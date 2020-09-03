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  3. Бразилия
Байя
3:5
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
2' Гол
Педро Гильерме
0:2
16' Гол
Педро Гильерме
1:2
32' Гол
Rodriguinho I
1:3
37' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
2:3
42' Гол
Jose Elber
2:4
48' Гол
Рибейро Эвертон
2:5
52' Гол
Де Арраскаэта Джорджиан
78' Желтая карточка
Juninho Capixaba
86' Желтая карточка
Тулер Матеус
3:5
90' Гол
Daniel XII
90' Желтая карточка
Диего Рибас
90'+3
33
Anderson
Oliveira2
2
Nino
Paraiba
28
Lucas
Fonseca
40
Jose
Ferreira
12
Зе
Карлос
8
Daniel
XII
17
Elton
I
7
Jose
Elber
10
Rodriguinho
I
11
Росси
9
Gilberto
IV
1
Алвес
Диего
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
4
Лео
Перейра
6
Мартинс
Родригес
5
Виллиан
Арао
33
Тьяго
Маия
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
32
Роша
Педро
21
Педро
Гильерме
Байя
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

2'
0:1
Педро Гильерме
16'
0:2
Педро Гильерме
(Де Арраскаэта Джорджиан)
32'
Rodriguinho I
(Gilberto IV)
1:2
37'
1:3
Де Арраскаэта Джорджиан
(Исла Маурисио)
42'
Jose Elber
2:3
48'
2:4
Рибейро Эвертон
(Исла Маурисио)
52'
2:5
Де Арраскаэта Джорджиан
(Роша Педро)
67'
 
Диего Рибас
Тьяго Маия
67'
 
Michael 3
Роша Педро
68'
Marco Antonio2
Зе Карлос
 
68'
Juninho Capixaba
Росси
 
78'
Juninho Capixaba
 
79'
Fernando Edson
Elton I
 
79'
Saldanha
Gilberto IV
 
80'
Jadson III
Rodriguinho I
 
83'
 
Линкольн
Педро Гильерме
83'
 
Тулер Матеус
Исла Маурисио
83'
 
Витиньо Виктор
Де Арраскаэта Джорджиан
86'
 
Тулер Матеус
90'
Daniel XII
(Marco Antonio2)
3:5
90'
 
Диего Рибас

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 2 (1) 0.33
2. Jose Elber 1 0.17
3. Росси 1 0.17
4. Эрнандо 1 0.17
5. Jose Ferreira 1 0.17
6. Marco Antonio2 1 0.17
7. Gilberto IV 0 0
8. Juninho Capixaba 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.43
2. Габриэл Барбоза 3 (2) 0.43
3. Педро Гильерме 2 0.29
4. Рибейро Эвертон 1 0.14
5. Исла Маурисио 0 0
6. Энрике Бруно 0 0
7. Роша Педро 0 0
8. Michael 3 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 3 0
2. Ronaldo VI 2 0
3. Росси 1 0
4. Зе Карлос 1 0
5. Juninho Capixaba 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 3 0
2. Габриэл Барбоза 3 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. Герсон Сантос 2 0
5. Алвес Диего 0 1
6. Исла Маурисио 1 0
7. Луис Филипе 1 0
8. Рибейро Эвертон 1 0
9. Диего Рибас 1 0
10. Кайо Родриго 1 0
11. Виллиан Арао 1 0
12. Котулио Матеус 1 0
13. Тулер Матеус 1 0
14. Michael 3 1 0
15. Joao Lucas2 1 0
16. Педро Гильерме 1 0
17. Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 0 40% (2) 20% (1) 0 0 40% (2)
 Фламенго 0 25% (1) 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: + = -
Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино
Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианка Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Nautico1 Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианка Витория 1:2 Байя
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго
Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 2:2 Фламенго

Последние игры между собой

Байя: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Фламенго: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Фламенго 3:1 Байя Серия A Байя 3:0 Фламенго Серия A Байя 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Байя Серия A
Фламенго 4:1 Байя Серия A Байя 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:3 Байя Серия A Байя 3:3 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 7 5 1 1 10 - 2 16
2. Сан-Паулу 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Васко да Гама 1:1 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Флуминенсе 7 3 2 2 8 - 7 11
5. Фламенго 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Палмейрас 0:0 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Сеара 7 3 1 3 8 - 9 10
8. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Коринтианс 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Байя 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Форталеза 7 2 2 3 7 - 6 8
12. Сантос 1:1 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
14. Ботафого Рибейрао 6 1 4 1 4 - 5 7
15. Атлетико Паранаэнсе 7 2 1 4 6 - 8 7
16. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
17. Брагантино 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
20. Спорт Ресифи 6 1 1 4 4 - 8 4
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Где смотреть матч Байя 3:5 Фламенго онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
10.50 4.40 1.32
3.58 3.28 2.42
3.39 3.20 2.26
11.11 5.24 1.30

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7 7.25 7.25 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.25 8.25 8.5 8.5 9.5 9.5
8.20 1.05 6.10 1.10 7.50 1.07 2.14 1.71 1.81 2.00 6.30 1.09 1.28 3.40 2.30 1.58 1.07 7.50 1.40 2.80 0.00 14.50 4.60 1.17 1.90 1.85 2.55 1.47 1.30 3.30 1.05 8.50
7.10 1.06 6.00 1.10 2.82 1.41 2.14 1.71 1.70 2.41 1.29 3.60 1.22 4.10 1.06 7.50 1.04 7.90
5.80 1.09 4.98 1.13 2.80 1.44 2.14 1.74 1.64 2.30 1.30 3.43 1.21 4.08 1.07 6.80 1.06 7.99
2.95 1.42 2.57 1.53 2.18 1.72 1.83 2.04 6.87 1.11 2.53 1.54 2.15 1.74 1.81 2.06 2.44 1.58 2.12 1.76 1.79 2.07 1.58 2.44 1.45 2.81 4.66 1.20 3.31 1.34 2.32 1.64 1.93 1.93 1.66 2.27 3.17 1.37 2.24 1.68 2.21 1.70 1.83 2.04 1.43 2.90 1.29 3.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
1.65 2.21 2.42 1.52 1.07 7.40 1.66 2.13 1.08 7.00
2.56 1.51 1.69 2.17 1.34 3.26 1.09 7.60 1.06 9.30
2.56 1.52 1.69 2.21 1.33 3.26 1.08 6.25 1.06 8.12
2.60 1.52 2.13 1.75 1.65 2.29 1.42 2.94 2.31 1.64 1.91 1.96 1.47 2.75 1.31 3.50 1.51 2.61 1.29 3.65
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.17 1.63 1.52 2.45 1.19 4.50
3.26 1.34 2.22 1.66 1.53 2.53 1.19 4.70 1.13 5.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
2.03 1.76
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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