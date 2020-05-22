Прогнозы на матч Ислочь - Энергетик-БГУ

Ислочь
Позже
Энергетик-БГУ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Янсане Момо
|4
|0.4
|2.
|Комаровский Дмитрий
|3 (1)
|0.3
|3.
|Макась Александр
|2
|0.2
|4.
|Януш Николай
|1
|0.1
|5.
|Янушкевич Алексей
|0
|0
|6.
|Карпович Сергей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яхшибоев Джасурбек
|5
|0.5
|2.
|Бакич Душан
|2
|0.2
|3.
|Юдчиц Евгений
|1
|0.1
|4.
|Носко Алексей
|1
|0.1
|5.
|Текло Дэвид
|1
|0.1
|6.
|Мирошников Даниил
|1
|0.1
|7.
|Сокол Артём II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Януш Николай
|2
|0
|2.
|Патоцкий Олег
|2
|0
|3.
|Янушкевич Алексей
|2
|0
|4.
|Макась Александр
|2
|0
|5.
|Холодинский Александр
|2
|0
|6.
|Янсане Момо
|2
|0
|7.
|_Kontsevoj S.
|2
|0
|8.
|Концевой Сергей
|1
|0
|9.
|Рыбак Павел
|1
|0
|10.
|Комаровский Дмитрий
|1
|0
|11.
|Папуш Александр
|1
|0
|12.
|Хаткевич Егор
|1
|0
|13.
|Глинский Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мусаханян Айк
|4
|2
|2.
|Гирс Дмитрий
|4
|0
|3.
|Текло Дэвид
|4
|0
|4.
|Бакич Душан
|3
|0
|5.
|Яхшибоев Джасурбек
|3
|0
|6.
|Атеменг Жуниор
|3
|0
|7.
|Свирепа Александр
|1
|1
|8.
|Носко Алексей
|2
|0
|9.
|Мавату Жереми
|2
|0
|10.
|Лесько Артур
|1
|0
|11.
|Садовский Денис
|1
|0
|12.
|Умаров Шохбоз
|1
|0
|13.
|Совпель Василий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ислочь
|10% (1)
|0
|60% (6)
|0
|20% (2)
|10% (1)
|Энергетик-БГУ
|0
|50% (5)
|40% (4)
|0
|0
|10% (1)
Предыдущие игры
Ислочь Последние 20 матчей: +8 =5 -7Динамо Минск 1:0 Ислочь Ислочь 2:1 Белшина Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Ислочь 2:0 Витебск
Ислочь 2:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:1 Ислочь Ислочь 2:3 Слуцк Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск
Энергетик-БГУ Последние 20 матчей: +12 =3 -5Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Слуцк 1:2 Энергетик-БГУ Смолевичи-СТИ 0:2 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Энергетик-БГУ
Энергетик-БГУ 0:1 Городея Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Минск Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 5:3 Днепр Могилёв Неман 1:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Городея 1:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ
Последние игры между собой
Ислочь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Энергетик-БГУ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|БАТЭ
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|22 - 10
|22
|2.
|Энергетик-БГУ
|Заявка
|9
|6
|0
|3
|12 - 9
|18
|3.
|Торпедо-БелАЗ
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|13 - 8
|18
|4.
|Слуцк
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|15 - 14
|16
|5.
|Ислочь
|Заявка
|9
|5
|0
|4
|11 - 13
|15
|6.
|Шахтёр Солигорск
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|11 - 3
|15
|7.
|Рух Брест
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|7 - 5
|13
|8.
|Динамо-Брест
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|13 - 13
|13
|9.
|Динамо Минск
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|12 - 10
|12
|10.
|Витебск
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|7 - 9
|12
|11.
|Славия Мозырь
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|10 - 14
|12
|12.
|Городея
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|6 - 10
|12
|13.
|Неман
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|12 - 12
|11
|14.
|Минск
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 16
|10
|15.
|Смолевичи-СТИ
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|6 - 14
|4
|16.
|Белшина
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 16
|3
Прогнозы на матч Ислочь - Энергетик-БГУ
Исход игры
Ислочь
54.8% (34)
Ничья
30.6% (19)
Энергетик-БГУ
14.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (22)
Меньше
63.33% (38)
Обе команды забьют
Да
65% (39)
Нет
35% (21)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (17)
2:1 Ислочь
24.2% (15)
1:0 Ислочь
17.7% (11)
2:0 Ислочь
9.7% (6)
1:2 Энергетик-БГУ
6.5% (4)
0:1 Энергетик-БГУ
4.8% (3)
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