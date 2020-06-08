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  2. Матчи
  3. Греция
Ламия
1:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Панетоликос
0'
23' Желтая карточка
Дауда Абиола
1:0
31' Гол
Leonardo Villalba II
32'
13
Кахриман
Дамир
23
Скондрас
Яннис
24
Винтра
Лукас
4
Адехо
Даниэль
27
Vanderson
6
Ниассе
Ибрахима
16
Бехарано
Данни
7
Andreas
Vassilogiannis
77
Leonardo
Villalba
II
18
Lazar
Romanic
33
Аравидис
Христос
88
Фернандес
Хесус
27
Manolis
Tzanakakis
47
Alexandros
Malis
92
Шёстедт
Расмус
23
Kevin
I
11
Jorge
Diaz1
37
Angelos
Tsigaras
17
Мунье
Антони
15
Juan
Alvarez3
7
Фарлей
Роса
25
Дауда
Абиола
Ламия
4-2-3-1
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

23'
 
Дауда Абиола
31'
Leonardo Villalba II
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Ламия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Thuram II 6 (2) 0.21
2. Бехарано Данни 2 0.07
3. Аравидис Христос 2 0.07
4. Скондрас Яннис 2 0.07
5. Lazar Romanic 1 0.03
6. Димуцос Элини 1 0.03
7. Тайрон Густаво 1 0.03
8. Караманос Тасос 1 0.03
9. Салиакас Манолис 1 0.03
10. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0.03
11. Mark Asigba 1 0.03
12. Vanderson 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дауда Абиола 4 (1) 0.14
2. Фарлей Роса 3 0.1
3. Admir Bajrovic 3 (2) 0.1
4. Jorge Diaz1 2 0.07
5. Мунье Антони 1 0.03
6. Frederico Duarte 1 0.03
7. Мартьяль Жоан 1 0.03
8. Санья Пьер 1 0.03
9. Vlad Morar 1 0.03
10. Арийиби Гболи 1 0.03
11. Далсью 1 0.03
12. Kevin I 0 0

Карточки

Ламия
# Игрок      
1. Бехарано Данни 6 2
2. Димуцос Элини 6 1
3. Vanderson 7 0
4. Пляцикас Василиос 5 1
5. Скондрас Яннис 5 0
6. Тайрон Густаво 4 0
7. Mark Asigba 4 0
8. Адехо Даниэль 3 0
9. Дзанетпулос Адам 3 0
10. Andreas Vassilogiannis 3 0
11. Lazar Romanic 3 0
12. Аравидис Христос 2 0
13. Винтра Лукас 2 0
14. Караманос Тасос 2 0
15. Салиакас Манолис 2 0
16. Теодоропулос Костас 2 0
17. Сасси Исмаил 2 0
18. Lucas Ramos 1 0
19. Ниассе Ибрахима 1 0
20. Miguel Antonio Bianconi Kohl 1 0
21. Leonardo Villalba II 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Angelos Tsigaras 5 2
2. Таар Аймен 5 0
3. Йованович Игор 3 1
4. Vlad Morar 3 1
5. Шёстедт Расмус 3 1
6. Jorge Diaz1 3 1
7. Далсью 4 0
8. Frederico Duarte 4 0
9. Мартьяль Жоан 3 0
10. Санья Пьер 3 0
11. Manolis Tzanakakis 3 0
12. Арийиби Гболи 3 0
13. Kevin I 3 0
14. Alexandros Malis 3 0
15. Giorgos Liavas 3 0
16. Mimito 1 1
17. Adrian Oscar Lucero 2 0
18. Мунье Антони 2 0
19. Christopher Knett 2 0
20. Фарлей Роса 2 0
21. Балби Лучиано 1 0
22. Роман Хоан 1 0
23. Admir Bajrovic 1 0
24. Диас Хорхе 1 0
25. Alexandros Parras 1 0
26. Dimitrios Fytopoulos 1 0
27. Juan Alvarez3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ламия 10.53% (2) 15.79% (3) 21.05% (4) 15.79% (3) 26.32% (5) 10.53% (2)
 Панетоликос 0 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3)

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +4 =10 -6
ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия
Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панетоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос
Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панетоликос Панетоликос 0:3 ПАОК Панетоликос 0:3 Олимпиакос Панетоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панетоликос

Последние игры между собой

Ламия: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Панетоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Панетоликос 1:1 Ламия Суперлига Ламия 0:0 Панетоликос Суперлига Ламия 0:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Ламия Суперлига
Панетоликос 1:0 Ламия Суперлига Ламия 2:2 Панетоликос Суперлига

Чемпионская группа

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос 27 21 6 0 54 - 9 69
2. ПАОК 27 18 5 4 50 - 24 52
3. АЕК 27 15 7 5 43 - 23 52
4. Панатинаикос 27 12 9 6 36 - 24 45
5. Арис Салоники 27 9 10 8 41 - 33 37
6. ОФИ 27 10 4 13 36 - 38 34

Группа вылета

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Астерас 27 9 6 12 35 - 38 33
2. Атромитос 26 9 5 12 31 - 36 32
3. Ксанти 26 8 6 12 21 - 32 30
4. Лариса 27 7 9 11 29 - 35 30
5. Ламия 0:0 27 5 13 9 19 - 33 28
6. Волос 27 7 6 14 23 - 43 27
7. Паниониос 27 5 5 17 17 - 45 20
8. Панетоликос 0:0 27 3 9 15 20 - 42 18
  • Первый тайм
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Leonardo Villalba бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Дауда Абиола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lamia Municipal Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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