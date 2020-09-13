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Атлетико Минейро
1:0
Первый тайм: 43'
Брагантино
0'
13' Желтая карточка
Эдимар Куритиба
1:0
30' Гол
Ревер Умберто
43'
31
Everson
16
Igor
Rabello
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
2
Guga3
22
Mailton
29
Аллан
Соуза
21
Alan
Franco2
13
Арана
Гильерме
18
Саша
Эдуардо
70
Саварино
Джефферсон
1
Сезар
Жулио
V
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
2
Leonardo
Realpe
6
Эдимар
Куритиба
23
Raul
González
II
25
Рикардо
Риллер
35
Эвангелиста
Лукас
7
Artur
Guimaraes
9
Alerrandro
10
Claudinho
III
Атлетико Минейро
3-5-2
Брагантино
4-3-3

Ход матча

13'
 
Эдимар Куритиба
30'
Ревер Умберто
(Арана Гильерме)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan Franco2 3 0.33
2. Hyoran 2 0.22
3. Marrony 2 (1) 0.22
4. Jair II 1 0.11
5. Саша Эдуардо 1 0.11
6. Ревер Умберто 1 0.11
7. Натан Аллан 1 0.11
8. Igor Rabello 1 0.11
9. Арана Гильерме 0 0
10. Алонсо Хуниор 0 0
11. Marquinhos vi 0 0
12. Guga3 0 0
Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 3 0.3
2. Alerrandro 3 0.3
3. Raul González II 1 0.1
4. Leo Ortiz 1 0.1
5. Luis Phelipe 1 0.1
6. Artur Guimaraes 0 0
7. Итало Хосе 0 0
8. Matheus Jesus 0 0
9. Робиньо 0 0

Карточки

Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 3 0
2. Алонсо Хуниор 2 0
3. Рафаэл Пирес 0 1
4. Hyoran 1 0
5. Keno 1 0
6. Саварино Джефферсон 1 0
7. Gabriel Paulista XVI 1 0
8. Аллан Соуза 1 0
9. Guga3 1 0
Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 5 0
2. Эдимар Куритиба 3 0
3. Matheus Jesus 3 0
4. Бруно Фабрисио 1 1
5. Morato 0 1
6. Weverson2 0 1
7. Эвангелиста Лукас 1 0
8. Силва Адерлан 1 0
9. Artur Guimaraes 1 0
10. Claudinho III 1 0
11. Bruno Tubarao 1 0
12. Leonardo Realpe 1 0
13. Luis Phelipe 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Минейро 0 0 36.36% (4) 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2)
 Брагантино 22.22% (2) 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 0 33.33% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе
Брагантино Последние 20 матчей: + = -
Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино
Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 10 6 3 1 15 - 5 21
2. Атлетико Минейро 1:0 9 6 0 3 13 - 8 18
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Фламенго 0:0 10 5 3 2 13 - 11 18
5. Палмейрас 8 4 4 0 11 - 6 16
6. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
7. Васко да Гама 8 4 2 2 12 - 7 14
8. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
10. Форталеза 10 3 3 4 10 - 9 12
11. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
12. Сеара 0:0 10 3 2 5 8 - 12 11
13. Спорт Ресифи 9 3 1 5 8 - 11 10
14. Атлетико Гойяненсе 0:0 9 2 4 3 8 - 11 10
15. Байя 0:0 9 2 4 3 10 - 14 10
16. Ботафого Рибейрао 8 1 6 1 7 - 8 9
17. Коринтианс 9 2 3 4 12 - 14 9
18. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
19. Брагантино 0:1 10 1 4 5 9 - 15 7
20. Гойяс 0:0 8 1 3 4 10 - 13 6
Лучшие коэффициенты
Атлетико Минейро
Ничья
Брагантино
1.64
6.00
5.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Минейро 1:0 Брагантино онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.55 4.25 5.75
1.18 6.00 16.00
1.64 4.30 5.50
1.23 5.73 15.27

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
9.00 1.04 11.50 1.02 7.20 1.07 3.65 1.25 2.10 1.74 2.55 1.48 2.07 1.75 1.82 1.98 1.50 2.48 1.25 3.65 1.17 4.70 1.07 7.20 1.02 11.00
16.00 1.01 14.50 1.02 4.85 1.19 3.84 1.27 2.49 1.67 1.85 1.97 1.53 2.53 1.28 3.75 1.20 4.80 1.08 8.10
7.39 1.10 2.51 1.55 3.18 1.37 2.43 1.58 2.11 1.76 1.79 2.08 1.57 2.46 1.45 2.83 1.16 5.47
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 2.25 1.64 1.25 3.75 1.18 4.50 1.04 9.00
3.76 1.27 2.43 1.57 1.61 2.32 1.17 5.25 1.12 6.25
2.15 1.74 1.77 2.10 1.38 3.13 1.26 3.97 1.31 3.52 1.16 5.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.31 1.96 1.76 1.47 2.50 1.30 3.40
4.85 1.18 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.60 1.90
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
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