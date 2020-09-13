22
Samuel
VII
29
Vinicius
X
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Samuel VIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Vinicius XНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
30 BergsonНападающий
- Нападающий
-
11 Собис РафаэлНападающий
-
10 Felipe XVI
-
40 Vitor Jacare
-
86 Eduardo VI
-
39 Wescley V
-
14 Alyson1
-
-
-
Главный тренер: Guto Ferreira
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
36 РамонПолузащитник
-
10 Диего РибасПолузащитник
-
29 ЛинкольнНападающий
- Нападающий
-
40 Pepe4
-
-
Главный тренер: Domenec Torrent
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клебер Франсиско
|3
|0.3
|2.
|Vinicius X
|2
|0.2
|3.
|Galiano da Costa Mateus III
|1
|0.1
|4.
|Vinicius Lima
|1
|0.1
|5.
|Vitor Jacare
|1
|0.1
|6.
|Fernando Sobral
|0
|0
|7.
|Leandro Carvalho
|0
|0
|8.
|Charles Matos
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.5
|2.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.3
|3.
|Рибейро Эвертон
|2
|0.2
|4.
|Педро Гильерме
|2
|0.2
|5.
|Луис Филипе
|1
|0.1
|6.
|Исла Маурисио
|0
|0
|7.
|Энрике Бруно
|0
|0
|8.
|Котулио Матеус
|0
|0
|9.
|Роша Педро
|0
|0
|10.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Samuel VII
|2
|1
|2.
|Leandro Carvalho
|3
|0
|3.
|Luiz Otavio II
|3
|0
|4.
|Vinicius Lima
|3
|0
|5.
|William Oliveira III
|3
|0
|6.
|Bruno Pacheco III
|1
|1
|7.
|Fabinho VIII
|2
|0
|8.
|Прасс Фернандо
|1
|0
|9.
|Tiago Pagnussat
|1
|0
|10.
|Vinicius X
|1
|0
|11.
|Charles Matos
|1
|0
|12.
|Fernando Sobral
|1
|0
|13.
|Alyson1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|3
|0
|2.
|Герсон Сантос
|3
|0
|3.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|4.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|5.
|Диего Рибас
|2
|0
|6.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|7.
|Алвес Диего
|0
|1
|8.
|Исла Маурисио
|1
|0
|9.
|Луис Филипе
|1
|0
|10.
|Кайо Родриго
|1
|0
|11.
|Виллиан Арао
|1
|0
|12.
|Котулио Матеус
|1
|0
|13.
|Тулер Матеус
|1
|0
|14.
|Michael 3
|1
|0
|15.
|Joao Lucas2
|1
|0
|16.
|Педро Гильерме
|1
|0
|17.
|Мартинс Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сеара
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Фламенго
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|0
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Сеара Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 2:0 Сеара Сеара 0:1 Сантос Сеара 1:0 Форталеза Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара
Витория 3:4 Сеара Сеара 2:0 Байя Сеара 0:3 Васко да Гама Атлетико Минейро 2:0 Сеара Сеара 1:1 Гремио Спорт Ресифи 3:2 Сеара Байя 0:1 Сеара Сеара 3:1 Байя Форталеза 0:1 Сеара Сеара 1:0 Витория Клуб Регатас Бразил 1:2 Сеара Сеара 1:0 Ферровиарио Сеара 1:2 Форталеза Barbalha 0:5 Сеара Сеара 2:1 Спорт Ресифи Сеара 1:0 Витория
Фламенго Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго
Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго Фламенго 2:0 Вольта Редонда Фламенго 2:0 Боавишта III Бангу 0:3 Фламенго Фламенго 2:1 Португеза Фламенго 3:0 Барселона Гуаякиль Фламенго 3:0 Ботафого Рибейрао Хуниор 1:2 Фламенго Кабуфриэнсе 1:4 Фламенго
Последние игры между собой
Сеара: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Фламенго: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|10
|6
|3
|1
|15 - 5
|21
|2.
|Атлетико Минейро
|1:0
|9
|6
|0
|3
|13 - 8
|18
|3.
|Сан-Паулу
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Фламенго
|0:0
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|5.
|Палмейрас
|8
|4
|4
|0
|11 - 6
|16
|6.
|Сантос
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Васко да Гама
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Гремио
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|10.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|12.
|Сеара
|0:0
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|13.
|Спорт Ресифи
|9
|3
|1
|5
|8 - 11
|10
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|9
|2
|4
|3
|8 - 11
|10
|15.
|Байя
|0:0
|9
|2
|4
|3
|10 - 14
|10
|16.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|17.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|18.
|Куритиба
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|19.
|Брагантино
|0:1
|10
|1
|4
|5
|9 - 15
|7
|20.
|Гойяс
|0:0
|8
|1
|3
|4
|10 - 13
|6
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.55
|1.12
|7.30
|1.07
|—
|—
|2.12
|1.67
|—
|—
|2.45
|1.55
|2.01
|1.81
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.39
|2.90
|1.10
|6.25
|1.09
|6.10
|1.01
|12.60
|1.01
|12.50
|9.70
|1.07
|8.10
|1.09
|—
|—
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.46
|1.56
|—
|—
|1.86
|2.15
|—
|—
|1.41
|2.95
|1.29
|3.68
|1.12
|6.60
|1.09
|7.50
|1.02
|14.50
|5.07
|1.18
|3.68
|1.29
|2.51
|1.55
|2.05
|1.82
|1.78
|2.09
|1.52
|2.60
|1.79
|2.08
|1.32
|3.46
|1.43
|2.87
|—
|—
|1.19
|4.86
|—
|—
|—
|—
|—
|—