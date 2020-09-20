Атлетико Гойяненсе
0:0
Первый тайм: 8'
Атлетико Минейро
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
11
Gustavo
V
31
Everson
2
Guga3
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
21
Alan
Franco2
11
Keno
18
Саша
Эдуардо
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gustavo VПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 GilvanЗащитник
-
16 НатанаэлЗащитник
- Защитник
-
13 Луан МишельПолузащитник
-
21 ЮриНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Vagner Mancini
- Основной состав
-
31 EversonВратарь
-
2 Guga3Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
8 Jair IIПолузащитник
-
29 Аллан СоузаПолузащитник
-
21 Alan Franco2Полузащитник
-
11 KenoПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Саша ЭдуардоНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Igor RabelloЗащитник
- Защитник
-
23 Натан АлланПолузащитник
-
20 HyoranПолузащитник
-
32 Рафаэл Пирес
-
22 Mailton
-
-
-
33 Savio
-
-
38 Marrony
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|3
|0.33
|2.
|Luis Pereira III
|2
|0.22
|3.
|Gustavo V
|1
|0.11
|4.
|Edson III
|1
|0.11
|5.
|Юри
|1
|0.11
|6.
|Jean V
|1
|0.11
|7.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|0
|0
|8.
|Котулио Матеус
|0
|0
|9.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Alan Franco2
|3
|0.33
|2.
|Hyoran
|2
|0.22
|3.
|Marrony
|2 (1)
|0.22
|4.
|Jair II
|1
|0.11
|5.
|Саша Эдуардо
|1
|0.11
|6.
|Ревер Умберто
|1
|0.11
|7.
|Саварино Джефферсон
|1
|0.11
|8.
|Натан Аллан
|1
|0.11
|9.
|Igor Rabello
|1
|0.11
|10.
|Арана Гильерме
|0
|0
|11.
|Алонсо Хуниор
|0
|0
|12.
|Keno
|0
|0
|13.
|Marquinhos vi
|0
|0
|14.
|Guga3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Dudu V1
|1
|1
|2.
|João Victor6
|2
|0
|3.
|Marlon Freitas
|0
|1
|4.
|Gilvan
|1
|0
|5.
|Юри
|1
|0
|6.
|Gustavo V
|1
|0
|7.
|Edson III
|1
|0
|8.
|Moacir II
|1
|0
|9.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0
|10.
|Henrique Souza Ewerthon III
|1
|0
|11.
|Jean V
|1
|0
|12.
|Eder 2
|1
|0
|13.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jair II
|3
|0
|2.
|Алонсо Хуниор
|2
|0
|3.
|Рафаэл Пирес
|0
|1
|4.
|Hyoran
|1
|0
|5.
|Арана Гильерме
|1
|0
|6.
|Keno
|1
|0
|7.
|Саварино Джефферсон
|1
|0
|8.
|Gabriel Paulista XVI
|1
|0
|9.
|Аллан Соуза
|1
|0
|10.
|Guga3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|33.33% (3)
|0
|22.22% (2)
|0
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|Атлетико Минейро
|0
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио
Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу
Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|11
|6
|2
|3
|15 - 7
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|0:0
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Сан-Паулу
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Васко да Гама
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Палмейрас
|9
|4
|5
|0
|13 - 8
|17
|6.
|Фламенго
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|7.
|Сантос
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Форталеза
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|9.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|11.
|Сеара
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|12.
|Гремио
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|13.
|Коринтианс
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|15.
|Спорт Ресифи
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|17.
|Ботафого Рибейрао
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|18.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|19.
|Гойяс
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|20.
|Куритиба
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8