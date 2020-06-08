Ламия
1:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Lamia Municipal Stadium
Панетоликос
23' Желтая карточкаДауда Абиола
1:0
31' ГолLeonardo Villalba II
24
Винтра
Лукас
27
Vanderson
23
Kevin
I
11
Jorge
Diaz1
17
Мунье
Антони
25
Дауда
Абиола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Винтра ЛукасЗащитник
- Защитник
-
27 VandersonЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Сасси ИсмаилНападающий
-
Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Kevin IЗащитник
-
11 Jorge Diaz1Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мунье АнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Дауда АбиолаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 MimitoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
23'
31'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Thuram II
|6 (2)
|0.21
|2.
|Бехарано Данни
|2
|0.07
|3.
|Аравидис Христос
|2
|0.07
|4.
|Скондрас Яннис
|2
|0.07
|5.
|Lazar Romanic
|1
|0.03
|6.
|Димуцос Элини
|1
|0.03
|7.
|Тайрон Густаво
|1
|0.03
|8.
|Караманос Тасос
|1
|0.03
|9.
|Салиакас Манолис
|1
|0.03
|10.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0.03
|11.
|Mark Asigba
|1
|0.03
|12.
|Vanderson
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дауда Абиола
|4 (1)
|0.14
|2.
|Фарлей Роса
|3
|0.1
|3.
|Admir Bajrovic
|3 (2)
|0.1
|4.
|Jorge Diaz1
|2
|0.07
|5.
|Мунье Антони
|1
|0.03
|6.
|Frederico Duarte
|1
|0.03
|7.
|Мартьяль Жоан
|1
|0.03
|8.
|Санья Пьер
|1
|0.03
|9.
|Vlad Morar
|1
|0.03
|10.
|Арийиби Гболи
|1
|0.03
|11.
|Далсью
|1
|0.03
|12.
|Kevin I
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бехарано Данни
|6
|2
|2.
|Димуцос Элини
|6
|1
|3.
|Vanderson
|7
|0
|4.
|Пляцикас Василиос
|5
|1
|5.
|Скондрас Яннис
|5
|0
|6.
|Тайрон Густаво
|4
|0
|7.
|Mark Asigba
|4
|0
|8.
|Адехо Даниэль
|3
|0
|9.
|Дзанетпулос Адам
|3
|0
|10.
|Andreas Vassilogiannis
|3
|0
|11.
|Lazar Romanic
|3
|0
|12.
|Аравидис Христос
|2
|0
|13.
|Винтра Лукас
|2
|0
|14.
|Караманос Тасос
|2
|0
|15.
|Салиакас Манолис
|2
|0
|16.
|Теодоропулос Костас
|2
|0
|17.
|Сасси Исмаил
|2
|0
|18.
|Lucas Ramos
|1
|0
|19.
|Ниассе Ибрахима
|1
|0
|20.
|Miguel Antonio Bianconi Kohl
|1
|0
|21.
|Leonardo Villalba II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Angelos Tsigaras
|5
|2
|2.
|Таар Аймен
|5
|0
|3.
|Йованович Игор
|3
|1
|4.
|Vlad Morar
|3
|1
|5.
|Шёстедт Расмус
|3
|1
|6.
|Jorge Diaz1
|3
|1
|7.
|Далсью
|4
|0
|8.
|Frederico Duarte
|4
|0
|9.
|Мартьяль Жоан
|3
|0
|10.
|Санья Пьер
|3
|0
|11.
|Manolis Tzanakakis
|3
|0
|12.
|Арийиби Гболи
|3
|0
|13.
|Kevin I
|3
|0
|14.
|Alexandros Malis
|3
|0
|15.
|Giorgos Liavas
|3
|0
|16.
|Mimito
|1
|1
|17.
|Adrian Oscar Lucero
|2
|0
|18.
|Мунье Антони
|2
|0
|19.
|Christopher Knett
|2
|0
|20.
|Фарлей Роса
|2
|0
|21.
|Балби Лучиано
|1
|0
|22.
|Роман Хоан
|1
|0
|23.
|Admir Bajrovic
|1
|0
|24.
|Диас Хорхе
|1
|0
|25.
|Alexandros Parras
|1
|0
|26.
|Dimitrios Fytopoulos
|1
|0
|27.
|Juan Alvarez3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ламия
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|Панетоликос
|0
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +4 =10 -6ОФИ 3:0 Ламия Ламия 2:2 Арис Салоники Ксанти 0:0 Ламия Олимпиакос 3:2 Ламия
Ламия 0:0 Лариса Ламия 0:0 Олимпиакос Волос 1:0 Ламия Ламия 1:1 Астерас Ламия 0:1 ПАОК Панетоликос 1:1 Ламия Ламия 1:1 Трикала Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия
Панетоликос Последние 20 матчей: +4 =7 -9Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос
Панетоликос 1:1 Волос Панетоликос 1:1 АЕК Астерас 2:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 Арис Салоники Лариса 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Ламия Паниониос 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 Атромитос Панетоликос 0:0 Паниониос АЕК 3:1 Панетоликос Панетоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панетоликос Панетоликос 0:3 ПАОК Панетоликос 0:3 Олимпиакос Панетоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панетоликос
Последние игры между собой
Ламия: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 2
Панетоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 0
Чемпионская группа
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|27
|21
|6
|0
|54 - 9
|69
|2.
|ПАОК
|27
|18
|5
|4
|50 - 24
|52
|3.
|АЕК
|27
|15
|7
|5
|43 - 23
|52
|4.
|Панатинаикос
|27
|12
|9
|6
|36 - 24
|45
|5.
|Арис Салоники
|27
|9
|10
|8
|41 - 33
|37
|6.
|ОФИ
|27
|10
|4
|13
|36 - 38
|34
Группа вылета
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Астерас
|27
|9
|6
|12
|35 - 38
|33
|2.
|Атромитос
|26
|9
|5
|12
|31 - 36
|32
|3.
|Ксанти
|26
|8
|6
|12
|21 - 32
|30
|4.
|Лариса
|27
|7
|9
|11
|29 - 35
|30
|5.
|Ламия
|0:0
|27
|5
|13
|9
|19 - 33
|28
|6.
|Волос
|27
|7
|6
|14
|23 - 43
|27
|7.
|Паниониос
|27
|5
|5
|17
|17 - 45
|20
|8.
|Панетоликос
|0:0
|27
|3
|9
|15
|20 - 42
|18