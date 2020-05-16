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Шахтёр Солигорск
1:0
Второй тайм

Стадион:
Славия Мозырь

Ход матча

26'
 
Потапов Егор
30'
Лисакович Виталий
(Антич Никола)
1:0
32'
 
Малькевич Владислав
55'
Сзоке Юлиус
 
57'
 
Мельников Никита
Котляров Александр
59'
_Diasamidze G.
 

Бомбардиры внутри турнира

Шахтёр Солигорск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 4 0.44
2. Подстрелов Дмитрий 2 0.22
3. Бодул Дарко 1 0.11
4. Диасамидзе Гиорги 1 0.11
5. Антич Никола 0 0
6. Иванович Иван 0 0
7. Баланович Сергей 0 0
Славия Мозырь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мельников Никита 2 0.22
2. Слюсар Максим 2 0.22
3. Чухлей Андрей 2 (2) 0.22
4. Нарх Фрэнсис 1 0.11
5. Котляров Александр II 1 0.11
6. Жук Владислав 1 0.11
7. _Narh F. 1 0.11
8. Котляров Александр 0 0
9. Малькевич Владислав 0 0
10. Сенько Валерий 0 0

Карточки

Шахтёр Солигорск
# Игрок      
1. Хадаркевич Руслан 2 1
2. Политевич Сергей 3 0
3. Сачивко Александр 3 0
4. Селява Александр 3 0
5. Бодул Дарко 2 0
6. Кендыш Юрий 2 0
7. Сзоке Юлиус 2 0
8. Иванович Иван 1 0
9. Диасамидзе Гиорги 1 0
10. Баланович Сергей 1 0
11. Ллуллаку Аздрен 1 0
12. Антич Никола 1 0
13. Сотников Виктор 1 0
14. _Vukmanic T. 1 0
Славия Мозырь
# Игрок      
1. Тымонюк Игорь 3 1
2. Костров Игорь 2 0
3. Пантя Юрий 2 0
4. Потапов Егор 2 0
5. Мельников Никита 2 0
6. Жук Владислав 2 0
7. Чухлей Андрей 1 0
8. Ковалевский Денис 1 0
9. Нарх Фрэнсис 1 0
10. Котляров Александр II 1 0
11. Раевский Александр 1 0
12. Малькевич Владислав 1 0
13. _Raevskiy A. 1 0
14. Мякиш Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шахтёр Солигорск 14.29% (1) 0 0 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3)
 Славия Мозырь 0 10% (1) 20% (2) 10% (1) 10% (1) 50% (5)

Предыдущие игры

Шахтёр Солигорск Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Витебск 0:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск
Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Городея 0:2 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 1:0 Городея Минск 1:0 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Торпедо Минск 0:3 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Шахтёр Солигорск
Славия Мозырь Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ Витебск 2:3 Славия Мозырь БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 1:3 Минск
Ислочь 2:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:0 Рух Брест Славия Мозырь 1:0 БАТЭ Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Слуцк 3:1 Славия Мозырь Рубин 5:0 Славия Мозырь Витебск 0:2 Славия Мозырь Славия Мозырь 2:0 Ислочь Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Славия Мозырь 3:2 Гомель Славия Мозырь 1:1 Динамо Минск Слуцк 0:0 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Славия Мозырь Славия Мозырь 0:1 Городея

