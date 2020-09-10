Сантос
3:1
Конец матча
Атлетико Минейро
16' Красная карточкаРафаэл Пирес
1:0
22' ГолArthur VIII
24' Желтая карточкаJair II
1:1
35' ГолAlan Franco2
2:1
39' ГолMarinho II
46' Желтая карточкаKeno
51' Желтая карточкаFelipe Jonatan
3:1
90' ПенальтиMarinho II
34
Жуан
Пауло
13
Madson
II
23
Arthur
VIII
21
Diego
Pituca
11
Marinho
II
30
Lucas
Braga
32
Рафаэл
Пирес
16
Igor
Rabello
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
21
Alan
Franco2
38
Marrony
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
13 Madson IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
-
21 Diego PitucaПолузащитник
-
11 Marinho IIНападающий
-
30 Lucas BragaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
39 Tailson
-
35 Derick
-
-
-
4 Para I
-
-
-
31 John Victor
-
Главный тренер: Guillermo Almada
- Основной состав
-
32 Рафаэл ПиресВратарь
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
38 MarronyПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 KenoПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
2 Guga3
-
-
-
33 Savio
-
-
-
22 Mailton
-
-
27 Leo Sena
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Ход матча
16'
22'
1:0
24'
35'
1:1
39'
2:1
46'
51'
58'
76'
90'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|6 (1)
|0.67
|2.
|Felipe Jonatan
|2
|0.22
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0.11
|4.
|Arthur VIII
|1
|0.11
|5.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.11
|6.
|Алисон II
|0
|0
|7.
|Madson II
|0
|0
|8.
|Перес Луан
|0
|0
|9.
|Lucas Braga
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan Franco2
|3
|0.38
|2.
|Hyoran
|2
|0.25
|3.
|Marrony
|2 (1)
|0.25
|4.
|Jair II
|1
|0.13
|5.
|Саша Эдуардо
|1
|0.13
|6.
|Натан Аллан
|1
|0.13
|7.
|Igor Rabello
|1
|0.13
|8.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|9.
|Арана Гильерме
|0
|0
|10.
|Marquinhos vi
|0
|0
|11.
|Guga3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алисон II
|2
|2
|2.
|Perez Martinez Lucas VI
|3
|0
|3.
|Felipe Jonatan
|3
|0
|4.
|Сотельдо Йеферсон
|2
|0
|5.
|Diego Pituca
|2
|0
|6.
|Jobson III
|2
|0
|7.
|Lucas Braga
|2
|0
|8.
|Kaio Jorge
|2
|0
|9.
|Перес Луан
|0
|1
|10.
|Para I
|1
|0
|11.
|Marinho II
|1
|0
|12.
|Ivonei Junior
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|3
|0
|2.
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|3.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|4.
|Hyoran
|1
|0
|5.
|Keno
|1
|0
|6.
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|7.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|8.
|Аллан Соуза
|1
|0
|9.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сантос
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|Атлетико Минейро
|0
|0
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
Предыдущие игры
Сантос Последние 20 матчей: + = -Сеара 0:1 Сантос Хуарес 1:1 Сантос Сантос 2:2 Васко да Гама Сантос 2:1 Керетаро
Сантос 0:1 Фламенго Палмейрас 2:1 Сантос Некакса 2:1 Сантос Спорт Ресифи 0:1 Сантос Сантос 0:0 Атлас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Клуб Америка 3:1 Сантос Интернасьональ 2:0 Сантос Сантос 1:1 Брагантино Монтеррей 2:2 Сантос Сантос 2:0 Гвадалахара Сантос 1:3 Понте-Прета Новоризонтину 3:2 Сантос Крус Асуль 2:0 Сантос Сантос 1:1 Санту-Андре Сантос 2:1 Некакса
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе
Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе Кампиненсе 0:0 Атлетико Минейро
Последние игры между собой
Сантос: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Сантос 3:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:1 Сантос Серия A Сантос 3:1 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 0:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 1:0 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Сантос 4:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Сантос Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|2.
|Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|12 - 8
|15
|5.
|Васко да Гама
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|6.
|Сантос
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|7.
|Палмейрас
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|8.
|Форталеза
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|9.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|10.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|Коринтианс
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|13.
|Байя
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|14.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|15.
|Гремио
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|17.
|Куритиба
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|18.
|Брагантино
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Гойяс
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7.5
|7.5
|12.50
|1.01
|11.00
|1.02
|10.00
|1.03
|3.50
|1.28
|2.11
|1.73
|3.30
|1.30
|2.01
|1.80
|1.77
|2.05
|1.52
|2.42
|1.23
|3.85
|1.04
|9.00
|1.06
|7.70
|1.12
|5.55
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.02
|11.00
|13.75
|1.03
|11.75
|1.04
|4.40
|1.22
|3.52
|1.31
|—
|—
|2.30
|1.78
|—
|—
|1.73
|2.14
|1.49
|2.66
|1.18
|4.95
|1.15
|5.80
|1.07
|9.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.16
|1.04
|9.29
|1.05
|4.28
|1.21
|3.44
|1.30
|—
|—
|2.22
|1.64
|—
|—
|1.76
|2.03
|1.49
|2.57
|1.25
|3.85
|1.19
|4.55
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.02
|14.28
|1.01
|14.68
|—
|—