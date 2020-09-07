Куритиба
0:1
Перерыв
Атлетико Минейро
0:1
33' ГолСаша Эдуардо
37' Желтая карточкаJair II
84
Wilson
III
35
Sabino2
30
Robson
IV
99
Sassa
II
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
16
Igor
Rabello
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
21
Alan
Franco2
20
Hyoran
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
-
43 Rafael LimaЗащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
-
19 Jesus Igor
-
29 Wellissol
-
-
98 Hugo Moura
-
-
33 Arthur
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаЗащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Mailton
-
34 Vitor Mendes
-
-
33 Savio
-
-
-
38 Marrony
-
-
27 Leo Sena
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
33'
0:1
37'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sabino2
|2 (2)
|0.25
|2.
|Robson IV
|1
|0.13
|3.
|Sassa II
|1
|0.13
|4.
|William Matheus1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hyoran
|2
|0.29
|2.
|Alan Franco2
|2
|0.29
|3.
|Marrony
|2 (1)
|0.29
|4.
|Jair II
|1
|0.14
|5.
|Саша Эдуардо
|1
|0.14
|6.
|Натан Аллан
|1
|0.14
|7.
|Igor Rabello
|1
|0.14
|8.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|9.
|Арана Гильерме
|0
|0
|10.
|Marquinhos vi
|0
|0
|11.
|Guga3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|4
|0
|2.
|Rene Junior
|1
|1
|3.
|Сасе Иан
|1
|1
|4.
|Sassa II
|2
|0
|5.
|Nathan VI
|2
|0
|6.
|Wellissol
|2
|0
|7.
|Ruy
|1
|0
|8.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|9.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|10.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|2
|0
|2.
|Алонсо Хуниор
|1
|0
|3.
|Hyoran
|1
|0
|4.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|5.
|Аллан Соуза
|1
|0
|6.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Куритиба
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Атлетико Минейро
|0
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Куритиба Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба
Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Куритиба: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 7
Куритиба 0:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 1:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A Куритиба 3:0 Атлетико Минейро Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|2.
|Сан-Паулу
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|1:0
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|4.
|Васко да Гама
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Палмейрас
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|7.
|Сантос
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Флуминенсе
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Коринтианс
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|11.
|Байя
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|12.
|Гремио
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|13.
|Ботафого Рибейрао
|7
|1
|5
|1
|6 - 7
|8
|14.
|Форталеза
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|15.
|Спорт Ресифи
|0:0
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|17.
|Куритиба
|0:1
|8
|2
|1
|5
|4 - 8
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|19.
|Брагантино
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|Гойяс
|0:0
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.70
|1.11
|7.80
|1.06
|—
|—
|3.75
|1.25
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.08
|1.74
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.17
|4.70
|1.12
|5.70
|1.03
|10.00
|1.02
|11.50
|1.02
|11.00
|9.40
|1.02
|8.40
|1.05
|—
|—
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.92
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.28
|3.50
|1.10
|5.90
|1.07
|6.45
|1.02
|15.50
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.71
|1.08
|—
|—
|3.21
|1.31
|—
|—
|2.53
|1.47
|—
|—
|1.81
|1.91
|—
|—
|1.44
|2.63
|1.30
|3.27
|1.13
|5.26
|1.10
|6.03
|1.03
|9.60
|1.02
|10.79
|5.91
|1.14
|—
|—
|2.80
|1.45
|2.23
|1.69
|1.94
|1.93
|1.63
|2.33
|1.47
|2.75
|1.37
|3.16
|1.56
|2.49
|1.43
|2.90
|1.25
|4.09
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.11
|5.90
|1.08
|7.00
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.12
|6.10
|1.09
|7.70
|—
|—
|2.73
|1.41
|—
|—
|1.84
|1.88
|—
|—
|1.39
|2.81
|1.12
|5.49
|1.08
|6.71
|1.01
|13.66
|1.50
|2.63
|1.29
|3.69
|1.62
|2.35
|1.40
|3.01
|1.37
|3.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—