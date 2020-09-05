Коринтианс
0:0
Первый тайм: 11'
Ботафого Рибейрао
12
Кассио
Рамос
23
Фагнер
Лемос
8
Рамиро
21
Angelo
Araos
77
Jo
Alves
II
- Основной состав
-
12 Кассио РамосВратарь
-
23 Фагнер ЛемосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 РамироПолузащитник
-
21 Angelo AraosПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Jo Alves IIНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Отеро РомулоПолузащитник
-
37 EveraldoПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Mateus VitalПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
18 Leo Natel
-
Главный тренер: Tiago Nunes
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
15 Luiz OtavioПолузащитник
-
-
11 Rhuan Castro
-
18 Davi Araujo
-
-
-
13 David Sousa
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
10'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jo Alves II
|2
|0.29
|2.
|Angelo Araos
|1
|0.14
|3.
|Авелар Данило
|1
|0.14
|4.
|Рамиро
|1
|0.14
|5.
|Луан
|1
|0.14
|6.
|Gustavo Mosquito
|1
|0.14
|7.
|Leo Natel
|1
|0.14
|8.
|Отеро Ромуло
|0
|0
|9.
|Gabriel Paulista VIII
|0
|0
|10.
|Victor Cantillo
|0
|0
|11.
|Lucas Piton
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.14
|2.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.14
|3.
|Pedro Raul
|1
|0.14
|4.
|Caio Alexandre
|1
|0.14
|5.
|Guilherme Santos
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gabriel Paulista VIII
|2
|0
|2.
|Отеро Ромуло
|1
|0
|3.
|Жил Карлос
|1
|0
|4.
|Рамиро
|1
|0
|5.
|Фагнер Лемос
|1
|0
|6.
|Angelo Araos
|1
|0
|7.
|Leo Natel
|1
|0
|8.
|Lucas Piton
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|3
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|2
|0
|3.
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|4.
|Danilo IV
|1
|0
|5.
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|6.
|Marcelo Conceicao
|1
|0
|7.
|Pedro Raul
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Коринтианс
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|Ботафого Рибейрао
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Коринтианс Последние 20 матчей: + = -Гойяс 1:2 Коринтианс Сан-Паулу 2:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Форталеза Коринтианс 3:1 Куритиба
Гремио 0:0 Коринтианс Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Палмейрас 1:1 Коринтианс Коринтианс 0:0 Палмейрас Коринтианс 1:0 Мирасол Брагантино 0:2 Коринтианс Оэсте 0:2 Коринтианс Коринтианс 1:0 Палмейрас Коринтианс 1:1 Итуано Новоризонтину 1:1 Коринтианс Коринтианс 1:1 Санту-Андре Агуа-Санта 2:1 Коринтианс Сан-Паулу 0:0 Коринтианс Коринтианс 2:1 Гуарани Асунсьон Коринтианс 0:1 Интер Лимейра Гуарани Асунсьон 1:0 Коринтианс
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао
Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза РЖ 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Наутико 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама
Последние игры между собой
Коринтианс: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 0:3 Коринтианс Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Коринтианс 2:1 Ботафого Рибейрао Паулиста А1 Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 1:0 Коринтианс Бразилейро Серия А Коринтианс 1:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:0 Коринтианс Паулиста Ботафого Рибейрао 2:2 Коринтианс Серия A Коринтианс 1:3 Ботафого Рибейрао Серия A Коринтианс 1:0 Ботафого Рибейрао Campeonato Paulista Коринтианс 0:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|3.
|Сан-Паулу
|7
|4
|1
|2
|7 - 7
|13
|4.
|Атлетико Минейро
|6
|4
|0
|2
|10 - 5
|12
|5.
|Васко да Гама
|6
|3
|2
|1
|10 - 5
|11
|6.
|Флуминенсе
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|7.
|Палмейрас
|6
|2
|4
|0
|7 - 5
|10
|8.
|Сеара
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Коринтианс
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Байя
|6
|2
|2
|2
|8 - 10
|8
|11.
|Сантос
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|12.
|Ботафого Рибейрао
|0:0
|7
|1
|5
|1
|4 - 5
|8
|13.
|Форталеза
|8
|2
|2
|4
|8 - 8
|8
|14.
|Гремио
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|7
|2
|1
|4
|6 - 8
|7
|16.
|Спорт Ресифи
|7
|2
|1
|4
|6 - 9
|7
|17.
|Куритиба
|7
|2
|1
|4
|4 - 7
|7
|18.
|Брагантино
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|20.
|Гойяс
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.60
|1.04
|6.40
|1.09
|2.85
|1.39
|—
|—
|2.20
|1.68
|1.84
|1.96
|1.65
|2.23
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.22
|4.00
|1.08
|7.20
|1.07
|8.00
|1.01
|13.50
|—
|—
|9.40
|1.06
|7.60
|1.09
|2.91
|1.42
|—
|—
|2.18
|1.70
|—
|—
|1.72
|2.38
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.22
|4.40
|1.08
|8.40
|1.06
|9.30
|1.01
|18.50
|—
|—
|6.71
|1.08
|5.49
|1.12
|2.73
|1.41
|—
|—
|2.10
|1.67
|—
|—
|1.62
|2.18
|—
|—
|1.30
|3.27
|1.22
|3.92
|1.08
|6.71
|1.06
|7.60
|1.01
|13.00
|1.01
|13.40
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.38
|2.70
|1.48
|2.30
|1.65
|1.90
|1.96
|1.68
|2.25
|1.49
|2.68
|—
|—
|1.21
|4.53
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—