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  3. Бразилия
Фламенго
1:1
Второй тайм: 90+'
Гойяс
0'
0:1
13' Гол
Vinicius5
21' Желтая карточка
Виллальва Даниэль
1:1
39' Гол
Педро Гильерме
42' Желтая карточка
Tadeu I
45' Желтая карточка
Моура Рафаэл
63' Желтая карточка
Луис Филипе
79' Желтая карточка
Кажу
90'+5
45
Hugo
Nogueira
34
Котулио
Матеус
2
Энрике
Густаво
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
5
Виллиан
Арао
8
Герсон
Сантос
19
Michael
3
27
Энрике
Бруно
21
Педро
Гильерме
23
Tadeu
I
33
Эдилсон
Мендеш
3
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
27
Fabio
Sanches
6
Кажу
5
Брено
Родригес
10
Бесса
Даниэль
17
Shaylon
70
Vinicius5
9
Моура
Рафаэл
11
Виллальва
Даниэль
Фламенго
4-2-3-1
Гойяс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 7 0.47
2. Габриэл Барбоза 5 (2) 0.33
3. Де Арраскаэта Джорджиан 3 0.2
4. Рибейро Эвертон 3 0.2
5. Энрике Бруно 2 (1) 0.13
6. Луис Филипе 1 0.07
7. Лео Перейра 1 0.07
8. Энрике Густаво 1 0.07
9. Исла Маурисио 0 0
10. Диего Рибас 0 0
11. Котулио Матеус 0 0
12. Роша Педро 0 0
13. Michael 3 0 0
Гойяс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Vinicius5 4 0.31
2. Моура Рафаэл 4 (2) 0.31
3. Андраде Виктор 2 0.15
4. Бесса Даниэль 2 (1) 0.15
5. Rafael Vaz 1 0.08
6. David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.08
7. Ignacio Jara 1 0.08
8. Jefferson de Oliveira4 1 0.08
9. Виллальва Даниэль 0 0
10. Эдилсон Мендеш 0 0
11. Miguel Figueira 0 0

Карточки

Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 5 0
2. Луис Филипе 3 0
3. Диего Рибас 3 0
4. Герсон Сантос 3 0
5. Рафинья Марсио 2 0
6. Рибейро Эвертон 2 0
7. Габриэл Барбоза 2 0
8. Joao Lucas2 2 0
9. Алвес Диего 0 1
10. Исла Маурисио 1 0
11. Кайо Родриго 1 0
12. Виллиан Арао 1 0
13. Витиньо Виктор 1 0
14. Тьяго Маия 1 0
15. Лео Перейра 1 0
16. Гильерме дос Сантос 1 0
17. Котулио Матеус 1 0
18. Тулер Матеус 1 0
19. Michael 3 1 0
20. Педро Гильерме 1 0
21. Мартинс Родригес 1 0
22. Gabriel Noga 1 0
Гойяс
# Игрок      
1. Rafael Vaz 3 1
2. Андраде Виктор 4 0
3. Бесса Даниэль 3 0
4. Эдилсон Мендеш 3 0
5. Сандро Раньери 3 0
6. David Omar Rodriguez Barrera II 1 1
7. Jefferson de Oliveira4 1 1
8. Брено Родригес 2 0
9. Моура Рафаэл 2 0
10. Виллальва Даниэль 2 0
11. Dias IV 2 0
12. Juan Pintado 2 0
13. Edson Ramos Silva2 2 0
14. Фузато Даниэл 1 0
15. Фильо Марсело 1 0
16. Tadeu I 1 0
17. Mike I 1 0
18. Fabio Sanches 1 0
19. Кажу 1 0
20. Зека 1 0
21. Heron 1 0
22. Miguel Figueira 1 0
23. Vinicius5 1 0
24. Lucao3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фламенго 13.64% (3) 9.09% (2) 13.64% (3) 36.36% (8) 9.09% (2) 18.18% (4)
 Гойяс 13.33% (2) 13.33% (2) 26.67% (4) 0 13.33% (2) 33.33% (5)

