Куритиба
0:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0:1
33' ГолСаша Эдуардо
37' Желтая карточкаJair II
79' Желтая карточкаАлонсо Хуниор
85' Желтая карточкаСаварино Джефферсон
90' Желтая карточкаRobson IV
84
Wilson
III
35
Sabino2
30
Robson
IV
99
Sassa
II
32
Рафаэл
Пирес
2
Guga3
16
Igor
Rabello
29
Аллан
Соуза
8
Jair
II
21
Alan
Franco2
20
Hyoran
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Sabino2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Robson IVПолузащитник
-
99 Sassa IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
-
43 Rafael LimaЗащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
-
19 Jesus Igor
-
29 Wellissol
-
-
98 Hugo Moura
-
-
33 Arthur
-
Главный тренер: Jorginho
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
-
2 Guga3Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
29 Аллан СоузаЗащитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
- Полузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Mailton
-
34 Vitor Mendes
-
-
33 Savio
-
-
-
38 Marrony
-
-
27 Leo Sena
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
33'
0:1
37'
56'
70'
79'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Sabino2
|2 (2)
|0.25
|2.
|Robson IV
|1
|0.13
|3.
|Sassa II
|1
|0.13
|4.
|William Matheus1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Hyoran
|2
|0.29
|2.
|Alan Franco2
|2
|0.29
|3.
|Marrony
|2 (1)
|0.29
|4.
|Jair II
|1
|0.14
|5.
|Саша Эдуардо
|1
|0.14
|6.
|Натан Аллан
|1
|0.14
|7.
|Igor Rabello
|1
|0.14
|8.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|9.
|Арана Гильерме
|0
|0
|10.
|Marquinhos vi
|0
|0
|11.
|Guga3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|4
|0
|2.
|Rene Junior
|1
|1
|3.
|Сасе Иан
|1
|1
|4.
|Sassa II
|2
|0
|5.
|Nathan VI
|2
|0
|6.
|Wellissol
|2
|0
|7.
|Ruy
|1
|0
|8.
|Matheus Galdezani
|1
|0
|9.
|Robson IV
|1
|0
|10.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|11.
|Jonatan Moreira III
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|2.
|Jair II
|2
|0
|3.
|Hyoran
|1
|0
|4.
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|5.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|6.
|Аллан Соуза
|1
|0
|7.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Куритиба
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Атлетико Минейро
|0
|0
|30% (3)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Куритиба Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Куритиба 1:0 Спорт Ресифи Брагантино 1:2 Куритиба Коринтианс 3:1 Куритиба
Куритиба 0:1 Фламенго Байя 1:0 Куритиба Куритиба 0:1 Интернасьональ Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Сианорте 2:3 Куритиба Куритиба 2:1 Парана Парана 0:1 Куритиба Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе ПСТК 0:1 Куритиба Toledo1 1:1 Куритиба Куритиба 2:0 Сианорте Cascavel CR 3:2 Куритиба Манаус 1:0 Куритиба Куритиба 6:1 КЕ Униао
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро УРТ 0:1 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Куритиба: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 10
Атлетико Минейро: победы: 10, ничьи: 1, поражения: 7
Куритиба 0:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 1:2 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 0:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Атлетико Минейро 3:0 Куритиба Бразилейро Серия А Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А Куритиба 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Куритиба Серия A Атлетико Минейро 2:1 Куритиба Серия A Куритиба 3:0 Атлетико Минейро Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A Куритиба 2:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Куритиба Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|2.
|Сан-Паулу
|8
|5
|1
|2
|10 - 8
|16
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|4.
|Васко да Гама
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Палмейрас
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|7.
|Сантос
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Флуминенсе
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Спорт Ресифи
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Коринтианс
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|12.
|Байя
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|13.
|Гремио
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|14.
|Ботафого Рибейрао
|7
|1
|5
|1
|6 - 7
|8
|15.
|Форталеза
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|8
|2
|1
|5
|6 - 9
|7
|17.
|Куритиба
|8
|2
|1
|5
|4 - 8
|7
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|19.
|Брагантино
|8
|1
|3
|4
|8 - 13
|6
|20.
|Гойяс
|6
|1
|1
|4
|7 - 10
|4
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|5.70
|1.11
|7.80
|1.06
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|2.60
|1.50
|2.08
|1.74
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.42
|2.70
|1.03
|10.00
|1.12
|5.70
|1.03
|10.00
|1.02
|11.50
|1.02
|11.00
|9.40
|1.02
|8.40
|1.05
|—
|—
|3.32
|1.31
|—
|—
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.92
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.28
|3.50
|1.10
|5.90
|1.07
|6.45
|1.02
|15.50
|—
|—
|7.60
|1.06
|6.71
|1.08
|—
|—
|3.21
|1.31
|—
|—
|2.53
|1.47
|—
|—
|1.81
|1.91
|—
|—
|1.44
|2.63
|1.30
|3.27
|1.13
|5.26
|1.10
|6.03
|1.03
|9.60
|1.02
|10.79
|5.91
|1.14
|—
|—
|2.80
|1.45
|2.06
|1.81
|1.70
|2.20
|1.34
|3.34
|1.82
|2.04
|1.18
|5.02
|1.39
|3.07
|1.43
|2.90
|1.14
|5.95
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.87
|1.93
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.11
|5.90
|1.08
|7.00
|—
|—
|3.00
|1.39
|—
|—
|1.94
|1.86
|—
|—
|1.42
|2.88
|1.12
|6.10
|1.09
|7.70
|—
|—
|2.73
|1.41
|—
|—
|1.84
|1.88
|—
|—
|1.39
|2.81
|1.12
|5.49
|1.08
|6.71
|1.01
|13.66
|1.50
|2.63
|1.29
|3.69
|1.62
|2.35
|1.40
|3.01
|1.37
|3.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—