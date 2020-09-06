  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 11'
Гремио
0' 11'
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
3
João
Victor6
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Janderson
10
Gustavo
V
11
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
9
Renato
Kayzer
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
7
Матеус
Энрике
16
Lucas
Silva
IV
23
Alisson
II
46
Isaque
Elias
Brito
11
Ewerthon
VI
29
Соуза
Диего
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Pereira III 2 0.33
2. Gustavo V 1 0.17
3. Юри 1 0.17
4. Renato Kayzer 1 0.17
5. Edson III 0 0
6. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 2 0.33
2. Соуза Диего 1 0.17
3. Thaciano 1 0.17
4. Робиньо Робсон 0 0
5. Alisson II 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. Marlon Freitas 0 1
3. Gilvan 1 0
4. Edson III 1 0
5. Moacir II 1 0
6. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
7. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
8. Jean V 1 0
9. Eder 2 1 0
10. Matheus Frizzo 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 2 0
2. Каннеманн Вальтер 2 0
3. Lucas Silva IV 2 0
4. Соуза Диего 1 0
5. Джеромел Педро 1 0
6. Кортез Бруно 1 0
7. Thaciano 1 0
8. Орехуэла Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 40% (2) 0 20% (1) 0 20% (1) 20% (1)
 Гремио 0 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе
Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио
Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Гремио 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Гремио 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:0 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Сан-Паулу 8 5 1 2 10 - 8 16
3. Васко да Гама 1:0 7 4 2 1 11 - 5 14
4. Фламенго 8 4 2 2 11 - 10 14
5. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
6. Атлетико Минейро 6 4 0 2 10 - 5 12
7. Сантос 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Флуминенсе 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
11. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
12. Гремио 0:0 7 1 5 1 4 - 4 8
13. Ботафого Рибейрао 7 1 5 1 6 - 7 8
14. Форталеза 8 2 2 4 8 - 8 8
15. Спорт Ресифи 7 2 1 4 6 - 9 7
16. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
17. Атлетико Паранаэнсе 0:1 8 2 1 5 6 - 9 7
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 7 1 3 3 5 - 9 6
19. Брагантино 8 1 3 4 8 - 13 6
20. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 0:0 Гремио онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.50 3.40 1.87
5.00 3.35 1.81
5.25 3.45 1.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.08 5.20 1.14 2.50 1.52 2.20 1.67 1.87 1.93 1.66 2.23 1.48 2.55 1.21 4.10 1.15 4.90 1.04 9.30 1.03 10.00 1.01 17.50
6.65 1.07 5.40 1.12 2.46 1.52 1.87 1.93 1.56 2.77 1.22 4.30 1.15 5.20 1.03 9.80 1.02 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.50 1.25 3.70 1.05 8.70
2.45 1.55 1.58 2.38 1.28 3.68 1.06 9.10 1.04 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.57
Букмекер Да Нет
6.40 1.10
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный