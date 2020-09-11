17' Желтая карточкаDarlan Mendes
0:1
24' ГолAlisson II
26' Желтая карточкаNino Paraiba
49' Желтая карточкаМатеус Энрике
0:2
54' ГолDarlan Mendes
64' Вторая желтая карточкаМатеус Энрике
70' Желтая карточкаVanderlei III
78' Красная карточкаGregore
77
Mateus
Claus
14
Эрнандо
26
Gregore
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
11
Ewerthon
VI
29
Соуза
Диего
- Основной состав
-
77 Mateus ClausВратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 GregoreПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 РоссиПолузащитник
-
25 ClaysonНападающий
-
17 Elton I
-
70 Fessin
-
99 Saldanha
-
36 Ramon1
-
-
71 Jadson III
-
-
-
Главный тренер: Claudio Prates
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ewerthon VIПолузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RildoНападающий
-
-
34 Lucas Araujo
-
-
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
17'
24'
0:1
26'
46'
49'
54'
0:2
64'
66'
70'
78'
83'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|3 (1)
|0.38
|2.
|Jose Elber
|1
|0.13
|3.
|Marco Antonio2
|1
|0.13
|4.
|Росси
|1
|0.13
|5.
|Эрнандо
|1
|0.13
|6.
|Jose Ferreira
|1
|0.13
|7.
|Daniel XII
|1
|0.13
|8.
|Clayson
|1 (1)
|0.13
|9.
|Gilberto IV
|0
|0
|10.
|Ronaldo VI
|0
|0
|11.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|2
|0.25
|2.
|Alisson II
|1
|0.13
|3.
|Соуза Диего
|1
|0.13
|4.
|Thaciano
|1
|0.13
|5.
|Isaque Elias Brito
|1
|0.13
|6.
|Darlan Mendes
|1
|0.13
|7.
|Ewerthon VI
|0
|0
|8.
|Робиньо Робсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|4
|1
|2.
|Ronaldo VI
|3
|0
|3.
|Nino Paraiba
|2
|0
|4.
|Росси
|1
|0
|5.
|Зе Карлос
|1
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|3
|1
|2.
|Джеромел Педро
|2
|1
|3.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|4.
|Соуза Диего
|2
|0
|5.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|6.
|Кортез Бруно
|1
|0
|7.
|Thaciano
|1
|0
|8.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|9.
|Vanderlei III
|1
|0
|10.
|Darlan Mendes
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|0
|30% (3)
|30% (3)
|0
|0
|40% (4)
|Гремио
|0
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя
Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Наутико Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel
Гремио Последние 20 матчей: + = -Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио
Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио
Последние игры между собой
Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Гремио: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|9
|6
|2
|1
|15 - 5
|20
|2.
|Сан-Паулу
|9
|5
|2
|2
|11 - 9
|17
|3.
|Фламенго
|9
|5
|2
|2
|13 - 11
|17
|4.
|Палмейрас
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|5.
|Атлетико Минейро
|8
|5
|0
|3
|12 - 8
|15
|6.
|Васко да Гама
|0:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 5
|15
|7.
|Сантос
|9
|4
|2
|3
|12 - 10
|14
|8.
|Гремио
|8
|2
|5
|1
|7 - 5
|11
|9.
|Форталеза
|9
|3
|2
|4
|9 - 8
|11
|10.
|Флуминенсе
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|11.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|12.
|Сеара
|9
|3
|1
|5
|8 - 12
|10
|13.
|Коринтианс
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|14.
|Байя
|8
|2
|3
|3
|10 - 14
|9
|15.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|16.
|Атлетико Паранаэнсе
|9
|2
|2
|5
|7 - 10
|8
|17.
|Куритиба
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|18.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|19.
|Брагантино
|9
|1
|4
|4
|9 - 14
|7
|20.
|Гойяс
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.80
|1.08
|5.90
|1.11
|4.20
|1.20
|—
|—
|2.04
|1.78
|1.75
|2.08
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.27
|3.60
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.06
|8.10
|1.08
|7.00
|0.00
|15.50
|1.01
|12.60
|7.30
|1.10
|5.85
|1.14
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.05
|1.79
|—
|—
|1.66
|2.50
|—
|—
|1.29
|3.68
|—
|—
|1.20
|4.55
|1.07
|8.70
|1.06
|9.50
|1.01
|18.50
|—
|—
|8.04
|1.10
|—
|—
|4.04
|1.24
|3.41
|1.32
|2.76
|1.45
|2.03
|1.81
|1.22
|4.20
|1.11
|6.52
|1.77
|2.07
|1.50
|2.62
|1.36
|3.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—