  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Куритиба
0:1
Перерыв
Атлетико Минейро
0'
0:1
33' Гол
Саша Эдуардо
37' Желтая карточка
Jair II
84
Wilson
III
2
Jonatan
Moreira
III
3
Родолфо
Дантас
35
Sabino2
6
William
Matheus1
36
Матеус
де
Салес
57
Matheus
Bueno
20
Matheus
Galdezani
90
Giovanni
Augusto
30
Robson
IV
99
Sassa
II
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
21
Alan
Franco2
70
Саварино
Джефферсон
20
Hyoran
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
Куритиба
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-1-4-1

Ход матча

33'
0:1
Саша Эдуардо
37'
 
Jair II

Бомбардиры внутри турнира

Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sabino2 2 (2) 0.25
2. Robson IV 1 0.13
3. Sassa II 1 0.13
4. William Matheus1 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hyoran 2 0.29
2. Alan Franco2 2 0.29
3. Marrony 2 (1) 0.29
4. Jair II 1 0.14
5. Саша Эдуардо 1 0.14
6. Натан Аллан 1 0.14
7. Igor Rabello 1 0.14
8. Алонсо Хуниор 0 0
9. Арана Гильерме 0 0
10. Marquinhos vi 0 0
11. Guga3 0 0

Карточки

Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 4 0
2. Rene Junior 1 1
3. Сасе Иан 1 1
4. Sassa II 2 0
5. Nathan VI 2 0
6. Wellissol 2 0
7. Ruy 1 0
8. Matheus Galdezani 1 0
9. Патрик де Оливейра 1 0
10. Jonatan Moreira III 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 2 0
2. Алонсо Хуниор 1 0
3. Hyoran 1 0
4. Gabriel Paulista XVI 1 0
5. Аллан Соуза 1 0
6. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Куритиба 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)
 Атлетико Минейро 0 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Куритиба Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба
Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Куритиба: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 0:2 Атлетико Минейро Серия A Куритиба 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A
Куритиба 0:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 1:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A Куритиба 3:0 Атлетико Минейро Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Сан-Паулу 8 5 1 2 10 - 8 16
3. Атлетико Минейро 1:0 7 5 0 2 11 - 5 15
4. Васко да Гама 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Фламенго 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
7. Сантос 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Флуминенсе 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
11. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
12. Гремио 7 1 5 1 5 - 5 8
13. Ботафого Рибейрао 7 1 5 1 6 - 7 8
14. Форталеза 8 2 2 4 8 - 8 8
15. Спорт Ресифи 0:0 8 2 2 4 6 - 9 8
16. Атлетико Паранаэнсе 8 2 1 5 6 - 9 7
17. Куритиба 0:1 8 2 1 5 4 - 8 7
18. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 6 - 10 6
19. Брагантино 8 1 3 4 8 - 13 6
20. Гойяс 0:0 6 1 2 3 6 - 8 5
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Jair получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Куритиба
Ничья
Атлетико Минейро
5.55
6.49
1.79
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Куритиба 0:1 Атлетико Минейро онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
19.00 6.20 1.19
20.00 6.20 1.15
5.55 3.85 1.79
4.72 3.49 1.75
6.41 3.26 1.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.70 1.11 7.80 1.06 3.75 1.25 2.60 1.50 2.08 1.74 1.65 2.15 1.42 2.70 1.17 4.70 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 11.50 1.02 11.00
9.40 1.02 8.40 1.05 3.32 1.31 2.56 1.51 1.92 2.07 1.44 2.79 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.02 15.50
7.60 1.06 6.71 1.08 3.21 1.31 2.53 1.47 1.81 1.91 1.44 2.63 1.30 3.27 1.13 5.26 1.10 6.03 1.03 9.60 1.02 10.79
5.91 1.14 2.80 1.45 2.23 1.69 1.94 1.93 1.63 2.33 1.47 2.75 1.37 3.16 1.56 2.49 1.43 2.90 1.25 4.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.72 2.05 1.87 1.93 1.04 9.00 1.11 5.90 1.08 7.00
3.00 1.39 1.94 1.86 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.70
2.73 1.41 1.84 1.88 1.39 2.81 1.12 5.49 1.08 6.71 1.01 13.66
1.50 2.63 1.29 3.69 1.62 2.35 1.40 3.01 1.37 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
1.90 1.82
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.55 1.23
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