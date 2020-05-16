Шахтёр Солигорск
1:0
Второй тайм
Стадион: Stroitel Stadion (Soligorsk)
Славия Мозырь
Ход матча
26'
30'
55'
59'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|4
|0.44
|2.
|Подстрелов Дмитрий
|2
|0.22
|3.
|Бодул Дарко
|1
|0.11
|4.
|Диасамидзе Гиорги
|1
|0.11
|5.
|Антич Никола
|0
|0
|6.
|Иванович Иван
|0
|0
|7.
|Баланович Сергей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мельников Никита
|2
|0.22
|2.
|Слюсар Максим
|2
|0.22
|3.
|Чухлей Андрей
|2 (2)
|0.22
|4.
|Нарх Фрэнсис
|1
|0.11
|5.
|Котляров Александр II
|1
|0.11
|6.
|Жук Владислав
|1
|0.11
|7.
|_Narh F.
|1
|0.11
|8.
|Котляров Александр
|0
|0
|9.
|Малькевич Владислав
|0
|0
|10.
|Сенько Валерий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хадаркевич Руслан
|2
|1
|2.
|Политевич Сергей
|3
|0
|3.
|Сачивко Александр
|3
|0
|4.
|Селява Александр
|3
|0
|5.
|Бодул Дарко
|2
|0
|6.
|Кендыш Юрий
|2
|0
|7.
|Сзоке Юлиус
|2
|0
|8.
|Иванович Иван
|1
|0
|9.
|Диасамидзе Гиорги
|1
|0
|10.
|Баланович Сергей
|1
|0
|11.
|Ллуллаку Аздрен
|1
|0
|12.
|Антич Никола
|1
|0
|13.
|Сотников Виктор
|1
|0
|14.
|_Vukmanic T.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тымонюк Игорь
|3
|1
|2.
|Костров Игорь
|2
|0
|3.
|Пантя Юрий
|2
|0
|4.
|Потапов Егор
|2
|0
|5.
|Мельников Никита
|2
|0
|6.
|Жук Владислав
|2
|0
|7.
|Чухлей Андрей
|1
|0
|8.
|Ковалевский Денис
|1
|0
|9.
|Нарх Фрэнсис
|1
|0
|10.
|Котляров Александр II
|1
|0
|11.
|Раевский Александр
|1
|0
|12.
|Малькевич Владислав
|1
|0
|13.
|_Raevskiy A.
|1
|0
|14.
|Мякиш Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шахтёр Солигорск
|14.29% (1)
|0
|0
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|Славия Мозырь
|0
|10% (1)
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|50% (5)
Предыдущие игры
Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +9 =5 -6Витебск 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск
Славия Мозырь Последние 20 матчей: +8 =4 -8Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ Витебск 2:3 Славия Мозырь БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 1:3 Минск
Ислочь 2:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:0 Рух Брест Славия Мозырь 1:0 БАТЭ Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея
Последние игры между собой
Шахтёр Солигорск: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Славия Мозырь: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 6:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Славия Мозырь 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Славия Мозырь 0:5 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Славия Мозырь 0:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 9
|18
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|4.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Ислочь
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|6.
|Шахтёр Солигорск
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 3
|15
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Витебск
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|10.
|Славия Мозырь
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|Городея
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|12.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 10
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2