Предыдущие игры

Фламенго Последние 20 матчей: + = -
Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле
Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго
Гойяс Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс
Гойяс 1:0 Интернасьональ Гойяс 3:3 Куритиба Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс

Последние игры между собой

Фламенго: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Гойяс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Гойяс 2:2 Фламенго Серия A Фламенго 6:1 Гойяс Серия A Фламенго 4:1 Гойяс Серия A Гойяс 0:1 Фламенго Серия A
Гойяс 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:2 Фламенго Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Гойяс Серия A Фламенго 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Фламенго Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 14 10 0 4 29 - 16 30
2. Интернасьональ 15 8 4 3 21 - 10 28
3. Фламенго 1:1 15 8 4 3 23 - 17 28
4. Сан-Паулу 14 7 5 2 20 - 13 26
5. Флуминенсе 15 7 3 5 22 - 17 24
6. Сантос 15 6 6 3 21 - 17 24
7. Палмейрас 14 5 7 2 18 - 15 22
8. Форталеза 15 5 6 4 14 - 11 21
9. Спорт Ресифи 15 6 2 7 15 - 19 20
10. Васко да Гама 14 5 3 6 18 - 20 18
11. Сеара 15 5 3 7 17 - 21 18
12. Атлетико Гойяненсе 15 4 6 5 15 - 20 18
13. Ботафого Рибейрао 15 3 9 3 16 - 17 18
14. Гремио 14 3 8 3 14 - 14 17
15. Атлетико Паранаэнсе 14 4 3 7 11 - 15 15
16. Байя 15 4 3 8 18 - 23 15
17. Коринтианс 15 3 6 6 17 - 20 15
18. Куритиба 15 3 4 8 10 - 19 13
19. Брагантино 15 2 6 7 16 - 23 12
20. Гойяс 1:1 13 2 4 7 18 - 26 10
  • Второй тайм
  • 85'
    Виллальва Даниэль уходит с поля. Juan Pintado выходит вместо него
  • Желтая карточка
    79'
    Кажу получил желтую карточку от судьи
  • 77'
    Герсон Сантос уходит с поля. Линкольн выходит вместо него
  • 74'
    Shaylon уходит с поля. Douglas Baggio выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    Филипе Луис получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Breno уходит с поля. Ratinho выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Моура Рафаэл получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Tadeu получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Педро Гильерме бьет в цель!
  • Желтая карточка
    21'
    Виллальва Даниэль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Vinicius бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фламенго
Ничья
Гойяс
2.11
6.20
4.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.72 2.40 4.00
1.27 6.20 10.50
2.11 2.03 12.03

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 4.50 1.19 2.75 1.42 2.14 1.71 1.82 1.99 1.32 3.20 1.35 3.05 1.05 8.50 1.12 5.60 1.05 8.50 1.02 11.00 1.01 12.60
5.95 1.14 4.85 1.18 2.76 1.46 2.16 1.71 1.76 2.18 1.42 2.91 1.31 3.52 1.14 5.80 1.12 6.65 1.04 12.00
5.80 1.14 2.21 1.68 1.81 2.03 1.39 3.01 1.26 3.85 1.76 2.10 1.54 2.51 1.72 2.15 1.53 2.52 1.28 3.73 1.10 7.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3.5 3.5
2.60 1.47 1.58 2.30 1.27 3.65 1.07 7.50 1.05 8.50
4.05 1.24 2.83 1.43 1.73 2.09 1.31 3.45 1.20 4.40
3.60 1.31 2.79 1.45 2.02 1.83 1.30 3.52 1.16 5.31 1.50 2.61
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.55 2.35 1.33 3.10
5.65 1.14 4.25 1.22 2.17 1.69 1.61 2.32 1.37 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.08 7.00
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
Букмекер Да Нет
3.30 1.31
Где смотреть матч Фламенго 1:1 Гойяс онлайн

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