Последние игры между собой

Шахтёр Солигорск: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 0
Славия Мозырь: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 10
Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Славия Мозырь 0:3 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 1:0 Славия Мозырь Премьер-лига
Шахтёр Солигорск 5:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 6:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 1:1 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Шахтёр Солигорск 2:1 Славия Мозырь Премьер-лига Славия Мозырь 0:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Славия Мозырь 0:0 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Славия Мозырь 0:5 Шахтёр Солигорск Премьер-лига Славия Мозырь 0:2 Шахтёр Солигорск Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 9 6 0 3 12 - 9 18
2. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3. БАТЭ Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
4. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
5. Ислочь Заявка 8 5 0 3 11 - 12 15
6. Шахтёр Солигорск 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 3 15
7. Динамо-Брест Заявка 9 4 1 4 12 - 10 13
8. Рух Брест Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9. Витебск Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
10. Славия Мозырь 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11. Городея Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
12. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Динамо Минск Заявка 8 3 0 5 11 - 10 9
14. Неман Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 8 0 3 5 6 - 14 3
16. Белшина Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
  • Второй тайм
  • 67'
    Практически все подборы выигрываются футболистами "Шахтёра". Очень грамотно действует команда Юрия Вернидуба.
  • 66'
    Широко в центре поля комбинируют мяч солигорчане, заставляя соперников много и бесполезно бегать.
  • 65'
    Правым флангом атаку провели хозяева, но прострельная передача стала простой добычей для Барановского.
  • 64'
    Всячески сбивают игровой ритм сейчас "горняки", которым совсем незачем рисковать и ввязываться в открытый футбол с соперниками.
  • 63'
    С дальней дистанции по воротам решил пробить один из солигорчан, но выстрел на себя принял защитник "Славии". Мяч в аут срикошетил.
  • Фол, нарушение
    62'
    Диасамидзе заработал фол на себе на своей половине поля. Не торопятся хозяева вводить мяч в игру.
  • 61'
    Постепенно "Славии" удалось перевести игру на чужую половину поля, но не более того - на ударную дистанцию мозырян никто не подпускает.
  • Фол, нарушение
    59'
    Штрафной удар в глубине поля заработали мозыряне. Последовала подача в район линии вратарской площади, но там чётко головой сыграл Антич.
  • Желтая карточка
    58'
    Диасамидзе за грубую игру получил жёлтую карточку. Таким образом счёт по предупреждениям сравнялся - 2:2.
  • Замена
    57'
    Первая замена в составе "Славии" произошла: вместо Александра Котлярова на поле вышел Никита Мельников.
  • 56'
    Солнышко выглянуло в Солигорске. Немногочисленных болельщиков на трибунах это порадовало - они начали проявлять больше активности в плане голосовой поддержки футболистов.
  • Желтая карточка
    55'
    Баланович в центре поля грубо сыграл в кость сопернику, за что заслуженно получил жёлтую карточку.
  • 54'
    Лисакович принял мяч у чужой штрафной площади, но под прессингом нескольких соперников ничего не смог сделать в отсутствие поддержки со стороны партнёров по команде.
  • Травма, повреждение
    53'
    Потапов оказался в нокдауне после того как ему прилетел мяч в подбородок. Нужна медицинская помощь россиянину.
  • Опасный момент
    52'
    ОПАСНО! Иванович сочно выстрелил с дальней дистанции - мяч просвистел прямо над правой "девяткой" ворот гостей.
  • Опасный момент
    51'
    Диасамидзе сбросил мяч под удар Лисаковичу, но тот пробил в касание с правого края штрафной площади мимо ближнего угла ворот.
  • 50'
