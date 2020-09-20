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Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 8'
Атлетико Минейро
0' 8'
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
3
João
Victor6
6
Nicolas
Vichiatto
8
Маркес
Лукас
5
Edson
III
7
Janderson
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Gustavo
V
9
Renato
Kayzer
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
21
Alan
Franco2
11
Keno
70
Саварино
Джефферсон
18
Саша
Эдуардо
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.33
2. Luis Pereira III 2 0.22
3. Gustavo V 1 0.11
4. Edson III 1 0.11
5. Юри 1 0.11
6. Jean V 1 0.11
7. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
8. Котулио Матеус 0 0
9. Nicolas Vichiatto 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Alan Franco2 3 0.33
2. Hyoran 2 0.22
3. Marrony 2 (1) 0.22
4. Jair II 1 0.11
5. Саша Эдуардо 1 0.11
6. Ревер Умберто 1 0.11
7. Саварино Джефферсон 1 0.11
8. Натан Аллан 1 0.11
9. Igor Rabello 1 0.11
10. Арана Гильерме 0 0
11. Алонсо Хуниор 0 0
12. Keno 0 0
13. Marquinhos vi 0 0
14. Guga3 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. João Victor6 2 0
3. Marlon Freitas 0 1
4. Gilvan 1 0
5. Юри 1 0
6. Gustavo V 1 0
7. Edson III 1 0
8. Moacir II 1 0
9. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
10. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
11. Jean V 1 0
12. Eder 2 1 0
13. Matheus Frizzo 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 3 0
2. Алонсо Хуниор 2 0
3. Рафаэл Пирес 0 1
4. Hyoran 1 0
5. Арана Гильерме 1 0
6. Keno 1 0
7. Саварино Джефферсон 1 0
8. Gabriel Paulista XVI 1 0
9. Аллан Соуза 1 0
10. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 33.33% (3) 0 22.22% (2) 0 33.33% (3) 11.11% (1)
 Атлетико Минейро 0 7.69% (1) 30.77% (4) 23.08% (3) 15.38% (2) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио
Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу
Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 11 6 2 3 15 - 7 20
2. Атлетико Минейро 0:0 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Васко да Гама 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Палмейрас 9 4 5 0 13 - 8 17
6. Фламенго 10 5 2 3 13 - 13 17
7. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
8. Форталеза 11 4 3 4 11 - 9 15
9. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
10. Атлетико Гойяненсе 0:0 10 3 4 3 9 - 11 13
11. Сеара 11 4 1 6 12 - 16 13
12. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
13. Коринтианс 10 3 3 4 15 - 16 12
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
15. Спорт Ресифи 10 3 2 5 10 - 13 11
16. Брагантино 11 2 4 5 14 - 18 10
17. Ботафого Рибейрао 9 1 6 2 9 - 11 9
18. Байя 10 2 3 5 12 - 18 9
19. Гойяс 8 2 2 4 11 - 13 8
20. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Атлетико Гойяненсе
Ничья
Атлетико Минейро
4.80
3.66
1.87
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Атлетико Гойяненсе 0:0 Атлетико Минейро онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.60 3.40 1.85
4.50 3.45 1.86
4.80 3.66 1.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
11.00 1.02 7.90 1.06 3.35 1.30 2.65 1.49 2.11 1.73 1.84 1.96 1.44 2.65 1.30 3.35 1.12 5.60 1.10 6.30 1.02 11.50
11.50 1.04 9.70 1.06 3.45 1.32 2.69 1.48 1.94 2.05 1.46 2.76 1.33 3.38 1.13 6.05 1.11 6.90 1.03 13.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.90 1.90 1.39 2.85 1.11 5.80
3.10 1.37 1.99 1.82 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.65 2.15 1.27 3.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.94
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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