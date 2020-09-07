Атлетико Гойяненсе
1:1
Конец матча
Гремио
1:0
11' ГолEdson III
20' Желтая карточкаДжеромел Педро
40' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
1:1
41' ГолIsaque Elias Brito
68' Желтая карточкаСоуза Диего
71' Желтая карточкаGustavo V
90' Вторая желтая карточкаДжеромел Педро
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
10
Gustavo
V
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
11
Ewerthon
VI
29
Соуза
Диего
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Gustavo VПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 GilvanЗащитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
14 Маркес ЛукасПолузащитник
-
20 ЮриНападающий
- Нападающий
-
-
23 Junior Edson
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ewerthon VIПолузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RildoНападающий
-
-
-
-
34 Lucas Araujo
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
11'
20'
41'
1:1
68'
71'
84'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Luis Pereira III
|2
|0.29
|2.
|Gustavo V
|1
|0.14
|3.
|Edson III
|1
|0.14
|4.
|Юри
|1
|0.14
|5.
|Renato Kayzer
|1
|0.14
|6.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|2
|0.29
|2.
|Соуза Диего
|1
|0.14
|3.
|Thaciano
|1
|0.14
|4.
|Isaque Elias Brito
|1
|0.14
|5.
|Alisson II
|0
|0
|6.
|Робиньо Робсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|1
|1
|2.
|Marlon Freitas
|0
|1
|3.
|Gilvan
|1
|0
|4.
|Gustavo V
|1
|0
|5.
|Edson III
|1
|0
|6.
|Moacir II
|1
|0
|7.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|8.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|9.
|Jean V
|1
|0
|10.
|Eder 2
|1
|0
|11.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеромел Педро
|2
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|3.
|Соуза Диего
|2
|0
|4.
|Матеус Энрике
|2
|0
|5.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|6.
|Кортез Бруно
|1
|0
|7.
|Thaciano
|1
|0
|8.
|Орехуэла Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|50% (3)
|0
|16.67% (1)
|0
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Гремио
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе
Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 5:1 Анаполис Атлетико Гойяненсе 5:0 Гояния
Гремио Последние 20 матчей: + = -Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио
Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио Интернасьональ 0:1 Гремио
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 4
Гремио: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|2.
|Сан-Паулу
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|1:0
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|4.
|Васко да Гама
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Палмейрас
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|7.
|Сантос
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Флуминенсе
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Коринтианс
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|11.
|Байя
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|12.
|Гремио
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|13.
|Ботафого Рибейрао
|7
|1
|5
|1
|6 - 7
|8
|14.
|Форталеза
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|15.
|Спорт Ресифи
|0:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|17.
|Куритиба
|0:1
|8
|2
|1
|5
|4 - 8
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|19.
|Брагантино
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|Гойяс
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.00
|1.08
|5.20
|1.14
|3.60
|1.25
|2.20
|1.67
|1.87
|1.93
|1.66
|2.23
|2.31
|1.57
|1.21
|4.10
|1.25
|3.75
|1.04
|9.30
|1.08
|7.00
|1.01
|17.50
|6.65
|1.07
|5.40
|1.12
|2.46
|1.52
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.56
|2.77
|1.22
|4.30
|1.15
|5.20
|1.03
|9.80
|1.02
|10.25
|—
|—