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  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 33'
Ботафого Рибейрао
0'
9' Желтая карточка
Лучо Гонсалес
33'
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
23
Агилар
Фелипе
44
Thiago
Heleno
6
Азеведо
Марсио
3
Лучо
Гонсалес
11
Nikao
18
Лео
Ситтадини
26
Erick2
7
Фабиньо
Энрике
17
Bissoli
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
19
Caio
Alexandre
5
Рафаэль
Форстер
11
Luiz
Otavio
10
Назарио
Бруно
8
Калу
Саломон
9
Nascimento
Leite
Matheus3
Атлетико Паранаэнсе
4-1-4-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Ход матча

9'
Лучо Гонсалес
 

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.22
2. Жеуванио 1 0.11
3. Лео Ситтадини 1 0.11
4. Carlos Eduardo III 1 0.11
5. Abner2 1 0.11
6. Lucas Halter 0 0
7. Erick2 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.13
2. Калу Саломон 1 0.13
3. Назарио Бруно 1 0.13
4. Фернандо Луис IV 1 0.13
5. Pedro Raul 1 0.13
6. Caio Alexandre 1 0.13
7. Guilherme Santos 0 0
8. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 3 0
2. Thiago Heleno 2 0
3. Khellven 2 0
4. Лучо Гонсалес 1 0
5. Энрике Педру II 1 0
6. Фернандо Матос 1 0
7. Жеуванио 1 0
8. Jonatan VII 1 0
9. Лео Ситтадини 1 0
10. Агилар Фелипе 1 0
11. Lucas Halter 1 0
12. Christian Cardoso 1 0
13. Kawan 1 0
14. Richard Almeida de Oliveira2 1 0
15. Victor Vitinho4 1 0
16. Pedrinho VI4 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 3 0
2. Federico Barrandeguy 2 0
3. Marcelo Conceicao 2 0
4. Nascimento Leite Matheus3 2 0
5. Danilo IV 1 0
6. Рафаэль Форстер 1 0
7. Pedro Raul 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 0 33.33% (2) 33.33% (2) 0 0 33.33% (2)
 Ботафого Рибейрао 0 33.33% (2) 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1 Операрио Ферровиарио 1:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Cascavel CR
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Наутико 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Сан-Паулу 8 5 1 2 10 - 8 16
3. Атлетико Минейро 7 5 0 2 11 - 5 15
4. Васко да Гама 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Фламенго 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
7. Сантос 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Флуминенсе 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Спорт Ресифи 8 3 1 4 8 - 10 10
10. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
12. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
13. Ботафого Рибейрао 0:0 8 1 6 1 6 - 7 9
14. Гремио 7 1 5 1 5 - 5 8
15. Форталеза 8 2 2 4 8 - 8 8
16. Атлетико Паранаэнсе 0:0 9 2 2 5 6 - 9 8
17. Куритиба 8 2 1 5 4 - 8 7
18. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 6 - 10 6
19. Брагантино 8 1 3 4 8 - 13 6
20. Гойяс 6 1 1 4 7 - 10 4
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    9'
    Лучо Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Паранаэнсе
Ничья
Ботафого Рибейрао
1.82
3.66
5.99
Все Коэффициенты
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.67 3.45 6.10
1.66 3.05 6.80
1.82 3.66 5.45
1.77 3.64 4.79
1.83 3.01 6.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
5.25 1.13 6.40 1.09 2.20 1.62 2.18 1.68 1.84 1.94 1.38 2.90 1.31 3.30 1.11 5.80 1.08 7.10 1.02 11.00 1.01 14.00
8.30 1.06 6.85 1.10 3.10 1.47 2.19 1.68 1.64 2.20 1.30 3.26 1.20 3.98 1.05 7.20 1.04 7.80
6.63 1.10 5.47 1.14 2.67 1.46 2.02 1.77 1.57 2.36 1.27 3.67 1.20 4.41 1.07 7.97 1.06 8.58 1.01 15.77 1.01 16.20
5.37 1.18 2.61 1.53 2.10 1.78 1.82 2.05 1.53 2.58 1.41 3.04 1.33 3.50 1.46 2.83 1.21 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.31 1.71 2.14 1.07 7.50 1.08 7.00 1.05 8.50
2.68 1.47 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.70
2.46 1.53 1.63 2.24 1.31 3.37 1.08 7.46 1.06 8.58
1.44 2.88 1.25 4.16 1.51 2.66 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.55 2.39 1.20 4.30
3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.48 1.18 5.00 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
2.26 1.62
Букмекер Да Нет
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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