  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Форталеза
1:0
Конец матча
Интернасьональ
0'
48' Желтая карточка
Juninho V
64' Желтая карточка
Д'Алессандро Андрес
1:0
66' Гол
Фелипе
73' Желтая карточка
Gustavo1
76' Желтая карточка
Бошилья Габриэл
90'+10
12
Felipe
Alves
28
Adriano
Marlon
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
5
Juninho
V
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
12
Marcelo
Lomba
26
Саравия
Ренсо
4
Моледо
Родриго
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
8
Эденилсон
дос
Сантос
5
Мусто
Дамиан
88
Patrick
I
30
Джонни
18
Leandro
Miguel
Fernandez
34
Leonardo
Muchacho
Форталеза
4-2-3-1
Интернасьональ
4-3-1-2

Ход матча

26'
Жаксон
Juan Quintero II
 
30'
 
Gustavo1
Patrick I
46'
 
Д'Алессандро Андрес
Джонни
48'
Juninho V
 
64'
 
Д'Алессандро Андрес
66'
Фелипе
1:0
73'
 
Gustavo1
73'
 
Бошилья Габриэл
Leandro Miguel Fernandez
73'
 
Эрнандес Абель
Leonardo Muchacho
76'
 
Бошилья Габриэл
76'
Yuri Cesar
Osvaldo
 
77'
Ronald
Веллингтон Паулиста
 
83'
Tiago Orobo
Romarinho3
 
83'
Фрагапане Франко
David VI
 
85'
 
Rodrigo I
Gustavo1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 4 (1) 0.36
2. Romarinho3 2 0.18
3. Osvaldo 1 0.09
4. Yuri Cesar 1 0.09
5. Juninho V 1 (1) 0.09
6. Bruno Melo 1 0.09
7. Фелипе 1 0.09
8. David VI 0 0
9. Gabriel Dias 0 0
10. Tinga I 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 8 (3) 0.73
2. Герреро Паоло 3 0.27
3. Эденилсон дос Сантос 1 0.09
4. Бошилья Габриэл 1 0.09
5. Patrick I 1 0.09
6. Мусто Дамиан 1 0.09
7. Саравия Ренсо 0 0
8. Rodrigo I 0 0
9. Moises VII 0 0
10. Peglow 0 0

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Juninho V 4 0
2. Juan Quintero II 2 1
3. Фелипе 3 0
4. Osvaldo 2 0
5. Paulo III 2 0
6. Жаксон 2 0
7. David VI 2 0
8. Bruno Melo 2 0
9. Gabriel Dias 0 1
10. Carlinho 1 0
11. Derley II 1 0
12. Mariano Vazquez 1 0
13. Ronald 1 0
14. Romarinho3 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 3 0
2. Bruno Praxedes 3 0
3. Д'Алессандро Андрес 2 0
4. Эденилсон дос Сантос 2 0
5. Бошилья Габриэл 2 0
6. Gustavo1 2 0
7. Jussa 2 0
8. William Pottker 0 1
9. Мусто Дамиан 1 0
10. Моледо Родриго 1 0
11. Энрике Педро 1 0
12. Marcelo Lomba 1 0
13. Саравия Ренсо 1 0
14. Marcos Guilherme 1 0
15. Марсело Родиней 1 0
16. Moises VII 1 0
17. Jose Gabriel 1 0
18. Фукс Бруно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Интернасьональ 13.33% (2) 20% (3) 6.67% (1) 13.33% (2) 20% (3) 26.67% (4)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: + = -
Гремио 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза
Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Наутико 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -
Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя
Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Универсидад Католика Чили

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Интернасьональ 2:2 Форталеза Серия A Форталеза 0:1 Интернасьональ Серия A Форталеза 1:0 Интернасьональ Кубок Интернасьональ 3:0 Форталеза Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 11 6 2 3 15 - 7 20
2. Атлетико Минейро 0:0 10 6 1 3 14 - 9 19
3. Сан-Паулу 10 5 3 2 13 - 11 18
4. Васко да Гама 9 5 2 2 15 - 9 17
5. Палмейрас 9 4 5 0 13 - 8 17
6. Фламенго 10 5 2 3 13 - 13 17
7. Сантос 10 4 3 3 14 - 12 15
8. Форталеза 11 4 3 4 11 - 9 15
9. Флуминенсе 10 4 2 4 12 - 13 14
10. Атлетико Гойяненсе 0:0 10 3 4 3 9 - 11 13
11. Сеара 11 4 1 6 12 - 16 13
12. Гремио 9 2 6 1 8 - 6 12
13. Коринтианс 10 3 3 4 15 - 16 12
14. Атлетико Паранаэнсе 10 3 2 5 8 - 10 11
15. Спорт Ресифи 10 3 2 5 10 - 13 11
16. Брагантино 11 2 4 5 14 - 18 10
17. Ботафого Рибейрао 9 1 6 2 9 - 11 9
18. Байя 10 2 3 5 12 - 18 9
19. Гойяс 8 2 2 4 11 - 13 8
20. Куритиба 10 2 2 6 7 - 12 8
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 30'
    Patrick уходит с поля. Nonato выходит вместо него
  • Желтая карточка
    28'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Juan Quintero уходит с поля. Жаксон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.16 6.20 39.00
1.30 4.00 17.00
2.95 3.05 2.89
2.76 3.04 2.76
1.27 4.48 25.69

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.30 1.58 4.10 1.21 1.65 2.15 1.90 1.90 1.61 2.31 1.72 2.12 1.08 7.00 1.13 5.40 1.02 11.00 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 21.00
5.75 1.12 4.45 1.21 2.34 1.74 1.64 2.26 1.38 2.94 1.13 5.25 1.09 5.65 1.00 10.00 1.01 11.25 1.00 20.00
5.62 1.14 4.51 1.20 2.44 1.55 1.83 1.97 1.49 2.61 1.22 4.25 1.16 5.18 1.05 9.74 1.04 10.70
2.62 1.51 2.15 1.74 1.67 2.26 1.43 2.91 1.54 2.55 1.30 3.56 1.32 3.45 1.46 2.78 1.11 6.75 1.13 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.27 3.55 1.39 3.00 1.08 7.00 1.02 11.00
2.22 1.66 1.44 2.77 1.23 4.20 1.04 11.00 1.03 12.50
2.35 1.59 1.55 2.44 1.28 3.65 1.07 8.30 1.05 9.74
1.20 4.70 1.34 3.32 1.10 7.13 1.26 3.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.77 1.99 1.36 3.00 1.10 6.40
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15 1.12 6.20 1.09 7.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
2.23 1.65
Букмекер Да Нет
6.80 1.08
Букмекер Да Нет
4.70 1.16
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