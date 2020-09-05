  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
0:0
Первый тайм: 4'
Форталеза
0'
2' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
4'
22
Батиста
Габриэл
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
19
Michael
3
21
Педро
Гильерме
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
14
Ronald
5
Juninho
V
91
Honorato
Ederson
I
17
David
VI
11
Osvaldo
28
Adriano
Marlon
Фламенго
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

2'
Рибейро Эвертон
 

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.43
2. Габриэл Барбоза 3 (2) 0.43
3. Педро Гильерме 2 0.29
4. Рибейро Эвертон 1 0.14
5. Исла Маурисио 0 0
6. Энрике Бруно 0 0
7. Роша Педро 0 0
8. Michael 3 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 3 0.43
2. Romarinho3 2 0.29
3. Yuri Cesar 1 0.14
4. Bruno Melo 1 0.14
5. David VI 0 0
6. Osvaldo 0 0
7. Gabriel Dias 0 0
8. Tinga I 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 3 0
2. Рафинья Марсио 2 0
3. Диего Рибас 2 0
4. Герсон Сантос 2 0
5. Габриэл Барбоза 2 0
6. Алвес Диего 0 1
7. Исла Маурисио 1 0
8. Луис Филипе 1 0
9. Рибейро Эвертон 1 0
10. Кайо Родриго 1 0
11. Виллиан Арао 1 0
12. Котулио Матеус 1 0
13. Тулер Матеус 1 0
14. Michael 3 1 0
15. Joao Lucas2 1 0
16. Педро Гильерме 1 0
17. Мартинс Родригес 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Juninho V 3 0
2. Juan Quintero II 1 1
3. Paulo III 2 0
4. Жаксон 2 0
5. Bruno Melo 2 0
6. Фелипе 2 0
7. Osvaldo 1 0
8. David VI 1 0
9. Mariano Vazquez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 22.22% (2) 0 22.22% (2)
 Форталеза 14.29% (1) 0 14.29% (1) 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио
Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго
Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза
Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Наутико 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано Форталеза 0:1 Орсомарсо Ферровиарио 1:0 Форталеза

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Форталеза 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Форталеза Серия A Фламенго 1:2 Форталеза Кубок Форталеза 2:1 Фламенго Кубок
Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 0:0 Форталеза Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 7 5 1 1 11 - 3 16
2. Сан-Паулу 7 4 1 2 7 - 7 13
3. Атлетико Минейро 6 4 0 2 10 - 5 12
4. Васко да Гама 6 3 2 1 10 - 5 11
5. Флуминенсе 7 3 2 2 8 - 7 11
6. Фламенго 7 3 2 2 9 - 9 11
7. Палмейрас 6 2 4 0 7 - 5 10
8. Сеара 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Коринтианс 6 2 2 2 9 - 8 8
10. Байя 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Форталеза 7 2 2 3 7 - 6 8
12. Сантос 7 2 2 3 8 - 9 8
13. Гремио 6 1 4 1 4 - 4 7
14. Ботафого Рибейрао 6 1 4 1 4 - 5 7
15. Атлетико Паранаэнсе 7 2 1 4 6 - 8 7
16. Спорт Ресифи 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
18. Брагантино 7 1 3 3 7 - 11 6
19. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 5 - 9 5
20. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    2'
    Рибейро Эвертон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Форталеза
1.51
4.55
8.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фламенго 0:0 Форталеза онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.47 4.35 7.00
1.49 4.20 7.20
1.51 4.55 8.30
1.49 3.98 6.76
1.45 4.47 7.36

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
11.50 1.02 9.00 1.05 3.60 1.28 2.80 1.40 1.99 1.82 1.78 2.07 1.53 2.46 1.33 3.05 1.14 4.80 1.11 5.50 1.03 9.70 1.03 10.00
10.75 1.01 9.70 1.03 3.62 1.26 2.96 1.41 2.07 1.92 1.56 2.50 1.33 3.14 1.13 5.20 1.09 5.85 1.01 10.75
8.81 1.04 8.16 1.05 3.64 1.25 2.85 1.38 1.96 1.77 1.55 2.33 1.37 2.90 1.16 4.70 1.13 5.26 1.04 8.81 1.04 8.81
3.97 1.26 3.05 1.39 2.35 1.62 2.01 1.85 1.77 2.10 1.53 2.57 1.34 3.34 1.11 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.97 1.83 1.41 2.75 1.12 5.60
3.32 1.33 2.14 1.71 1.48 2.65 1.15 5.30 1.11 6.55
2.94 1.36 1.99 1.75 1.44 2.63 1.14 5.06 1.10 6.03 1.02 12.44 1.01 13.05
3.16 1.37 2.60 1.52 2.04 1.83 1.63 2.34 1.44 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
1.96 1.77
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
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