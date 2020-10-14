0:1
13' ГолVinicius5
21' Желтая карточкаВиллальва Даниэль
1:1
39' ГолПедро Гильерме
42' Желтая карточкаTadeu I
45' Желтая карточкаМоура Рафаэл
63' Желтая карточкаЛуис Филипе
78' Желтая карточкаКажу
2:1
90' ГолПедро Гильерме
31
Natan
16
Луис
Филипе
33
Тьяго
Маия
19
Michael
3
27
Энрике
Бруно
23
Tadeu
I
6
Кажу
17
Shaylon
70
Vinicius5
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
-
33 Тьяго МаияПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Michael 3Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
36 РамонЗащитник
-
20 ЛазароЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Тулер МатеусЗащитник
- Полузащитник
-
29 ЛинкольнПолузащитник
-
41 Gabriel Noga
-
40 Pepe4
-
Главный тренер: Domenec Torrent
- Основной состав
-
23 Tadeu IВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
6 КажуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ShaylonПолузащитник
-
70 Vinicius5Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Лукао ЛукасЗащитник
-
18 Ignacio JaraНападающий
- Нападающий
-
15 Heron
-
-
-
30 Iago Mendosa
-
-
-
Главный тренер: Enderson Moreira
Ход матча
13'
0:1
39'
1:1
42'
45'
63'
78'
90'
2:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|8
|0.53
|2.
|Габриэл Барбоза
|5 (2)
|0.33
|3.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|3
|0.2
|4.
|Рибейро Эвертон
|3
|0.2
|5.
|Энрике Бруно
|2 (1)
|0.13
|6.
|Луис Филипе
|1
|0.07
|7.
|Лео Перейра
|1
|0.07
|8.
|Энрике Густаво
|1
|0.07
|9.
|Исла Маурисио
|0
|0
|10.
|Диего Рибас
|0
|0
|11.
|Виллиан Арао
|0
|0
|12.
|Котулио Матеус
|0
|0
|13.
|Роша Педро
|0
|0
|14.
|Michael 3
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Vinicius5
|4
|0.31
|2.
|Моура Рафаэл
|4 (2)
|0.31
|3.
|Андраде Виктор
|2
|0.15
|4.
|Бесса Даниэль
|2 (1)
|0.15
|5.
|Rafael Vaz
|1
|0.08
|6.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.08
|7.
|Ignacio Jara
|1
|0.08
|8.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|0.08
|9.
|Виллальва Даниэль
|0
|0
|10.
|Эдилсон Мендеш
|0
|0
|11.
|Miguel Figueira
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|5
|0
|2.
|Луис Филипе
|3
|0
|3.
|Диего Рибас
|3
|0
|4.
|Герсон Сантос
|3
|0
|5.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|6.
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|7.
|Габриэл Барбоза
|2
|0
|8.
|Joao Lucas2
|2
|0
|9.
|Алвес Диего
|0
|1
|10.
|Исла Маурисио
|1
|0
|11.
|Кайо Родриго
|1
|0
|12.
|Виллиан Арао
|1
|0
|13.
|Витиньо Виктор
|1
|0
|14.
|Тьяго Маия
|1
|0
|15.
|Лео Перейра
|1
|0
|16.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|17.
|Котулио Матеус
|1
|0
|18.
|Тулер Матеус
|1
|0
|19.
|Michael 3
|1
|0
|20.
|Педро Гильерме
|1
|0
|21.
|Мартинс Родригес
|1
|0
|22.
|Gabriel Noga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Rafael Vaz
|3
|1
|2.
|Андраде Виктор
|4
|0
|3.
|Бесса Даниэль
|3
|0
|4.
|Эдилсон Мендеш
|3
|0
|5.
|Сандро Раньери
|3
|0
|6.
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|1
|7.
|Jefferson de Oliveira4
|1
|1
|8.
|Брено Родригес
|2
|0
|9.
|Моура Рафаэл
|2
|0
|10.
|Виллальва Даниэль
|2
|0
|11.
|Dias IV
|2
|0
|12.
|Juan Pintado
|2
|0
|13.
|Edson Ramos Silva2
|2
|0
|14.
|Фузато Даниэл
|1
|0
|15.
|Фильо Марсело
|1
|0
|16.
|Tadeu I
|1
|0
|17.
|Mike I
|1
|0
|18.
|Fabio Sanches
|1
|0
|19.
|Кажу
|1
|0
|20.
|Зека
|1
|0
|21.
|Heron
|1
|0
|22.
|Miguel Figueira
|1
|0
|23.
|Vinicius5
|1
|0
|24.
