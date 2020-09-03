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  3. Бразилия
Палмейрас
0:0
Перерыв
Интернасьональ
0'
24' Желтая карточка
Моледо Родриго
28' Желтая карточка
Ze Rafael
39' Желтая карточка
Luan IV
41' Желтая карточка
Лима Лукас III
45' Желтая карточка
Bruno Praxedes
1
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
17
Matias
Vina
25
Gabriel
Menino
19
Энрике
Бруно
5
Patrick
Carreiro
8
Ze
Rafael
20
Лима
Лукас
III
10
Адриано
Луис
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
30
Джонни
33
Gustavo1
88
Patrick
I
23
Marcos
Guilherme
29
Martin
Sarrafiore
45
Bruno
Praxedes
Палмейрас
4-3-2-1
Интернасьональ
4-3-1-2

Ход матча

24'
 
Моледо Родриго
28'
Ze Rafael
 
39'
Luan IV
 
41'
Лима Лукас III
 
45'
 
Bruno Praxedes

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 2 (1) 0.33
2. Ze Rafael 1 0.17
3. Гомес Густаво 1 0.17
4. Raphael Veiga 1 0.17
5. Patrick Carreiro 1 0.17
6. Виллиан Сикейра 0 0
7. Gustavo Scarpa 0 0
8. Gabriel Menino 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 4 (1) 0.57
2. Герреро Паоло 3 0.43
3. Мусто Дамиан 1 0.14
4. Эденилсон дос Сантос 1 0.14
5. Бошилья Габриэл 1 0.14
6. Саравия Ренсо 0 0
7. Rodrigo I 0 0
8. Patrick I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Peglow 0 0

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Luan IV 3 0
2. Лима Лукас III 2 0
3. Адриано Луис 1 0
4. Габриэль Сильва 1 0
5. Энрике Бруно 1 0
6. Ze Rafael 1 0
7. Gustavo Scarpa 1 0
8. Уэсли Лопес 1 0
9. do Nascimento Ramires Santos II 1 0
10. Roni III 1 0
11. Gabriel Menino 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 2 0
2. William Pottker 0 1
3. Д'Алессандро Андрес 1 0
4. Мусто Дамиан 1 0
5. Моледо Родриго 1 0
6. Marcelo Lomba 1 0
7. Саравия Ренсо 1 0
8. Marcos Guilherme 1 0
9. Бошилья Габриэл 1 0
10. Куэста Виктор 1 0
11. Moises VII 1 0
12. Фукс Бруно 1 0
13. Bruno Praxedes 1 0
14. Jussa 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 16.67% (1) 33.33% (2)
 Интернасьональ 20% (2) 20% (2) 0 20% (2) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: + = -
Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Гойяс
Флуминенсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Палмейрас 2:0 Санту-Андре Палмейрас 2:1 Агуа-Санта Коринтианс 1:0 Палмейрас Интер Лимейра 0:0 Палмейрас Палмейрас 3:1 Гуарани Асунсьон Палмейрас 1:1 Ферровиария Тигре 0:2 Палмейрас Сантос 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Гуарани Асунсьон Палмейрас 3:1 Мирасол Понте-Прета 0:1 Палмейрас Брагантино 2:1 Палмейрас
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ
Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интернасьональ 1:1 Палмейрас Серия A Интернасьональ 1:0 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Палмейрас Кубок Интернасьональ 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 7 5 1 1 10 - 2 16
2. Сан-Паулу 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Васко да Гама 1:1 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Флуминенсе 7 3 2 2 8 - 7 11
5. Фламенго 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Палмейрас 0:0 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Сеара 7 3 1 3 8 - 9 10
8. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Коринтианс 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Байя 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Форталеза 7 2 2 3 7 - 6 8
12. Сантос 1:1 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
14. Ботафого Рибейрао 6 1 4 1 4 - 5 7
15. Атлетико Паранаэнсе 7 2 1 4 6 - 8 7
16. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
17. Брагантино 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
20. Спорт Ресифи 6 1 1 4 4 - 8 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Bruno Praxedes получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Лима Лукас III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Luan Garcia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Ze Rafael получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Моледо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Палмейрас
Ничья
Интернасьональ
2.55
3.32
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Палмейрас 0:0 Интернасьональ онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.40 2.20 5.60
2.55 1.95 5.70
2.02 3.32 4.85
2.04 3.20 4.05

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.30 1.58 4.40 1.19 1.23 3.90 1.98 1.83 1.68 2.18 1.66 2.21 1.03 10.00 1.85 1.96 1.15 5.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 1.04 19.50 1.04 9.60
6.20 1.13 4.70 1.20 2.29 1.64 1.70 2.18 1.47 3.10 1.17 5.25 1.13 6.25 1.03 13.00 1.02 14.00 1.00 20.00
4.98 1.13 4.18 1.20 2.34 1.62 1.76 2.11 1.44 2.80 1.17 4.48 1.13 4.96 1.04 10.16 1.03 11.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.47 2.70 1.02 11.00 1.04 9.60 1.02 11.00
2.26 1.64 1.47 2.68 1.24 4.05 1.04 10.75 1.03 12.00
2.28 1.65 1.49 2.65 1.24 3.83 1.05 9.29 1.04 10.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.78 1.97 1.36 3.00 1.10 6.30
2.75 1.45 1.80 2.01 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
2.41 1.55
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
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