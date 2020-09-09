  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
1:1
Конец матча
Ботафого Рибейрао
0'
9' Желтая карточка
Лучо Гонсалес
0:1
80' Пенальти
Луис Виктор
1:1
88' Гол
Раванелли Феррейра
1:1
90' Не забитый пенальти
Nikao
90'+8
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
23
Агилар
Фелипе
44
Thiago
Heleno
6
Азеведо
Марсио
3
Лучо
Гонсалес
11
Nikao
18
Лео
Ситтадини
26
Erick2
7
Фабиньо
Энрике
17
Bissoli
12
Кавальери
Диего
2
Kevin
II
14
Marcelo
Conceicao
3
Кану
Рубенилсон
6
Луис
Виктор
19
Caio
Alexandre
5
Рафаэль
Форстер
11
Luiz
Otavio
10
Назарио
Бруно
8
Калу
Саломон
9
Nascimento
Leite
Matheus3
Атлетико Паранаэнсе
4-1-4-1
Ботафого Рибейрао
4-2-3-1

Ход матча

9'
Лучо Гонсалес
 
59'
Альварадо Джейми
Лео Ситтадини
 
59'
Christian Cardoso
Лучо Гонсалес
 
61'
 
Carlos Renteria II
Luiz Otavio
63'
 
Rhuan Castro
Калу Саломон
69'
Khellven
Jonatan VII
 
69'
Жеуванио
Фабиньо Энрике
 
80'
0:1
Луис Виктор
81'
Раванелли Феррейра
Erick2
 
88'
Раванелли Феррейра
(Жеуванио)
1:1
90'
Nikao
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Victor Vitinho4 2 0.22
2. Жеуванио 1 0.11
3. Лео Ситтадини 1 0.11
4. Carlos Eduardo III 1 0.11
5. Раванелли Феррейра 1 0.11
6. Abner2 1 0.11
7. Lucas Halter 0 0
8. Erick2 0 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 1 0.13
2. Калу Саломон 1 0.13
3. Назарио Бруно 1 0.13
4. Фернандо Луис IV 1 0.13
5. Pedro Raul 1 0.13
6. Caio Alexandre 1 0.13
7. Луис Виктор 1 (1) 0.13
8. Guilherme Santos 0 0
9. Rhuan Castro 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 3 0
2. Thiago Heleno 2 0
3. Khellven 2 0
4. Лучо Гонсалес 1 0
5. Энрике Педру II 1 0
6. Фернандо Матос 1 0
7. Жеуванио 1 0
8. Jonatan VII 1 0
9. Лео Ситтадини 1 0
10. Агилар Фелипе 1 0
11. Lucas Halter 1 0
12. Christian Cardoso 1 0
13. Kawan 1 0
14. Richard Almeida de Oliveira2 1 0
15. Victor Vitinho4 1 0
16. Pedrinho VI4 1 0
Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Caio Alexandre 3 0
2. Federico Barrandeguy 2 0
3. Marcelo Conceicao 2 0
4. Nascimento Leite Matheus3 2 0
5. Danilo IV 1 0
6. Рафаэль Форстер 1 0
7. Pedro Raul 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 0 28.57% (2) 28.57% (2) 0 0 42.86% (3)
 Ботафого Рибейрао 0 28.57% (2) 0 0 28.57% (2) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: + = -
Васко да Гама 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Сан-Паулу 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе
Атлетико Паранаэнсе 0:1 Палмейрас Сантос 3:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Куритиба Каскавел 0:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Каскавел Атлетико Паранаэнсе 5:0 Лондрина ЭК Лондрина ЭК 1:1 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 4:0 Атлетико Паранаэнсе Коло-Коло 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:0 Rio Branco3 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Penarol1 Операрио Ферровиарио 1:3 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 5:1 Cascavel CR
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: + = -
Коринтианс 2:2 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:0 Куритиба Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Парана 1:2 Ботафого Рибейрао
Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 0:0 Ботафого Рибейрао Португеза 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 6:2 Кабуфриэнсе Ботафого Рибейрао 1:1 Бангу Ботафого Рибейрао 1:0 Парана Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:1 Боавишта III Наутико 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Кахиас 1:1 Ботафого Рибейрао

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 4, поражения: 7
Ботафого Рибейрао: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок
Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 4:0 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:2 Ботафого Рибейрао Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 3:2 Атлетико Паранаэнсе Копа Судамерикана Атлетико Паранаэнсе 0:0 Ботафого Рибейрао Копа Судамерикана Ботафого Рибейрао 0:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:3 Ботафого Рибейрао Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 8 5 2 1 13 - 5 17
2. Сан-Паулу 0:0 9 5 2 2 10 - 8 17
3. Атлетико Минейро 7 5 0 2 11 - 5 15
4. Васко да Гама 7 4 2 1 11 - 5 14
5. Фламенго 8 4 2 2 11 - 10 14
6. Палмейрас 7 3 4 0 9 - 6 13
7. Сантос 8 3 2 3 9 - 9 11
8. Флуминенсе 8 3 2 3 9 - 10 11
9. Форталеза 9 3 2 4 9 - 8 11
10. Сеара 8 3 1 4 8 - 10 10
11. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
12. Коринтианс 7 2 3 2 11 - 10 9
13. Байя 7 2 3 2 10 - 12 9
14. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
15. Гремио 7 1 5 1 5 - 5 8
16. Атлетико Паранаэнсе 9 2 2 5 7 - 10 8
17. Куритиба 9 2 2 5 7 - 11 8
18. Брагантино 0:0 9 1 4 4 8 - 13 7
19. Атлетико Гойяненсе 7 1 3 3 6 - 10 6
20. Гойяс 7 1 2 4 10 - 13 5
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Назарио Бруно бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    9'
    Лучо Гонсалес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ботафого Рибейрао онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
65.00 5.40 1.17
2.65 1.80 7.00
1.82 3.66 5.45
1.77 3.64 4.79
3.08 1.73 7.09

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
2.05 1.72 6.40 1.09 1.20 4.20 2.18 1.68 1.84 1.94 1.02 11.00 1.31 3.30 1.03 10.00 1.08 7.10 1.02 11.00 1.01 14.00
8.30 1.06 6.85 1.10 3.10 1.47 2.19 1.68 1.64 2.20 1.30 3.26 1.20 3.98 1.05 7.20 1.04 7.80
6.63 1.10 5.47 1.14 2.67 1.46 2.02 1.77 1.57 2.36 1.27 3.67 1.20 4.41 1.07 7.97 1.06 8.58 1.01 15.77 1.01 16.20
1.91 1.94 1.58 2.46 1.26 4.10 1.81 2.06 1.57 2.49 1.39 3.14 1.53 2.58 1.41 3.04 1.18 5.21 1.46 2.83 1.21 4.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.57 2.31 1.71 2.14 1.07 7.50 1.08 7.00 1.05 8.50
2.68 1.47 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.40 1.06 8.70
2.46 1.53 1.63 2.24 1.31 3.37 1.08 7.46 1.06 8.58
1.44 2.88 1.25 4.16 1.51 2.66 1.34 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.28 1.58 1.55 2.39 1.20 4.30
3.38 1.32 2.24 1.65 1.53 2.48 1.18 5.00 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
2.26 1.62
Букмекер Да Нет
5.55 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный