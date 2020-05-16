Прогнозы на матч Рух Брест - Смолевичи-СТИ

Рух Брест
Позже
Смолевичи-СТИ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Васильев Владислав II
|1
|0.11
|2.
|Андроник Георгий
|1
|0.11
|3.
|Ковтун Алексей
|1
|0.11
|4.
|Седько Павел
|1
|0.11
|5.
|Колпачук Илья
|1
|0.11
|6.
|Гречихо Денис
|1
|0.11
|7.
|Концевой Артём
|0
|0
|8.
|Гайдучик Виталий
|0
|0
|9.
|Дьялло Абдулай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсуков Евгений
|2 (1)
|0.22
|2.
|Поэ Жан Морель
|1
|0.11
|3.
|Щегрикович Дмитрий
|1
|0.11
|4.
|Мухамедов Владислав
|1
|0.11
|5.
|Турик Алексей
|0
|0
|6.
|Бутаревич Алексей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гайдучик Виталий
|4
|0
|2.
|Васильев Владислав II
|2
|1
|3.
|Тихоновский Сергей
|3
|0
|4.
|Гречихо Денис
|3
|0
|5.
|Дьялло Абдулай
|1
|1
|6.
|Андроник Георгий
|2
|0
|7.
|Петренко Артём
|2
|0
|8.
|Осучукву Чиди
|1
|0
|9.
|Ковтун Алексей
|1
|0
|10.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0
|11.
|Седько Павел
|1
|0
|12.
|Васильев Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Котов Константин
|3
|1
|2.
|Турик Алексей
|4
|0
|3.
|Ращеня Илья
|4
|0
|4.
|Жевнеров Эдуард
|3
|0
|5.
|Барсуков Евгений
|3
|0
|6.
|Бондаренко Арсений
|3
|0
|7.
|Макаров Анатолий
|2
|0
|8.
|Вакулич Алексей
|2
|0
|9.
|Гомелько Артём
|1
|0
|10.
|Фильцов Александр
|1
|0
|11.
|Макаров Александр Юрьевич
|1
|0
|12.
|Алибеков Муталип
|1
|0
|13.
|Джигеро Александр
|1
|0
|14.
|Мухамедов Владислав
|1
|0
|15.
|Бутаревич Алексей
|1
|0
|16.
|Александрович Александр
|1
|0
|17.
|Поэ Жан Морель
|1
|0
|18.
|Верас Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рух Брест
|50% (2)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|0
|Смолевичи-СТИ
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Смолевичи-СТИ Последние 20 матчей: +2 =6 -12Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ Смолевичи-СТИ 0:2 Энергетик-БГУ Смолевичи-СТИ 1:3 Динамо Минск Белшина 1:1 Смолевичи-СТИ
Смолевичи-СТИ 0:0 Шахтёр Солигорск Смолевичи-СТИ 0:1 Витебск Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Луч Минск 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Шахтёр Солигорск Неман 1:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:1 Гомель Городея 4:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:1 Ислочь Динамо Минск 2:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 0:2 Торпедо Минск Днепр Могилёв 0:1 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:2 Слуцк Витебск 4:0 Смолевичи-СТИ Смолевичи-СТИ 1:0 Динамо-Брест
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 9
|18
|2.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|3.
|БАТЭ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 9
|16
|4.
|Слуцк
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|5.
|Ислочь
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 12
|15
|6.
|Шахтёр Солигорск
|1:0 Заявка
|9
|4
|3
|2
|10 - 3
|15
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 5
|12
|9.
|Витебск
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 8
|11
|10.
|Славия Мозырь
|0:1 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|11.
|Городея
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|12.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|13.
|Динамо Минск
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|11 - 10
|9
|14.
|Неман
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 14
|3
|16.
|Белшина
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|6 - 15
|2
Прогнозы на матч Рух Брест - Смолевичи-СТИ
Исход игры
Рух Брест
88.5% (23)
Ничья
7.7% (2)
Смолевичи-СТИ
3.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
16% (4)
Меньше
84% (21)
Обе команды забьют
Да
20% (5)
Нет
80% (20)
Популярный счёт
1:0 Рух Брест
53.8% (14)
2:0 Рух Брест
15.4% (4)
2:1 Рух Брест
11.5% (3)
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