Прогнозы на матч Динамо-Брест - БАТЭ

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Динамо-Брест
 
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БАТЭ

Бомбардиры внутри турнира

Динамо-Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лаптев Денис 2 0.2
2. Милевский Артём 2 0.2
3. Кики Габи 2 0.2
4. Гордейчук Михаил 1 0.1
5. Савицкий Павел 1 (1) 0.1
6. Кисляк Сергей 0 0
7. Нойок Александр 0 0
8. Юзепчук Роман 0 0
БАТЭ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стасевич Игорь 3 0.3
2. Драгун Станислав 3 0.3
3. Нехайчик Павел 3 0.3
4. Милич Неманья 3 0.3
5. Скавыш Максим 2 0.2
6. Сарока Антон 2 0.2
7. Бага Дмитрий 1 0.1
8. Дубайич Боян 1 0.1
9. Виллюмссон Виллюм 1 0.1
10. Настич Боян 0 0
11. Филипович Александар 0 0
12. Яблонский Евгений 0 0
13. Бессмертный Дмитрий 0 0

Карточки

Динамо-Брест
# Игрок      
1. Кисляк Сергей 4 0
2. Нойок Александр 4 0
3. Кики Габи 2 1
4. Бакай Элис 2 0
5. Веретило Олег 2 0
6. Павловец Александр 2 0
7. Юзепчук Роман 2 0
8. Хачериди Евгений 0 1
9. Кривец Сергей 1 0
10. Витус Максим 1 0
11. Лаптев Денис 1 0
12. Быков Артём Геннадьевич 1 0
БАТЭ
# Игрок      
1. Настич Боян 3 0
2. Драгун Станислав 2 0
3. Нехайчик Павел 2 0
4. Милич Неманья 2 0
5. Филипович Александар 2 0
6. Волков Захар 2 0
7. Стасевич Игорь 1 0
8. Филипенко Егор 1 0
9. Бага Дмитрий 1 0
10. Дубайич Боян 1 0
11. Виллюмссон Виллюм 1 0
12. _Alshevsky K. 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо-Брест 0 14.29% (1) 42.86% (3) 0 28.57% (2) 14.29% (1)
 БАТЭ 35.29% (6) 17.65% (3) 11.76% (2) 0 29.41% (5) 5.88% (1)

Предыдущие игры

Динамо-Брест Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест
Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк
БАТЭ Последние 20 матчей: +12 =4 -4
БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь
Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ

Последние игры между собой

Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
БАТЭ: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:3 Динамо-Брест Суперкубок Динамо-Брест 1:3 БАТЭ Премьер-лига
БАТЭ 2:3 Динамо-Брест Кубок БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:2 Динамо-Брест Суперкубок БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Кубок Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 БАТЭ Кубок БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:4 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 4:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:4 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:2 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 9 6 1 2 19 - 9 19
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 6 0 3 12 - 9 18
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
4. Слуцк Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
5. Ислочь Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
6. Шахтёр Солигорск Заявка 9 4 3 2 11 - 3 15
7. Динамо-Брест Заявка 9 4 1 4 12 - 10 13
8. Рух Брест Заявка 9 3 4 2 7 - 5 13
9. Динамо Минск Заявка 9 4 0 5 12 - 10 12
10. Витебск Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
11. Славия Мозырь Заявка 9 3 2 4 10 - 14 11
12. Городея Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
13. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
14. Неман Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 9 0 4 5 6 - 14 4
16. Белшина Заявка 9 0 3 6 7 - 16 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо-Брест - БАТЭ

    До начала игры, которая состоится 20.05.2020, осталось 1 день 11 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Динамо-Брест - БАТЭ

    Исход игры
    Динамо-Брест
    6.7% (2)
    Ничья
    16.7% (5)
    БАТЭ
    76.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.67% (17)
    Меньше
    43.33% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (22)
    Нет
    26.67% (8)
    Популярный счёт
    1:2 БАТЭ
    53.3% (16)
    1:1 Ничья
    16.7% (5)
    0:1 БАТЭ
    10% (3)
    0:2 БАТЭ
    10% (3)
    1:0 Динамо-Брест
    6.7% (2)
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