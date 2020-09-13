Атлетико Минейро
2:1
Конец матча
Брагантино
13' Желтая карточкаЭдимар Куритиба
1:0
30' ГолРевер Умберто
1:1
49' ГолAlerrandro
59' Желтая карточкаАрана Гильерме
1:1
63' Не забитый пенальтиСаша Эдуардо
2:1
87' ГолСаварино Джефферсон
31
Everson
16
Igor
Rabello
2
Guga3
22
Mailton
29
Аллан
Соуза
21
Alan
Franco2
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Guga3Полузащитник
-
22 MailtonПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
11 KenoПолузащитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
-
-
33 Savio
-
-
-
38 Marrony
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 РобиньоПолузащитник
-
38 MoratoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
-
34 Weverson2
-
21 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
Ход матча
13'
30'
1:0
49'
1:1
59'
63'
1:1
70'
87'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan Franco2
|3
|0.33
|2.
|Hyoran
|2
|0.22
|3.
|Marrony
|2 (1)
|0.22
|4.
|Jair II
|1
|0.11
|5.
|Саша Эдуардо
|1
|0.11
|6.
|Ревер Умберто
|1
|0.11
|7.
|Саварино Джефферсон
|1
|0.11
|8.
|Натан Аллан
|1
|0.11
|9.
|Igor Rabello
|1
|0.11
|10.
|Арана Гильерме
|0
|0
|11.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|12.
|Keno
|0
|0
|13.
|Marquinhos vi
|0
|0
|14.
|Guga3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alerrandro
|4
|0.4
|2.
|Claudinho III
|3
|0.3
|3.
|Raul González II
|1
|0.1
|4.
|Leo Ortiz
|1
|0.1
|5.
|Luis Phelipe
|1
|0.1
|6.
|Artur Guimaraes
|0
|0
|7.
|Итало Хосе
|0
|0
|8.
|Matheus Jesus
|0
|0
|9.
|Робиньо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|3
|0
|2.
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|3.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|4.
|Hyoran
|1
|0
|5.
|Арана Гильерме
|1
|0
|6.
|Keno
|1
|0
|7.
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|8.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|9.
|Аллан Соуза
|1
|0
|10.
|Guga3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|5
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|3
|0
|3.
|Matheus Jesus
|3
|0
|4.
|Бруно Фабрисио
|1
|1
|5.
|Morato
|0
|1
|6.
|Weverson2
|0
|1
|7.
|Эвангелиста Лукас
|1
|0
|8.
|Силва Адерлан
|1
|0
|9.
|Artur Guimaraes
|1
|0
|10.
|Claudinho III
|1
|0
|11.
|Bruno Tubarao
|1
|0
|12.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|13.
|Luis Phelipe
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Минейро
|0
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|Брагантино
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|0
|30% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: +13 =2 -5Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро
Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Атлетико Минейро 1:2 Калденсе
Брагантино Последние 20 матчей: +9 =4 -7Сан-Паулу 1:1 Брагантино Брагантино 1:2 Палмейрас Атлетико Паранаэнсе 1:1 Брагантино Форталеза 3:0 Брагантино
Брагантино 1:2 Куритиба Брагантино 2:1 Флуминенсе Байя 2:1 Брагантино Брагантино 1:1 Ботафого Рибейрао Сантос 1:1 Брагантино Брагантино 1:0 Гуарани Асунсьон Брагантино 1:1 Ботафого Брагантино 0:2 Коринтианс Брагантино 2:0 Ботафого Сан-Паулу 2:3 Брагантино Брагантино 4:0 Агуа-Санта Понте-Прета 1:2 Брагантино Брагантино 2:1 Итуано Санту-Андре 1:0 Брагантино Брагантино 3:0 Оэсте Мирасол 2:0 Брагантино
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|10
|6
|2
|2
|15 - 6
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|9
|6
|0
|3
|14 - 9
|18
|3.
|Сан-Паулу
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Палмейрас
|1:1
|9
|4
|5
|0
|12 - 7
|17
|5.
|Фламенго
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|6.
|Сантос
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|7.
|Васко да Гама
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|8.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Сеара
|10
|4
|1
|5
|10 - 12
|13
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|11.
|Гремио
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|12.
|Форталеза
|10
|3
|3
|4
|10 - 9
|12
|13.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|14.
|Спорт Ресифи
|1:1
|10
|3
|2
|5
|9 - 12
|11
|15.
|Ботафого Рибейрао
|8
|1
|6
|1
|7 - 8
|9
|16.
|Коринтианс
|9
|2
|3
|4
|12 - 14
|9
|17.
|Байя
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|18.
|Гойяс
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|19.
|Куритиба
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
|20.
|Брагантино
|10
|1
|4
|5
|10 - 16
|7
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|9.00
|1.04
|11.50
|1.02
|5.00
|1.15
|3.65
|1.25
|2.10
|1.74
|3.25
|1.72
|2.07
|1.75
|1.82
|1.98
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.25
|3.65
|1.02
|11.00
|1.07
|7.20
|1.02
|11.00
|16.00
|1.01
|14.50
|1.02
|4.85
|1.19
|3.84
|1.27
|—
|—
|2.49
|1.67
|—
|—
|1.85
|1.97
|—
|—
|1.53
|2.53
|1.28
|3.75
|1.20
|4.80
|1.08
|8.10
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.69
|1.15
|4.02
|1.25
|2.56
|1.53
|1.77
|2.10
|1.48
|2.72
|1.18
|4.92
|1.64
|2.31
|1.45
|2.80
|—
|—
|1.10
|7.19
|—
|—
|—
|—