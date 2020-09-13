  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гойяс
1:0
Конец матча
Интернасьональ
0'
4' Красная карточка
Jefferson de Oliveira4
25' Желтая карточка
Fabio Sanches
1:0
45' Гол
Vinicius5
45' Желтая карточка
Куэста Виктор
45' Желтая карточка
Фильо Марсело
45' Желтая карточка
Bruno Praxedes
66' Желтая карточка
Энрике Педро
86' Желтая карточка
Брено Родригес
87' Желтая карточка
Эдилсон Мендеш
90'+5
23
Tadeu
I
33
Эдилсон
Мендеш
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
27
Fabio
Sanches
13
Jefferson
de
Oliveira4
30
Сандро
Раньери
11
Виллальва
Даниэль
5
Брено
Родригес
10
Бесса
Даниэль
70
Vinicius5
9
Моура
Рафаэл
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
41
Энрике
Педро
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
5
Мусто
Дамиан
8
Эденилсон
дос
Сантос
23
Marcos
Guilherme
10
Д'Алессандро
Андрес
45
Bruno
Praxedes
99
Эрнандес
Абель
Гойяс
4-1-4-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Ход матча

4'
Jefferson de Oliveira4
 
8'
 
Бошилья Габриэл
Marcos Guilherme
9'
Кажу
Виллальва Даниэль
 
25'
Fabio Sanches
 
45'
Vinicius5
1:0
45'
 
Куэста Виктор
45'
Фильо Марсело
 
45'
 
Bruno Praxedes
46'
 
Galhardo Thiago
Bruno Praxedes
66'
 
Энрике Педро
67'
 
Энрике Педро
Д'Алессандро Андрес
67'
 
Rodrigo I
86'
Брено Родригес
 
87'
Эдилсон Мендеш
 
88'
Edson Ramos Silva2
Брено Родригес
 
88'
 
Моледо Родриго
Марсело Родиней
90'
Dos Santos Souza Junior Gilberto
Бесса Даниэль
 

Бомбардиры внутри турнира

Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius5 2 0.25
2. Бесса Даниэль 2 (1) 0.25
3. Андраде Виктор 1 0.13
4. Rafael Vaz 1 0.13
5. Ignacio Jara 1 0.13
6. Jefferson de Oliveira4 1 0.13
7. Моура Рафаэл 1 (1) 0.13
8. Виллальва Даниэль 0 0
9. Miguel Figueira 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 8 (3) 0.8
2. Герреро Паоло 3 0.3
3. Эденилсон дос Сантос 1 0.1
4. Бошилья Габриэл 1 0.1
5. Patrick I 1 0.1
6. Мусто Дамиан 1 0.1
7. Саравия Ренсо 0 0
8. Rodrigo I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Peglow 0 0

Карточки

Гойяс
# Игрок      
1. Rafael Vaz 3 1
2. Андраде Виктор 3 0
3. Jefferson de Oliveira4 1 1
4. Бесса Даниэль 2 0
5. Dias IV 2 0
6. Эдилсон Мендеш 2 0
7. Сандро Раньери 2 0
8. Фузато Даниэл 1 0
9. Брено Родригес 1 0
10. Фильо Марсело 1 0
11. Mike I 1 0
12. Fabio Sanches 1 0
13. Зека 1 0
14. Juan Pintado 1 0
15. Miguel Figueira 1 0
16. Vinicius5 1 0
17. Edson Ramos Silva2 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 3 0
2. Bruno Praxedes 3 0
3. Эденилсон дос Сантос 2 0
4. Jussa 2 0
5. William Pottker 0 1
6. Д'Алессандро Андрес 1 0
7. Мусто Дамиан 1 0
8. Моледо Родриго 1 0
9. Энрике Педро 1 0
10. Marcelo Lomba 1 0
11. Саравия Ренсо 1 0
12. Marcos Guilherme 1 0
13. Бошилья Габриэл 1 0
14. Марсело Родиней 1 0
15. Moises VII 1 0
16. Jose Gabriel 1 0
17. Фукс Бруно 1 0
18. Gustavo1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гойяс 0 11.11% (1) 44.44% (4) 0 11.11% (1) 33.33% (3)
 Интернасьональ 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Гойяс Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Гойяс 3:3 Куритиба Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама
Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс Гойяс 0:1 Сол де Америка Гойяс 4:1 Анаполина Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Сол де Америка 1:0 Гойяс Гойяс 1:1 Гойянезия
Интернасьональ Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ
Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Универсидад Католика Чили Кахиас 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Депортес Толима

