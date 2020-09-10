  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
0:2
Второй тайм: 68'
Фламенго
0'
0:1
8' Гол
Луис Филипе
0:2
34' Гол
Габриэл Барбоза
45' Желтая карточка
Герсон Сантос
45' Желтая карточка
Michel Araujo
68'
27
Муриэл
Беккер
31
Calegari
26
Digao
II
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
22
Douglas
XV
5
Yuri
Oliveira
Lima
16
Fernando
Pacheco2
15
Michel
Araujo
17
Веллингтон
Силва
77
Нене
Андерсон
22
Батиста
Габриэл
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
10
Диего
Рибас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
Флуминенсе
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Луис Филипе
34'
0:2
Габриэл Барбоза
45'
 
Герсон Сантос
45'
Michel Araujo
 
46'
Fred II
Fernando Pacheco2
 
62'
Yago I
Yuri Oliveira Lima
 

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 3 (2) 0.33
2. Evanilson 2 0.22
3. Веллингтон Силва 1 0.11
4. Douglas XV 1 0.11
5. Fred II 1 0.11
6. Маркос Дос Сантос 0 0
7. Эжидио Перейра 0 0
8. Гансо Пауло 0 0
9. Igor Juliao 0 0
10. Marcos Paulo2 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.56
2. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.33
3. Рибейро Эвертон 2 0.22
4. Педро Гильерме 2 0.22
5. Луис Филипе 1 0.11
6. Исла Маурисио 0 0
7. Энрике Бруно 0 0
8. Котулио Матеус 0 0
9. Роша Педро 0 0
10. Michael 3 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 3 0
2. Igor Juliao 3 0
3. Yuri Oliveira Lima 3 0
4. Evanilson 3 0
5. Hudson1 1 1
6. Гансо Пауло 2 0
7. Fred II 2 0
8. Michel Araujo 2 0
9. Huan Nino2 2 0
10. Нене Андерсон 1 0
11. Douglas XV 1 0
12. Digao II 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 3 0
2. Герсон Сантос 3 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. Рибейро Эвертон 2 0
5. Диего Рибас 2 0
6. Габриэл Барбоза 2 0
7. Алвес Диего 0 1
8. Исла Маурисио 1 0
9. Луис Филипе 1 0
10. Кайо Родриго 1 0
11. Виллиан Арао 1 0
12. Котулио Матеус 1 0
13. Тулер Матеус 1 0
14. Michael 3 1 0
15. Joao Lucas2 1 0
16. Педро Гильерме 1 0
17. Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 37.5% (3) 0 37.5% (3) 0 0 25% (2)
 Фламенго 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 0 27.27% (3)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао
Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Фламенго: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Фламенго 1:0 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 2:3 Фламенго Кариока
Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:2 Флуминенсе Кубок Кариоки Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 4:0 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Фламенго 2:0 9 5 2 2 13 - 10 17
3. Сан-Паулу 9 5 2 2 11 - 9 17
4. Атлетико Минейро 1:2 8 5 0 3 12 - 7 15
5. Васко да Гама 7 4 2 1 11 - 5 14
6. Сантос 2:1 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
8. Форталеза 9 3 2 4 9 - 8 11
9. Флуминенсе 0:2 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
12. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
13. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
14. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
15. Гремио 7 1 5 1 5 - 5 8
16. Атлетико Паранаэнсе 9 2 2 5 7 - 10 8
17. Куритиба 9 2 2 5 7 - 11 8
18. Брагантино 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Гойяс 7 1 2 4 10 - 13 5
  • Второй тайм
  • 62'
    Yuri Oliveira Lima уходит с поля. Yago выходит вместо него
  • 46'
    Fernando Pacheco уходит с поля. Фред выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Michel Araujo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Герсон Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Филипе Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Фламенго
6.35
5.95
1.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Флуминенсе 0:2 Фламенго онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
41.00 19.00 1.04
53.00 17.00 1.02
6.35 3.96 1.69
5.58 3.86 1.64
13.43 5.95 1.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.04 7.10 1.08 5.70 1.11 2.37 1.59 1.95 1.85 3.80 1.23 1.36 3.00 1.65 2.15 1.09 6.40 1.17 4.70 1.01 13.00 1.03 10.00
9.40 1.07 7.50 1.09 3.15 1.37 2.38 1.60 1.78 2.27 1.36 3.20 1.27 3.84 1.09 7.40 1.08 8.30 1.02 15.50
7.46 1.08 6.29 1.11 2.98 1.38 2.28 1.61 1.69 2.14 1.35 3.13 1.25 3.85 1.10 6.63 1.08 7.46 1.02 13.44 1.02 13.91
5.71 1.16 2.78 1.47 2.37 1.62 2.72 1.49 2.16 1.74 2.99 1.42 2.38 1.61 1.83 2.04 1.58 2.45 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.78 2.04 1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50
2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.70 1.07 8.10
2.63 1.47 1.74 2.06 1.36 3.08 1.10 6.63 1.07 7.97
2.56 1.54 2.10 1.78 1.62 2.36 1.41 3.03 1.48 2.77 1.27 3.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.45 1.31 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
2.17 1.67
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный