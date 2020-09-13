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  3. Бразилия
Сеара
0:0
Первый тайм: 42'
Фламенго
0' 42'
1
Прасс
Фернандо
22
Samuel
VII
3
Tiago
Pagnussat
13
Luiz
Otavio
II
6
Bruno
Pacheco
III
80
Leandro
Carvalho
8
Ricardinho
VI
35
Charles
Matos
88
Fernando
Sobral
29
Vinicius
X
89
Клебер
Франсиско
37
Дутра
Сезар
Бернардо
44
Исла
Маурисио
2
Энрике
Густаво
4
Лео
Перейра
6
Мартинс
Родригес
5
Виллиан
Арао
33
Тьяго
Маия
19
Michael
3
7
Рибейро
Эвертон
11
Витиньо
Виктор
9
Габриэл
Барбоза
Сеара
4-4-2
Фламенго
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сеара
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клебер Франсиско 3 0.3
2. Vinicius X 2 0.2
3. Galiano da Costa Mateus III 1 0.1
4. Vinicius Lima 1 0.1
5. Vitor Jacare 1 0.1
6. Fernando Sobral 0 0
7. Leandro Carvalho 0 0
8. Charles Matos 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.5
2. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.3
3. Рибейро Эвертон 2 0.2
4. Педро Гильерме 2 0.2
5. Луис Филипе 1 0.1
6. Исла Маурисио 0 0
7. Энрике Бруно 0 0
8. Котулио Матеус 0 0
9. Роша Педро 0 0
10. Michael 3 0 0

Карточки

Сеара
# Игрок      
1. Samuel VII 2 1
2. Leandro Carvalho 3 0
3. Luiz Otavio II 3 0
4. Vinicius Lima 3 0
5. William Oliveira III 3 0
6. Bruno Pacheco III 1 1
7. Fabinho VIII 2 0
8. Прасс Фернандо 1 0
9. Tiago Pagnussat 1 0
10. Vinicius X 1 0
11. Charles Matos 1 0
12. Fernando Sobral 1 0
13. Alyson1 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 3 0
2. Герсон Сантос 3 0
3. Рафинья Марсио 2 0
4. Рибейро Эвертон 2 0
5. Диего Рибас 2 0
6. Габриэл Барбоза 2 0
7. Алвес Диего 0 1
8. Исла Маурисио 1 0
9. Луис Филипе 1 0
10. Кайо Родриго 1 0
11. Виллиан Арао 1 0
12. Котулио Матеус 1 0
13. Тулер Матеус 1 0
14. Michael 3 1 0
15. Joao Lucas2 1 0
16. Педро Гильерме 1 0
17. Мартинс Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сеара 12.5% (1) 0 37.5% (3) 12.5% (1) 25% (2) 12.5% (1)
 Фламенго 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3) 15.38% (2) 0 23.08% (3)

Предыдущие игры

Сеара Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара
Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория
Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго
Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго

Последние игры между собой

Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Фламенго 4:1 Сеара Серия A Сеара 0:3 Фламенго Серия A Фламенго 0:1 Сеара Серия A Сеара 0:3 Фламенго Серия A
Сеара 0:0 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио Сеара 0:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:1 Сеара Серия A Сеара 2:2 Фламенго Кубок Бразилии Фламенго 1:2 Сеара Кубок Бразилии Сеара 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 1:0 Сеара Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 10 6 3 1 15 - 5 21
2. Атлетико Минейро 1:0 9 6 0 3 13 - 8 18
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Фламенго 0:0 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Палмейрас 8 4 4 0 11 - 6 16
6. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Васко да Гама 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Форталеза 10 3 3 4 10 - 9 12
11. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Сеара 0:0 10 3 2 5 8 - 12 11
13. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
14. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 2 4 3 8 - 11 10
15. Байя 0:0 9 2 4 3 10 - 14 10
16. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
17. Коринтианс 9 2 3 4 12 - 14 9
18. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
19. Брагантино 0:1 10 1 4 5 9 - 15 7
20. Гойяс 0:0 8 1 3 4 10 - 13 6
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сеара
Ничья
Фламенго
4.13
3.48
2.21
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сеара 0:0 Фламенго онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.50 2.90 2.15
3.98 3.50 2.15
4.13 2.85 2.21

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.55 1.12 7.30 1.07 2.12 1.67 2.45 1.55 2.01 1.81 1.35 3.05 1.39 2.90 1.10 6.25 1.09 6.10 1.01 12.60 1.01 12.50
9.70 1.07 8.10 1.09 3.26 1.35 2.46 1.56 1.86 2.15 1.41 2.95 1.29 3.68 1.12 6.60 1.09 7.50 1.02 14.50
5.07 1.18 3.68 1.29 2.51 1.55 2.05 1.82 1.78 2.09 1.52 2.60 1.79 2.08 1.32 3.46 1.43 2.87 1.19 4.86
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.37 2.95 1.80 2.02 1.02 11.00 1.10 6.40 1.02 11.00
2.83 1.43 1.80 2.01 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80
1.20 4.63 1.10 7.37 1.26 3.91 1.52 2.60 1.37 3.16
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.50 1.62 2.21 1.25 3.80
3.68 1.28 2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.42 1.52
Букмекер Да Нет
7.00 1.08
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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