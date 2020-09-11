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  2. Матчи
  3. Бразилия
Байя
0:2
Конец матча
Гремио
0'
17' Желтая карточка
Darlan Mendes
0:1
24' Гол
Alisson II
26' Желтая карточка
Nino Paraiba
49' Желтая карточка
Матеус Энрике
0:2
54' Гол
Darlan Mendes
64' Вторая желтая карточка
Матеус Энрике
70' Желтая карточка
Vanderlei III
78' Красная карточка
Gregore
90'+6
77
Mateus
Claus
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
79
Matheus
Bahia
26
Gregore
35
Fernando
Edson
8
Daniel
XII
10
Rodriguinho
I
9
Gilberto
IV
7
Jose
Elber
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
28
Миранда
Пауло
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
7
Матеус
Энрике
15
Darlan
Mendes
23
Alisson
II
46
Isaque
Elias
Brito
11
Ewerthon
VI
29
Соуза
Диего
Байя
4-3-1-2
Гремио
4-2-3-1

Ход матча

17'
 
Darlan Mendes
24'
0:1
Alisson II
(Соуза Диего)
26'
Nino Paraiba
 
46'
Росси
Fernando Edson
 
49'
 
Матеус Энрике
54'
0:2
Darlan Mendes
(Ewerthon VI)
64'
 
Матеус Энрике
66'
Clayson
Daniel XII
 
70'
 
Vanderlei III
73'
 
Фернандо Луис IV
Соуза Диего
76'
Jadson III
Nino Paraiba
 
76'
Marco Antonio2
Rodriguinho I
 
78'
Gregore
 
83'
 
Lucas Silva IV
Ewerthon VI
83'
Elton I
Gilberto IV
 
89'
 
Tonhao
Darlan Mendes
90'
 
Guilherme Azevedo
Alisson II
90'
 
Rildo
Isaque Elias Brito

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 3 (1) 0.38
2. Jose Elber 1 0.13
3. Marco Antonio2 1 0.13
4. Росси 1 0.13
5. Эрнандо 1 0.13
6. Jose Ferreira 1 0.13
7. Daniel XII 1 0.13
8. Clayson 1 (1) 0.13
9. Gilberto IV 0 0
10. Ronaldo VI 0 0
11. Juninho Capixaba 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 2 0.25
2. Alisson II 1 0.13
3. Соуза Диего 1 0.13
4. Thaciano 1 0.13
5. Isaque Elias Brito 1 0.13
6. Darlan Mendes 1 0.13
7. Ewerthon VI 0 0
8. Робиньо Робсон 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 4 1
2. Ronaldo VI 3 0
3. Nino Paraiba 2 0
4. Росси 1 0
5. Зе Карлос 1 0
6. Juninho Capixaba 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 3 1
2. Джеромел Педро 2 1
3. Каннеманн Вальтер 3 0
4. Соуза Диего 2 0
5. Lucas Silva IV 2 0
6. Кортез Бруно 1 0
7. Thaciano 1 0
8. Орехуэла Луис 1 0
9. Vanderlei III 1 0
10. Darlan Mendes 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 0 30% (3) 30% (3) 0 0 40% (4)
 Гремио 0 14.29% (1) 42.86% (3) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас Сеара 2:0 Байя
Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Наутико Америка Натал 0:2 Байя Байя 0:0 Doce Mel
Гремио Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас Кахиас 0:2 Гремио
Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд Кахиас 1:0 Гремио

Последние игры между собой

Байя: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 7
Гремио: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 3
Гремио 0:1 Байя Серия A Байя 0:1 Гремио Кубок Гремио 1:1 Байя Кубок Байя 1:0 Гремио Серия A
Гремио 2:2 Байя Серия A Байя 0:2 Гремио Серия A Байя 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:0 Байя Серия A Гремио 2:0 Байя Кубок Бразилии Байя 1:2 Гремио Кубок Бразилии Байя 1:2 Гремио Серия A Гремио 2:0 Байя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 9 6 2 1 15 - 5 20
2. Сан-Паулу 9 5 2 2 11 - 9 17
3. Фламенго 9 5 2 2 13 - 11 17
4. Палмейрас 8 4 4 0 11 - 6 16
5. Атлетико Минейро 8 5 0 3 12 - 8 15
6. Васко да Гама 0:0 8 4 3 1 11 - 5 15
7. Сантос 9 4 2 3 12 - 10 14
8. Гремио 8 2 5 1 7 - 5 11
9. Форталеза 9 3 2 4 9 - 8 11
10. Флуминенсе 9 3 2 4 10 - 12 11
11. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
12. Сеара 9 3 1 5 8 - 12 10
13. Коринтианс 8 2 3 3 11 - 12 9
14. Байя 8 2 3 3 10 - 14 9
15. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
16. Атлетико Паранаэнсе 9 2 2 5 7 - 10 8
17. Куритиба 9 2 2 5 7 - 11 8
18. Атлетико Гойяненсе 0:0 8 1 4 3 6 - 10 7
19. Брагантино 9 1 4 4 9 - 14 7
20. Гойяс 7 1 2 4 10 - 13 5
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Северино до Рамос Клементино да Сильва Нино получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Alisson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    17'
    Darlan Mendes получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Байя 0:2 Гремио онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
47.00 13.00 1.03
3.42 3.15 2.53
11.71 5.06 1.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
6.80 1.08 5.90 1.11 4.20 1.20 2.04 1.78 1.75 2.08 2.90 1.38 1.27 3.60 1.04 9.00 1.06 8.10 1.08 7.00 0.00 15.50 1.01 12.60
7.30 1.10 5.85 1.14 2.76 1.46 2.05 1.79 1.66 2.50 1.29 3.68 1.20 4.55 1.07 8.70 1.06 9.50 1.01 18.50
8.04 1.10 4.04 1.24 3.41 1.32 2.76 1.45 2.03 1.81 1.22 4.20 1.11 6.52 1.77 2.07 1.50 2.62 1.36 3.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.60 2.35 1.22 4.00 1.06 8.00
2.43 1.56 1.62 2.30 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.85 2.00 1.53 2.54 1.21 4.35 1.31 3.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.65 1.51 2.46 1.18 4.60
3.20 1.35 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.10 1.12 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.80 1.23
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