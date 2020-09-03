Палмейрас
0:0
Перерыв
Интернасьональ
24' Желтая карточкаМоледо Родриго
28' Желтая карточкаZe Rafael
39' Желтая карточкаLuan IV
41' Желтая карточкаЛима Лукас III
45' Желтая карточкаBruno Praxedes
12
Майке
Роша
13
Luan
IV
17
Matias
Vina
19
Энрике
Бруно
10
Адриано
Луис
20
Moises
VII
30
Джонни
33
Gustavo1
88
Patrick
I
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Luan IVЗащитник
- Защитник
-
17 Matias VinaЗащитник
- Полузащитник
-
19 Энрике БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Адриано ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
35 ДанилоЗащитник
-
21 Уэсли ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Roni IIIНападающий
-
-
72 Vinicius III
-
3 Emerson2
-
-
-
Главный тренер: Vanderlei Luxemburgo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
33 Gustavo1Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
41 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Jussa
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Ход матча
24'
28'
39'
41'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Адриано Луис
|2 (1)
|0.33
|2.
|Ze Rafael
|1
|0.17
|3.
|Гомес Густаво
|1
|0.17
|4.
|Raphael Veiga
|1
|0.17
|5.
|Patrick Carreiro
|1
|0.17
|6.
|Виллиан Сикейра
|0
|0
|7.
|Gustavo Scarpa
|0
|0
|8.
|Gabriel Menino
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|4 (1)
|0.57
|2.
|Герреро Паоло
|3
|0.43
|3.
|Мусто Дамиан
|1
|0.14
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.14
|5.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.14
|6.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|7.
|Rodrigo I
|0
|0
|8.
|Patrick I
|0
|0
|9.
|Moises VII
|0
|0
|10.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Luan IV
|3
|0
|2.
|Лима Лукас III
|2
|0
|3.
|Адриано Луис
|1
|0
|4.
|Габриэль Сильва
|1
|0
|5.
|Энрике Бруно
|1
|0
|6.
|Ze Rafael
|1
|0
|7.
|Gustavo Scarpa
|1
|0
|8.
|Уэсли Лопес
|1
|0
|9.
|do Nascimento Ramires Santos II
|1
|0
|10.
|Roni III
|1
|0
|11.
|Gabriel Menino
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|2.
|William Pottker
|0
|1
|3.
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|4.
|Мусто Дамиан
|1
|0
|5.
|Моледо Родриго
|1
|0
|6.
|Marcelo Lomba
|1
|0
|7.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|8.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|9.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|10.
|Куэста Виктор
|1
|0
|11.
|Moises VII
|1
|0
|12.
|Фукс Бруно
|1
|0
|13.
|Bruno Praxedes
|1
|0
|14.
|Jussa
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Палмейрас
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|Интернасьональ
|20% (2)
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Палмейрас Последние 20 матчей: + = -Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Гойяс
Флуминенсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Палмейрас 2:0 Санту-Андре Палмейрас 2:1 Агуа-Санта Коринтианс 1:0 Палмейрас Интер Лимейра 0:0 Палмейрас Палмейрас 3:1 Гуарани Асунсьон Палмейрас 1:1 Ферровиария Тигре 0:2 Палмейрас Сантос 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Гуарани Асунсьон Палмейрас 3:1 Мирасол Понте-Прета 0:1 Палмейрас Брагантино 2:1 Палмейрас
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ
Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интернасьональ 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Палмейрас Кубок Интернасьональ 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 2
|16
|2.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|Васко да Гама
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|5.
|Фламенго
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Палмейрас
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Сеара
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Коринтианс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Байя
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Форталеза
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Сантос
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|14.
|Ботафого Рибейрао
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|Куритиба
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|17.
|Брагантино
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Гойяс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.30
|1.58
|4.40
|1.19
|1.23
|3.90
|1.98
|1.83
|1.68
|2.18
|1.66
|2.21
|1.03
|10.00
|1.85
|1.96
|1.15
|5.00
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|1.01
|12.60
|1.04
|19.50
|1.04
|9.60
|6.20
|1.13
|4.70
|1.20
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.70
|2.18
|—
|—
|1.47
|3.10
|—
|—
|1.17
|5.25
|1.13
|6.25
|1.03
|13.00
|1.02
|14.00
|1.00
|20.00
|—
|—
|4.98
|1.13
|4.18
|1.20
|2.34
|1.62
|—
|—
|1.76
|2.11
|—
|—
|1.44
|2.80
|—
|—
|1.17
|4.48
|1.13
|4.96
|1.04
|10.16
|1.03
|11.22
|—
|—
|—
|—