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  2. Матчи
  3. Бразилия
Флуминенсе
1:2
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
8' Гол
Луис Филипе
0:2
34' Гол
Габриэл Барбоза
45' Желтая карточка
Герсон Сантос
45' Желтая карточка
Michel Araujo
1:2
90' Гол
Digao II
90'+5
27
Муриэл
Беккер
31
Calegari
26
Digao
II
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
22
Douglas
XV
5
Yuri
Oliveira
Lima
16
Fernando
Pacheco2
15
Michel
Araujo
17
Веллингтон
Силва
77
Нене
Андерсон
22
Батиста
Габриэл
44
Исла
Маурисио
3
Кайо
Родриго
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
8
Герсон
Сантос
7
Рибейро
Эвертон
10
Диего
Рибас
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
Флуминенсе
4-2-3-1
Фламенго
4-2-3-1

Ход матча

8'
0:1
Луис Филипе
34'
0:2
Габриэл Барбоза
45'
 
Герсон Сантос
45'
Michel Araujo
 
46'
Fred II
Fernando Pacheco2
 
62'
Yago I
Yuri Oliveira Lima
 
68'
 
Витиньо Виктор
Де Арраскаэта Джорджиан
69'
 
Виллиан Арао
Диего Рибас
69'
Энрике Луис
Веллингтон Силва
 
69'
Marcos Paulo2
Нене Андерсон
 
83'
 
Котулио Матеус
Исла Маурисио
83'
 
Michael 3
Тьяго Маия
87'
Caio Paulista
Michel Araujo
 
90'
 
Рамон
Рибейро Эвертон
90'
Digao II
(Эжидио Перейра)
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 3 (2) 0.33
2. Evanilson 2 0.22
3. Веллингтон Силва 1 0.11
4. Douglas XV 1 0.11
5. Fred II 1 0.11
6. Digao II 1 0.11
7. Эжидио Перейра 0 0
8. Маркос Дос Сантос 0 0
9. Гансо Пауло 0 0
10. Igor Juliao 0 0
11. Marcos Paulo2 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.56
2. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.33
3. Рибейро Эвертон 2 0.22
4. Педро Гильерме 2 0.22
5. Луис Филипе 1 0.11
6. Исла Маурисио 0 0
7. Энрике Бруно 0 0
8. Котулио Матеус 0 0
9. Роша Педро 0 0
10. Michael 3 0 0

Карточки

Флуминенсе
# Игрок      
1. Веллингтон Силва 3 0
2. Igor Juliao 3 0
3. Yuri Oliveira Lima 3 0
4. Evanilson 3 0
5. Hudson1 1 1
6. Гансо Пауло 2 0
7. Fred II 2 0
8. Michel Araujo 2 0
9. Huan Nino2 2 0
10. Нене Андерсон 1 0
11. Douglas XV 1 0
12. Digao II 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 3 0
2. Герсон Сантос 3 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. Рибейро Эвертон 2 0
5. Диего Рибас 2 0
6. Габриэл Барбоза 2 0
7. Алвес Диего 0 1
8. Исла Маурисио 1 0
9. Луис Филипе 1 0
10. Кайо Родриго 1 0
11. Виллиан Арао 1 0
12. Котулио Матеус 1 0
13. Тулер Матеус 1 0
14. Michael 3 1 0
15. Joao Lucas2 1 0
16. Педро Гильерме 1 0
17. Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Флуминенсе 33.33% (3) 0 33.33% (3) 0 0 33.33% (3)
 Фламенго 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 0 23.08% (3)

Предыдущие игры

Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -
Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао
Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле

Последние игры между собой

Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Фламенго: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Фламенго 1:0 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 2:3 Фламенго Кариока
Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:2 Флуминенсе Кубок Кариоки Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 4:0 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Сан-Паулу 9 5 2 2 11 - 9 17
3. Фламенго 9 5 2 2 13 - 11 17
4. Атлетико Минейро 8 5 0 3 12 - 8 15
5. Васко да Гама 7 4 2 1 11 - 5 14
6. Сантос 9 4 2 3 12 - 10 14
7. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
8. Форталеза 9 3 2 4 9 - 8 11
9. Флуминенсе 9 3 2 4 10 - 12 11
10. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
12. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
13. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
14. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
15. Гремио 7 1 5 1 5 - 5 8
16. Атлетико Паранаэнсе 9 2 2 5 7 - 10 8
17. Куритиба 9 2 2 5 7 - 11 8
18. Брагантино 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Гойяс 7 1 2 4 10 - 13 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Michel Araujo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Герсон Сантос получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Филипе Луис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Флуминенсе 1:2 Фламенго онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
53.00 17.00 1.02
6.35 3.96 1.69
5.58 3.86 1.64
13.43 5.95 1.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.20 1.04 7.10 1.08 5.70 1.11 2.37 1.59 1.95 1.85 1.23 3.90 1.36 3.00 1.65 2.15 1.09 6.40 1.17 4.70 1.01 13.00 1.03 10.00
9.40 1.07 7.50 1.09 3.15 1.37 2.38 1.60 1.78 2.27 1.36 3.20 1.27 3.84 1.09 7.40 1.08 8.30 1.02 15.50
7.46 1.08 6.29 1.11 2.98 1.38 2.28 1.61 1.69 2.14 1.35 3.13 1.25 3.85 1.10 6.63 1.08 7.46 1.02 13.44 1.02 13.91
5.71 1.16 2.78 1.47 2.37 1.62 2.72 1.49 2.06 1.81 1.70 2.22 2.38 1.61 1.83 2.04 1.58 2.45 1.40 3.08
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.78 2.04 1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50
2.79 1.44 1.82 1.99 1.38 3.04 1.11 6.70 1.07 8.10
2.63 1.47 1.74 2.06 1.36 3.08 1.10 6.63 1.07 7.97
2.56 1.54 2.10 1.78 1.62 2.36 1.41 3.03 1.48 2.77 1.27 3.94
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
3.45 1.31 2.40 1.57 1.59 2.36 1.22 4.25 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
2.17 1.67
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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