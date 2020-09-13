Гойяс
0:0
Первый тайм: 42'
Интернасьональ
4' Красная карточкаJefferson de Oliveira4
25' Желтая карточкаFabio Sanches
23
Tadeu
I
70
Vinicius5
41
Энрике
Педро
20
Moises
VII
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Vinicius5Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
6 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
7 Mike I
-
-
18 Ignacio Jara
-
15 Heron
-
Главный тренер: Thiago Larghi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
41 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
6 UendelЗащитник
- Полузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
-
-
32 Keiller
-
35 Jose Gabriel
-
33 Gustavo1
-
19 Rodrigo I
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бесса Даниэль
|2 (1)
|0.25
|2.
|Андраде Виктор
|1
|0.13
|3.
|Rafael Vaz
|1
|0.13
|4.
|Ignacio Jara
|1
|0.13
|5.
|Vinicius5
|1
|0.13
|6.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.13
|7.
|Моура Рафаэл
|1 (1)
|0.13
|8.
|Виллальва Даниэль
|0
|0
|9.
|Miguel Figueira
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|8 (3)
|0.8
|2.
|Герреро Паоло
|3
|0.3
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.1
|4.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.1
|5.
|Patrick I
|1
|0.1
|6.
|Мусто Дамиан
|1
|0.1
|7.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|8.
|Rodrigo I
|0
|0
|9.
|Moises VII
|0
|0
|10.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Rafael Vaz
|3
|1
|2.
|Андраде Виктор
|3
|0
|3.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|1
|4.
|Бесса Даниэль
|2
|0
|5.
|Dias IV
|2
|0
|6.
|Сандро Раньери
|2
|0
|7.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|8.
|Эдилсон Мендеш
|1
|0
|9.
|Mike I
|1
|0
|10.
|Fabio Sanches
|1
|0
|11.
|Зека
|1
|0
|12.
|Juan Pintado
|1
|0
|13.
|Miguel Figueira
|1
|0
|14.
|Vinicius5
|1
|0
|15.
|Edson Ramos Silva2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|2.
|Куэста Виктор
|2
|0
|3.
|Bruno Praxedes
|2
|0
|4.
|Jussa
|2
|0
|5.
|William Pottker
|0
|1
|6.
|Д'Алессандро Андрес
|1
|0
|7.
|Мусто Дамиан
|1
|0
|8.
|Моледо Родриго
|1
|0
|9.
|Marcelo Lomba
|1
|0
|10.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|11.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|12.
|Бошилья Габриэл
|1
|0
|13.
|Марсело Родиней
|1
|0
|14.
|Moises VII
|1
|0
|15.
|Jose Gabriel
|1
|0
|16.
|Фукс Бруно
|1
|0
|17.
|Gustavo1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гойяс
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|Интернасьональ
|13.33% (2)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Гойяс Последние 20 матчей: + = -Гойяс 3:3 Куритиба Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама
Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ
Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Универсидад Католика Чили Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима
Последние игры между собой
Гойяс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гойяс Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:3 Гойяс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|2.
|Атлетико Минейро
|1:0
|9
|6
|0
|3
|13 - 8
|18
|3.
|Сан-Паулу
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Фламенго
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Палмейрас
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|6.
|Сантос
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Васко да Гама
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Гремио
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|12.
|Сеара
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|15.
|Байя
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|17.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|18.
|Куритиба
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|19.
|Брагантино
|0:1
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Гойяс
|0:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.10
|1.14
|6.20
|1.11
|1.97
|1.77
|—
|—
|2.15
|1.70
|1.81
|1.99
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.29
|3.40
|1.07
|7.50
|1.06
|7.50
|1.05
|8.20
|1.01
|15.00
|7.50
|1.05
|6.25
|1.08
|2.82
|1.41
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.72
|2.39
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.19
|4.50
|1.06
|7.50
|1.04
|8.00
|—
|—
|7.85
|1.10
|—
|—
|2.95
|1.41
|2.20
|1.69
|1.88
|1.96
|1.64
|2.29
|1.65
|2.30
|1.47
|2.73
|—
|—
|1.22
|4.45
|—
|—
|—
|—
|—
|—