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  3. Бразилия
Коринтианс
0:0
Первый тайм: 11'
Ботафого Рибейрао
0'
10' Желтая карточка
 11'
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
4
Жил
Карлос
35
Авелар
Данило
6
Lucas
Piton
20
Guilherme
de
Aguiar
Camacho
24
Victor
Cantillo
8
Рамиро
21
Angelo
Araos
19
Gustavo
Mosquito
77
Jo
Alves
II
1
Roberto
Fernandes1
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Guilherme
Santos
19
Caio
Alexandre
5
Рафаэль
Форстер
4
Хонда
Кейсуке
10
Назарио
Бруно
9
Nascimento
Leite
Matheus3
8
Калу
Саломон
Коринтианс
4-2-3-1
Ботафого Рибейрао
4-3-3

Ход матча

10'
 

Бомбардиры внутри турнира

Коринтианс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jo Alves II 2 0.29
2. Angelo Araos 1 0.14
3. Авелар Данило 1 0.14
4. Рамиро 1 0.14
5. Луан 1 0.14
6. Gustavo Mosquito 1 0.14
7. Leo Natel 1 0.14
8. Отеро Ромуло 0 0
9. Gabriel Paulista VIII 0 0
10. Victor Cantillo 0 0
11. Lucas Piton 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.14
2. Фернандо Луис IV 1 0.14
3. Pedro Raul 1 0.14
4. Caio Alexandre 1 0.14
5. Guilherme Santos 0 0

Карточки

Коринтианс
# Игрок      
1. Gabriel Paulista VIII 2 0
2. Отеро Ромуло 1 0
3. Жил Карлос 1 0
4. Рамиро 1 0
5. Фагнер Лемос 1 0
6. Angelo Araos 1 0
7. Leo Natel 1 0
8. Lucas Piton 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 3 0
2. Federico Barrandeguy 2 0
3. Nascimento Leite Matheus3 2 0
4. Danilo IV 1 0
5. Рафаэль Форстер 1 0
6. Marcelo Conceicao 1 0
7. Pedro Raul 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Коринтианс 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 0 37.5% (3)
 Ботафого Рибейрао 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Коринтианс Последние 20 матчей: + = -
Гойяс 1:2 Коринтианс Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Форталеза Коринтианс 3:1 Куритиба
Гремио 0:0 Коринтианс Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Коринтианс 1:0 Мирасол Брагантино 0:2 Коринтианс Оэсте 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Палмейрас Коринтианс 1:1 Итуано Новоризонтину 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Санту-Андре Агуа-Санта 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:1 Гуарани Асунсьон Коринтианс 0:1 Интер Лимейра Гуарани Асунсьон 1:0 Коринтианс
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Наутико 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама

Последние игры между собой

Коринтианс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Серия A Коринтианс 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:2 Ботафого Рибейрао Товарищеские матчи Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Паулиста
Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:3 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Коринтианс 2:1 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста Ботафого Рибейрао 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Коринтианс 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 7 5 1 1 11 - 3 16
2. Фламенго 8 4 2 2 11 - 10 14
3. Сан-Паулу 7 4 1 2 7 - 7 13
4. Атлетико Минейро 6 4 0 2 10 - 5 12
5. Васко да Гама 6 3 2 1 10 - 5 11
6. Флуминенсе 7 3 2 2 8 - 7 11
7. Палмейрас 6 2 4 0 7 - 5 10
8. Сеара 7 3 1 3 8 - 9 10
9. Коринтианс 0:0 7 2 3 2 9 - 8 9
10. Байя 6 2 2 2 8 - 10 8
11. Сантос 7 2 2 3 8 - 9 8
12. Ботафого Рибейрао 0:0 7 1 5 1 4 - 5 8
13. Форталеза 8 2 2 4 8 - 8 8
14. Гремио 6 1 4 1 4 - 4 7
15. Атлетико Паранаэнсе 7 2 1 4 6 - 8 7
16. Спорт Ресифи 7 2 1 4 6 - 9 7
17. Куритиба 7 2 1 4 4 - 7 7
18. Брагантино 7 1 3 3 7 - 11 6
19. Атлетико Гойяненсе 6 1 2 3 5 - 9 5
20. Гойяс 5 1 1 3 6 - 8 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    10'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Коринтианс
Ничья
Ботафого Рибейрао
1.87
3.60
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коринтианс 0:0 Ботафого Рибейрао онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.87 3.30 4.65
1.85 3.45 4.50
1.82 3.60 5.70
1.83 3.26 4.59
1.79 3.48 5.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.60 1.04 6.40 1.09 2.85 1.39 2.20 1.68 1.84 1.96 1.65 2.23 1.31 3.30 1.22 4.00 1.08 7.20 1.07 8.00 1.01 13.50
9.40 1.06 7.60 1.09 2.91 1.42 2.18 1.70 1.72 2.38 1.31 3.52 1.22 4.40 1.08 8.40 1.06 9.30 1.01 18.50
6.71 1.08 5.49 1.12 2.73 1.41 2.10 1.67 1.62 2.18 1.30 3.27 1.22 3.92 1.08 6.71 1.06 7.60 1.01 13.00 1.01 13.40
3.10 1.38 2.70 1.48 2.30 1.65 1.90 1.96 1.68 2.25 1.49 2.68 1.21 4.53
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.20 1.31 3.25 1.08 7.30
2.77 1.44 1.76 2.06 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.80
2.53 1.47 1.69 2.07 1.33 3.09 1.09 6.35 1.06 7.60
2.62 1.51 2.14 1.74 1.65 2.28 1.42 2.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.37 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
3.32 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.95 1.12 6.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.99 1.76
2.12 1.66
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
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