|Lucao3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фламенго
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|16.67% (4)
|33.33% (8)
|8.33% (2)
|20.83% (5)
|Гойяс
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|0
|12.5% (2)
|31.25% (5)
Предыдущие игры
Фламенго Последние 20 матчей: +12 =3 -5Васко да Гама 1:2 Фламенго Фламенго 3:0 Спорт Ресифи Фламенго 3:1 Атлетико Паранаэнсе Фламенго 4:0 Индепендьенте дель Валле
Палмейрас 1:1 Фламенго Барселона Гуаякиль 1:2 Фламенго Индепендьенте дель Валле 5:0 Фламенго Сеара 2:0 Фламенго Флуминенсе 1:2 Фламенго Фламенго 2:1 Форталеза Байя 3:5 Фламенго Сантос 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Ботафого Рибейрао Фламенго 1:1 Гремио Куритиба 0:1 Фламенго Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Фламенго 1:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Фламенго Флуминенсе 1:1 Фламенго
Гойяс Последние 20 матчей: +7 =4 -9Атлетико Минейро 3:0 Гойяс Гойяс 2:4 Флуминенсе Гойяс 2:3 Сантос Сеара 2:2 Гойяс
Гойяс 1:0 Интернасьональ Гойяс 3:3 Куритиба Спорт Ресифи 2:1 Гойяс Гойяс 1:2 Коринтианс Гойяс 1:2 Васко да Гама Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 1:3 Форталеза Палмейрас 1:1 Гойяс Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гойяс Гойяс 0:2 Куяба Гойяс 5:1 Бразильенсе Апаресиденсе 1:2 Гойяс Васко да Гама 0:1 Гойяс Гойяс 1:0 Ипора Санту-Андре 0:2 Гойяс Вила Нова 0:0 Гойяс
Последние игры между собой
Фламенго: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 4
Гойяс: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 5
Гойяс 1:0 Фламенго Бразилейро Серия А Фламенго 0:0 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 1:1 Гойяс Бразилейро Серия А Фламенго 2:1 Гойяс Кубок Бразилии Гойяс 1:2 Фламенго Кубок Бразилии Гойяс 1:1 Фламенго Бразилейро Серия А Гойяс 1:1 Фламенго Серия A Фламенго 1:2 Гойяс Серия A Фламенго 0:0 Гойяс Серия A Гойяс 3:2 Фламенго Серия A Фламенго 3:3 Гойяс Серия A Гойяс 2:1 Фламенго Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|14
|10
|0
|4
|29 - 16
|30
|2.
|Фламенго
|15
|9
|3
|3
|24 - 17
|30
|3.
|Интернасьональ
|15
|8
|4
|3
|21 - 10
|28
|4.
|Сан-Паулу
|14
|7
|5
|2
|20 - 13
|26
|5.
|Флуминенсе
|15
|7
|3
|5
|22 - 17
|24
|6.
|Сантос
|15
|6
|6
|3
|21 - 17
|24
|7.
|Палмейрас
|14
|5
|7
|2
|18 - 15
|22
|8.
|Форталеза
|15
|5
|6
|4
|14 - 11
|21
|9.
|Спорт Ресифи
|15
|6
|2
|7
|15 - 19
|20
|10.
|Васко да Гама
|14
|5
|3
|6
|18 - 20
|18
|11.
|Сеара
|15
|5
|3
|7
|17 - 21
|18
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|15
|4
|6
|5
|15 - 20
|18
|13.
|Ботафого Рибейрао
|15
|3
|9
|3
|16 - 17
|18
|14.
|Гремио
|14
|3
|8
|3
|14 - 14
|17
|15.
|Атлетико Паранаэнсе
|14
|4
|3
|7
|11 - 15
|15
|16.
|Байя
|15
|4
|3
|8
|18 - 23
|15
|17.
|Коринтианс
|15
|3
|6
|6
|17 - 20
|15
|18.
|Куритиба
|15
|3
|4
|8
|10 - 19
|13
|19.
|Брагантино
|15
|2
|6
|7
|16 - 23
|12
|20.
|Гойяс
|13
|2
|3
|8
|18 - 27
|9
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|11.00
|1.02
|4.50
|1.19
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.14
|1.71
|1.82
|1.99
|1.32
|3.20
|—
|—
|1.35
|3.05
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.12
|5.60
|1.05
|8.50
|1.02
|11.00
|1.01
|12.60
|5.95
|1.14
|4.85
|1.18
|2.76
|1.46
|—
|—
|2.16
|1.71
|—
|—
|1.76
|2.18
|—
|—
|1.42
|2.91
|—
|—
|1.31
|3.52
|1.14
|5.80
|1.12
|6.65
|1.04
|12.00
|—
|—
|5.80
|1.14
|—
|—
|2.21
|1.68
|1.81
|2.03
|1.39
|3.01
|1.26
|3.85
|1.76
|2.10
|1.54
|2.51
|1.72
|2.15
|1.53
|2.52
|1.28
|3.73
|—
|—
|1.10
|7.21
|—
|—
|—
|—