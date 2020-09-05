2' Желтая карточкаРибейро Эвертон
1:0
6' ГолРибейро Эвертон
1:1
14' ПенальтиJuninho V
62' Желтая карточкаCarlinho
2:1
87' ГолГабриэл Барбоза
16
Луис
Филипе
19
Michael
3
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
6
Carlinho
14
Ronald
17
David
VI
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
-
32 Роша ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 РамонПолузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
-
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
14 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
87 Samuel
-
44 Diguinho
-
29 Tiago Orobo
-
23 Max Walef
-
20 Romarinho3
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
6'
1:0
14'
1:1
62'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|4 (2)
|0.5
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.38
|3.
|Рибейро Эвертон
|2
|0.25
|4.
|Педро Гильерме
|2
|0.25
|5.
|Исла Маурисио
|0
|0
|6.
|Энрике Бруно
|0
|0
|7.
|Котулио Матеус
|0
|0
|8.
|Роша Педро
|0
|0
|9.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|3
|0.38
|2.
|Romarinho3
|2
|0.25
|3.
|Yuri Cesar
|1
|0.13
|4.
|Bruno Melo
|1
|0.13
|5.
|Juninho V
|1 (1)
|0.13
|6.
|David VI
|0
|0
|7.
|Osvaldo
|0
|0
|8.
|Gabriel Dias
|0
|0
|9.
|Tinga I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|3
|0
|2.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|3.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|4.
|Диего Рибас
|2
|0
|5.
|Герсон Сантос
|2
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|7.
|Алвес Диего
|0
|1
|8.
|Исла Маурисио
|1
|0
|9.
|Луис Филипе
|1
|0
|10.
|Кайо Родриго
|1
|0
|11.
|Виллиан Арао
|1
|0
|12.
|Котулио Матеус
|1
|0
|13.
|Тулер Матеус
|1
|0
|14.
|Michael 3
|1
|0
|15.
|Joao Lucas2
|1
|0
|16.
|Педро Гильерме
|1
|0
|17.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juninho V
|3
|0
|2.
|Juan Quintero II
|1
|1
|3.
|Paulo III
|2
|0
|4.
|Жаксон
|2
|0
|5.
|Bruno Melo
|2
|0
|6.
|Фелипе
|2
|0
|7.
|Carlinho
|1
|0
|8.
|Osvaldo
|1
|0
|9.
|David VI
|1
|0
|10.
|Mariano Vazquez
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|27.27% (3)
|Форталеза
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|25% (2)
|25% (2)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио
Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза РЖ Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле Боавишта III 1:2 Фламенго
Форталеза Последние 20 матчей: + = -Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза
Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Наутико 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано Форталеза 0:1 Орсомарсо Ферровиарио 1:0 Форталеза
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|3.
|Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|4.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|5.
|Васко да Гама
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Палмейрас
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|8.
|Сеара
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Коринтианс
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Байя
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Сантос
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|12.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|13.
|Форталеза
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|14.
|Гремио
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|Спорт Ресифи
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|Куритиба
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|18.
|Брагантино
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|20.
|Гойяс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|11.50
|1.02
|9.00
|1.05
|3.60
|1.28
|2.80
|1.40
|—
|—
|1.90
|1.28
|1.78
|2.07
|1.53
|2.46
|—
|—
|1.14
|5.20
|—
|—
|1.14
|4.80
|—
|—
|1.28
|3.45
|1.03
|9.70
|1.02
|11.00
|1.02
|11.00
|10.75
|1.01
|9.70
|1.03
|3.62
|1.26
|2.96
|1.41
|—
|—
|2.07
|1.92
|—
|—
|1.56
|2.50
|—
|—
|1.33
|3.14
|—
|—
|1.13
|5.20
|—
|—
|1.09
|5.85
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|8.81
|1.04
|8.16
|1.05
|3.64
|1.25
|2.85
|1.38
|—
|—
|1.96
|1.77
|—
|—
|1.55
|2.33
|—
|—
|1.37
|2.90
|—
|—
|1.16
|4.70
|—
|—
|1.13
|5.26
|1.04
|8.81
|1.04
|8.81
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.62
|1.30
|2.80
|1.46
|2.23
|1.68
|1.69
|2.22
|1.41
|2.98
|1.81
|2.06
|1.50
|2.66
|1.35
|3.25
|1.77
|2.10
|1.50
|2.65
|1.51
|2.63
|1.40
|3.02
|—
|—
|1.17
|5.12
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|1.97
|1.83
|—
|—
|1.41
|2.75
|1.12
|5.60
|1.40
|2.80
|—
|—
|—
|—
|1.03
|10.00
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.48
|2.65
|1.15
|5.30
|1.11
|6.55
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|2.94
|1.36
|—
|—
|1.99
|1.75
|—
|—
|1.44
|2.63
|1.14
|5.06
|1.10
|6.03
|—
|—
|1.02
|12.44
|1.01
|13.05
|3.00
|1.40
|2.47
|1.57
|1.93
|1.93
|1.56
|2.47
|1.40
|3.01
|—
|—
|1.26
|3.93
|1.13
|6.09
|1.25
|4.05
|—
|—