Прогнозы на матч Рух Брест - Смолевичи-СТИ

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Рух Брест
 
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Смолевичи-СТИ

Бомбардиры внутри турнира

Рух Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Васильев Владислав II 1 0.11
2. Андроник Георгий 1 0.11
3. Ковтун Алексей 1 0.11
4. Седько Павел 1 0.11
5. Колпачук Илья 1 0.11
6. Гречихо Денис 1 0.11
7. Концевой Артём 0 0
8. Гайдучик Виталий 0 0
9. Дьялло Абдулай 0 0
Смолевичи-СТИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсуков Евгений 2 (1) 0.22
2. Поэ Жан Морель 1 0.11
3. Щегрикович Дмитрий 1 0.11
4. Мухамедов Владислав 1 0.11
5. Турик Алексей 0 0
6. Бутаревич Алексей 0 0

Карточки

Рух Брест
# Игрок      
1. Гайдучик Виталий 4 0
2. Васильев Владислав II 2 1
3. Тихоновский Сергей 3 0
4. Гречихо Денис 3 0
5. Дьялло Абдулай 1 1
6. Андроник Георгий 2 0
7. Петренко Артём 2 0
8. Осучукву Чиди 1 0
9. Ковтун Алексей 1 0
10. Виллиам Фуртадо 1 0
11. Седько Павел 1 0
12. Васильев Владислав 1 0
Смолевичи-СТИ
# Игрок      
1. Котов Константин 3 1
2. Турик Алексей 4 0
3. Ращеня Илья 4 0
4. Жевнеров Эдуард 3 0
5. Барсуков Евгений 3 0
6. Бондаренко Арсений 3 0
7. Макаров Анатолий 2 0
8. Вакулич Алексей 2 0
9. Гомелько Артём 1 0
10. Фильцов Александр 1 0
11. Макаров Александр Юрьевич 1 0
12. Алибеков Муталип 1 0
13. Джигеро Александр 1 0
14. Мухамедов Владислав 1 0
15. Бутаревич Алексей 1 0
16. Александрович Александр 1 0
17. Поэ Жан Морель 1 0
18. Верас Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рух Брест 50% (2) 25% (1) 25% (1) 0 0 0
 Смолевичи-СТИ 25% (1) 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Рух Брест Последние 9 матчей: +4 =3 -2
Неман 2:4 Рух Брест Рух Брест 1:1 Городея Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест Рух Брест 1:0 Минск
Славия Мозырь 0:0 Рух Брест БАТЭ 1:0 Рух Брест Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Динамо Минск 0:1 Рух Брест Рух Брест 2:1 Днепр Могилёв
Смолевичи-СТИ Последние 20 матчей: +2 =6 -12
Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ Смолевичи-СТИ 0:2 Энергетик-БГУ Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Белшина 1:1 Смолевичи-СТИ
Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Смолевичи-СТИ 0:1 Витебск Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Луч Минск 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Шахтёр Солигорск Неман 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:1 Гомель Городея 4:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:1 Ислочь Динамо Минск 2:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Торпедо Минск Днепр Могилёв 0:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:2 Слуцк Витебск 4:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:0 Динамо-Брест
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Энергетик-БГУ Заявка 9 6 0 3 12 - 9 18
2. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
3. БАТЭ Заявка 8 5 1 2 16 - 9 16
4. Слуцк Заявка 8 5 1 2 15 - 11 16
5. Ислочь Заявка 8 5 0 3 11 - 12 15
6. Шахтёр Солигорск 1:0 Заявка 9 4 3 2 10 - 3 15
7. Динамо-Брест Заявка 9 4 1 4 12 - 10 13
8. Рух Брест Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
9. Витебск Заявка 8 3 2 3 6 - 8 11
10. Славия Мозырь 0:1 Заявка 9 3 2 4 10 - 13 11
11. Городея Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
12. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
13. Динамо Минск Заявка 8 3 0 5 11 - 10 9
14. Неман Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 8 0 3 5 6 - 14 3
16. Белшина Заявка 8 0 2 6 6 - 15 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Рух Брест - Смолевичи-СТИ

    До начала игры, которая состоится 17.05.2020, осталось 1 день 36 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Рух Брест - Смолевичи-СТИ

    Исход игры
    Рух Брест
    88.5% (23)
    Ничья
    7.7% (2)
    Смолевичи-СТИ
    3.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    16% (4)
    Меньше
    84% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (5)
    Нет
    80% (20)
    Популярный счёт
    1:0 Рух Брест
    53.8% (14)
    2:0 Рух Брест
    15.4% (4)
    2:1 Рух Брест
    11.5% (3)
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