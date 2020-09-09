Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
9' Желтая карточкаЛучо Гонсалес
0:1
80' ПенальтиЛуис Виктор
1:1
88' ГолРаванелли Феррейра
1:1
90' Не забитый пенальтиNikao
11
Nikao
26
Erick2
17
Bissoli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 NikaoПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Erick2Полузащитник
- Полузащитник
-
17 BissoliНападающий
- Запасные игроки
-
99 ЖандрейВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 ЖеуваниоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
29 Pedrinho VI4
-
16 Abner2
-
33 Lucas Halter
-
13 Khellven
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Barros
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Luiz OtavioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
-
13 David Sousa
-
-
18 Davi Araujo
-
30 Saulo II
-
17 Rhuan Castro
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
Ход матча
69'
80'
0:1
88'
1:1
90'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Victor Vitinho4
|2
|0.22
|2.
|Жеуванио
|1
|0.11
|3.
|Лео Ситтадини
|1
|0.11
|4.
|Carlos Eduardo III
|1
|0.11
|5.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.11
|6.
|Abner2
|1
|0.11
|7.
|Lucas Halter
|0
|0
|8.
|Erick2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|1
|0.13
|2.
|Калу Саломон
|1
|0.13
|3.
|Назарио Бруно
|1
|0.13
|4.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.13
|5.
|Pedro Raul
|1
|0.13
|6.
|Caio Alexandre
|1
|0.13
|7.
|Луис Виктор
|1 (1)
|0.13
|8.
|Guilherme Santos
|0
|0
|9.
|Rhuan Castro
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|3
|0
|2.
|Thiago Heleno
|2
|0
|3.
|Khellven
|2
|0
|4.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|5.
|Энрике Педру II
|1
|0
|6.
|Фернандо Матос
|1
|0
|7.
|Жеуванио
|1
|0
|8.
|Jonatan VII
|1
|0
|9.
|Лео Ситтадини
|1
|0
|10.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|11.
|Lucas Halter
|1
|0
|12.
|Christian Cardoso
|1
|0
|13.
|Kawan
|1
|0
|14.
|Richard Almeida de Oliveira2
|1
|0
|15.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|16.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Caio Alexandre
|3
|0
|2.
|Federico Barrandeguy
|2
|0
|3.
|Marcelo Conceicao
|2
|0
|4.
|Nascimento Leite Matheus3
|2
|0
|5.
|Danilo IV
|1
|0
|6.
|Рафаэль Форстер
|1
|0
|7.
|Pedro Raul
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|0
|0
|42.86% (3)
|Ботафого Рибейрао
|0
|28.57% (2)
|0
|0
|28.57% (2)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1 Операрио Ферровиарио 1:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Cascavel CR
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Наутико 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рибейрао Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|8
|5
|2
|1
|13 - 5
|17
|2.
|Сан-Паулу
|0:0
|9
|5
|2
|2
|10 - 8
|17
|3.
|Атлетико Минейро
|7
|5
|0
|2
|11 - 5
|15
|4.
|Васко да Гама
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|5.
|Фламенго
|8
|4
|2
|2
|11 - 10
|14
|6.
|Палмейрас
|7
|3
|4
|0
|9 - 6
|13
|7.
|Сантос
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|Флуминенсе
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|9.
|Форталеза
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|10.
|Сеара
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|Коринтианс
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|13.
|Байя
|7
|2
|3
|2
|10 - 12
|9
|14.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|15.
|Гремио
|7
|1
|5
|1
|5 - 5
|8
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|17.
|Куритиба
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|18.
|Брагантино
|0:0
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Гойяс
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|2.05
|1.72
|—
|—
|6.40
|1.09
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.84
|1.94
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.31
|3.30
|1.03
|10.00
|1.08
|7.10
|1.02
|11.00
|1.01
|14.00
|—
|—
|8.30
|1.06
|—
|—
|6.85
|1.10
|—
|—
|3.10
|1.47
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.64
|2.20
|—
|—
|1.30
|3.26
|1.20
|3.98
|1.05
|7.20
|1.04
|7.80
|—
|—
|—
|—
|6.63
|1.10
|—
|—
|5.47
|1.14
|—
|—
|2.67
|1.46
|—
|—
|2.02
|1.77
|—
|—
|1.57
|2.36
|—
|—
|1.27
|3.67
|1.20
|4.41
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.01
|15.77
|1.01
|16.20
|1.91
|1.94
|1.58
|2.46
|1.26
|4.10
|1.81
|2.06
|1.57
|2.49
|1.39
|3.14
|1.53
|2.58
|1.41
|3.04
|1.18
|5.21
|1.46
|2.83
|—
|—
|1.21
|4.73
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—