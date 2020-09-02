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  3. Бразилия
Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 4'
Атлетико Гойяненсе
0' 4'
1
Маркос
Дос
Сантос
31
Calegari
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
6
Эжидио
Перейра
25
Hudson1
22
Douglas
XV
15
Michel
Araujo
77
Нене
Андерсон
11
Marcos
Paulo2
99
Evanilson
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Nicolas
Vichiatto
8
Willian
Moraes
5
Edson
III
7
Janderson
10
Gustavo
V
11
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
9
Renato
Kayzer
Флуминенсе
4-2-3-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 3 (2) 0.43
2. Douglas XV 1 0.14
3. Fred II 1 0.14
4. Evanilson 1 0.14
5. Эжидио Перейра 0 0
6. Гансо Пауло 0 0
7. Igor Juliao 0 0
8. Marcos Paulo2 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Pereira III 2 0.33
2. Gustavo V 1 0.17
3. Юри 1 0.17
4. Edson III 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 3 0
2. Igor Juliao 3 0
3. Yuri Oliveira Lima 3 0
4. Гансо Пауло 2 0
5. Fred II 2 0
6. Evanilson 2 0
7. Нене Андерсон 1 0
8. Douglas XV 1 0
9. Digao II 1 0
10. Michel Araujo 1 0
11. Huan Nino2 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. Marlon Freitas 0 1
3. Gilvan 1 0
4. Edson III 1 0
5. Moacir II 1 0
6. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
7. Jean V 1 0
8. Eder 2 1 0
9. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 33.33% (2) 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2)
 Атлетико Гойяненсе 50% (2) 0 25% (1) 0 25% (1) 0

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Sao Jose dos Campos1 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 3:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Флуминенсе 1:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Флуминенсе 4:1 Атлетико Гойяненсе Серия A
Флуминенсе 3:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Флуминенсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 6 5 0 1 10 - 2 15
2. Сан-Паулу 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Васко да Гама 5 3 1 1 8 - 3 10
4. Флуминенсе 6 3 1 2 7 - 6 10
5. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
6. Палмейрас 5 2 3 0 6 - 4 9
7. Форталеза 0:0 7 2 3 2 7 - 5 9
8. Байя 5 2 2 1 5 - 5 8
9. Фламенго 6 2 2 2 4 - 6 8
10. Сеара 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
11. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
12. Сантос 6 2 1 3 6 - 7 7
13. Ботафого Рибейрао 5 1 3 1 4 - 5 6
14. Атлетико Паранаэнсе 6 2 0 4 5 - 7 6
15. Куритиба 6 2 0 4 4 - 7 6
16. Коринтианс 5 1 2 2 7 - 7 5
17. Брагантино 6 1 2 3 6 - 10 5
18. Гойяс 4 1 1 2 5 - 6 4
19. Атлетико Гойяненсе 5 1 1 3 4 - 8 4
20. Спорт Ресифи 6 1 1 4 4 - 8 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Атлетико Гойяненсе
1.75
3.50
5.40
Все Коэффициенты
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.72 3.50 5.40
1.75 3.20 5.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.08 5.60 1.12 2.62 1.47 1.98 1.83 1.71 2.14 1.55 2.45 1.81 2.00 1.25 3.80 1.17 4.60 1.05 8.50 1.04 9.20 1.01 16.00 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.42 1.52 1.76 2.06 1.35 3.10 1.09 6.60 1.04 9.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.14 1.67
Букмекер Да Нет
5.30 1.13
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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