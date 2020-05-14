Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Драгун Станислав
|3
|0.33
|2.
|Стасевич Игорь
|2
|0.22
|3.
|Нехайчик Павел
|2
|0.22
|4.
|Милич Неманья
|2
|0.22
|5.
|Скавыш Максим
|2
|0.22
|6.
|Сарока Антон
|2
|0.22
|7.
|Бага Дмитрий
|1
|0.11
|8.
|Дубайич Боян
|1
|0.11
|9.
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.11
|10.
|Настич Боян
|0
|0
|11.
|Яблонский Евгений
|0
|0
|12.
|Бессмертный Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Умар Бала Мохаммед
|3
|0.33
|2.
|Сердюк Артём
|3 (1)
|0.33
|3.
|Коанда Сулеймане
|2
|0.22
|4.
|Гафар Сирима
|2
|0.22
|5.
|Семёнов Игорь
|1
|0.11
|6.
|Салу Драман
|1
|0.11
|7.
|Такулов Сослан
|1 (1)
|0.11
|8.
|Козлов Евгений
|0
|0
|9.
|Чеботаев Сергей
|0
|0
|10.
|Трубило Виталий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Драгун Станислав
|2
|0
|2.
|Нехайчик Павел
|2
|0
|3.
|Милич Неманья
|2
|0
|4.
|Настич Боян
|2
|0
|5.
|Филипович Александар
|2
|0
|6.
|Волков Захар
|2
|0
|7.
|Стасевич Игорь
|1
|0
|8.
|Бага Дмитрий
|1
|0
|9.
|Дубайич Боян
|1
|0
|10.
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|11.
|_Alshevsky K.
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бураев Марат
|3
|1
|2.
|Трубило Виталий
|2
|0
|3.
|Сердюк Артём
|2
|0
|4.
|Анюкевич Александр
|2
|0
|5.
|Образов Денис
|2
|0
|6.
|Такулов Сослан
|2
|0
|7.
|Козлов Евгений
|1
|0
|8.
|Панкратов Борис
|1
|0
|9.
|Семёнов Игорь
|1
|0
|10.
|Велко Евгений
|1
|0
|11.
|Салу Драман
|1
|0
|12.
|Умар Бала Мохаммед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|БАТЭ
|35.71% (5)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|7.14% (1)
|Слуцк
|0
|23.08% (3)
|30.77% (4)
|0
|30.77% (4)
|15.38% (2)
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +12 =4 -4Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь Городея 0:2 БАТЭ
БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ БАТЭ 1:0 Неман
Слуцк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Слуцк 1:2 Энергетик-БГУ Динамо Минск 1:2 Слуцк Слуцк 3:2 Белшина Шахтёр Солигорск 1:2 Слуцк
Слуцк 1:1 Витебск Ислочь 2:3 Слуцк Слуцк 0:1 Динамо-Брест Слуцк 3:1 Славия Мозырь Слуцк 2:1 Неман Торпедо Минск 0:3 Слуцк Торпедо Минск 0:3 Слуцк Слуцк 0:0 Городея Минск 1:0 Слуцк Слуцк 0:0 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:2 Слуцк Слуцк 0:3 БАТЭ Днепр Могилёв 2:0 Слуцк Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Динамо Минск 2:1 Слуцк Слуцк 3:0 Витебск
Последние игры между собой
БАТЭ: победы: 14, ничьи: 0, поражения: 1
Слуцк: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|2.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|10 - 8
|15
|4.
|Ислочь
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|5.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|6.
|Динамо-Брест
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 8
|13
|7.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|9 - 3
|12
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Славия Мозырь
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|10.
|Витебск
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|11.
|Городея
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|5 - 7
|11
|12.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 10
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2