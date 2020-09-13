Байя
0:1
Первый тайм: 42'
Атлетико Гойяненсе
27' Желтая карточкаJoão Victor6
0:1
40' ГолJean V
14
Эрнандо
16
Ronaldo
VI
71
Jadson
III
25
Ruan
Marvyn
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
10
Gustavo
V
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Ronaldo VIПолузащитник
- Полузащитник
-
71 Jadson IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Ruan MarvynПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 РоссиПолузащитник
-
77 Mateus Claus
-
70 Fessin
-
99 Saldanha
-
-
13 Ignacio2
-
-
36 Ramon1
-
-
17 Elton I
-
-
-
Главный тренер: Claudio Prates
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Gustavo VПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 GilvanЗащитник
-
13 Маркес ЛукасПолузащитник
-
19 ЮриНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
Ход матча
27'
40'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rodriguinho I
|3 (1)
|0.33
|2.
|Jose Elber
|1
|0.11
|3.
|Marco Antonio2
|1
|0.11
|4.
|Росси
|1
|0.11
|5.
|Эрнандо
|1
|0.11
|6.
|Jose Ferreira
|1
|0.11
|7.
|Daniel XII
|1
|0.11
|8.
|Clayson
|1 (1)
|0.11
|9.
|Gilberto IV
|0
|0
|10.
|Ronaldo VI
|0
|0
|11.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|3
|0.33
|2.
|Luis Pereira III
|2
|0.22
|3.
|Gustavo V
|1
|0.11
|4.
|Edson III
|1
|0.11
|5.
|Юри
|1
|0.11
|6.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|7.
|Котулио Матеус
|0
|0
|8.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|4
|1
|2.
|Ronaldo VI
|3
|0
|3.
|Nino Paraiba
|2
|0
|4.
|Росси
|1
|0
|5.
|Зе Карлос
|1
|0
|6.
|Juninho Capixaba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|1
|1
|2.
|João Victor6
|2
|0
|3.
|Marlon Freitas
|0
|1
|4.
|Gilvan
|1
|0
|5.
|Gustavo V
|1
|0
|6.
|Edson III
|1
|0
|7.
|Moacir II
|1
|0
|8.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|9.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|10.
|Jean V
|1
|0
|11.
|Eder 2
|1
|0
|12.
|Matheus Frizzo
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|0
|30% (3)
|30% (3)
|0
|0
|40% (4)
|Атлетико Гойяненсе
|37.5% (3)
|0
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: + = -Байя 0:2 Гремио Интернасьональ 2:2 Байя Байя 3:5 Фламенго Байя 1:1 Палмейрас
Сеара 2:0 Байя Сан-Паулу 1:1 Байя Байя 2:1 Брагантино Байя 1:0 Куритиба Байя 1:1 Атлетико Алагоиньяс Атлетико Алагоиньяс 0:0 Байя Байя 0:1 Сеара Байя 2:2 Жакуипенсе Сеара 3:1 Байя Жакуипенсе 0:2 Байя Байя 1:0 Конфианса Байя 2:0 Флуминенсе де Фейра Байя 3:1 Ботафого ПБ Атлетико Алагоиньяс 1:0 Байя Байя 4:1 Наутико Америка Натал 0:2 Байя
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара
Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс Униан Рондонополис 0:1 Атлетико Гойяненсе Jaragua 1:0 Атлетико Гойяненсе
Последние игры между собой
Байя: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|2.
|Атлетико Минейро
|1:0
|9
|6
|0
|3
|13 - 8
|18
|3.
|Сан-Паулу
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Фламенго
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Палмейрас
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|6.
|Сантос
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Васко да Гама
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Гремио
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|12.
|Сеара
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|15.
|Байя
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|17.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|18.
|Куритиба
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|19.
|Брагантино
|0:1
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Гойяс
|0:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6