Интернасьональ
1:1
Второй тайм: 51'
Байя
10' Желтая карточкаNino Paraiba
0:1
20' ГолRodriguinho I
1:1
28' ГолPatrick I
35
Jose
Gabriel
6
Uendel
30
Джонни
88
Patrick
I
77
Mateus
Claus
14
Эрнандо
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
41 Энрике ПедроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
33 Gustavo1
-
31 Peglow
-
25 Jussa
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
70 Fessin
-
-
71 Jadson III
-
-
-
-
-
17 Elton I
-
99 Saldanha
-
Главный тренер: Roger Machado
Ход матча
10'
20'
0:1
28'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|5 (2)
|0.63
|2.
|Герреро Паоло
|3
|0.38
|3.
|Patrick I
|1
|0.13
|4.
|Мусто Дамиан
|1
|0.13
|5.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.13
|6.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.13
|7.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|8.
|Rodrigo I
|0
|0
|9.
|Moises VII
|0
|0
|10.
|Peglow
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|3 (1)
|0.43
|2.
|Jose Elber
|1
|0.14
|3.
|Marco Antonio2
|1
|0.14
|4.
|Росси
|1
|0.14
|5.
|Эрнандо
|1
|0.14
|6.
|Jose Ferreira
|1
|0.14
|7.
|Daniel XII
|1
|0.14
|8.
|Gilberto IV
|0
|0
|9.
|Ronaldo VI
|0
|0
|10.
|Juninho Capixaba
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|2.
|Куэста Виктор
|2
|0
|3.
|Bruno Praxedes
|2
|0
|4.
|Jussa
|2
|0
|5.
|William Pottker
|0
|1
|6.
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|7.
|Мусто Дамиан
|1
|0
|8.
|Моледо Родриго
|1
|0
|9.
|Marcelo Lomba
|1
|0
|10.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|11.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|12.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|13.
|Moises VII
|1
|0
|14.
|Фукс Бруно
|1
|0
|15.
|Gustavo1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|3
|0
|2.
|Ronaldo VI
|2
|0
|3.
|Росси
|1
|0
|4.
|Nino Paraiba
|1
|0
|5.
|Зе Карлос
|1
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Интернасьональ
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|0
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Байя
|0
|25% (2)
|37.5% (3)
|0
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Универсидад Католика Чили Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио
Байя Последние 20 матчей: + = -Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя
Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Наутико Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианса
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|1:1
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|2.
|Флуминенсе
|1:0
|8
|4
|2
|2
|9 - 7
|14
|3.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|4.
|Палмейрас
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|5.
|Сан-Паулу
|0:1
|8
|4
|1
|3
|7 - 8
|13
|6.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|7.
|Васко да Гама
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|8.
|Сантос
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|9.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Коринтианс
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|11.
|Байя
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 11
|9
|12.
|Ботафого Рибейрао
|7
|1
|5
|1
|6 - 7
|8
|13.
|Форталеза
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|14.
|Гремио
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|Спорт Ресифи
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|Куритиба
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|18.
|Брагантино
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|20.
|Гойяс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.20
|1.10
|6.80
|1.08
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.30
|1.62
|1.91
|1.89
|3.50
|1.27
|—
|—
|1.36
|3.10
|—
|—
|1.57
|2.31
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.14
|5.20
|1.01
|13.00
|1.02
|11.00
|10.50
|1.05
|8.60
|1.08
|3.10
|1.38
|—
|—
|2.29
|1.64
|—
|—
|1.77
|2.28
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.25
|4.05
|—
|—
|1.09
|7.50
|1.08
|8.40
|1.01
|16.75
|—
|—
|6.71
|1.08
|5.74
|1.11
|2.77
|1.40
|—
|—
|2.12
|1.66
|—
|—
|1.61
|2.20
|—
|—
|1.30
|3.27
|—
|—
|1.21
|4.02
|—
|—
|1.08
|6.71
|1.06
|7.60
|1.01
|13.07
|1.01
|13.47
|—
|—
|—
|—
|3.01
|1.40
|2.64
|1.50
|2.26
|1.67
|3.06
|1.39
|3.65
|1.29
|3.03
|1.40
|2.40
|1.60
|1.83
|2.04
|1.57
|2.46
|1.39
|3.07
|1.35
|3.27
|1.14
|5.82
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3.5
|3.5
|1.95
|1.80
|—
|—
|1.70
|2.15
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.35
|3.05
|1.02
|11.00
|2.95
|1.40
|—
|—
|1.87
|1.98
|—
|—
|1.36
|3.12
|—
|—
|1.10
|6.85
|1.07
|8.20
|—
|—
|2.53
|1.47
|—
|—
|1.69
|2.07
|—
|—
|1.33
|3.09
|—
|—
|1.09
|6.35
|1.06
|7.60
|—
|—
|2.61
|1.51
|2.14
|1.75
|1.65
|2.29
|1.42
|2.94
|1.75
|2.13
|1.45
|2.80
|1.17
|5.25
|1.17
|5.13
|—
|—