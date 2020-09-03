Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Брагантино
1:0
17' ГолЖеуванио
1:1
29' ГолClaudinho III
55' Желтая карточкаВеллингтон III
80' Желтая карточкаClaudinho III
90' Желтая карточкаBruno Tubarao
90' Желтая карточкаKhellven
13
Khellven
33
Lucas
Halter
16
Abner2
26
Erick2
8
Жеуванио
29
Pedrinho
VI4
17
Bissoli
33
Уртадо
Хан
22
Леандриньо
- Основной состав
- Вратарь
-
13 KhellvenЗащитник
-
33 Lucas HalterЗащитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоНападающий
-
29 Pedrinho VI4Нападающий
-
17 BissoliНападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
97 Leo Gomes
-
-
Главный тренер: Dorival Junior
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
22 ЛеандриньоНападающий
- Запасные игроки
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Защитник
-
38 MoratoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Итало ХосеНападающий
- Нападающий
-
17 Weverton3
-
-
21 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Felipe Conceicao
Ход матча
29'
1:1
55'
61'
80'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.29
|2.
|Жеуванио
|1
|0.14
|3.
|Лео Ситтадини
|1
|0.14
|4.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.14
|5.
|Abner2
|1
|0.14
|6.
|Lucas Halter
|0
|0
|7.
|Erick2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alerrandro
|3
|0.43
|2.
|Claudinho III
|2
|0.29
|3.
|Leo Ortiz
|1
|0.14
|4.
|Luis Phelipe
|1
|0.14
|5.
|Matheus Jesus
|0
|0
|6.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|7.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|3
|0
|2.
|Thiago Heleno
|2
|0
|3.
|Энрике Педру II
|1
|0
|4.
|Фернандо Матос
|1
|0
|5.
|Jonatan VII
|1
|0
|6.
|Лео Ситтадини
|1
|0
|7.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|8.
|Lucas Halter
|1
|0
|9.
|Khellven
|1
|0
|10.
|Christian Cardoso
|1
|0
|11.
|Kawan
|1
|0
|12.
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0
|13.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|14.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|3
|0
|2.
|Matheus Jesus
|3
|0
|3.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|4.
|Weverson2
|0
|1
|5.
|Эдимар Куритиба
|1
|0
|6.
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|7.
|Силва Адерлан
|1
|0
|8.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|9.
|Claudinho III
|1
|0
|10.
|Bruno Tubarao
|1
|0
|11.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|12.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|0
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|40% (2)
|Брагантино
|33.33% (2)
|0
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1 Операрио Ферровиарио 1:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Cascavel CR Атлетико Паранаэнсе 3:0 Toledo1 Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Брагантино Последние 20 матчей: + = -Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино
Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брагантино: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|7
|5
|1
|1
|10 - 2
|16
|2.
|Сан-Паулу
|6
|4
|1
|1
|7 - 4
|13
|3.
|Васко да Гама
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|4.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|5.
|Фламенго
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|6.
|Палмейрас
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Сеара
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|8.
|Атлетико Минейро
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|9.
|Коринтианс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|10.
|Байя
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Форталеза
|7
|2
|2
|3
|7 - 6
|8
|12.
|Сантос
|1:1
|7
|2
|2
|3
|7 - 8
|8
|13.
|Гремио
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|14.
|Ботафого Рибейрао
|6
|1
|4
|1
|4 - 5
|7
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|Куритиба
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|17.
|Брагантино
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|19.
|Гойяс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|20.
|Спорт Ресифи
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|7.77
|1.05
|6.10
|1.10
|5.55
|1.12
|—
|—
|2.12
|1.72
|1.80
|2.01
|1.18
|4.50
|—
|—
|1.28
|3.45
|—
|—
|1.55
|4.70
|—
|—
|1.07
|7.60
|1.01
|12.60
|0.00
|15.00
|1.02
|11.00
|5.80
|1.09
|4.82
|1.14
|2.70
|1.47
|—
|—
|2.07
|1.79
|—
|—
|1.60
|2.38
|—
|—
|1.28
|3.55
|—
|—
|1.20
|4.16
|—
|—
|1.07
|7.11
|1.06
|8.58
|1.01
|15.46
|1.01
|15.90
|—
|—
|—
|—
|5.65
|1.15
|2.49
|1.56
|2.12
|1.75
|2.61
|1.51
|1.81
|2.06
|1.51
|2.63
|1.21
|4.53
|1.66
|2.28
|1.47
|2.76
|1.41
|2.98
|—
|—
|1.15
|5.62
|—
|—
|—
|—