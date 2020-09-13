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  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
1:1
Конец матча
Форталеза
0'
0:1
17' Гол
Osvaldo
1:1
52' Пенальти
Соуза Диего
54' Желтая карточка
Робиньо Робсон
71' Красная карточка
Gabriel Dias
71' Красная карточка
Фернандо Луис IV
78' Желтая карточка
Osvaldo
85' Желтая карточка
Derley II
90'+5
27
Vanderlei
III
17
Орехуэла
Луис
3
Джеромел
Педро
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
8
Майкон
Тьяго
15
Darlan
Mendes
23
Alisson
II
46
Isaque
Elias
Brito
11
Ewerthon
VI
29
Соуза
Диего
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
14
Ronald
5
Juninho
V
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
Гремио
4-2-3-1
Форталеза
4-2-3-1

Ход матча

17'
0:1
Osvaldo
(Juninho V)
33'
Робиньо Робсон
Майкон Тьяго
 
46'
Фернандо Луис IV
Isaque Elias Brito
 
52'
Соуза Диего
1:1
54'
Робиньо Робсон
 
71'
 
Gabriel Dias
71'
Фернандо Луис IV
 
72'
 
Yuri Cesar
David VI
73'
 
Adriano Marlon
Веллингтон Паулиста
77'
 
Derley II
Osvaldo
78'
 
Osvaldo
85'
 
Derley II
88'
 
Bruno Melo
Carlinho
89'
 
Энрике Луис
Ronald
90'
Феррейра Факундо
Ewerthon VI
 
90'
Guilherme Azevedo
Орехуэла Луис
 

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Pepe3 2 0.22
2. Соуза Диего 2 (1) 0.22
3. Alisson II 1 0.11
4. Thaciano 1 0.11
5. Isaque Elias Brito 1 0.11
6. Darlan Mendes 1 0.11
7. Ewerthon VI 0 0
8. Робиньо Робсон 0 0
Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 4 (1) 0.4
2. Romarinho3 2 0.2
3. Osvaldo 1 0.1
4. Yuri Cesar 1 0.1
5. Juninho V 1 (1) 0.1
6. Bruno Melo 1 0.1
7. David VI 0 0
8. Gabriel Dias 0 0
9. Tinga I 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 3 1
2. Джеромел Педро 2 1
3. Каннеманн Вальтер 3 0
4. Соуза Диего 2 0
5. Lucas Silva IV 2 0
6. Фернандо Луис IV 0 1
7. Кортез Бруно 1 0
8. Робиньо Робсон 1 0
9. Thaciano 1 0
10. Орехуэла Луис 1 0
11. Vanderlei III 1 0
12. Darlan Mendes 1 0
Форталеза
# Игрок      
1. Juan Quintero II 2 1
2. Juninho V 3 0
3. Фелипе 3 0
4. Osvaldo 2 0
5. Paulo III 2 0
6. Жаксон 2 0
7. David VI 2 0
8. Bruno Melo 2 0
9. Gabriel Dias 0 1
10. Carlinho 1 0
11. Derley II 1 0
12. Mariano Vazquez 1 0
13. Ronald 1 0
14. Romarinho3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 0 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1) 12.5% (1)
 Форталеза 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: + = -
Байя 0:2 Гремио Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Гремио 1:2 Спорт Ресифи Гремио 1:2 Кахиас
Кахиас 0:2 Гремио Васко да Гама 0:0 Гремио Фламенго 1:1 Гремио Гремио 0:0 Коринтианс Сеара 1:1 Гремио Гремио 1:0 Флуминенсе Гремио 2:0 Интернасьональ Гремио 4:3 Нову-Амбургу Нову-Амбургу 0:0 Гремио Гремио 1:1 Ипиранга Эрешин Интернасьональ 0:1 Гремио Гремио 3:2 Сан-Луиз Гремио 0:0 Интернасьональ Pelotas 0:1 Гремио Америка де Кали 0:2 Гремио Гремио 3:0 Жувентуд
Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза Форталеза 3:0 Брагантино
Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Наутико 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья Форталеза 1:0 Алагоано

Последние игры между собой

Гремио: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Форталеза: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Форталеза 2:1 Гремио Серия A Гремио 1:0 Форталеза Серия A Гремио 2:0 Форталеза Кубок Бразилии Форталеза 0:2 Гремио Кубок Бразилии
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 10 6 3 1 15 - 5 21
2. Атлетико Минейро 1:0 9 6 0 3 13 - 8 18
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Фламенго 0:0 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Палмейрас 8 4 4 0 11 - 6 16
6. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Васко да Гама 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Форталеза 10 3 3 4 10 - 9 12
11. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Сеара 0:0 10 3 2 5 8 - 12 11
13. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
14. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 2 4 3 8 - 11 10
15. Байя 0:0 9 2 4 3 10 - 14 10
16. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
17. Коринтианс 9 2 3 4 12 - 14 9
18. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
19. Брагантино 0:1 10 1 4 5 9 - 15 7
20. Гойяс 0:0 8 1 3 4 10 - 13 6
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
2.85 1.62 9.20
1.65 3.88 7.40
3.46 1.52 8.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.10 1.07 6.00 1.12 3.60 1.25 2.08 1.75 1.77 2.05 1.70 2.08 1.27 3.55 1.08 7.00 1.05 7.80 1.02 11.00 0.00 16.00 1.02 11.00
8.70 1.07 6.90 1.11 2.66 1.49 2.04 1.80 1.67 2.48 1.26 3.94 1.20 4.90 1.07 9.30 1.06 9.90 1.00 20.50
5.09 1.18 3.43 1.32 2.67 1.50 1.91 1.95 1.60 2.36 1.34 3.25 1.49 2.69 1.31 3.50 1.22 4.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.63 2.23 1.37 2.95 1.06 7.40 1.02 11.00
2.65 1.48 1.65 2.24 1.31 3.45 1.07 8.40 1.05 9.60
2.58 1.52 2.12 1.76 1.64 2.32 1.41 2.98 1.18 4.96 1.54 2.55 1.21 4.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.18 1.65 1.50 2.46 1.15 4.60
3.15 1.36 2.09 1.74 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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