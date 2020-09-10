  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Сантос
3:1
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
16' Красная карточка
Рафаэл Пирес
1:0
22' Гол
Arthur VIII
24' Желтая карточка
Jair II
1:1
35' Гол
Alan Franco2
2:1
39' Гол
Marinho II
46' Желтая карточка
Keno
51' Желтая карточка
Felipe Jonatan
3:1
90' Пенальти
Marinho II
90'+12
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
8
Jobson
III
44
Alex
Nascimento
3
Felipe
Jonatan
7
Карлос
Санчес
II
23
Arthur
VIII
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
30
Lucas
Braga
10
Сотельдо
Йеферсон
32
Рафаэл
Пирес
25
Феррейра
Мариано
16
Igor
Rabello
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
21
Alan
Franco2
38
Marrony
70
Саварино
Джефферсон
18
Саша
Эдуардо
Сантос
4-3-3
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Ход матча

16'
 
Рафаэл Пирес
19'
 
Victor IV
Marrony
22'
Arthur VIII
(Сотельдо Йеферсон)
1:0
24'
 
Jair II
35'
1:1
Alan Franco2
(Саша Эдуардо)
39'
Marinho II
(Madson II)
2:1
46'
 
Keno
Саварино Джефферсон
46'
 
Keno
51'
Felipe Jonatan
 
58'
 
Marquinhos vi
Jair II
69'
Wagner Leonardo
Alex Nascimento
 
76'
Ivonei Junior
Карлос Санчес II
 
76'
 
Hyoran
Аллан Соуза
89'
Derick
Madson II
 
90'
Marinho II
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 6 (1) 0.67
2. Felipe Jonatan 2 0.22
3. Сотельдо Йеферсон 1 0.11
4. Arthur VIII 1 0.11
5. Perez Martinez Lucas VI 1 0.11
6. Алисон II 0 0
7. Madson II 0 0
8. Перес Луан 0 0
9. Lucas Braga 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan Franco2 3 0.38
2. Hyoran 2 0.25
3. Marrony 2 (1) 0.25
4. Jair II 1 0.13
5. Саша Эдуардо 1 0.13
6. Натан Аллан 1 0.13
7. Igor Rabello 1 0.13
8. Алонсо Хуниор 0 0
9. Арана Гильерме 0 0
10. Marquinhos vi 0 0
11. Guga3 0 0

Карточки

Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 2 2
2. Perez Martinez Lucas VI 3 0
3. Felipe Jonatan 3 0
4. Сотельдо Йеферсон 2 0
5. Diego Pituca 2 0
6. Jobson III 2 0
7. Lucas Braga 2 0
8. Kaio Jorge 2 0
9. Перес Луан 0 1
10. Para I 1 0
11. Marinho II 1 0
12. Ivonei Junior 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 3 0
2. Алонсо Хуниор 2 0
3. Рафаэл Пирес 0 1
4. Hyoran 1 0
5. Keno 1 0
6. Саварино Джефферсон 1 0
7. Gabriel Paulista XVI 1 0
8. Аллан Соуза 1 0
9. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сантос 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3)
 Атлетико Минейро 0 0 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)

Предыдущие игры

Сантос Последние 20 матчей: + = -
Сеара 0:1 Сантос Хуарес 1:1 Сантос Сантос 2:2 Васко да Гама Сантос 2:1 Керетаро
Сантос 0:1 Фламенго Палмейрас 2:1 Сантос Некакса 2:1 Сантос Спорт Ресифи 0:1 Сантос Сантос 0:0 Атлас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Клуб Америка 3:1 Сантос Интернасьональ 2:0 Сантос Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе
Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро

Последние игры между собой

Сантос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Сантос 1:2 Атлетико Минейро Кубок Атлетико Минейро 0:0 Сантос Кубок
Сантос 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 4:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Сантос Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Сан-Паулу 9 5 2 2 11 - 9 17
3. Фламенго 9 5 2 2 13 - 11 17
4. Атлетико Минейро 8 5 0 3 12 - 8 15
5. Васко да Гама 7 4 2 1 11 - 5 14
6. Сантос 9 4 2 3 12 - 10 14
7. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
8. Форталеза 9 3 2 4 9 - 8 11
9. Флуминенсе 9 3 2 4 10 - 12 11
10. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
12. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
13. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
14. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
15. Гремио 7 1 5 1 5 - 5 8
16. Атлетико Паранаэнсе 9 2 2 5 7 - 10 8
17. Куритиба 9 2 2 5 7 - 11 8
18. Брагантино 9 1 4 4 9 - 14 7
19. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Гойяс 7 1 2 4 10 - 13 5
  • Второй тайм
  • Описание гола
    90'
    Г О О О О Л - Marinho из команды Сантос забивает с точки!
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 89'
    Madson уходит с поля. Derick выходит вместо него
  • 78'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 76'
    Аллан Соуза уходит с поля. Hyoran выходит вместо него
  • 76'
    Карлос Санчес II уходит с поля. Ivonei Junior выходит вместо него
  • 69'
    Alex Nascimento уходит с поля. Wagner Leonardo выходит вместо него
  • 58'
    Jair уходит с поля. Marquinhos выходит вместо него
  • Желтая карточка
    51'
    Felipe Jonatan получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    46'
    Keno получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Саварино Джефферсон уходит с поля. Keno выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Marinho бьет в цель!
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Alan Franco бьет в цель!
  • Желтая карточка
    24'
    Jair получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Arthur бьет в цель!
  • 19'
    Marrony уходит с поля. Виктор выходит вместо него
  • 16'
    УДАЛЕНИЕ! - Рафаэл Пирес увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.17 5.25 32.00
4.10 3.84 1.96
4.19 3.76 1.83

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7.5 7.5
12.50 1.01 11.00 1.02 10.00 1.03 3.50 1.28 2.11 1.73 3.30 1.30 2.01 1.80 1.77 2.05 1.52 2.42 1.23 3.85 1.04 9.00 1.06 7.70 1.12 5.55 1.09 6.50 1.02 11.00
13.75 1.03 11.75 1.04 4.40 1.22 3.52 1.31 2.30 1.78 1.73 2.14 1.49 2.66 1.18 4.95 1.15 5.80 1.07 9.00
10.16 1.04 9.29 1.05 4.28 1.21 3.44 1.30 2.22 1.64 1.76 2.03 1.49 2.57 1.25 3.85 1.19 4.55 1.07 7.97 1.06 8.58 1.02 14.28 1.01 14.68
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.28 1.63 1.95 1.80 1.19 4.40 1.15 5.00
3.38 1.33 2.03 1.79 1.54 2.50 1.15 5.50 1.11 6.70
3.25 1.33 2.19 1.66 1.53 2.46 1.19 4.55 1.13 5.71 1.03 12.17 1.02 12.91
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
4.70 1.19 3.12 1.36 1.79 2.05 1.34 3.20 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.33 3.15
1.65 2.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
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