Флуминенсе
1:2
Конец матча
Фламенго
0:1
8' ГолЛуис Филипе
0:2
34' ГолГабриэл Барбоза
45' Желтая карточкаГерсон Сантос
45' Желтая карточкаMichel Araujo
1:2
90' ГолDigao II
31
Calegari
26
Digao
II
22
Douglas
XV
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
10
Диего
Рибас
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
-
26 Digao IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Douglas XVПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
25 Hudson1
-
33 Huan Nino2
-
-
-
-
9 Fred II
-
20 Yago I
-
Главный тренер: Odair Hellmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 РамонПолузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
- Нападающий
-
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Ход матча
8'
0:1
34'
0:2
45'
45'
83'
90'
90'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|3 (2)
|0.33
|2.
|Evanilson
|2
|0.22
|3.
|Веллингтон Силва
|1
|0.11
|4.
|Douglas XV
|1
|0.11
|5.
|Fred II
|1
|0.11
|6.
|Digao II
|1
|0.11
|7.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|8.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
|9.
|Гансо Пауло
|0
|0
|10.
|Igor Juliao
|0
|0
|11.
|Marcos Paulo2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.56
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.33
|3.
|Рибейро Эвертон
|2
|0.22
|4.
|Педро Гильерме
|2
|0.22
|5.
|Луис Филипе
|1
|0.11
|6.
|Исла Маурисио
|0
|0
|7.
|Энрике Бруно
|0
|0
|8.
|Котулио Матеус
|0
|0
|9.
|Роша Педро
|0
|0
|10.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон Силва
|3
|0
|2.
|Igor Juliao
|3
|0
|3.
|Yuri Oliveira Lima
|3
|0
|4.
|Evanilson
|3
|0
|5.
|Hudson1
|1
|1
|6.
|Гансо Пауло
|2
|0
|7.
|Fred II
|2
|0
|8.
|Michel Araujo
|2
|0
|9.
|Huan Nino2
|2
|0
|10.
|Нене Андерсон
|1
|0
|11.
|Douglas XV
|1
|0
|12.
|Digao II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|3
|0
|2.
|Герсон Сантос
|3
|0
|3.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|4.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|5.
|Диего Рибас
|2
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|7.
|Алвес Диего
|0
|1
|8.
|Исла Маурисио
|1
|0
|9.
|Луис Филипе
|1
|0
|10.
|Кайо Родриго
|1
|0
|11.
|Виллиан Арао
|1
|0
|12.
|Котулио Матеус
|1
|0
|13.
|Тулер Матеус
|1
|0
|14.
|Michael 3
|1
|0
|15.
|Joao Lucas2
|1
|0
|16.
|Педро Гильерме
|1
|0
|17.
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Флуминенсе
|33.33% (3)
|0
|33.33% (3)
|0
|0
|33.33% (3)
|Фламенго
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|0
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Флуминенсе Последние 20 матчей: + = -Сан-Паулу 3:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Васко да Гама Флуминенсе 3:0 Фигейренсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе Брагантино 2:1 Флуминенсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Флуминенсе 1:1 Палмейрас Гремио 1:0 Флуминенсе Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Macau2 0:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:3 Вольта Редонда Васко да Гама 0:2 Флуминенсе Фигейренсе 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 4:0 Ресенде
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао
Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго Фламенго 3:0 Индепендьенте дель Валле
Последние игры между собой
Флуминенсе: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Фламенго: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 2:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:0 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки Флуминенсе 1:2 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:2 Флуминенсе Кубок Кариоки Фламенго 0:1 Флуминенсе Кариока Фламенго 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:2 Фламенго Серия A Флуминенсе 1:1 Фламенго Кубок Кариоки Флуминенсе 4:0 Фламенго Кубок Кариоки Фламенго 3:3 Флуминенсе Копа Судамерикана Флуминенсе 0:1 Фламенго Копа Судамерикана Фламенго 1:1 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 2:1 Флуминенсе Чемпионат Кариоки
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|2.
|Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|12 - 8
|15
|5.
|Васко да Гама
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|6.
|Сантос
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|7.
|Палмейрас
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|9.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|10.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|Коринтианс
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|13.
|Байя
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|14.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|15.
|Гремио
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|17.
|Куритиба
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|18.
|Брагантино
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Гойяс
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.20
|1.04
|7.10
|1.08
|5.70
|1.11
|—
|—
|2.37
|1.59
|1.95
|1.85
|1.23
|3.90
|—
|—
|1.36
|3.00
|—
|—
|1.65
|2.15
|—
|—
|1.09
|6.40
|1.17
|4.70
|1.01
|13.00
|1.03
|10.00
|9.40
|1.07
|7.50
|1.09
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.38
|1.60
|—
|—
|1.78
|2.27
|—
|—
|1.36
|3.20
|—
|—
|1.27
|3.84
|—
|—
|1.09
|7.40
|1.08
|8.30
|1.02
|15.50
|—
|—
|7.46
|1.08
|6.29
|1.11
|2.98
|1.38
|—
|—
|2.28
|1.61
|—
|—
|1.69
|2.14
|—
|—
|1.35
|3.13
|—
|—
|1.25
|3.85
|—
|—
|1.10
|6.63
|1.08
|7.46
|1.02
|13.44
|1.02
|13.91
|—
|—
|—
|—
|5.71
|1.16
|2.78
|1.47
|2.37
|1.62
|2.72
|1.49
|2.06
|1.81
|1.70
|2.22
|2.38
|1.61
|1.83
|2.04
|1.58
|2.45
|1.40
|3.08
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.55
|1.47
|—
|—
|1.78
|2.04
|—
|—
|1.55
|2.35
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.05
|8.50
|2.79
|1.44
|—
|—
|1.82
|1.99
|—
|—
|1.38
|3.04
|—
|—
|1.11
|6.70
|1.07
|8.10
|2.63
|1.47
|—
|—
|1.74
|2.06
|—
|—
|1.36
|3.08
|—
|—
|1.10
|6.63
|1.07
|7.97
|2.56
|1.54
|2.10
|1.78
|1.62
|2.36
|1.41
|3.03
|1.48
|2.77
|1.27
|3.94
|—
|—
|—
|—