Последние игры между собой

Гойяс: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 9
Интернасьональ: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 4
Интернасьональ 1:2 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 0:2 Интернасьональ Серия B Интернасьональ 3:0 Гойяс Серия B
Гойяс 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Гойяс Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Бразилейро Серия А Гойяс 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Гойяс 3:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 3:3 Гойяс Бразилейро Серия А Интернасьональ 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 2:3 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 4:0 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Интернасьональ Серия A Гойяс 1:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Гойяс Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 10 6 2 2 15 - 6 20
2. Атлетико Минейро 9 6 0 3 14 - 9 18
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Палмейрас 1:1 9 4 5 0 12 - 7 17
5. Фламенго 10 5 2 3 13 - 13 17
6. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Васко да Гама 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Сеара 10 4 1 5 10 - 12 13
10. Атлетико Гойяненсе 9 3 3 3 9 - 11 12
11. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
12. Форталеза 10 3 3 4 10 - 9 12
13. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
14. Спорт Ресифи 1:1 10 3 2 5 9 - 12 11
15. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
16. Коринтианс 9 2 3 4 12 - 14 9
17. Байя 9 2 3 4 10 - 15 9
18. Гойяс 8 2 2 4 11 - 13 8
19. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
20. Брагантино 10 1 4 5 10 - 16 7
  • Второй тайм
  • 90'
    Бесса Даниэль уходит с поля. Gilberto Santos выходит вместо него
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 88'
    Марсело Родиней уходит с поля. Моледо Родриго выходит вместо него
  • 88'
    Breno уходит с поля. Ratinho выходит вместо него
  • Желтая карточка
    87'
    Эдилсон Мендеш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    86'
    Breno получил желтую карточку от судьи
  • 67'
    Pedro Henrique уходит с поля. Rodrigo Lindoso выходит вместо него
  • 67'
    Д'Алессандро Андрес уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • Желтая карточка
    66'
    Pedro Henrique получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Bruno Praxedes уходит с поля. Thiago Galhardo выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Фильо Марсело получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Vinicius бьет в цель!
  • Желтая карточка
    45'
    Bruno Praxedes получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Fabio Sanches получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Виллальва Даниэль уходит с поля. Кажу выходит вместо него
  • 8'
    Marcos Guilherme уходит с поля. Бошилья Габриэл выходит вместо него
  • 4'
    УДАЛЕНИЕ! - Jefferson увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гойяс 1:0 Интернасьональ онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.65 2.90 7.77
4.60 3.52 1.96
1.56 3.16 10.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.10 1.14 6.20 1.11 1.82 1.92 2.15 1.70 1.81 1.99 1.12 5.55 1.29 3.40 1.13 5.40 1.06 7.50 1.02 11.00 1.01 15.00
7.50 1.05 6.25 1.08 2.82 1.41 2.17 1.69 1.72 2.39 1.31 3.45 1.19 4.50 1.06 7.50 1.04 8.00
7.85 1.10 2.22 1.68 1.76 2.09 1.46 2.74 1.71 2.17 1.84 2.00 1.58 2.41 1.47 2.73 1.22 4.45
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.65 1.66 2.23 1.02 11.00 1.07 7.40 1.02 11.00
2.53 1.52 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 8.90
1.29 3.59 1.15 5.47 1.67 2.26 1.43 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 1.51 2.40 1.17 4.40
3.32 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.18 4.80 1.13 6.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.95 1.21
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