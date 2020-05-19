Прогнозы на матч Неман - Торпедо-БелАЗ

Неман
Позже
Торпедо-БелАЗ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кадымян Гегам
|6
|0.6
|2.
|Забелин Павел
|2
|0.2
|3.
|Кантария Гиорги
|1 (1)
|0.1
|4.
|Васильев Андрей
|0
|0
|5.
|Марушич Зоран
|0
|0
|6.
|Лешко Евгений
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горбачик Валерий
|4
|0.4
|2.
|Липе Велозо
|3
|0.3
|3.
|Рамос Да Пенья
|2
|0.2
|4.
|Хачатурян Андрей
|2
|0.2
|5.
|Премудров Кирилл
|1
|0.1
|6.
|Антилевский Дмитрий
|0
|0
|7.
|Капленко Никита
|0
|0
|8.
|Степанов Никита
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Марушич Зоран
|2
|1
|2.
|Легчилин Алексей
|2
|0
|3.
|Лешко Евгений
|2
|0
|4.
|Кантария Гиорги
|2
|0
|5.
|Васильев Андрей
|1
|0
|6.
|Коваль Владимир
|1
|0
|7.
|Якимов Андрей
|1
|0
|8.
|Кадымян Гегам
|1
|0
|9.
|Забелин Павел
|1
|0
|10.
|Слабашевич Артур
|1
|0
|11.
|Стойкович Даниэль
|1
|0
|12.
|Вегеря Роман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рамос Да Пенья
|3
|0
|2.
|Премудров Кирилл
|2
|0
|3.
|Яшин Дмитрий Валерьевич
|2
|0
|4.
|Липе Велозо
|2
|0
|5.
|Устинов Виталий
|1
|0
|6.
|Хачатурян Андрей
|1
|0
|7.
|Кухарчик Илья
|1
|0
|8.
|Николаевич Никита
|1
|0
|9.
|Капленко Никита
|1
|0
|10.
|Степанов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Неман
|0
|0
|25% (2)
|25% (2)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|Торпедо-БелАЗ
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|45.45% (5)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Неман Последние 20 матчей: +7 =3 -10Неман 2:4 Рух Брест БАТЭ 3:1 Неман Неман 3:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Неман
Неман 1:1 Белшина Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Неман 2:0 Витебск Ислочь 1:0 Неман Слуцк 2:1 Неман Неман 1:1 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Торпедо Минск Неман 3:0 Торпедо Минск Городея 1:0 Неман Неман 1:0 Минск Славия Мозырь 0:1 Неман Неман 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Неман Неман 1:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Неман 0:1 Динамо Минск
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +10 =4 -6Торпедо-БелАЗ 3:1 Городея Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 2:5 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест
БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ
Последние игры между собой
Неман: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Торпедо-БелАЗ: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Премьер-лига Неман 0:3 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман Премьер-лига Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Премьер-лига Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Неман 3:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман Премьер-лига Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:5 Неман Премьер-лига Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Неман 2:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 9
|18
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 5
|18
|4.
|Слуцк
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|5.
|Ислочь
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 3
|15
|7.
|Динамо-Брест
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|8.
|Рух Брест
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 5
|13
|9.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 10
|12
|10.
|Витебск
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|11.
|Славия Мозырь
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 14
|11
|12.
|Городея
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|13.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|14.
|Неман
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 11
|8
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 14
|4
|16.
|Белшина
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
Прогнозы на матч Неман - Торпедо-БелАЗ
Исход игры
Неман
18.5% (5)
Ничья
37% (10)
Торпедо-БелАЗ
44.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
29.63% (8)
Меньше
70.37% (19)
Обе команды забьют
Да
55.56% (15)
Нет
44.44% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.9% (7)
0:1 Торпедо-БелАЗ
22.2% (6)
1:2 Торпедо-БелАЗ
22.2% (6)
1:0 Неман
11.1% (3)
0:0 Ничья
7.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!