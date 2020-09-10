Сантос
2:1
Второй тайм: 64'
Атлетико Минейро
16' Красная карточкаРафаэл Пирес
1:0
22' ГолArthur VIII
24' Желтая карточкаJair II
1:1
35' ГолAlan Franco2
2:1
39' ГолMarinho II
46' Желтая карточкаKeno
51' Желтая карточкаFelipe Jonatan
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
23
Arthur
VIII
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
30
Lucas
Braga
32
Рафаэл
Пирес
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
21
Alan
Franco2
38
Marrony
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
30 Lucas BragaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
39 Tailson
-
35 Derick
-
-
-
4 Para I
-
-
-
31 John Victor
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
38 MarronyПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 KenoПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
2 Guga3
-
-
-
33 Savio
-
-
-
22 Mailton
-
-
27 Leo Sena
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
16'
22'
1:0
24'
35'
1:1
39'
2:1
46'
51'
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|5
|0.56
|2.
|Felipe Jonatan
|2
|0.22
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.11
|4.
|Arthur VIII
|1
|0.11
|5.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.11
|6.
|Алисон II
|0
|0
|7.
|Madson II
|0
|0
|8.
|Перес Луан
|0
|0
|9.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan Franco2
|3
|0.38
|2.
|Hyoran
|2
|0.25
|3.
|Marrony
|2 (1)
|0.25
|4.
|Jair II
|1
|0.13
|5.
|Саша Эдуардо
|1
|0.13
|6.
|Натан Аллан
|1
|0.13
|7.
|Igor Rabello
|1
|0.13
|8.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|9.
|Арана Гильерме
|0
|0
|10.
|Marquinhos vi
|0
|0
|11.
|Guga3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|2
|2
|2.
|Perez Martinez Lucas VI
|3
|0
|3.
|Felipe Jonatan
|3
|0
|4.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|5.
|Diego Pituca
|2
|0
|6.
|Jobson III
|2
|0
|7.
|Lucas Braga
|2
|0
|8.
|Kaio Jorge
|2
|0
|9.
|Перес Луан
|0
|1
|10.
|Para I
|1
|0
|11.
|Marinho II
|1
|0
|12.
|Ivonei Junior
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|3
|0
|2.
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|3.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|4.
|Hyoran
|1
|0
|5.
|Keno
|1
|0
|6.
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|7.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|8.
|Аллан Соуза
|1
|0
|9.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
|Атлетико Минейро
|0
|0
|30% (3)
|30% (3)
|20% (2)
|20% (2)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: + = -Сеара 0:1 Сантос Хуарес 1:1 Сантос Сантос 2:2 Васко да Гама Сантос 2:1 Керетаро
Сантос 0:1 Фламенго Палмейрас 2:1 Сантос Некакса 2:1 Сантос Спорт Ресифи 0:1 Сантос Сантос 0:0 Атлас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Клуб Америка 3:1 Сантос Интернасьональ 2:0 Сантос Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе
Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Сантос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Сантос 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 4:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Сантос Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|2.
|Фламенго
|2:0
|9
|5
|2
|2
|13 - 10
|17
|3.
|Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|4.
|Атлетико Минейро
|1:2
|8
|5
|0
|3
|12 - 7
|15
|5.
|Васко да Гама
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|6.
|Сантос
|2:1
|9
|4
|2
|3
|11 - 10
|14
|7.
|Палмейрас
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|9.
|Флуминенсе
|0:2
|9
|3
|2
|4
|9 - 12
|11
|10.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|Коринтианс
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|13.
|Байя
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|14.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|15.
|Гремио
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|17.
|Куритиба
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|18.
|Брагантино
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Гойяс
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.50
|1.01
|11.00
|1.02
|10.00
|1.03
|3.50
|1.28
|2.11
|1.73
|3.30
|1.30
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|3.35
|1.28
|1.23
|3.85
|1.52
|2.42
|1.06
|7.70
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|13.75
|1.03
|11.75
|1.04
|4.40
|1.22
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.30
|1.78
|—
|—
|1.73
|2.14
|1.49
|2.66
|1.18
|4.95
|1.15
|5.80
|1.07
|9.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.28
|1.21
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.22
|1.64
|—
|—
|1.76
|2.03
|1.49
|2.57
|1.25
|3.85
|1.19
|4.55
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.02
|14.28
|1.01
|14.68
|—
|—