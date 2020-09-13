0:1
17' ГолOsvaldo
1:1
52' ПенальтиСоуза Диего
54' Желтая карточкаРобиньо Робсон
71' Красная карточкаGabriel Dias
71' Красная карточкаФернандо Луис IV
78' Желтая карточкаOsvaldo
85' Желтая карточкаDerley II
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
11
Ewerthon
VI
29
Соуза
Диего
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
6
Carlinho
14
Ronald
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Ewerthon VIПолузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 RildoНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
32 Diogo VII
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
14 RonaldПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
57 Yuri Cesar
-
23 Max Walef
-
-
33 Geilson
-
-
29 Tiago Orobo
-
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
52'
1:1
54'
71'
71'
72'
78'
85'
88'
89'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Pepe3
|2
|0.22
|2.
|Соуза Диего
|2 (1)
|0.22
|3.
|Alisson II
|1
|0.11
|4.
|Thaciano
|1
|0.11
|5.
|Isaque Elias Brito
|1
|0.11
|6.
|Darlan Mendes
|1
|0.11
|7.
|Ewerthon VI
|0
|0
|8.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|4 (1)
|0.4
|2.
|Romarinho3
|2
|0.2
|3.
|Osvaldo
|1
|0.1
|4.
|Yuri Cesar
|1
|0.1
|5.
|Juninho V
|1 (1)
|0.1
|6.
|Bruno Melo
|1
|0.1
|7.
|David VI
|0
|0
|8.
|Gabriel Dias
|0
|0
|9.
|Tinga I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|3
|1
|2.
|Джеромел Педро
|2
|1
|3.
|Каннеманн Вальтер
|3
|0
|4.
|Соуза Диего
|2
|0
|5.
|Lucas Silva IV
|2
|0
|6.
|Фернандо Луис IV
|0
|1
|7.
|Кортез Бруно
|1
|0
|8.
|Робиньо Робсон
|1
|0
|9.
|Thaciano
|1
|0
|10.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|11.
|Vanderlei III
|1
|0
|12.
|Darlan Mendes
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Juan Quintero II
|2
|1
|2.
|Juninho V
|3
|0
|3.
|Фелипе
|3
|0
|4.
|Osvaldo
|2
|0
|5.
|Paulo III
|2
|0
|6.
|Жаксон
|2
|0
|7.
|David VI
|2
|0
|8.
|Bruno Melo
|2
|0
|9.
|Gabriel Dias
|0
|1
|10.
|Carlinho
|1
|0
|11.
|Derley II
|1
|0
|12.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|13.
|Ronald
|1
|0
|14.
|Romarinho3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|Форталеза
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: + = -Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас
Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд
Форталеза Последние 20 матчей: + = -Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино
Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Наутико 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано
Последние игры между собой
Гремио: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|2.
|Атлетико Минейро
|1:0
|9
|6
|0
|3
|13 - 8
|18
|3.
|Сан-Паулу
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Фламенго
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Палмейрас
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|6.
|Сантос
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Васко да Гама
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Гремио
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|12.
|Сеара
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|15.
|Байя
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|17.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|18.
|Куритиба
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|19.
|Брагантино
|0:1
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Гойяс
|0:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|8.10
|1.07
|6.00
|1.12
|3.60
|1.25
|—
|—
|2.08
|1.75
|1.77
|2.05
|1.70
|2.08
|—
|—
|1.27
|3.55
|—
|—
|1.08
|7.00
|1.05
|7.80
|1.02
|11.00
|0.00
|16.00
|1.02
|11.00
|8.70
|1.07
|6.90
|1.11
|2.66
|1.49
|—
|—
|2.04
|1.80
|—
|—
|1.67
|2.48
|—
|—
|1.26
|3.94
|—
|—
|1.20
|4.90
|1.07
|9.30
|1.06
|9.90
|1.00
|20.50
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.09
|1.18
|3.43
|1.32
|2.67
|1.50
|1.91
|1.95
|1.60
|2.36
|1.34
|3.25
|1.49
|2.69
|1.31
|3.50
|1.22
|4.36
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—