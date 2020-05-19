Прогнозы на матч Динамо-Брест - БАТЭ

Динамо-Брест
Позже
БАТЭ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лаптев Денис
|2
|0.2
|2.
|Милевский Артём
|2
|0.2
|3.
|Кики Габи
|2
|0.2
|4.
|Гордейчук Михаил
|1
|0.1
|5.
|Савицкий Павел
|1 (1)
|0.1
|6.
|Кисляк Сергей
|0
|0
|7.
|Нойок Александр
|0
|0
|8.
|Юзепчук Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стасевич Игорь
|3
|0.3
|2.
|Драгун Станислав
|3
|0.3
|3.
|Нехайчик Павел
|3
|0.3
|4.
|Милич Неманья
|3
|0.3
|5.
|Скавыш Максим
|2
|0.2
|6.
|Сарока Антон
|2
|0.2
|7.
|Бага Дмитрий
|1
|0.1
|8.
|Дубайич Боян
|1
|0.1
|9.
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0.1
|10.
|Настич Боян
|0
|0
|11.
|Филипович Александар
|0
|0
|12.
|Яблонский Евгений
|0
|0
|13.
|Бессмертный Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кисляк Сергей
|4
|0
|2.
|Нойок Александр
|4
|0
|3.
|Кики Габи
|2
|1
|4.
|Бакай Элис
|2
|0
|5.
|Веретило Олег
|2
|0
|6.
|Павловец Александр
|2
|0
|7.
|Юзепчук Роман
|2
|0
|8.
|Хачериди Евгений
|0
|1
|9.
|Кривец Сергей
|1
|0
|10.
|Витус Максим
|1
|0
|11.
|Лаптев Денис
|1
|0
|12.
|Быков Артём Геннадьевич
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Настич Боян
|3
|0
|2.
|Драгун Станислав
|2
|0
|3.
|Нехайчик Павел
|2
|0
|4.
|Милич Неманья
|2
|0
|5.
|Филипович Александар
|2
|0
|6.
|Волков Захар
|2
|0
|7.
|Стасевич Игорь
|1
|0
|8.
|Филипенко Егор
|1
|0
|9.
|Бага Дмитрий
|1
|0
|10.
|Дубайич Боян
|1
|0
|11.
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|12.
|_Alshevsky K.
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо-Брест
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|БАТЭ
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|0
|29.41% (5)
|5.88% (1)
Предыдущие игры
Динамо-Брест Последние 20 матчей: +10 =4 -6Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 2:1 Динамо Минск Белшина 0:3 Динамо-Брест Шахтёр Солигорск 4:2 Динамо-Брест
Динамо-Брест 0:2 Шахтёр Солигорск Витебск 1:0 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:1 Ислочь Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Динамо-Брест 1:2 Славия Мозырь Гомель 3:1 Динамо-Брест Слуцк 0:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Смолевичи-СТИ Динамо-Брест 2:0 Шахтёр Солигорск Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест Динамо Минск 1:3 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:0 Витебск Ислочь 1:1 Динамо-Брест Динамо-Брест 1:1 Шахтёр Солигорск Гомель 1:2 Динамо-Брест Динамо-Брест 3:2 Слуцк
БАТЭ Последние 20 матчей: +12 =4 -4БАТЭ 3:0 Слуцк Смолевичи-СТИ 3:5 БАТЭ БАТЭ 3:1 Неман БАТЭ 2:0 Славия Мозырь
Городея 0:2 БАТЭ БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 0:3 БАТЭ Славия Мозырь 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Рух Брест Славия Мозырь 2:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ БАТЭ 1:1 Сочи Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Динамо Минск Витебск 1:2 БАТЭ БАТЭ 2:4 Ислочь Днепр Могилёв 0:1 БАТЭ Шахтёр Солигорск 2:2 БАТЭ БАТЭ 1:1 Гомель Слуцк 0:3 БАТЭ
Последние игры между собой
Динамо-Брест: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
БАТЭ: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
БАТЭ 2:3 Динамо-Брест Кубок БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:2 Динамо-Брест Суперкубок БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Кубок Динамо-Брест 1:1 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 2:0 БАТЭ Кубок БАТЭ 2:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 1:4 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 0:1 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 1:0 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 4:0 Динамо-Брест Премьер-лига Динамо-Брест 0:4 БАТЭ Премьер-лига Динамо-Брест 0:0 БАТЭ Премьер-лига БАТЭ 3:2 Динамо-Брест Премьер-лига БАТЭ 3:1 Динамо-Брест Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 9
|18
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|4.
|Слуцк
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|5.
|Ислочь
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 3
|15
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 5
|13
|9.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 10
|12
|10.
|Витебск
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|11.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Городея
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|13.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|14.
|Неман
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 14
|4
|16.
|Белшина
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
Прогнозы на матч Динамо-Брест - БАТЭ
Исход игры
Динамо-Брест
6.7% (2)
Ничья
16.7% (5)
БАТЭ
76.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
56.67% (17)
Меньше
43.33% (13)
Обе команды забьют
Да
73.33% (22)
Нет
26.67% (8)
Популярный счёт
1:2 БАТЭ
53.3% (16)
1:1 Ничья
16.7% (5)
0:1 БАТЭ
10% (3)
0:2 БАТЭ
10% (3)
1:0 Динамо-Брест
6.7% (2)
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