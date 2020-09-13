  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гойяс
0:0
Первый тайм: 42'
Интернасьональ
0'
4' Красная карточка
Jefferson de Oliveira4
25' Желтая карточка
Fabio Sanches
42'
23
Tadeu
I
33
Эдилсон
Мендеш
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
27
Fabio
Sanches
13
Jefferson
de
Oliveira4
30
Сандро
Раньери
11
Виллальва
Даниэль
5
Брено
Родригес
10
Бесса
Даниэль
70
Vinicius5
9
Моура
Рафаэл
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
41
Энрике
Педро
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
5
Мусто
Дамиан
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Marcos
Guilherme
10
Д'Алессандро
Андрес
45
Bruno
Praxedes
99
Эрнандес
Абель
Гойяс
4-1-4-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Ход матча

4'
Jefferson de Oliveira4
 
8'
 
Бошилья Габриэл
Marcos Guilherme
9'
Кажу
Виллальва Даниэль
 
25'
Fabio Sanches
 

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бесса Даниэль 2 (1) 0.25
2. Андраде Виктор 1 0.13
3. Rafael Vaz 1 0.13
4. Ignacio Jara 1 0.13
5. Vinicius5 1 0.13
6. Jefferson de Oliveira4 1 0.13
7. Моура Рафаэл 1 (1) 0.13
8. Виллальва Даниэль 0 0
9. Miguel Figueira 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 8 (3) 0.8
2. Герреро Паоло 3 0.3
3. Эденилсон дос Сантос 1 0.1
4. Бошилья Габриэл 1 0.1
5. Patrick I 1 0.1
6. Мусто Дамиан 1 0.1
7. Саравия Ренсо 0 0
8. Rodrigo I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Peglow 0 0

Карточки

Гойяс
# Игрок      
1. Rafael Vaz 3 1
2. Андраде Виктор 3 0
3. Jefferson de Oliveira4 1 1
4. Бесса Даниэль 2 0
5. Dias IV 2 0
6. Сандро Раньери 2 0
7. Фузато Даниэл 1 0
8. Эдилсон Мендеш 1 0
9. Mike I 1 0
10. Fabio Sanches 1 0
11. Зека 1 0
12. Juan Pintado 1 0
13. Miguel Figueira 1 0
14. Vinicius5 1 0
15. Edson Ramos Silva2 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Эденилсон дос Сантос 2 0
2. Куэста Виктор 2 0
3. Bruno Praxedes 2 0
4. Jussa 2 0
5. William Pottker 0 1
6. Д'Алессандро Андрес 1 0
7. Мусто Дамиан 1 0
8. Моледо Родриго 1 0
9. Marcelo Lomba 1 0
10. Саравия Ренсо 1 0
11. Marcos Guilherme 1 0
12. Бошилья Габриэл 1 0
13. Марсело Родиней 1 0
14. Moises VII 1 0
15. Jose Gabriel 1 0
16. Фукс Бруно 1 0
17. Gustavo1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гойяс 0 12.5% (1) 37.5% (3) 0 12.5% (1) 37.5% (3)
 Интернасьональ 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: + = -
Гойяс 3:3 Куритиба Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама
Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ
Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Универсидад Католика Чили Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Интернасьональ 1:2 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 0:2 Интернасьональ Серия B Интернасьональ 3:0 Гойяс Серия B
Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гойяс Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:3 Гойяс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 10 6 3 1 15 - 5 21
2. Атлетико Минейро 1:0 9 6 0 3 13 - 8 18
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Фламенго 0:0 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Палмейрас 8 4 4 0 11 - 6 16
6. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Васко да Гама 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Форталеза 10 3 3 4 10 - 9 12
11. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Сеара 0:0 10 3 2 5 8 - 12 11
13. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
14. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 2 4 3 8 - 11 10
15. Байя 0:0 9 2 4 3 10 - 14 10
16. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
17. Коринтианс 9 2 3 4 12 - 14 9
18. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
19. Брагантино 0:1 10 1 4 5 9 - 15 7
20. Гойяс 0:0 8 1 3 4 10 - 13 6
Лучшие коэффициенты
Гойяс
Ничья
Интернасьональ
9.50
4.40
1.96
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гойяс 0:0 Интернасьональ онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
9.50 4.40 1.45
4.60 3.52 1.96
11.32 4.03 1.39

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.10 1.14 6.20 1.11 1.97 1.77 2.15 1.70 1.81 1.99 1.30 3.30 1.29 3.40 1.07 7.50 1.06 7.50 1.05 8.20 1.01 15.00
7.50 1.05 6.25 1.08 2.82 1.41 2.17 1.69 1.72 2.39 1.31 3.45 1.19 4.50 1.06 7.50 1.04 8.00
7.85 1.10 2.95 1.41 2.20 1.69 1.88 1.96 1.64 2.29 1.65 2.30 1.47 2.73 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 1.66 2.23 1.02 11.00 1.07 7.40 1.02 11.00
2.53 1.52 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.96 1.88 1.60 2.36 1.67 2.26 1.43 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.51 2.40 1.17 4.40
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.95 1.21
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