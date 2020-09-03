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  3. Бразилия
Палмейрас
1:1
Конец матча
Интернасьональ
0'
23' Желтая карточка
Моледо Родриго
27' Желтая карточка
Ze Rafael
39' Желтая карточка
Luan IV
40' Желтая карточка
Лима Лукас III
45' Желтая карточка
Bruno Praxedes
66' Желтая карточка
Gustavo1
78' Желтая карточка
Куэста Виктор
83' Желтая карточка
Jussa
0:1
90' Пенальти
Galhardo Thiago
1:1
90' Гол
Адриано Луис
90'+7
1
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Luan
IV
15
Гомес
Густаво
17
Matias
Vina
25
Gabriel
Menino
19
Энрике
Бруно
5
Patrick
Carreiro
20
Лима
Лукас
III
8
Ze
Rafael
10
Адриано
Луис
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
4
Моледо
Родриго
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
45
Bruno
Praxedes
30
Джонни
88
Patrick
I
33
Gustavo1
29
Martin
Sarrafiore
23
Marcos
Guilherme
Палмейрас
4-3-2-1
Интернасьональ
4-3-1-2

Ход матча

23'
 
Моледо Родриго
27'
Ze Rafael
 
39'
Luan IV
 
40'
Лима Лукас III
 
45'
 
Bruno Praxedes
46'
Roni III
Gabriel Menino
 
46'
 
Эденилсон дос Сантос
Bruno Praxedes
58'
 
Бошилья Габриэл
Patrick I
58'
 
Galhardo Thiago
Marcos Guilherme
60'
do Nascimento Ramires Santos II
Ze Rafael
 
66'
 
Gustavo1
71'
Виллиан Сикейра
Лима Лукас III
 
71'
Diogo VII
Matias Vina
 
76'
 
Jussa
Джонни
78'
 
Куэста Виктор
83'
 
Jussa
84'
 
Д'Алессандро Андрес
Gustavo1
90'
0:1
Galhardo Thiago
90'
Адриано Луис
(Гомес Густаво)
1:1
90'
Уэсли Лопес
Энрике Бруно
 

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Адриано Луис 3 (1) 0.5
2. Гомес Густаво 1 0.17
3. Ze Rafael 1 0.17
4. Raphael Veiga 1 0.17
5. Patrick Carreiro 1 0.17
6. Виллиан Сикейра 0 0
7. Gustavo Scarpa 0 0
8. Gabriel Menino 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 5 (2) 0.71
2. Герреро Паоло 3 0.43
3. Мусто Дамиан 1 0.14
4. Эденилсон дос Сантос 1 0.14
5. Бошилья Габриэл 1 0.14
6. Саравия Ренсо 0 0
7. Rodrigo I 0 0
8. Patrick I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Peglow 0 0

Карточки

Палмейрас
# Игрок      
1. Luan IV 3 0
2. Лима Лукас III 2 0
3. Адриано Луис 1 0
4. Габриэль Сильва 1 0
5. Энрике Бруно 1 0
6. Ze Rafael 1 0
7. Gustavo Scarpa 1 0
8. Уэсли Лопес 1 0
9. do Nascimento Ramires Santos II 1 0
10. Roni III 1 0
11. Gabriel Menino 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 2 0
2. Куэста Виктор 2 0
3. Bruno Praxedes 2 0
4. Jussa 2 0
5. William Pottker 0 1
6. Д'Алессандро Андрес 1 0
7. Мусто Дамиан 1 0
8. Моледо Родриго 1 0
9. Marcelo Lomba 1 0
10. Саравия Ренсо 1 0
11. Marcos Guilherme 1 0
12. Бошилья Габриэл 1 0
13. Moises VII 1 0
14. Фукс Бруно 1 0
15. Gustavo1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Палмейрас 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 14.29% (1) 42.86% (3)
 Интернасьональ 18.18% (2) 18.18% (2) 0 18.18% (2) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Палмейрас Последние 20 матчей: + = -
Байя 1:1 Палмейрас Палмейрас 2:1 Сантос Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Гойяс
Флуминенсе 1:1 Палмейрас Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Понте-Прета Палмейрас 2:0 Санту-Андре Палмейрас 2:1 Агуа-Санта Коринтианс 1:0 Палмейрас Интер Лимейра 0:0 Палмейрас Палмейрас 3:1 Гуарани Асунсьон Палмейрас 1:1 Ферровиария Тигре 0:2 Палмейрас Сантос 0:0 Палмейрас Палмейрас 1:0 Гуарани Асунсьон Палмейрас 3:1 Мирасол Понте-Прета 0:1 Палмейрас Брагантино 2:1 Палмейрас
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ
Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Sao Jose dos Campos1 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Universidad Catolica1 Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Интернасьональ 2:0 Универсидад де Чили

Последние игры между собой

Палмейрас: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интернасьональ 1:1 Палмейрас Серия A Интернасьональ 1:0 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A
Интернасьональ 0:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Палмейрас Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Кубок Палмейрас 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 0:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 3:2 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 1:1 Палмейрас Кубок Интернасьональ 1:0 Палмейрас Серия A Палмейрас 1:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Палмейрас Серия A Палмейрас 0:1 Интернасьональ Серия A Палмейрас 0:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:2 Палмейрас Серия A Палмейрас 2:0 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 7 5 1 1 11 - 3 16
2. Сан-Паулу 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Васко да Гама 6 3 2 1 10 - 5 11
4. Флуминенсе 7 3 2 2 8 - 7 11
5. Фламенго 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Палмейрас 6 2 4 0 7 - 5 10
7. Сеара 7 3 1 3 8 - 9 10
8. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Коринтианс 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Байя 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Форталеза 7 2 2 3 7 - 6 8
12. Сантос 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
14. Ботафого Рибейрао 6 1 4 1 4 - 5 7
15. Атлетико Паранаэнсе 7 2 1 4 6 - 8 7
16. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
17. Брагантино 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
20. Спорт Ресифи 6 1 1 4 4 - 8 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Bruno Praxedes получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Лима Лукас III получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Luan Garcia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ze Rafael получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Моледо Родриго получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Палмейрас 1:1 Интернасьональ онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
7.10 1.20 12.00
3.60 1.50 7.50
2.02 3.32 4.85
2.04 3.20 4.05
4.16 1.48 7.57

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.57 2.31 4.40 1.19 1.07 7.50 1.98 1.83 1.68 2.18 1.66 2.21 1.03 10.00 1.85 1.96 1.15 5.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.01 12.60 1.04 19.50 1.04 9.60
6.20 1.13 4.70 1.20 2.29 1.64 1.70 2.18 1.47 3.10 1.17 5.25 1.13 6.25 1.03 13.00 1.02 14.00 1.00 20.00
4.98 1.13 4.18 1.20 2.34 1.62 1.76 2.11 1.44 2.80 1.17 4.48 1.13 4.96 1.04 10.16 1.03 11.22
1.55 2.51 1.32 3.47 1.50 2.64 1.33 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.47 2.70 1.02 11.00 1.04 9.60 1.02 11.00
2.26 1.64 1.47 2.68 1.24 4.05 1.04 10.75 1.03 12.00
2.28 1.65 1.49 2.65 1.24 3.83 1.05 9.29 1.04 10.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.78 1.97 1.36 3.00 1.10 6.30
2.75 1.45 1.80 2.01 1.38 3.04 1.10 6.80 1.07 8.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
2.41 1.55
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.10 1.14
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