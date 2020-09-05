  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Фламенго
2:1
Конец матча
Форталеза
0'
2' Желтая карточка
Рибейро Эвертон
1:0
6' Гол
Рибейро Эвертон
1:1
14' Пенальти
Juninho V
62' Желтая карточка
Carlinho
2:1
87' Гол
Габриэл Барбоза
90'+4
22
Батиста
Габриэл
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
19
Michael
3
21
Педро
Гильерме
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
14
Ronald
5
Juninho
V
91
Honorato
Ederson
I
17
David
VI
11
Osvaldo
28
Adriano
Marlon
Фламенго
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

2'
Рибейро Эвертон
 
6'
Рибейро Эвертон
1:0
14'
1:1
Juninho V
36'
 
Веллингтон Паулиста
Honorato Ederson I
46'
 
Romarinho3
Adriano Marlon
46'
Габриэл Барбоза
Педро Гильерме
 
62'
 
Carlinho
72'
Котулио Матеус
Исла Маурисио
 
72'
Линкольн
Michael 3
 
74'
 
Фелипе
Ronald
78'
Диего Рибас
Герсон Сантос
 
78'
Роша Педро
Де Арраскаэта Джорджиан
 
83'
 
Фрагапане Франко
Osvaldo
84'
 
Mariano Vazquez
David VI
87'
Габриэл Барбоза
(Котулио Матеус)
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 4 (2) 0.5
2. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.38
3. Рибейро Эвертон 2 0.25
4. Педро Гильерме 2 0.25
5. Исла Маурисио 0 0
6. Энрике Бруно 0 0
7. Котулио Матеус 0 0
8. Роша Педро 0 0
9. Michael 3 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 3 0.38
2. Romarinho3 2 0.25
3. Yuri Cesar 1 0.13
4. Bruno Melo 1 0.13
5. Juninho V 1 (1) 0.13
6. David VI 0 0
7. Osvaldo 0 0
8. Gabriel Dias 0 0
9. Tinga I 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 3 0
2. Рафинья Марсио 2 0
3. Рибейро Эвертон 2 0
4. Диего Рибас 2 0
5. Герсон Сантос 2 0
6. Габриэл Барбоза 2 0
7. Алвес Диего 0 1
8. Исла Маурисио 1 0
9. Луис Филипе 1 0
10. Кайо Родриго 1 0
11. Виллиан Арао 1 0
12. Котулио Матеус 1 0
13. Тулер Матеус 1 0
14. Michael 3 1 0
15. Joao Lucas2 1 0
16. Педро Гильерме 1 0
17. Мартинс Родригес 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Juninho V 3 0
2. Juan Quintero II 1 1
3. Paulo III 2 0
4. Жаксон 2 0
5. Bruno Melo 2 0
6. Фелипе 2 0
7. Carlinho 1 0
8. Osvaldo 1 0
9. David VI 1 0
10. Mariano Vazquez 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3)
 Форталеза 25% (2) 0 12.5% (1) 25% (2) 25% (2) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио
Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго
Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза
Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Наутико 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано Форталеза 0:1 Орсомарсо Ферровиарио 1:0 Форталеза

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Форталеза 1:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:0 Форталеза Серия A Фламенго 1:2 Форталеза Кубок Форталеза 2:1 Фламенго Кубок
Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Форталеза 0:3 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 0:0 Форталеза Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 7 5 1 1 11 - 3 16
2. Фламенго 8 4 2 2 11 - 10 14
3. Сан-Паулу 7 4 1 2 7 - 7 13
4. Атлетико Минейро 6 4 0 2 10 - 5 12
5. Васко да Гама 6 3 2 1 10 - 5 11
6. Флуминенсе 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Палмейрас 6 2 4 0 7 - 5 10
8. Сеара 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Коринтианс 0:0 7 2 3 2 9 - 8 9
10. Байя 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Сантос 7 2 2 3 8 - 9 8
12. Ботафого Рибейрао 0:0 7 1 5 1 4 - 5 8
13. Форталеза 8 2 2 4 8 - 8 8
14. Гремио 6 1 4 1 4 - 4 7
15. Атлетико Паранаэнсе 7 2 1 4 6 - 8 7
16. Спорт Ресифи 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
18. Брагантино 7 1 3 3 7 - 11 6
19. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 5 - 9 5
20. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
Где смотреть матч Фламенго 2:1 Форталеза онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.37 1.76 11.00
1.51 4.55 8.30
1.49 3.98 6.76
2.85 1.61 12.22

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
11.50 1.02 9.00 1.05 3.60 1.28 2.80 1.40 1.90 1.28 1.78 2.07 1.53 2.46 1.14 5.20 1.14 4.80 1.28 3.45 1.03 9.70 1.02 11.00 1.02 11.00
10.75 1.01 9.70 1.03 3.62 1.26 2.96 1.41 2.07 1.92 1.56 2.50 1.33 3.14 1.13 5.20 1.09 5.85 1.01 10.75
8.81 1.04 8.16 1.05 3.64 1.25 2.85 1.38 1.96 1.77 1.55 2.33 1.37 2.90 1.16 4.70 1.13 5.26 1.04 8.81 1.04 8.81
3.62 1.30 2.80 1.46 2.23 1.68 1.69 2.22 1.41 2.98 1.81 2.06 1.50 2.66 1.35 3.25 1.77 2.10 1.50 2.65 1.51 2.63 1.40 3.02 1.17 5.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.97 1.83 1.41 2.75 1.12 5.60 1.40 2.80 1.03 10.00
3.32 1.33 2.14 1.71 1.48 2.65 1.15 5.30 1.11 6.55
2.94 1.36 1.99 1.75 1.44 2.63 1.14 5.06 1.10 6.03 1.02 12.44 1.01 13.05
3.00 1.40 2.47 1.57 1.93 1.93 1.56 2.47 1.40 3.01 1.26 3.93 1.13 6.09 1.25 4.05
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10
4.05 1.24 2.79 1.44 1.72 2.12 1.30 3.52 1.20 4.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
1.96 1.77
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.27
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный