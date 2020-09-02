Флуминенсе
0:0
Первый тайм: 4'
Атлетико Гойяненсе
31
Calegari
33
Huan
Nino2
26
Digao
II
25
Hudson1
22
Douglas
XV
99
Evanilson
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
10
Gustavo
V
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
- Защитник
-
25 Hudson1Полузащитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 EvanilsonНападающий
- Запасные игроки
-
12 Лопес ЖоаоВратарь
- Защитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
-
35 АндреНападающий
-
-
20 Yago I
-
9 Fred II
-
-
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Gustavo VПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 GilvanЗащитник
-
14 Маркес ЛукасПолузащитник
-
19 ЮриНападающий
-
-
13 Moacir II
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|3 (2)
|0.43
|2.
|Douglas XV
|1
|0.14
|3.
|Fred II
|1
|0.14
|4.
|Evanilson
|1
|0.14
|5.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|6.
|Гансо Пауло
|0
|0
|7.
|Igor Juliao
|0
|0
|8.
|Marcos Paulo2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Pereira III
|2
|0.33
|2.
|Gustavo V
|1
|0.17
|3.
|Юри
|1
|0.17
|4.
|Edson III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон Силва
|3
|0
|2.
|Igor Juliao
|3
|0
|3.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|4.
|Гансо Пауло
|2
|0
|5.
|Fred II
|2
|0
|6.
|Evanilson
|2
|0
|7.
|Нене Андерсон
|1
|0
|8.
|Douglas XV
|1
|0
|9.
|Digao II
|1
|0
|10.
|Michel Araujo
|1
|0
|11.
|Huan Nino2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|1
|1
|2.
|Marlon Freitas
|0
|1
|3.
|Gilvan
|1
|0
|4.
|Edson III
|1
|0
|5.
|Moacir II
|1
|0
|6.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|7.
|Jean V
|1
|0
|8.
|Eder 2
|1
|0
|9.
|Matheus Frizzo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|0
|0
|33.33% (2)
|Атлетико Гойяненсе
|50% (2)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =4 -6Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде Флуминенсе 2:0 Ботафого ПБ Флуминенсе 5:1 Мадурейра
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +11 =4 -5Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Sao Jose dos Campos1 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Sao Jose dos Campos1 Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния Гремио Анаполис 0:2 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|6
|5
|0
|1
|10 - 2
|15
|2.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|Васко да Гама
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|4.
|Флуминенсе
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|5.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|Палмейрас
|5
|2
|3
|0
|6 - 4
|9
|7.
|Форталеза
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 5
|9
|8.
|Байя
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|9.
|Фламенго
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|10.
|Сеара
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|11.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|12.
|Сантос
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Ботафого Рибейрао
|5
|1
|3
|1
|4 - 5
|6
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|6
|2
|0
|4
|5 - 7
|6
|15.
|Куритиба
|6
|2
|0
|4
|4 - 7
|6
|16.
|Коринтианс
|5
|1
|2
|2
|7 - 7
|5
|17.
|Брагантино
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|18.
|Гойяс
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|20.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4