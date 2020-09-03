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  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
0:0
Конец матча
Куритиба
0'
45' Желтая карточка
Рафаэль Форстер
89' Желтая карточка
Wellissol
90'+6
1
Roberto
Fernandes1
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Guilherme
Santos
4
Хонда
Кейсуке
5
Рафаэль
Форстер
8
Калу
Саломон
7
Luis
Henrique
9
Pedro
Raul
10
Назарио
Бруно
84
Wilson
III
2
Jonatan
Moreira
III
3
Родолфо
Дантас
35
Sabino2
6
William
Matheus1
36
Матеус
де
Салес
20
Matheus
Galdezani
57
Matheus
Bueno
11
Неилтон
Мейра
30
Robson
IV
99
Sassa
II
Ботафого Рибейрао
4-3-3
Куритиба
4-2-3-1

Ход матча

20'
 
Сасе Иан
Неилтон Мейра
45'
Рафаэль Форстер
 
65'
 
Hugo Moura
Matheus Galdezani
65'
 
Jesus Igor
Сасе Иан
67'
Luiz Otavio
Рафаэль Форстер
 
75'
Nascimento Leite Matheus3
Luis Henrique
 
84'
 
Giovanni Augusto
Sassa II
84'
 
Wellissol
Robson IV
87'
Davi Araujo
Калу Саломон
 
89'
 
Wellissol

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.17
2. Фернандо Луис IV 1 0.17
3. Pedro Raul 1 0.17
4. Caio Alexandre 1 0.17
5. Guilherme Santos 0 0
Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sabino2 2 (2) 0.29
2. Robson IV 1 0.14
3. Sassa II 1 0.14
4. William Matheus1 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 3 0
2. Federico Barrandeguy 2 0
3. Nascimento Leite Matheus3 2 0
4. Danilo IV 1 0
5. Рафаэль Форстер 1 0
6. Marcelo Conceicao 1 0
7. Pedro Raul 1 0
Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 4 0
2. Rene Junior 1 1
3. Сасе Иан 1 1
4. Sassa II 2 0
5. Nathan VI 2 0
6. Ruy 1 0
7. Matheus Galdezani 1 0
8. Патрик де Оливейра 1 0
9. Jonatan Moreira III 1 0
10. Wellissol 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
 Куритиба 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро
Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Nautico1 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Ботафого Рибейрао 2:1 Ресенде
Куритиба Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба Куритиба 0:1 Фламенго
Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао Лондрина ЭК 2:3 Куритиба

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 3
Куритиба: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 9
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Куритиба 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Куритиба Бразилейро Серия А
Куритиба 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 3:1 Куритиба Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:3 Ботафого Рибейрао Серия A Куритиба 5:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Куритиба Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Куритиба Серия A Куритиба 2:2 Ботафого Рибейрао Серия A Куритиба 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 7 5 1 1 10 - 2 16
2. Сан-Паулу 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Васко да Гама 1:1 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Флуминенсе 7 3 2 2 8 - 7 11
5. Фламенго 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Палмейрас 0:0 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Сеара 7 3 1 3 8 - 9 10
8. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Коринтианс 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Байя 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Форталеза 7 2 2 3 7 - 6 8
12. Сантос 1:1 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
14. Ботафого Рибейрао 6 1 4 1 4 - 5 7
15. Атлетико Паранаэнсе 7 2 1 4 6 - 8 7
16. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
17. Брагантино 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
20. Спорт Ресифи 6 1 1 4 4 - 8 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Рафаэль Форстер получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 20'
    Неилтон Мейра уходит с поля. Сасе Иан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Букмекер 1 X 2
6.10 1.25 11.00
7.77 1.14 13.00
2.12 3.18 3.79
3.44 1.66 6.47

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.15 5.00 5.20 1.14 1.20 4.20 2.21 1.66 1.89 1.91 1.66 2.21 1.02 11.00 1.21 4.10 1.02 11.00 1.04 9.20 1.02 11.00 1.01 17.50
5.32 1.11 4.46 1.17 2.54 1.53 1.91 1.94 1.52 2.56 1.22 4.00 1.16 4.58 1.05 9.29 1.05 9.29 1.01 16.22
1.85 2.01 1.54 2.55 1.23 4.24 1.82 2.04 1.57 2.45 1.39 3.07 1.60 2.40 1.45 2.82 1.16 5.44 1.47 2.75 1.20 4.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 1.55 2.48 1.07 7.50 1.05 8.60 1.03 10.00
2.40 1.59 1.57 2.44 1.28 3.55 1.06 7.99 1.05 9.29
1.52 2.60 1.30 3.61 1.50 2.66 1.33 3.39
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.11 1.68 1.44 2.70 1.14 5.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
2.22 1.64
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.00 1.19
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