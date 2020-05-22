Прогнозы на матч Ислочь - Энергетик-БГУ

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Ислочь
 
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Энергетик-БГУ

Бомбардиры внутри турнира

Ислочь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Янсане Момо 4 0.4
2. Комаровский Дмитрий 3 (1) 0.3
3. Макась Александр 2 0.2
4. Януш Николай 1 0.1
5. Янушкевич Алексей 0 0
6. Карпович Сергей 0 0
Энергетик-БГУ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яхшибоев Джасурбек 5 0.5
2. Бакич Душан 2 0.2
3. Юдчиц Евгений 1 0.1
4. Носко Алексей 1 0.1
5. Текло Дэвид 1 0.1
6. Мирошников Даниил 1 0.1
7. Сокол Артём II 0 0

Карточки

Ислочь
# Игрок      
1. Януш Николай 2 0
2. Патоцкий Олег 2 0
3. Янушкевич Алексей 2 0
4. Макась Александр 2 0
5. Холодинский Александр 2 0
6. Янсане Момо 2 0
7. _Kontsevoj S. 2 0
8. Концевой Сергей 1 0
9. Рыбак Павел 1 0
10. Комаровский Дмитрий 1 0
11. Папуш Александр 1 0
12. Хаткевич Егор 1 0
13. Глинский Владислав 1 0
Энергетик-БГУ
# Игрок      
1. Мусаханян Айк 4 2
2. Гирс Дмитрий 4 0
3. Текло Дэвид 4 0
4. Бакич Душан 3 0
5. Яхшибоев Джасурбек 3 0
6. Атеменг Жуниор 3 0
7. Свирепа Александр 1 1
8. Носко Алексей 2 0
9. Мавату Жереми 2 0
10. Лесько Артур 1 0
11. Садовский Денис 1 0
12. Умаров Шохбоз 1 0
13. Совпель Василий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ислочь 10% (1) 0 60% (6) 0 20% (2) 10% (1)
 Энергетик-БГУ 0 50% (5) 40% (4) 0 0 10% (1)

Предыдущие игры

Ислочь Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Динамо Минск 1:0 Ислочь Ислочь 2:1 Белшина Шахтёр Солигорск 4:0 Ислочь Ислочь 2:0 Витебск
Ислочь 2:1 Славия Мозырь Динамо-Брест 3:1 Ислочь Ислочь 2:3 Слуцк Ислочь 1:0 Смолевичи-СТИ Ислочь 1:0 Неман Зенит 1:1 Ислочь Ислочь 1:1 Минск Славия Мозырь 2:0 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо-Брест БАТЭ 2:4 Ислочь Ислочь 1:1 Днепр Могилёв Торпедо-БелАЗ 1:3 Ислочь Ислочь 1:1 Динамо Минск Витебск 2:0 Ислочь Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Ислочь 0:1 Шахтёр Солигорск
Энергетик-БГУ Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Энергетик-БГУ 2:1 Динамо-Брест Слуцк 1:2 Энергетик-БГУ Смолевичи-СТИ 0:2 Энергетик-БГУ Неман 3:0 Энергетик-БГУ
Энергетик-БГУ 0:1 Городея Торпедо-БелАЗ 2:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Минск Рух Брест 0:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:1 БАТЭ Энергетик-БГУ 5:3 Днепр Могилёв Неман 1:1 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:1 Торпедо-БелАЗ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Торпедо Минск 0:3 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 3:3 Динамо Минск Городея 1:0 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 2:0 Витебск Минск 1:6 Энергетик-БГУ Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Славия Мозырь 2:2 Энергетик-БГУ

Последние игры между собой

Ислочь: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Энергетик-БГУ: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Энергетик-БГУ 1:2 Ислочь Премьер-лига Ислочь 2:1 Энергетик-БГУ Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. БАТЭ Заявка 10 7 1 2 22 - 10 22
2. Энергетик-БГУ Заявка 9 6 0 3 12 - 9 18
3. Торпедо-БелАЗ Заявка 10 5 3 2 13 - 8 18
4. Слуцк Заявка 9 5 1 3 15 - 14 16
5. Ислочь Заявка 9 5 0 4 11 - 13 15
6. Шахтёр Солигорск Заявка 9 4 3 2 11 - 3 15
7. Рух Брест Заявка 9 3 4 2 7 - 5 13
8. Динамо-Брест Заявка 10 4 1 5 13 - 13 13
9. Динамо Минск Заявка 9 4 0 5 12 - 10 12
10. Витебск Заявка 9 3 3 3 7 - 9 12
11. Славия Мозырь 0:0 Заявка 10 3 3 4 10 - 14 12
12. Городея 0:0 Заявка 10 3 3 4 6 - 10 12
13. Неман Заявка 9 3 2 4 12 - 12 11
14. Минск Заявка 8 3 1 4 12 - 16 10
15. Смолевичи-СТИ Заявка 9 0 4 5 6 - 14 4
16. Белшина Заявка 9 0 3 6 7 - 16 3
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ислочь - Энергетик-БГУ

    До начала игры, которая состоится 23.05.2020, осталось 1 день 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ, а также посмотреть на что делать ставки будут другие посетители.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Стартовые составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.

    Оставить свой комментарий к матчу можно во вкладке Комментарии.


    • Прогнозы на матч Ислочь - Энергетик-БГУ

    Исход игры
    Ислочь
    54.8% (34)
    Ничья
    30.6% (19)
    Энергетик-БГУ
    14.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (22)
    Меньше
    63.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    65% (39)
    Нет
    35% (21)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.4% (17)
    2:1 Ислочь
    24.2% (15)
    1:0 Ислочь
    17.7% (11)
    2:0 Ислочь
    9.7% (6)
    1:2 Энергетик-БГУ
    6.5% (4)
    0:1 Энергетик-БГУ
    4.8% (3)
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