  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
2:1
Второй тайм: 64'
Атлетико Минейро
0'
16' Красная карточка
Рафаэл Пирес
1:0
22' Гол
Arthur VIII
24' Желтая карточка
Jair II
1:1
35' Гол
Alan Franco2
2:1
39' Гол
Marinho II
46' Желтая карточка
Keno
51' Желтая карточка
Felipe Jonatan
64'
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
8
Jobson
III
44
Alex
Nascimento
3
Felipe
Jonatan
7
Карлос
Санчес
II
23
Arthur
VIII
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
30
Lucas
Braga
10
Сотельдо
Йеферсон
32
Рафаэл
Пирес
25
Феррейра
Мариано
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
21
Alan
Franco2
38
Marrony
70
Саварино
Джефферсон
18
Саша
Эдуардо
Сантос
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Рафаэл Пирес
19'
 
Victor IV
Marrony
22'
Arthur VIII
(Сотельдо Йеферсон)
1:0
24'
 
Jair II
35'
1:1
Alan Franco2
(Саша Эдуардо)
39'
Marinho II
(Madson II)
2:1
46'
 
Keno
Саварино Джефферсон
46'
 
Keno
51'
Felipe Jonatan
 
60'
 
Marquinhos vi
Jair II

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 5 0.56
2. Felipe Jonatan 2 0.22
3. Сотельдо Йеферсон 1 0.11
4. Arthur VIII 1 0.11
5. Perez Martinez Lucas VI 1 0.11
6. Алисон II 0 0
7. Madson II 0 0
8. Перес Луан 0 0
9. Lucas Braga 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan Franco2 3 0.38
2. Hyoran 2 0.25
3. Marrony 2 (1) 0.25
4. Jair II 1 0.13
5. Саша Эдуардо 1 0.13
6. Натан Аллан 1 0.13
7. Igor Rabello 1 0.13
8. Алонсо Хуниор 0 0
9. Арана Гильерме 0 0
10. Marquinhos vi 0 0
11. Guga3 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 2 2
2. Perez Martinez Lucas VI 3 0
3. Felipe Jonatan 3 0
4. Сотельдо Йеферсон 2 0
5. Diego Pituca 2 0
6. Jobson III 2 0
7. Lucas Braga 2 0
8. Kaio Jorge 2 0
9. Перес Луан 0 1
10. Para I 1 0
11. Marinho II 1 0
12. Ivonei Junior 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 3 0
2. Алонсо Хуниор 2 0
3. Рафаэл Пирес 0 1
4. Hyoran 1 0
5. Keno 1 0
6. Саварино Джефферсон 1 0
7. Gabriel Paulista XVI 1 0
8. Аллан Соуза 1 0
9. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)
 Атлетико Минейро 0 0 30% (3) 30% (3) 20% (2) 20% (2)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: + = -
Сеара 0:1 Сантос Хуарес 1:1 Сантос Сантос 2:2 Васко да Гама Сантос 2:1 Керетаро
Сантос 0:1 Фламенго Палмейрас 2:1 Сантос Некакса 2:1 Сантос Спорт Ресифи 0:1 Сантос Сантос 0:0 Атлас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Клуб Америка 3:1 Сантос Интернасьональ 2:0 Сантос Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе
Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Сантос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Сантос 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 0:0 Сантос Кубок
Сантос 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 4:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Фламенго 2:0 9 5 2 2 13 - 10 17
3. Сан-Паулу 9 5 2 2 11 - 9 17
4. Атлетико Минейро 1:2 8 5 0 3 12 - 7 15
5. Васко да Гама 7 4 2 1 11 - 5 14
6. Сантос 2:1 9 4 2 3 11 - 10 14
7. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
8. Форталеза 9 3 2 4 9 - 8 11
9. Флуминенсе 0:2 9 3 2 4 9 - 12 11
10. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
12. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
13. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
14. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
15. Гремио 7 1 5 1 5 - 5 8
16. Атлетико Паранаэнсе 9 2 2 5 7 - 10 8
17. Куритиба 9 2 2 5 7 - 11 8
18. Брагантино 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Гойяс 7 1 2 4 10 - 13 5
  • Второй тайм
  • 60'
    Jair уходит с поля. Marquinhos выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Felipe Jonatan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Keno получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Саварино Джефферсон уходит с поля. Keno выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Alan Franco бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Jair получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Arthur бьет в цель!
  • 19'
    Marrony уходит с поля. Виктор выходит вместо него
  • 16'
    УДАЛЕНИЕ! - Рафаэл Пирес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сантос
Ничья
Атлетико Минейро
4.45
4.60
8.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сантос 2:1 Атлетико Минейро онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.45 4.60 8.00
1.38 4.40 10.00
4.10 3.84 1.96
4.19 3.76 1.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.50 1.01 11.00 1.02 10.00 1.03 3.50 1.28 2.11 1.73 3.30 1.30 2.01 1.80 1.77 2.05 3.35 1.28 1.23 3.85 1.52 2.42 1.06 7.70 1.12 5.55 1.09 6.50 1.02 11.00
13.75 1.03 11.75 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.30 1.78 1.73 2.14 1.49 2.66 1.18 4.95 1.15 5.80 1.07 9.00
10.16 1.04 9.29 1.05 4.28 1.21 3.44 1.30 2.22 1.64 1.76 2.03 1.49 2.57 1.25 3.85 1.19 4.55 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.28 1.01 14.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.28 1.63 1.95 1.80 1.19 4.40 1.15 5.00
3.38 1.33 2.03 1.79 1.54 2.50 1.15 5.50 1.11 6.70
3.25 1.33 2.19 1.66 1.53 2.46 1.19 4.55 1.13 5.71 1.03 12.17 1.02 12.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
4.70 1.19 3.12 1.36 1.79 2.05 1.34 3.20 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.15
1.65 2.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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