    Всё ещё взволнованным выглядит Юрий Вернидуб, понимая, что мозыряне могут быть очень опасны. Желательно солигорчанам закрепить своё преимущество вторым забитым голом.
  • 49'
    У "славян" по-прежнему не получается что-то создать на чужой половине поля - снова они сумели лишь нарушить правила у чужой штрафной площади.
  • Травма, повреждение
    48'
    Бегунов получил повреждение в одном из стыков и ему оказывается медицинская помощь.
  • 47'
    "Шахтёр" снова старается играть в атаку большими силами. Явно солигорчане не намерены играть на удержание минимального счёта в свою пользу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Шахтёр" обыгрывает "Славию" с минимальным счётом благодаря голу Лисаковича.
  • 45'
    Активный Малькевич много передвигается в зоне атаки гостей, но полезных действий от него всё равно практически нет. Не идёт игра у Владислава.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минута компенсирована к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Нет, по слишком низкой траектории была выполнена подача в штрафную площадку и ближайший защитник "Шахтёра" далеко сумел отбить мяч головой.
  • Фол, нарушение
    43'
    Правым флангом шли в атаку футболисты "Славии", где сумели заработать штрафной удар, который может стать шансом для ответного гола.
  • Травма, повреждение
    42'
    Жёстко столкнулись Кендыш и Барановский в штрафной площади гостей. Нарушал правила солигорчанин, но именно ему после стыка требуется медицинская помощь.
  • Офсайд
    41'
    Ещё одна атака гостей завершилась свистком арбитра - на этот раз положение "вне игры" зафиксировано у мозырян.
  • Желтая карточка
    40'
    Малькевич пытался запрессинговать двух защитников у чужой штрафной площади, но сумел лишь нарушить правила. Жёлтая карточка в пассиве у нападающего "Славии".
  • 39'
    Ничего интересного после подачи углового не произошло. Тут же "горняки" вступают в высокий прессинг, не позволяя соперникам быстро выйти в атаку.
  • Угловой
    38'
    Левым флангом в контратаку убежали хозяева поля и вчетвером разыграли симпатичную комбинацию, но Лисакович затянул с ударом на левом краю штрафной площади, заработав лишь угловой.
  • 37'
    Спокойно солигорчане обосновались на своей половине поля, перекрыв все зоны подступов к владениям Александра Гутора.
  • 36'
    Перевели игру на чужую половину поля сейчас мозыряне, но мяч катают пока что лишь ближе к центральной зоне поперёк поля.
  • 35'
    Большую часть своих голов "Славия" забивает в концовках таймов, так что вполне можно ждать в ближайшее время атакующей активности от гостей.
  • 34'
    Небольшой фан-сектор "Славии" активизировался на трибунах. Фанаты пытаются помочь своим любимцам поскорее оправиться от удара и отвести игру от своих ворот.
  • Опасный момент
    33'
    ОПАСНО! Едва не оформил дубль Лисакович, который уже с правого фланга сместился в центр и пробивал в дальнюю "девятку", но мяч просвистел прямо над перекладиной.
  • Описание гола
    31'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Виталий Лисакович!!!
    Активность "горняков" всё же принесла свои плоды. Лисакович на левом фланге убрал на замахе защитника, после чего правой ногой решил пробить в ближний угол. Барановский совсем не ожидал такого действия и команду свою не выручил.
  • Опасный момент
    30'
    ОПАСНО! После подачи Антича мяч пришёл линии вратарской площади к Ивановичу, который из сложного положения исхитрился пробить через себя, но мяч над воротами пролетел.
  • Опасный момент
    29'
    ОПАСНО! Подача углового пошла на дальнюю штангу и Барановский грубо ошибся на выходе, не добравшись до мяча, но Бегунову в борьбе с защитником не удалось головой переправить мяч в пустые ворота.
  • Угловой
    28'
    Лисакович со штрафного удара с фланга решил пробить по воротам вместо подачи. Мяч летел, как мне показалось, выше ворот, но Барановский на всякий случай перевёл мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    27'
    Потапов на правом фланге обороны очень неаккуратно сыграл высоко поднятой ногой, попав ею в голову сопернику. Жёлтая карточка тут же засияла в руках судьи.
