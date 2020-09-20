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  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
3:4
Конец матча
Атлетико Минейро
0'
1:0
21' Гол
Маркес Лукас
45' Желтая карточка
Renato Kayzer
1:1
53' Пенальти
Keno
2:1
55' Гол
Gustavo V
2:2
60' Гол
Натан Аллан
2:3
65' Гол
Keno
2:4
78' Гол
Keno
85' Желтая карточка
Edson III
3:4
90' Гол
Gilvan
90'+6
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
3
João
Victor6
6
Nicolas
Vichiatto
8
Маркес
Лукас
5
Edson
III
7
Janderson
10
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
11
Gustavo
V
9
Renato
Kayzer
31
Everson
2
Guga3
4
Ревер
Умберто
3
Алонсо
Хуниор
13
Арана
Гильерме
21
Alan
Franco2
8
Jair
II
29
Аллан
Соуза
70
Саварино
Джефферсон
18
Саша
Эдуардо
11
Keno
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Атлетико Минейро
4-3-3

Ход матча

21'
Маркес Лукас
1:0
45'
Renato Kayzer
 
46'
 
Натан Аллан
Аллан Соуза
46'
 
Igor Rabello
Guga3
53'
1:1
Keno
55'
Gustavo V
(Janderson)
2:1
60'
2:2
Натан Аллан
(Саварино Джефферсон)
61'
Gilvan
Dudu V1
 
65'
2:3
Keno
67'
 
Феррейра Мариано
Саша Эдуардо
68'
Котулио Матеус
Janderson
 
68'
Henrique Souza Ewerthon III
Gustavo V
 
72'
Nascimento Leite Matheus IIIV
Маркес Лукас
 
78'
2:4
Keno
(Феррейра Мариано)
82'
 
Mailton
Саварино Джефферсон
82'
 
Savio
Keno
85'
Edson III
 
90'
Gilvan
(Henrique Souza Ewerthon III)
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 3 0.3
2. Gustavo V 2 0.2
3. Luis Pereira III 2 0.2
4. Edson III 1 0.1
5. Gilvan 1 0.1
6. Юри 1 0.1
7. Маркес Лукас 1 0.1
8. Jean V 1 0.1
9. Jose M.F. Moreno Chico II 0 0
10. Котулио Матеус 0 0
11. Nicolas Vichiatto 0 0
12. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
13. Janderson 0 0
Атлетико Минейро
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Keno 3 (1) 0.3
2. Alan Franco2 3 0.3
3. Hyoran 2 0.2
4. Натан Аллан 2 0.2
5. Marrony 2 (1) 0.2
6. Jair II 1 0.1
7. Саша Эдуардо 1 0.1
8. Саварино Джефферсон 1 0.1
9. Ревер Умберто 1 0.1
10. Igor Rabello 1 0.1
11. Арана Гильерме 0 0
12. Феррейра Мариано 0 0
13. Алонсо Хуниор 0 0
14. Marquinhos vi 0 0
15. Guga3 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. Dudu V1 1 1
2. Edson III 2 0
3. João Victor6 2 0
4. Marlon Freitas 0 1
5. Gilvan 1 0
6. Юри 1 0
7. Gustavo V 1 0
8. Moacir II 1 0
9. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0
10. Renato Kayzer 1 0
11. Henrique Souza Ewerthon III 1 0
12. Jean V 1 0
13. Eder 2 1 0
14. Matheus Frizzo 1 0
Атлетико Минейро
# Игрок      
1. Jair II 3 0
2. Алонсо Хуниор 2 0
3. Рафаэл Пирес 0 1
4. Hyoran 1 0
5. Арана Гильерме 1 0
6. Keno 1 0
7. Саварино Джефферсон 1 0
8. Gabriel Paulista XVI 1 0
9. Аллан Соуза 1 0
10. Guga3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 25% (3) 8.33% (1) 16.67% (2) 8.33% (1) 25% (3) 16.67% (2)
 Атлетико Минейро 0 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5) 17.65% (3) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: + = -
Флуминенсе 1:0 Атлетико Гойяненсе Байя 0:1 Атлетико Гойяненсе Васко да Гама 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Гремио
Флуминенсе 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:2 Сеара Сан-Жозе-дус-Кампус 1:0 Атлетико Гойяненсе Гойяс 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Спорт Ресифи Атлетико Гойяненсе 3:0 Фламенго Атлетико Гойяненсе 1:1 Куяба Атлетико Гойяненсе 2:1 Гремио Анаполис Атлетико Гойяненсе 2:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Гояния 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Santa Cruz PE1 Атлетико Гойяненсе 5:0 Jaragua Анаполис 0:0 Атлетико Гойяненсе КРАК 0:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 3:0 Гойяс
Атлетико Минейро Последние 20 матчей: + = -
Атлетико Минейро 2:1 Брагантино Сантос 3:1 Атлетико Минейро Куритиба 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 3:0 Сан-Паулу
Томбенсе 0:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Томбенсе Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Ботафого Рибейрао 2:1 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Сеара Атлетико Минейро 3:2 Коринтианс Фламенго 0:1 Атлетико Минейро Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Америка Минейро Атлетико Минейро 4:0 Патросиненсе Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро Вилла Нова 1:3 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:1 Крузейро Боа Эспорте Клуб 1:1 Атлетико Минейро Афогадос Ингазейра 2:2 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетико Минейро: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 1
Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:2 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Атлетико Минейро Серия A
Атлетико Гойяненсе 1:0 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия A Атлетико Гойяненсе 2:3 Атлетико Минейро Серия A Атлетико Минейро 3:2 Атлетико Гойяненсе Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 10 7 0 3 18 - 12 21
2. Интернасьональ 11 6 2 3 15 - 7 20
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Васко да Гама 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Палмейрас 9 4 5 0 13 - 8 17
6. Фламенго 10 5 2 3 13 - 13 17
7. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
8. Форталеза 11 4 3 4 11 - 9 15
9. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
10. Сеара 11 4 1 6 12 - 16 13
11. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
12. Коринтианс 10 3 3 4 15 - 16 12
13. Атлетико Гойяненсе 10 3 3 4 12 - 15 12
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
15. Спорт Ресифи 10 3 2 5 10 - 13 11
16. Брагантино 11 2 4 5 14 - 18 10
17. Ботафого Рибейрао 9 1 6 2 9 - 11 9
18. Байя 10 2 3 5 12 - 18 9
19. Гойяс 8 2 2 4 11 - 13 8
20. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Renato Kayzer получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Саварино Джефферсон бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Маркес Лукас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
29.00 5.50 1.15
4.80 3.66 1.87

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5
6.80 1.08 7.90 1.06 4.50 1.18 2.65 1.49 2.11 1.73 1.77 1.97 1.44 2.65 1.22 4.00 1.12 5.60 1.04 9.00 1.02 11.50 2.11 1.68 1.20 4.20 1.02 11.00
11.50 1.04 9.70 1.06 3.45 1.32 2.69 1.48 1.94 2.05 1.46 2.76 1.33 3.38 1.13 6.05 1.11 6.90 1.03 13.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.01 1.75 1.90 1.90 1.17 4.70 1.11 5.80 1.01 12.60
3.10 1.37 1.99 1.82 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.60 1.45 1.65 2.15 1.27 3.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.42 2.75
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.45 1.29
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