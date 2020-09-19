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  3. Бразилия
Форталеза
0:0
Первый тайм: 12'
Интернасьональ
0' 12'
12
Felipe
Alves
28
Adriano
Marlon
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
5
Juninho
V
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
35
Jose
Gabriel
4
Моледо
Родриго
20
Moises
VII
5
Мусто
Дамиан
30
Джонни
8
Эденилсон
дос
Сантос
18
Leandro
Miguel
Fernandez
88
Patrick
I
34
Leonardo
Muchacho
Форталеза
4-2-3-1
Интернасьональ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 4 (1) 0.36
2. Romarinho3 2 0.18
3. Osvaldo 1 0.09
4. Yuri Cesar 1 0.09
5. Juninho V 1 (1) 0.09
6. Bruno Melo 1 0.09
7. David VI 0 0
8. Gabriel Dias 0 0
9. Tinga I 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 8 (3) 0.73
2. Герреро Паоло 3 0.27
3. Эденилсон дос Сантос 1 0.09
4. Бошилья Габриэл 1 0.09
5. Patrick I 1 0.09
6. Мусто Дамиан 1 0.09
7. Саравия Ренсо 0 0
8. Rodrigo I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Peglow 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Juan Quintero II 2 1
2. Juninho V 3 0
3. Фелипе 3 0
4. Osvaldo 2 0
5. Paulo III 2 0
6. Жаксон 2 0
7. David VI 2 0
8. Bruno Melo 2 0
9. Gabriel Dias 0 1
10. Carlinho 1 0
11. Derley II 1 0
12. Mariano Vazquez 1 0
13. Ronald 1 0
14. Romarinho3 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 3 0
2. Bruno Praxedes 3 0
3. Эденилсон дос Сантос 2 0
4. Jussa 2 0
5. William Pottker 0 1
6. Д'Алессандро Андрес 1 0
7. Мусто Дамиан 1 0
8. Моледо Родриго 1 0
9. Энрике Педро 1 0
10. Marcelo Lomba 1 0
11. Саравия Ренсо 1 0
12. Marcos Guilherme 1 0
13. Бошилья Габриэл 1 0
14. Марсело Родиней 1 0
15. Moises VII 1 0
16. Jose Gabriel 1 0
17. Фукс Бруно 1 0
18. Gustavo1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 10% (1)
 Интернасьональ 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Гремио 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза
Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Наутико 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя
Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Универсидад Католика Чили

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Интернасьональ 2:2 Форталеза Серия A Форталеза 0:1 Интернасьональ Серия A Форталеза 1:0 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 3:0 Форталеза Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 0:0 11 6 3 2 15 - 6 21
2. Атлетико Минейро 9 6 0 3 14 - 9 18
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Васко да Гама 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Палмейрас 9 4 5 0 13 - 8 17
6. Фламенго 10 5 2 3 13 - 13 17
7. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
8. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
9. Сеара 0:0 11 4 2 5 10 - 12 14
10. Форталеза 0:0 11 3 4 4 10 - 9 13
11. Атлетико Гойяненсе 9 3 3 3 9 - 11 12
12. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
13. Коринтианс 10 3 3 4 15 - 16 12
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
15. Спорт Ресифи 10 3 2 5 10 - 13 11
16. Ботафого Рибейрао 9 1 6 2 9 - 11 9
17. Байя 10 2 3 5 12 - 18 9
18. Гойяс 8 2 2 4 11 - 13 8
19. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
20. Брагантино 0:0 11 1 5 5 10 - 16 8
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Интернасьональ
2.97
3.05
2.89
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Форталеза 0:0 Интернасьональ онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.85 3.00 2.75
2.85 2.85 2.85
2.95 3.05 2.89
2.76 3.04 2.76
2.97 2.84 2.80

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
5.60 1.12 4.10 1.21 2.18 1.68 1.90 1.90 1.61 2.31 1.72 2.12 1.36 3.00 1.13 5.40 1.10 6.20 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 21.00
5.75 1.12 4.45 1.21 2.34 1.74 1.64 2.26 1.38 2.94 1.13 5.25 1.09 5.65 1.00 10.00 1.01 11.25 1.00 20.00
5.62 1.14 4.51 1.20 2.44 1.55 1.83 1.97 1.49 2.61 1.22 4.25 1.16 5.18 1.05 9.74 1.04 10.70
5.85 1.14 2.78 1.46 2.21 1.69 1.93 1.93 1.62 2.36 1.46 2.78 1.36 3.20 1.13 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.39 3.00 1.19 4.30 1.02 11.00
2.22 1.66 1.44 2.77 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.50
2.35 1.59 1.55 2.44 1.28 3.65 1.07 8.30 1.05 9.74
2.18 1.72 1.79 2.08 1.39 3.07 1.26 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.99 1.36 3.00 1.10 6.40
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.12 6.20 1.09 7.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
2.23 1.65
Букмекер Да Нет
6.80 1.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
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