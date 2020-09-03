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Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Брагантино
0'
1:0
17' Гол
Жеуванио
1:1
29' Гол
Claudinho III
55' Желтая карточка
Веллингтон III
80' Желтая карточка
Claudinho III
90' Желтая карточка
Bruno Tubarao
90' Желтая карточка
Khellven
90'+5
1
Дос
Сантос
Адербар
13
Khellven
33
Lucas
Halter
34
Энрике
Педру
II
16
Abner2
26
Erick2
5
Веллингтон
III
18
Лео
Ситтадини
8
Жеуванио
29
Pedrinho
VI4
17
Bissoli
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
2
Leonardo
Realpe
6
Эдимар
Куритиба
11
Matheus
Jesus
25
Рикардо
Риллер
10
Claudinho
III
7
Artur
Guimaraes
33
Уртадо
Хан
22
Леандриньо
Атлетико Паранаэнсе
4-3-3
Брагантино
4-3-3

Ход матча

17'
Жеуванио
(Erick2)
1:0
29'
1:1
Claudinho III
(Matheus Jesus)
55'
Веллингтон III
 
56'
Фабиньо Энрике
Pedrinho VI4
 
61'
 
Bruno Tubarao
Леандриньо
61'
 
Итало Хосе
Уртадо Хан
68'
Carlos Eduardo III
Жеуванио
 
68'
Christian Cardoso
Erick2
 
79'
 
Коррея Уйллиан
Рикардо Риллер
80'
 
Claudinho III
81'
Walter Leandro Capeloza Artune I
Веллингтон III
 
81'
Richard Almeida de Oliveira2
Bissoli
 
88'
 
Morato
Artur Guimaraes
89'
 
Эвангелиста Лукас
Matheus Jesus
90'
 
Bruno Tubarao
90'
Khellven
 

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.29
2. Жеуванио 1 0.14
3. Лео Ситтадини 1 0.14
4. Carlos Eduardo III 1 0.14
5. Abner2 1 0.14
6. Lucas Halter 0 0
7. Erick2 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alerrandro 3 0.43
2. Claudinho III 2 0.29
3. Leo Ortiz 1 0.14
4. Luis Phelipe 1 0.14
5. Matheus Jesus 0 0
6. Artur Guimaraes 0 0
7. Робиньо 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 3 0
2. Thiago Heleno 2 0
3. Энрике Педру II 1 0
4. Фернандо Матос 1 0
5. Jonatan VII 1 0
6. Лео Ситтадини 1 0
7. Агилар Фелипе 1 0
8. Lucas Halter 1 0
9. Khellven 1 0
10. Christian Cardoso 1 0
11. Kawan 1 0
12. Richard Almeida de Oliveira2 1 0
13. Victor Vitinho4 1 0
14. Pedrinho VI4 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 3 0
2. Matheus Jesus 3 0
3. Бруно Фабрисио 1 1
4. Weverson2 0 1
5. Эдимар Куритиба 1 0
6. Эвангелиста Лукас 1 0
7. Силва Адерлан 1 0
8. Artur Guimaraes 1 0
9. Claudinho III 1 0
10. Bruno Tubarao 1 0
11. Leonardo Realpe 1 0
12. Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 0 20% (1) 40% (2) 0 0 40% (2)
 Брагантино 33.33% (2) 0 16.67% (1) 0 0 50% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1 Операрио Ферровиарио 1:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Cascavel CR Атлетико Паранаэнсе 3:0 Toledo1 Каскавел 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Форталеза 3:0 Брагантино Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино
Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино Брагантино 2:1 Палмейрас Новоризонтину 0:0 Брагантино Брагантино 0:1 Интер Лимейра

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брагантино: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брагантино 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б Брагантино 0:0 Атлетико Паранаэнсе Бразильская серия Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 7 5 1 1 10 - 2 16
2. Сан-Паулу 6 4 1 1 7 - 4 13
3. Васко да Гама 1:1 6 3 2 1 9 - 4 11
4. Флуминенсе 7 3 2 2 8 - 7 11
5. Фламенго 7 3 2 2 9 - 9 11
6. Палмейрас 0:0 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Сеара 7 3 1 3 8 - 9 10
8. Атлетико Минейро 5 3 0 2 7 - 5 9
9. Коринтианс 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Байя 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Форталеза 7 2 2 3 7 - 6 8
12. Сантос 1:1 7 2 2 3 7 - 8 8
13. Гремио 5 1 4 0 3 - 2 7
14. Ботафого Рибейрао 6 1 4 1 4 - 5 7
15. Атлетико Паранаэнсе 7 2 1 4 6 - 8 7
16. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
17. Брагантино 7 1 3 3 7 - 11 6
18. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 5 - 9 5
19. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
20. Спорт Ресифи 6 1 1 4 4 - 8 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Claudinho бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Жеуванио бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Букмекер 1 X 2
8.00 1.27 7.10
9.20 1.18 8.20
2.08 3.29 3.76
5.21 1.64 4.06

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.05 6.10 1.10 5.55 1.12 2.12 1.72 1.80 2.01 1.18 4.50 1.28 3.45 1.55 4.70 1.07 7.60 1.01 12.60 0.00 15.00 1.02 11.00
5.80 1.09 4.82 1.14 2.70 1.47 2.07 1.79 1.60 2.38 1.28 3.55 1.20 4.16 1.07 7.11 1.06 8.58 1.01 15.46 1.01 15.90
5.65 1.15 2.49 1.56 2.12 1.75 2.61 1.51 1.81 2.06 1.51 2.63 1.21 4.53 1.66 2.28 1.47 2.76 1.41 2.98 1.15 5.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.66 2.23 1.62 2.20 1.07 7.40 1.08 7.00
2.51 1.54 1.65 2.28 1.31 3.37 1.07 6.77 1.06 8.58
2.36 1.61 1.95 1.92 1.50 2.65 1.33 3.39 1.51 2.63 1.29 3.68
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.20 1.63 1.52 2.44 1.17 4.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
2.10 1.71
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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