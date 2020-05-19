Прогнозы на матч Неман - Торпедо-БелАЗ

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Неман
 
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Торпедо-БелАЗ

Бомбардиры внутри турнира

Неман
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кадымян Гегам 6 0.6
2. Забелин Павел 2 0.2
3. Кантария Гиорги 1 (1) 0.1
4. Васильев Андрей 0 0
5. Марушич Зоран 0 0
6. Лешко Евгений 0 0
Торпедо-БелАЗ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горбачик Валерий 4 0.4
2. Липе Велозо 3 0.3
3. Рамос Да Пенья 2 0.2
4. Хачатурян Андрей 2 0.2
5. Премудров Кирилл 1 0.1
6. Антилевский Дмитрий 0 0
7. Капленко Никита 0 0
8. Степанов Никита 0 0

Карточки

Неман
# Игрок      
1. Марушич Зоран 2 1
2. Легчилин Алексей 2 0
3. Лешко Евгений 2 0
4. Кантария Гиорги 2 0
5. Васильев Андрей 1 0
6. Коваль Владимир 1 0
7. Якимов Андрей 1 0
8. Кадымян Гегам 1 0
9. Забелин Павел 1 0
10. Слабашевич Артур 1 0
11. Стойкович Даниэль 1 0
12. Вегеря Роман 1 0
Торпедо-БелАЗ
# Игрок      
1. Рамос Да Пенья 3 0
2. Премудров Кирилл 2 0
3. Яшин Дмитрий Валерьевич 2 0
4. Липе Велозо 2 0
5. Устинов Виталий 1 0
6. Хачатурян Андрей 1 0
7. Кухарчик Илья 1 0
8. Николаевич Никита 1 0
9. Капленко Никита 1 0
10. Степанов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Неман 0 0 25% (2) 25% (2) 37.5% (3) 12.5% (1)
 Торпедо-БелАЗ 9.09% (1) 9.09% (1) 45.45% (5) 9.09% (1) 9.09% (1) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Неман Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Неман 2:4 Рух Брест БАТЭ 3:1 Неман Неман 3:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Неман
Неман 1:1 Белшина Шахтёр Солигорск 0:0 Неман Неман 2:0 Витебск Ислочь 1:0 Неман Слуцк 2:1 Неман Неман 1:1 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Торпедо Минск Неман 3:0 Торпедо Минск Городея 1:0 Неман Неман 1:0 Минск Славия Мозырь 0:1 Неман Неман 0:1 Динамо-Брест БАТЭ 1:0 Неман Неман 1:0 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Неман 0:1 Динамо Минск
Торпедо-БелАЗ Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Торпедо-БелАЗ 3:1 Городея Славия Мозырь 0:0 Торпедо-БелАЗ Минск 2:5 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 0:0 Рух Брест
БАТЭ 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Динамо Минск 2:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Белшина Шахтёр Солигорск 0:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:2 БАТЭ Днепр Могилёв 2:1 Торпедо-БелАЗ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 4:0 Динамо Минск Витебск 0:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Шахтёр Солигорск 3:0 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 2:0 Гомель Слуцк 1:2 Торпедо-БелАЗ Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Торпедо Минск 0:3 Торпедо-БелАЗ

Последние игры между собой

Неман: победы: 4, ничьи: 9, поражения: 7
Торпедо-БелАЗ: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 4
Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Премьер-лига Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 3:0 Неман Премьер-лига Неман 1:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига
Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Премьер-лига Неман 0:3 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 0:0 Неман Премьер-лига Неман 0:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:0 Неман Премьер-лига Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Неман 3:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:1 Неман Премьер-лига Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Неман 2:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Торпедо-БелАЗ 1:5 Неман Премьер-лига Неман 1:1 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Неман 0:0 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига Неман 2:2 Торпедо-БелАЗ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 9 6 1 2 19 - 9 19
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 6 0 3 12 - 9 18
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 9 5 3 1 12 - 5 18
4. Слуцк Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
5. Ислочь Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
6. Шахтёр Солигорск Заявка 9 4 3 2 11 - 3 15
7. Динамо-Брест Заявка 9 4 1 4 12 - 10 13
8. Рух Брест Заявка 9 3 4 2 7 - 5 13
9. Динамо Минск Заявка 9 4 0 5 12 - 10 12
10. Витебск Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
11. Славия Мозырь Заявка 9 3 2 4 10 - 14 11
12. Городея Заявка 9 3 2 4 6 - 10 11
13. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
14. Неман Заявка 8 2 2 4 9 - 11 8
15. Смолевичи-СТИ Заявка 9 0 4 5 6 - 14 4
16. Белшина Заявка 9 0 3 6 7 - 16 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Неман - Торпедо-БелАЗ

    До начала игры, которая состоится 21.05.2020, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Неман - Торпедо-БелАЗ

    Исход игры
    Неман
    18.5% (5)
    Ничья
    37% (10)
    Торпедо-БелАЗ
    44.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.63% (8)
    Меньше
    70.37% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    55.56% (15)
    Нет
    44.44% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    25.9% (7)
    0:1 Торпедо-БелАЗ
    22.2% (6)
    1:2 Торпедо-БелАЗ
    22.2% (6)
    1:0 Неман
    11.1% (3)
    0:0 Ничья
    7.4% (2)
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