17' Желтая карточкаDarlan Mendes
0:1
25' ГолAlisson II
27' Желтая карточкаNino Paraiba
77
Mateus
Claus
14
Эрнандо
26
Gregore
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
11
Ewerthon
VI
29
Соуза
Диего
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
17 Elton I
-
70 Fessin
-
99 Saldanha
-
36 Ramon1
-
-
71 Jadson III
-
-
-
Главный тренер: Claudio Prates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ewerthon VIПолузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RildoНападающий
-
-
34 Lucas Araujo
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
17'
25'
0:1
27'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|3 (1)
|0.38
|2.
|Jose Elber
|1
|0.13
|3.
|Marco Antonio2
|1
|0.13
|4.
|Росси
|1
|0.13
|5.
|Эрнандо
|1
|0.13
|6.
|Jose Ferreira
|1
|0.13
|7.
|Daniel XII
|1
|0.13
|8.
|Clayson
|1 (1)
|0.13
|9.
|Gilberto IV
|0
|0
|10.
|Ronaldo VI
|0
|0
|11.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|2
|0.25
|2.
|Alisson II
|1
|0.13
|3.
|Соуза Диего
|1
|0.13
|4.
|Thaciano
|1
|0.13
|5.
|Isaque Elias Brito
|1
|0.13
|6.
|Робиньо Робсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|4
|0
|2.
|Ronaldo VI
|3
|0
|3.
|Nino Paraiba
|2
|0
|4.
|Росси
|1
|0
|5.
|Зе Карлос
|1
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеромел Педро
|2
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|3.
|Соуза Диего
|2
|0
|4.
|Матеус Энрике
|2
|0
|5.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|6.
|Кортез Бруно
|1
|0
|7.
|Thaciano
|1
|0
|8.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|9.
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|0
|30% (3)
|30% (3)
|0
|0
|40% (4)
|Гремио
|0
|0
|60% (3)
|0
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя
Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Наутико Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel
Гремио Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио
Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио
Последние игры между собой
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Гремио: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|9
|5
|3
|1
|13 - 5
|18
|2.
|Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|Палмейрас
|1:0
|8
|4
|4
|0
|10 - 6
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|12 - 8
|15
|6.
|Васко да Гама
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|7.
|Сантос
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Гремио
|1:0
|8
|2
|5
|1
|6 - 5
|11
|9.
|Форталеза
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|10.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Сеара
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 10
|11
|12.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|13.
|Коринтианс
|0:1
|8
|2
|3
|3
|11 - 11
|9
|14.
|Байя
|0:1
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|17.
|Куритиба
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|18.
|Брагантино
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|19.
|Атлетико Гойяненсе
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|Гойяс
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.80
|1.08
|5.90
|1.11
|2.65
|1.44
|—
|—
|2.04
|1.78
|1.75
|2.08
|1.52
|2.42
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.19
|4.50
|1.06
|8.10
|1.05
|8.80
|0.00
|15.50
|7.30
|1.10
|5.85
|1.14
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.05
|1.79
|—
|—
|1.66
|2.50
|—
|—
|1.29
|3.68
|1.20
|4.55
|1.07
|8.70
|1.06
|9.50
|1.01
|18.50
|8.04
|1.10
|—
|—
|2.69
|1.47
|2.32
|1.62
|1.95
|1.89
|1.66
|2.25
|1.50
|2.61
|1.44
|2.91
|—
|—
|1.15
|5.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—