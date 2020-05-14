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БАТЭ
 
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Слуцк

Бомбардиры внутри турнира

БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Драгун Станислав 3 0.33
2. Стасевич Игорь 2 0.22
3. Нехайчик Павел 2 0.22
4. Милич Неманья 2 0.22
5. Скавыш Максим 2 0.22
6. Сарока Антон 2 0.22
7. Бага Дмитрий 1 0.11
8. Дубайич Боян 1 0.11
9. Виллюмссон Виллюм 1 0.11
10. Настич Боян 0 0
11. Яблонский Евгений 0 0
12. Бессмертный Дмитрий 0 0
Слуцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Умар Бала Мохаммед 3 0.33
2. Сердюк Артём 3 (1) 0.33
3. Коанда Сулеймане 2 0.22
4. Гафар Сирима 2 0.22
5. Семёнов Игорь 1 0.11
6. Салу Драман 1 0.11
7. Такулов Сослан 1 (1) 0.11
8. Козлов Евгений 0 0
9. Чеботаев Сергей 0 0
10. Трубило Виталий 0 0

Карточки

БАТЭ
# Игрок      
1. Драгун Станислав 2 0
2. Нехайчик Павел 2 0
3. Милич Неманья 2 0
4. Настич Боян 2 0
5. Филипович Александар 2 0
6. Волков Захар 2 0
7. Стасевич Игорь 1 0
8. Бага Дмитрий 1 0
9. Дубайич Боян 1 0
10. Виллюмссон Виллюм 1 0
11. _Alshevsky K. 1 0
Слуцк
# Игрок      
1. Бураев Марат 3 1
2. Трубило Виталий 2 0
3. Сердюк Артём 2 0
4. Анюкевич Александр 2 0
5. Образов Денис 2 0
6. Такулов Сослан 2 0
7. Козлов Евгений 1 0
8. Панкратов Борис 1 0
9. Семёнов Игорь 1 0
10. Велко Евгений 1 0
11. Салу Драман 1 0
12. Умар Бала Мохаммед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 БАТЭ 35.71% (5) 14.29% (2) 14.29% (2) 0 28.57% (4) 7.14% (1)
 Слуцк 0 23.08% (3) 30.77% (4) 0 30.77% (4) 15.38% (2)

Предыдущие игры

БАТЭ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ
БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман
Слуцк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Слуцк 1:2 Энергетик-БГУ Динамо Минск 1:2 Слуцк Слуцк 3:2 Белшина Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк
Слуцк 1:1 Витебск Ислочь 2:3 Слуцк Слуцк 0:1 Динамо-Брест Слуцк 3:1 Славия Мозырь Слуцк 2:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Слуцк Торпедо Минск 0:3 Слуцк Слуцк 0:0 Городея Минск 1:0 Слуцк Слуцк 0:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:2 Слуцк Слуцк 0:3 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Слуцк Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 2:1 Слуцк Слуцк 3:0 Витебск

Последние игры между собой

БАТЭ: победы: 14, ничьи: 0, поражения: 1
Слуцк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 14
Слуцк 0:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:0 Слуцк Премьер-лига Слуцк 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:1 Слуцк Премьер-лига
БАТЭ 6:0 Слуцк Премьер-лига Слуцк 1:0 БАТЭ Премьер-лига Слуцк 0:2 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:0 Слуцк Премьер-лига Слуцк 0:2 БАТЭ Кубок БАТЭ 1:0 Слуцк Кубок БАТЭ 4:1 Слуцк Премьер-лига Слуцк 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 2:1 Слуцк Кубок Слуцк 1:3 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:0 Слуцк Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
2. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
3. Энергетик-БГУ Заявка 8 5 0 3 10 - 8 15
4. Ислочь Заявка 8 5 0 3 11 - 12 15
5. Торпедо-БелАЗ Заявка 8 4 3 1 9 - 4 15
6. Динамо-Брест Заявка 8 4 1 3 11 - 8 13
7. Шахтёр Солигорск Заявка 8 3 3 2 9 - 3 12
8. Рух Брест Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9. Славия Мозырь Заявка 8 3 2 3 10 - 12 11
10. Витебск Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
11. Городея Заявка 8 3 2 3 5 - 7 11
12. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Динамо Минск Заявка 8 3 0 5 11 - 10 9
14. Неман Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 8 0 3 5 6 - 14 3
16. Белшина Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - Слуцк

    До начала игры, которая состоится 16.05.2020, осталось 1 день 18 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


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