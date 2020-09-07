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  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
1:1
Конец матча
Гремио
0'
1:0
11' Гол
Edson III
20' Желтая карточка
Джеромел Педро
40' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
1:1
41' Гол
Isaque Elias Brito
68' Желтая карточка
Соуза Диего
71' Желтая карточка
Gustavo V
90' Вторая желтая карточка
Джеромел Педро
90'+9
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
3
João
Victor6
6
Nicolas
Vichiatto
8
Marlon
Freitas
5
Edson
III
7
Janderson
10
Gustavo
V
11
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
9
Renato
Kayzer
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
3
Джеромел
Педро
4
Каннеманн
Вальтер
12
Кортез
Бруно
7
Матеус
Энрике
16
Lucas
Silva
IV
23
Alisson
II
46
Isaque
Elias
Brito
11
Ewerthon
VI
29
Соуза
Диего
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

11'
Edson III
(Jose M.F. Moreno Chico II)
1:0
20'
 
Джеромел Педро
40'
 
Каннеманн Вальтер
41'
1:1
Isaque Elias Brito
(Alisson II)
46'
Henrique Souza Ewerthon III
Janderson
 
63'
 
Darlan Mendes
Lucas Silva IV
68'
 
Соуза Диего
71'
Gustavo V
 
75'
Котулио Матеус
Gustavo V
 
75'
 
Робиньо Робсон
Соуза Диего
75'
 
Фернандо Луис IV
Alisson II
84'
Юри
Renato Kayzer
 
87'
 
Браз Давид
Каннеманн Вальтер
87'
 
Фабрисио Агосто
Isaque Elias Brito
90'
Henry Vaca II
Jose M.F. Moreno Chico II
 
90'
 
Джеромел Педро

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Luis Pereira III 2 0.29
2. Gustavo V 1 0.14
3. Edson III 1 0.14
4. Юри 1 0.14
5. Renato Kayzer 1 0.14
6. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 2 0.29
2. Соуза Диего 1 0.14
3. Thaciano 1 0.14
4. Isaque Elias Brito 1 0.14
5. Alisson II 0 0
6. Робиньо Робсон 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. Marlon Freitas 0 1
3. Gilvan 1 0
4. Gustavo V 1 0
5. Edson III 1 0
6. Moacir II 1 0
7. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
8. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
9. Jean V 1 0
10. Eder 2 1 0
11. Matheus Frizzo 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Джеромел Педро 2 1
2. Каннеманн Вальтер 3 0
3. Соуза Диего 2 0
4. Матеус Энрике 2 0
5. Lucas Silva IV 2 0
6. Кортез Бруно 1 0
7. Thaciano 1 0
8. Орехуэла Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 50% (3) 0 16.67% (1) 0 16.67% (1) 16.67% (1)
 Гремио 0 0 60% (3) 0 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе
Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио
Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
Гремио 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:1 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Гремио 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Гремио 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:0 Гремио Серия A Гремио 2:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 0:0 Гремио Серия A Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Сан-Паулу 8 5 1 2 10 - 8 16
3. Атлетико Минейро 1:0 7 5 0 2 11 - 5 15
4. Васко да Гама 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Фламенго 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
7. Сантос 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Флуминенсе 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
11. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
12. Гремио 7 1 5 1 5 - 5 8
13. Ботафого Рибейрао 7 1 5 1 6 - 7 8
14. Форталеза 8 2 2 4 8 - 8 8
15. Спорт Ресифи 0:0 8 2 2 4 6 - 9 8
16. Атлетико Паранаэнсе 8 2 1 5 6 - 9 7
17. Куритиба 0:1 8 2 1 5 4 - 8 7
18. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 6 - 10 6
19. Брагантино 8 1 3 4 8 - 13 6
20. Гойяс 0:0 6 1 2 3 6 - 8 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Isaque бьет в цель!
  • Желтая карточка
    40'
    Каннеманн Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Джеромел Педро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Edson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
5.30 1.97 2.60
5.25 3.45 1.90

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.00 1.08 5.20 1.14 3.60 1.25 2.20 1.67 1.87 1.93 1.66 2.23 2.31 1.57 1.21 4.10 1.25 3.75 1.04 9.30 1.08 7.00 1.01 17.50
6.65 1.07 5.40 1.12 2.46 1.52 1.87 1.93 1.56 2.77 1.22 4.30 1.15 5.20 1.03 9.80 1.02 10.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.53 2.50 1.72 3.75 1.05 8.70 1.10 6.25
2.45 1.55 1.58 2.38 1.28 3.68 1.06 9.10 1.04 10.75
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.76 1.44 2.65 1.14 5.20
2.95 1.40 1.94 1.86 1.43 2.83 1.13 5.95 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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