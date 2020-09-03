0:1
2' ГолПедро Гильерме
0:2
16' ГолПедро Гильерме
1:2
32' ГолRodriguinho I
1:3
37' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
2:3
42' ГолJose Elber
2:4
48' ГолРибейро Эвертон
2:5
52' ГолДе Арраскаэта Джорджиан
78' Желтая карточкаJuninho Capixaba
86' Желтая карточкаТулер Матеус
3:5
90' ГолDaniel XII
90' Желтая карточкаДиего Рибас
12
Зе
Карлос
17
Elton
I
11
Росси
33
Тьяго
Маия
32
Роша
Педро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Зе КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
17 Elton IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 ЭрнандоЗащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
70 Fessin
-
-
-
-
-
-
36 Ramon1
-
71 Jadson III
-
99 Saldanha
-
77 Mateus Claus
-
Главный тренер: Roger Machado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Тулер МатеусЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
36 РамонПолузащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
19 Michael 3
-
45 Hugo Souza
-
40 Pepe4
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
2'
0:1
16'
32'
1:2
37'
42'
2:3
48'
2:4
52'
67'
78'
79'
86'
90'
3:5
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|2 (1)
|0.33
|2.
|Jose Elber
|1
|0.17
|3.
|Росси
|1
|0.17
|4.
|Эрнандо
|1
|0.17
|5.
|Jose Ferreira
|1
|0.17
|6.
|Marco Antonio2
|1
|0.17
|7.
|Gilberto IV
|0
|0
|8.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.43
|2.
|Габриэл Барбоза
|3 (2)
|0.43
|3.
|Педро Гильерме
|2
|0.29
|4.
|Рибейро Эвертон
|1
|0.14
|5.
|Исла Маурисио
|0
|0
|6.
|Энрике Бруно
|0
|0
|7.
|Роша Педро
|0
|0
|8.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|3
|0
|2.
|Ronaldo VI
|2
|0
|3.
|Росси
|1
|0
|4.
|Зе Карлос
|1
|0
|5.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|3
|0
|2.
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|3.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|4.
|Герсон Сантос
|2
|0
|5.
|Алвес Диего
|0
|1
|6.
|Исла Маурисио
|1
|0
|7.
|Луис Филипе
|1
|0
|8.
|Рибейро Эвертон
|1
|0
|9.
|Диего Рибас
|1
|0
|10.
|Кайо Родриго
|1
|0
|11.
|Виллиан Арао
|1
|0
|12.
|Котулио Матеус
|1
|0
|13.
|Тулер Матеус
|1
|0
|14.
|Michael 3
|1
|0
|15.
|Joao Lucas2
|1
|0
|16.
|Педро Гильерме
|1
|0
|17.
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|Фламенго
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: + = -Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино
Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго
Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго
Последние игры между собой
Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 2
|16
|2.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|Васко да Гама
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|5.
|Фламенго
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Палмейрас
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Сеара
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Коринтианс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Байя
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Форталеза
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Сантос
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|14.
|Ботафого Рибейрао
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|Куритиба
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|17.
|Брагантино
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Гойяс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
Победитель
|Букмекер
|1
|X
|2
|0.00
|0.00
|0.00
|10.50
|4.40
|1.32
|3.58
|3.28
|2.42
|3.39
|3.20
|2.26
|11.11
|5.24
|1.30
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.25
|6.25
|6.5
|6.5
|6.75
|6.75
|7
|7
|7.25
|7.25
|7.5
|7.5
|7.75
|7.75
|8
|8
|8.25
|8.25
|8.5
|8.5
|9.5
|9.5
|8.20
|1.05
|6.10
|1.10
|7.50
|1.07
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.81
|2.00
|6.30
|1.09
|—
|—
|1.28
|3.40
|—
|—
|2.30
|1.58
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|1.40
|2.80
|0.00
|14.50
|4.60
|1.17
|—
|—
|—
|—
|1.90
|1.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.47
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.30
|3.30
|1.05
|8.50
|7.10
|1.06
|6.00
|1.10
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.70
|2.41
|—
|—
|1.29
|3.60
|—
|—
|1.22
|4.10
|—
|—
|1.06
|7.50
|—
|—
|1.04
|7.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.80
|1.09
|4.98
|1.13
|2.80
|1.44
|—
|—
|2.14
|1.74
|—
|—
|1.64
|2.30
|—
|—
|1.30
|3.43
|—
|—
|1.21
|4.08
|—
|—
|1.07
|6.80
|—
|—
|1.06
|7.99
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.95
|1.42
|2.57
|1.53
|2.18
|1.72
|1.83
|2.04
|6.87
|1.11
|2.53
|1.54
|2.15
|1.74
|1.81
|2.06
|2.44
|1.58
|2.12
|1.76
|1.79
|2.07
|1.58
|2.44
|1.45
|2.81
|—
|—
|4.66
|1.20
|3.31
|1.34
|2.32
|1.64
|1.93
|1.93
|1.66
|2.27
|3.17
|1.37
|2.24
|1.68
|2.21
|1.70
|1.83
|2.04
|1.43
|2.90
|1.29
|3.66
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.65
|2.21
|—
|—
|2.42
|1.52
|—
|—
|1.07
|7.40
|—
|—
|1.66
|2.13
|—
|—
|1.08
|7.00
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.34
|3.26
|—
|—
|1.09
|7.60
|—
|—
|1.06
|9.30
|—
|—
|—
|—
|2.56
|1.52
|—
|—
|1.69
|2.21
|—
|—
|1.33
|3.26
|—
|—
|1.08
|6.25
|—
|—
|1.06
|8.12
|—
|—
|—
|—
|2.60
|1.52
|2.13
|1.75
|1.65
|2.29
|1.42
|2.94
|2.31
|1.64
|1.91
|1.96
|1.47
|2.75
|1.31
|3.50
|1.51
|2.61
|1.29
|3.65
|—
|—