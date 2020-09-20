Форталеза
1:0
Конец матча
Интернасьональ
48' Желтая карточкаJuninho V
64' Желтая карточкаД'Алессандро Андрес
1:0
66' ГолФелипе
73' Желтая карточкаGustavo1
76' Желтая карточкаБошилья Габриэл
12
Felipe
Alves
25
Paulo
III
6
Carlinho
15
Фелипе
20
Romarinho3
17
David
VI
11
Osvaldo
35
Jose
Gabriel
20
Moises
VII
88
Patrick
I
30
Джонни
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Защитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
57 Yuri Cesar
-
29 Tiago Orobo
-
-
23 Max Walef
-
14 Ronald
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Jose GabrielЗащитник
-
20 Moises VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
-
41 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Gustavo1
-
-
32 Keiller
-
-
19 Rodrigo I
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
Ход матча
48'
66'
1:0
73'
76'
76'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|4 (1)
|0.36
|2.
|Romarinho3
|2
|0.18
|3.
|Osvaldo
|1
|0.09
|4.
|Yuri Cesar
|1
|0.09
|5.
|Juninho V
|1 (1)
|0.09
|6.
|Bruno Melo
|1
|0.09
|7.
|Фелипе
|1
|0.09
|8.
|David VI
|0
|0
|9.
|Gabriel Dias
|0
|0
|10.
|Tinga I
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|8 (3)
|0.73
|2.
|Герреро Паоло
|3
|0.27
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|1
|0.09
|4.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.09
|5.
|Patrick I
|1
|0.09
|6.
|Мусто Дамиан
|1
|0.09
|7.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|8.
|Rodrigo I
|0
|0
|9.
|Moises VII
|0
|0
|10.
|Peglow
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Juninho V
|4
|0
|2.
|Juan Quintero II
|2
|1
|3.
|Фелипе
|3
|0
|4.
|Osvaldo
|2
|0
|5.
|Paulo III
|2
|0
|6.
|Жаксон
|2
|0
|7.
|David VI
|2
|0
|8.
|Bruno Melo
|2
|0
|9.
|Gabriel Dias
|0
|1
|10.
|Carlinho
|1
|0
|11.
|Derley II
|1
|0
|12.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|13.
|Ronald
|1
|0
|14.
|Romarinho3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|3
|0
|2.
|Bruno Praxedes
|3
|0
|3.
|Д'Алессандро Андрес
|2
|0
|4.
|Эденилсон дос Сантос
|2
|0
|5.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|6.
|Gustavo1
|2
|0
|7.
|Jussa
|2
|0
|8.
|William Pottker
|0
|1
|9.
|Мусто Дамиан
|1
|0
|10.
|Моледо Родриго
|1
|0
|11.
|Энрике Педро
|1
|0
|12.
|Marcelo Lomba
|1
|0
|13.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|14.
|Marcos Guilherme
|1
|0
|15.
|Марсело Родиней
|1
|0
|16.
|Moises VII
|1
|0
|17.
|Jose Gabriel
|1
|0
|18.
|Фукс Бруно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Интернасьональ
|13.33% (2)
|20% (3)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|20% (3)
|26.67% (4)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: + = -Гремио 1:1 Форталеза Форталеза 1:0 Спорт Ресифи Фламенго 2:1 Форталеза Сеара 1:0 Форталеза
Форталеза 3:0 Брагантино Коринтианс 1:1 Форталеза Гойяс 1:3 Форталеза Форталеза 0:0 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 1:0 Форталеза Форталеза 0:2 Атлетико Паранаэнсе Форталеза 0:1 Сеара Форталеза 0:0 Спорт Ресифи Форталеза 3:1 Америка Натал Форталеза 1:0 Гуарани Собрал Сеара 1:2 Форталеза Гуарани Собрал 0:5 Форталеза Наутико 0:3 Форталеза Валледупар 0:1 Форталеза Форталеза 3:0 Pacajus SC Форталеза 1:0 Барранкилья
Интернасьональ Последние 20 матчей: + = -Интернасьональ 4:3 Америка де Кали Гойяс 1:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сеара Интернасьональ 2:2 Байя
Палмейрас 1:1 Интернасьональ Ботафого Рибейрао 0:2 Интернасьональ Интернасьональ 1:0 Атлетико Минейро Интернасьональ 3:0 Атлетико Гойяненсе Флуминенсе 2:1 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Сантос Куритиба 0:1 Интернасьональ Гремио 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 4:0 Bento Goncalves Интернасьональ 2:0 Айморе Bento Goncalves 1:1 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Гремио Сан-Жозе-дус-Кампус 1:4 Интернасьональ Гремио 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Бразил де Пелотас Интернасьональ 3:0 Универсидад Католика Чили
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Интернасьональ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|11
|6
|2
|3
|15 - 7
|20
|2.
|Атлетико Минейро
|0:0
|10
|6
|1
|3
|14 - 9
|19
|3.
|Сан-Паулу
|10
|5
|3
|2
|13 - 11
|18
|4.
|Васко да Гама
|9
|5
|2
|2
|15 - 9
|17
|5.
|Палмейрас
|9
|4
|5
|0
|13 - 8
|17
|6.
|Фламенго
|10
|5
|2
|3
|13 - 13
|17
|7.
|Сантос
|10
|4
|3
|3
|14 - 12
|15
|8.
|Форталеза
|11
|4
|3
|4
|11 - 9
|15
|9.
|Флуминенсе
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|10.
|Атлетико Гойяненсе
|0:0
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|11.
|Сеара
|11
|4
|1
|6
|12 - 16
|13
|12.
|Гремио
|9
|2
|6
|1
|8 - 6
|12
|13.
|Коринтианс
|10
|3
|3
|4
|15 - 16
|12
|14.
|Атлетико Паранаэнсе
|10
|3
|2
|5
|8 - 10
|11
|15.
|Спорт Ресифи
|10
|3
|2
|5
|10 - 13
|11
|16.
|Брагантино
|11
|2
|4
|5
|14 - 18
|10
|17.
|Ботафого Рибейрао
|9
|1
|6
|2
|9 - 11
|9
|18.
|Байя
|10
|2
|3
|5
|12 - 18
|9
|19.
|Гойяс
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|20.
|Куритиба
|10
|2
|2
|6
|7 - 12
|8
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.30
|1.58
|—
|—
|4.10
|1.21
|—
|—
|1.65
|2.15
|1.90
|1.90
|1.61
|2.31
|1.72
|2.12
|1.08
|7.00
|1.13
|5.40
|1.02
|11.00
|1.01
|12.00
|1.01
|12.50
|0.00
|21.00
|5.75
|1.12
|—
|—
|4.45
|1.21
|—
|—
|2.34
|1.74
|—
|—
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.38
|2.94
|1.13
|5.25
|1.09
|5.65
|1.00
|10.00
|1.01
|11.25
|1.00
|20.00
|5.62
|1.14
|—
|—
|4.51
|1.20
|—
|—
|2.44
|1.55
|—
|—
|1.83
|1.97
|—
|—
|1.49
|2.61
|1.22
|4.25
|1.16
|5.18
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|—
|—
|2.62
|1.51
|2.15
|1.74
|1.67
|2.26
|1.43
|2.91
|1.54
|2.55
|1.30
|3.56
|1.32
|3.45
|1.46
|2.78
|1.11
|6.75
|—
|—
|1.13
|6.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—