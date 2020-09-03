Ботафого Рибейрао
0:0
Конец матча
Куритиба
45' Желтая карточкаРафаэль Форстер
89' Желтая карточкаWellissol
2
Kevin
II
84
Wilson
III
35
Sabino2
30
Robson
IV
99
Sassa
II
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Luiz OtavioПолузащитник
-
-
-
-
17 Rhuan Castro
-
-
18 Davi Araujo
-
15 David Sousa
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
-
43 Rafael LimaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
-
29 Wellissol
-
33 Arthur
-
19 Jesus Igor
-
17 Hugo Moura
-
-
Главный тренер: Jorginho
Ход матча
45'
65'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.17
|2.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.17
|3.
|Pedro Raul
|1
|0.17
|4.
|Caio Alexandre
|1
|0.17
|5.
|Guilherme Santos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sabino2
|2 (2)
|0.29
|2.
|Robson IV
|1
|0.14
|3.
|Sassa II
|1
|0.14
|4.
|William Matheus1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|3
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|2
|0
|3.
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|4.
|Danilo IV
|1
|0
|5.
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|6.
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|7.
|Pedro Raul
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|4
|0
|2.
|Rene Junior
|1
|1
|3.
|Сасе Иан
|1
|1
|4.
|Sassa II
|2
|0
|5.
|Nathan VI
|2
|0
|6.
|Ruy
|1
|0
|7.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|8.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|9.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|10.
|Wellissol
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Куритиба
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде
Куритиба Последние 20 матчей: + = -Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго
Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао Лондрина ЭК 2:3 Куритиба
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Куритиба: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Куритиба 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:1 Куритиба Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:3 Ботафого Рибейрао Серия A Куритиба 5:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Куритиба Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Куритиба 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Куритиба Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 2
|16
|2.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|Васко да Гама
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|5.
|Фламенго
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Палмейрас
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Сеара
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Коринтианс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Байя
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Форталеза
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Сантос
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|14.
|Ботафого Рибейрао
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|Куритиба
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|17.
|Брагантино
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Гойяс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.15
|5.00
|—
|—
|5.20
|1.14
|—
|—
|1.20
|4.20
|2.21
|1.66
|1.89
|1.91
|1.66
|2.21
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.21
|4.10
|1.02
|11.00
|1.04
|9.20
|1.02
|11.00
|1.01
|17.50
|5.32
|1.11
|—
|—
|4.46
|1.17
|—
|—
|2.54
|1.53
|—
|—
|1.91
|1.94
|—
|—
|1.52
|2.56
|—
|—
|1.22
|4.00
|1.16
|4.58
|1.05
|9.29
|1.05
|9.29
|1.01
|16.22
|1.85
|2.01
|1.54
|2.55
|1.23
|4.24
|1.82
|2.04
|1.57
|2.45
|1.39
|3.07
|1.60
|2.40
|1.45
|2.82
|1.16
|5.44
|1.47
|2.75
|—
|—
|1.20
|4.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—