  • 26'
    Не ожидалось сегодня большое количество голов в этом матче, и пока что данные прогнозы сбываются. Не видели мы до сих пор ни одного по-настоящему голевого момента у каких-либо ворот.
  • 25'
    Хозяева ответили атакой правым флангом, но подача Ивановича получилась слишком высокой - мяч ушёл за пределы поля.
  • 24'
    Левым флангом атаковали "славяне", но передача в штрафную площадку оказалась абсолютно безадресной - мяч там никто кроме Гутора не ждал.
  • Фол, нарушение
    23'
    Бегунов боролся в центре поля за мяч с двумя соперниками, но выиграть эту борьбу не сумел, в итоге нарушив правила.
  • 22'
    Правым флангом солигорчане провели невзрачную атаку, которая закончилась диагональной подачей в руки Барановскому.
  • 21'
    Высоко начинают встречать гости своих соперников. В физическом плане, похоже, "Славия" готова очень хорошо и чувствует в себе запас сил для высокого прессинга.
  • 20'
    Выбрались в контратаку мозыряне, но не смогли придумать что-то интересное. В итоге мяч был потерян и Малькович предусмотрительно нарушил правила, чтобы не нарваться на ответный контрвыпад.
  • 19'
    Лисакович с правого фланга сместился в центр и пробивал по воротам метров с 25-ти, но мяч улетел мимо и выше ворот.
  • 17'
    Серия подач и прострелов следовала с разных флангов в штрафную площадку, но снова до удара по воротам дело не дошло.
  • Фол, нарушение
    16'
    В глубине поля штрафной удар заработали гости и впервые доставили мяч в штрафную площадку "Шахтёра", но защитники команды Юрия Вернидуба сработали там хорошо.
  • Фол, нарушение
    15'
    Селява нарушил правила после обрезки своей команды и вполне мог получить за такие дела жёлтую карточку.
  • 14'
    Продолжают хозяева давление на ворота соперника, но выйти на ударную позицию никому из "горняков" по-прежнему не удаётся.
  • Угловой
    13'
    На правом фланге угловой теперь заработали солигорчане. После подачи Антича мяч заметался по штрафной площадке, но в конце концов "славяне" отбились.
  • 12'
    Кендыш с правого фланга смещался в штрафную площадку, обыгрывался с партнёром по команде, но ответный пас в его адрес получился плохим.
  • Угловой
    11'
    Ещё один угловой с левого фланга безуспешно подали футболисты "Шахтёра с левого фланга.
  • 10'
    С левого фланга прошла подача в штрафную площадку и Лисакович пробивал по воротам головой, но мяч попал в защитника и прикатился к вратарю.
  • Опасный момент
    9'
    Лисакович пальнул по воротам гостей метров с 20-ти после скидки партнёра по команде, но мяч улетел на пару метров выше ворот.
  • Угловой
    8'
    Первый угловой в матче на левом фланге заработали хозяева поля. Последовала низкая подача в штрафную площадку, которая была без проблем ликвидирована защищающимися.
  • 7'
    Гости начали предпринимать попытки провести свою первую контратаку. Не намерена отсиживаться в защите команда Михаила Мартыновича.
  • 6'
    Правым флангом очередную атаку провели солигорчане, но подача в штрафную площадку стала простой добычей для Барановского.
  • Фол, нарушение
    5'
    Сачивко в центре поля грубовато сыграл против Тимонюка, помогая себе руками, борясь за мяч в воздухе.
  • 4'
    Но гости готовы к такому прессингу со стороны соперников, сдерживая его всем составом.
  • 3'
    "Горняки" предпочитают не откладывать дело в долгий ящик, сразу загружая мяч в атаку раз за разом, пытаясь найти слабину в оборонительных порядках "Славии".
  • Травма, повреждение
    2'
    Барановский уже получил небольшое повреждение, столкнувшись с Лисаковичем, забирая мяч на выходе.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли солигорчане.
  • До матча
  • День добрый, уважаемые любители футбола и посетители сайта LiveResult.Ru! Вашему вниманию представляется прямая текстовая трансляция матча 9-го тура белорусской Премьер-лиги, в котором солигорский "Шахтёр" в родных стенах сыграет со "Славией" из Мозыря.
    Трансляцию для Вас проведёт Крипак Михаил. Добро пожаловать, друзья!
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