флангом солигорчане провели невзрачную атаку, которая закончилась диагональной подачей в руки Барановскому.

21' Высоко начинают встречать гости своих соперников. В физическом плане, похоже, "Славия" готова очень хорошо и чувствует в себе запас сил для высокого прессинга.

20' Выбрались в контратаку мозыряне, но не смогли придумать что-то интересное. В итоге мяч был потерян и Малькович предусмотрительно нарушил правила, чтобы не нарваться на ответный контрвыпад.

19' Лисакович с правого фланга сместился в центр и пробивал по воротам метров с 25-ти, но мяч улетел мимо и выше ворот.

17' Серия подач и прострелов следовала с разных флангов в штрафную площадку, но снова до удара по воротам дело не дошло.

16' В глубине поля штрафной удар заработали гости и впервые доставили мяч в штрафную площадку "Шахтёра", но защитники команды Юрия Вернидуба сработали там хорошо.

15' Селява нарушил правила после обрезки своей команды и вполне мог получить за такие дела жёлтую карточку.

14' Продолжают хозяева давление на ворота соперника, но выйти на ударную позицию никому из "горняков" по-прежнему не удаётся.

13' На правом фланге угловой теперь заработали солигорчане. После подачи Антича мяч заметался по штрафной площадке, но в конце концов "славяне" отбились.

12' Кендыш с правого фланга смещался в штрафную площадку, обыгрывался с партнёром по команде, но ответный пас в его адрес получился плохим.

11' Ещё один угловой с левого фланга безуспешно подали футболисты "Шахтёра с левого фланга.

10' С левого фланга прошла подача в штрафную площадку и Лисакович пробивал по воротам головой, но мяч попал в защитника и прикатился к вратарю.

9' Лисакович пальнул по воротам гостей метров с 20-ти после скидки партнёра по команде, но мяч улетел на пару метров выше ворот.

8' Первый угловой в матче на левом фланге заработали хозяева поля. Последовала низкая подача в штрафную площадку, которая была без проблем ликвидирована защищающимися.

7' Гости начали предпринимать попытки провести свою первую контратаку. Не намерена отсиживаться в защите команда Михаила Мартыновича.

6' Правым флангом очередную атаку провели солигорчане, но подача в штрафную площадку стала простой добычей для Барановского.

5' Сачивко в центре поля грубовато сыграл против Тимонюка, помогая себе руками, борясь за мяч в воздухе.

4' Но гости готовы к такому прессингу со стороны соперников, сдерживая его всем составом.

3' "Горняки" предпочитают не откладывать дело в долгий ящик, сразу загружая мяч в атаку раз за разом, пытаясь найти слабину в оборонительных порядках "Славии".

2' Барановский уже получил небольшое повреждение, столкнувшись с Лисаковичем, забирая мяч на выходе.