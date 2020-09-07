  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Куритиба
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
0:1
33' Гол
Саша Эдуардо
37' Желтая карточка
Jair II
79' Желтая карточка
Алонсо Хуниор
85' Желтая карточка
Саварино Джефферсон
90' Желтая карточка
Robson IV
90'+6
84
Wilson
III
2
Jonatan
Moreira
III
3
Родолфо
Дантас
35
Sabino2
6
William
Matheus1
36
Матеус
де
Салес
57
Matheus
Bueno
20
Matheus
Galdezani
90
Giovanni
Augusto
30
Robson
IV
99
Sassa
II
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
21
Alan
Franco2
70
Саварино
Джефферсон
20
Hyoran
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
Куритиба
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-1-4-1

Ход матча

33'
0:1
Саша Эдуардо
37'
 
Jair II
46'
Jesus Igor
Matheus Galdezani
 
56'
Hugo Moura
Giovanni Augusto
 
56'
 
Арана Гильерме
Hyoran
70'
 
Marquinhos vi
Keno
79'
 
Алонсо Хуниор
84'
Giovanni Piccolomo
Matheus Bueno
 
85'
 
Саварино Джефферсон
88'
Натанаэл
Jonatan Moreira III
 
89'
 
Буэно Веллингтон
Alan Franco2
89'
 
Marrony
Саша Эдуардо
90'
Robson IV
 

Бомбардиры внутри турнира

Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Sabino2 2 (2) 0.25
2. Robson IV 1 0.13
3. Sassa II 1 0.13
4. William Matheus1 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Hyoran 2 0.29
2. Alan Franco2 2 0.29
3. Marrony 2 (1) 0.29
4. Jair II 1 0.14
5. Саша Эдуардо 1 0.14
6. Натан Аллан 1 0.14
7. Igor Rabello 1 0.14
8. Алонсо Хуниор 0 0
9. Арана Гильерме 0 0
10. Marquinhos vi 0 0
11. Guga3 0 0

Карточки

Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 4 0
2. Rene Junior 1 1
3. Сасе Иан 1 1
4. Sassa II 2 0
5. Nathan VI 2 0
6. Wellissol 2 0
7. Ruy 1 0
8. Matheus Galdezani 1 0
9. Robson IV 1 0
10. Патрик де Оливейра 1 0
11. Jonatan Moreira III 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Алонсо Хуниор 2 0
2. Jair II 2 0
3. Hyoran 1 0
4. Саварино Джефферсон 1 0
5. Gabriel Paulista XVI 1 0
6. Аллан Соуза 1 0
7. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Куритиба 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)
 Атлетико Минейро 0 0 30% (3) 30% (3) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Куритиба Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба
Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Куритиба: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 7
Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Серия A Куритиба 0:2 Атлетико Минейро Серия A Куритиба 2:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A
Куритиба 0:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 1:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A Куритиба 3:0 Атлетико Минейро Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Сан-Паулу 8 5 1 2 10 - 8 16
3. Атлетико Минейро 7 5 0 2 11 - 5 15
4. Васко да Гама 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Фламенго 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
7. Сантос 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Флуминенсе 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Спорт Ресифи 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
12. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
13. Гремио 7 1 5 1 5 - 5 8
14. Ботафого Рибейрао 7 1 5 1 6 - 7 8
15. Форталеза 8 2 2 4 8 - 8 8
16. Атлетико Паранаэнсе 8 2 1 5 6 - 9 7
17. Куритиба 8 2 1 5 4 - 8 7
18. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 6 - 10 6
19. Брагантино 8 1 3 4 8 - 13 6
20. Гойяс 6 1 1 4 7 - 10 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    37'
    Jair получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Саша Эдуардо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
33.00 7.70 1.12
65.00 9.20 1.05
5.55 3.85 1.79
4.72 3.49 1.75
36.98 7.08 1.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.70 1.11 7.80 1.06 1.23 3.90 2.60 1.50 2.08 1.74 1.23 3.90 1.42 2.70 1.03 10.00 1.12 5.70 1.03 10.00 1.02 11.50 1.02 11.00
9.40 1.02 8.40 1.05 3.32 1.31 2.56 1.51 1.92 2.07 1.44 2.79 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45 1.02 15.50
7.60 1.06 6.71 1.08 3.21 1.31 2.53 1.47 1.81 1.91 1.44 2.63 1.30 3.27 1.13 5.26 1.10 6.03 1.03 9.60 1.02 10.79
5.91 1.14 2.80 1.45 2.06 1.81 1.70 2.20 1.34 3.34 1.82 2.04 1.18 5.02 1.39 3.07 1.43 2.90 1.14 5.95
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
1.72 2.05 1.87 1.93 1.04 9.00 1.11 5.90 1.08 7.00
3.00 1.39 1.94 1.86 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.70
2.73 1.41 1.84 1.88 1.39 2.81 1.12 5.49 1.08 6.71 1.01 13.66
1.50 2.63 1.29 3.69 1.62 2.35 1.40 3.01 1.37 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65
3.76 1.27 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
1.90 1.82
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.55 1.23
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