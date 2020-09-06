  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Интернасьональ
2:2
Конец матча
Байя
0'
10' Желтая карточка
Nino Paraiba
0:1
20' Гол
Rodriguinho I
1:1
28' Гол
Patrick I
58' Желтая карточка
Ronaldo VI
65' Желтая карточка
Gregore
2:1
68' Пенальти
Galhardo Thiago
69' Желтая карточка
Jose Gabriel
82' Желтая карточка
Марсело Родиней
2:2
90' Пенальти
Clayson
90'+10
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
35
Jose
Gabriel
15
Куэста
Виктор
6
Uendel
8
Эденилсон
дос
Сантос
30
Джонни
88
Patrick
I
21
Бошилья
Габриэл
10
Д'Алессандро
Андрес
17
Galhardo
Thiago
77
Mateus
Claus
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
8
Daniel
XII
10
Rodriguinho
I
7
Jose
Elber
9
Gilberto
IV
Интернасьональ
4-3-1-2
Байя
4-3-1-2

Ход матча

10'
 
Nino Paraiba
20'
0:1
Rodriguinho I
(Ronaldo VI)
28'
Patrick I
(Galhardo Thiago)
1:1
46'
Marcos Guilherme
Бошилья Габриэл
 
58'
 
Ronaldo VI
65'
 
Gregore
68'
Galhardo Thiago
2:1
69'
Jose Gabriel
 
71'
 
Росси
Daniel XII
72'
Марсело Родиней
Uendel
 
76'
 
Clayson
Gilberto IV
77'
Peglow
Д'Алессандро Андрес
 
82'
Марсело Родиней
 
84'
 
Fessin
Rodriguinho I
84'
 
Fernando Edson
Ronaldo VI
89'
Эрнандес Абель
Patrick I
 
90'
Моледо Родриго
Джонни
 
90'
2:2
Clayson

Бомбардиры внутри турнира

Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 6 (3) 0.75
2. Герреро Паоло 3 0.38
3. Patrick I 1 0.13
4. Мусто Дамиан 1 0.13
5. Эденилсон дос Сантос 1 0.13
6. Бошилья Габриэл 1 0.13
7. Саравия Ренсо 0 0
8. Rodrigo I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Peglow 0 0
Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 3 (1) 0.43
2. Jose Elber 1 0.14
3. Marco Antonio2 1 0.14
4. Росси 1 0.14
5. Эрнандо 1 0.14
6. Jose Ferreira 1 0.14
7. Daniel XII 1 0.14
8. Clayson 1 (1) 0.14
9. Gilberto IV 0 0
10. Ronaldo VI 0 0
11. Juninho Capixaba 0 0

Карточки

Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 2 0
2. Куэста Виктор 2 0
3. Bruno Praxedes 2 0
4. Jussa 2 0
5. William Pottker 0 1
6. Д'Алессандро Андрес 1 0
7. Мусто Дамиан 1 0
8. Моледо Родриго 1 0
9. Marcelo Lomba 1 0
10. Саравия Ренсо 1 0
11. Marcos Guilherme 1 0
12. Бошилья Габриэл 1 0
13. Марсело Родиней 1 0
14. Moises VII 1 0
15. Jose Gabriel 1 0
16. Фукс Бруно 1 0
17. Gustavo1 1 0
Байя
# Игрок      
1. Gregore 4 0
2. Ronaldo VI 3 0
3. Росси 1 0
4. Nino Paraiba 1 0
5. Зе Карлос 1 0
6. Juninho Capixaba 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Интернасьональ 15.38% (2) 23.08% (3) 0 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3)
 Байя 0 30% (3) 30% (3) 0 0 40% (4)

Предыдущие игры

Интернасьональ Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе
Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Универсидад Католика Чили Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио
Байя Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя
Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Наутико Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel Байя 1:0 Конфианса

Последние игры между собой

Интернасьональ: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Байя: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Байя 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 3:1 Байя Серия A Байя 0:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:0 Байя Серия A
Интернасьональ 1:0 Байя Серия A Байя 1:1 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Сан-Паулу 8 5 1 2 10 - 8 16
3. Васко да Гама 1:0 7 4 2 1 11 - 5 14
4. Фламенго 8 4 2 2 11 - 10 14
5. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
6. Атлетико Минейро 6 4 0 2 10 - 5 12
7. Сантос 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Флуминенсе 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
11. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
12. Атлетико Гойяненсе 1:0 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Ботафого Рибейрао 7 1 5 1 6 - 7 8
14. Форталеза 8 2 2 4 8 - 8 8
15. Спорт Ресифи 7 2 1 4 6 - 9 7
16. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
17. Гремио 0:1 7 1 4 2 4 - 5 7
18. Атлетико Паранаэнсе 0:1 8 2 1 5 6 - 9 7
19. Брагантино 8 1 3 4 8 - 13 6
20. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Patrick бьет в цель!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Rodriguinho бьет в цель!
  • Желтая карточка
    10'
    Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Интернасьональ 2:2 Байя онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.07 8.50 50.00
1.54 4.45 6.80
1.57 3.70 6.14
2.32 2.04 8.11

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.20 1.10 6.80 1.08 2.35 1.55 2.30 1.62 1.91 1.89 2.62 1.45 1.36 3.10 1.62 2.20 1.09 6.50 1.14 8.50 1.01 13.00 1.02 11.00
10.50 1.05 8.60 1.08 3.10 1.38 2.29 1.64 1.77 2.28 1.36 3.20 1.25 4.05 1.09 7.50 1.08 8.40 1.01 16.75
6.71 1.08 5.74 1.11 2.77 1.40 2.12 1.66 1.61 2.20 1.30 3.27 1.21 4.02 1.08 6.71 1.06 7.60 1.01 13.07 1.01 13.47
3.01 1.40 2.64 1.50 2.26 1.67 3.06 1.39 2.35 1.62 1.93 1.94 1.47 2.75 1.31 3.55 1.46 2.77 1.25 4.01 1.35 3.27 1.14 5.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
1.95 1.80 1.70 2.15 1.15 5.00 1.08 7.00 1.35 3.05 1.02 11.00
2.95 1.40 1.87 1.98 1.36 3.12 1.10 6.85 1.07 8.20
2.53 1.47 1.69 2.07 1.33 3.09 1.09 6.35 1.06 7.60
2.61 1.51 2.14 1.75 1.65 2.29 1.42 2.94 1.75 2.13 1.45 2.80 1.17 5.25 1.17 5.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.62 2.25 1.25 3.75
3.45 1.31 2.31 1.61 1.56 2.43 1.20 4.65 1.14 5.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
2.28 1.57
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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