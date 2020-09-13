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Байя
0:1
Первый тайм: 42'
Атлетико Гойяненсе
0'
27' Желтая карточка
João Victor6
0:1
40' Гол
Jean V
42'
1
Douglas
Friedrich
2
Nino
Paraiba
14
Эрнандо
40
Jose
Ferreira
29
Juninho
Capixaba
16
Ronaldo
VI
7
Jose
Elber
71
Jadson
III
10
Rodriguinho
I
25
Ruan
Marvyn
9
Gilberto
IV
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Nicolas
Vichiatto
5
Edson
III
8
Marlon
Freitas
7
Janderson
10
Gustavo
V
11
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
9
Renato
Kayzer
Байя
4-1-4-1
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1

Ход матча

27'
 
João Victor6
40'
0:1
Jean V

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rodriguinho I 3 (1) 0.33
2. Jose Elber 1 0.11
3. Marco Antonio2 1 0.11
4. Росси 1 0.11
5. Эрнандо 1 0.11
6. Jose Ferreira 1 0.11
7. Daniel XII 1 0.11
8. Clayson 1 (1) 0.11
9. Gilberto IV 0 0
10. Ronaldo VI 0 0
11. Juninho Capixaba 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.33
2. Luis Pereira III 2 0.22
3. Gustavo V 1 0.11
4. Edson III 1 0.11
5. Юри 1 0.11
6. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
7. Котулио Матеус 0 0
8. Nicolas Vichiatto 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 4 1
2. Ronaldo VI 3 0
3. Nino Paraiba 2 0
4. Росси 1 0
5. Зе Карлос 1 0
6. Juninho Capixaba 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. João Victor6 2 0
3. Marlon Freitas 0 1
4. Gilvan 1 0
5. Gustavo V 1 0
6. Edson III 1 0
7. Moacir II 1 0
8. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
9. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
10. Jean V 1 0
11. Eder 2 1 0
12. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 0 30% (3) 30% (3) 0 0 40% (4)
 Атлетико Гойяненсе 37.5% (3) 0 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: + = -
Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас
Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Наутико Америка Натал 0:2 Байя
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара
Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе

Последние игры между собой

Байя: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Серия A Байя 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:1 Байя Серия B Байя 1:1 Атлетико Гойяненсе Серия B
Байя 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Серия B Атлетико Гойяненсе 0:1 Байя Серия A Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Байя 1:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Бразилии Атлетико Гойяненсе 0:3 Байя Серия B Байя 2:1 Атлетико Гойяненсе Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 10 6 3 1 15 - 5 21
2. Атлетико Минейро 1:0 9 6 0 3 13 - 8 18
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Фламенго 0:0 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Палмейрас 8 4 4 0 11 - 6 16
6. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Васко да Гама 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Форталеза 10 3 3 4 10 - 9 12
11. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Сеара 0:0 10 3 2 5 8 - 12 11
13. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
14. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 2 4 3 8 - 11 10
15. Байя 0:0 9 2 4 3 10 - 14 10
16. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
17. Коринтианс 9 2 3 4 12 - 14 9
18. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
19. Брагантино 0:1 10 1 4 5 9 - 15 7
20. Гойяс 0:0 8 1 3 4 10 - 13 6
  • Первый тайм
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Jean бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Joao Victor получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Атлетико Гойяненсе
2.40
3.08
4.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.40 2.65 3.50
2.29 3.08 4.10

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.30 1.18 5.50 1.11 1.80 1.95 2.03 1.78 1.74 2.08 1.23 3.90 1.23 3.65 1.05 8.50 1.05 8.10 1.01 12.60 0.00 15.50
6.60 1.06 5.60 1.11 2.64 1.46 1.97 1.83 1.61 2.62 1.26 3.85 1.18 4.60 1.04 8.50 1.03 9.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.31 3.25 1.57 2.37 1.10 6.25 1.05 8.10
2.50 1.53 1.62 2.30 1.31 3.45 1.07 8.30 1.05 9.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.65 1.50 2.48 1.15 4.60
3.12 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.25 1.11 6.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
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